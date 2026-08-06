РЕЙН (др.-греч. Ῥῆνος; лат. Rhenus)

Река в Западной Европе, впадающая в Северное море.

По Цезарю, Рейн вытекает из Лепонтских Альп, по Тациту – из Ретийских.

Название «Рейн» происходит от кельтского *renos, rian – речной поток, стремнина. В древности Рейн отделял Галлию от Германии. Рейн стал границей римских владений при Цезаре, позже Август пытался выйти за его пределы, но после катастрофы в Тевтобургском лесу отказался от этой идеи. Эта граница сохранялась до поздней античности, прикрывая Галлию и Италию. В целом, северо-западные милитаризированные провинции империи не имели особого экономического значения.

Рейн был важен как торговая артерия и транспортный путь для легионов, расквартированных в Германии и Британии. В 12 г. до н.э. римлянами создана Рейнская флотилия, базировавшаяся в Кёльне (Colonia Agrippinensis). Существовали мосты выше современного Базеля, в Майнце, Кобленце и Кёльне; Цезарь построил мосты рядом с Андернахом.

Древние авторы полагали, что у Рейна два или три устья – Ваал, Старый Рейн и Вехт. Клавдий Друз в 10 и 9 гг. до н.э. приказал вырыть каналы для облегчения судоходства и построить дамбы, эти работы были завершены в 55 г. усилиями Корбулона.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев