РЕЙКЬЯВИКСКАЯ ВСТРЕЧА 1986 Г.

Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева и президента США Р. Рейгана в Рейкьявике 11-12.10.1986 г.

После Женевской встречи 1985 г. Горбачев надеялся придать новый импульс переговорам о ядерном разоружении и предложил Рейгану встретиться на полпути между США и СССР в Рейкьявике. Горбачев надеялся, что без долгой бюрократической подготовки удастся обойти мелкие проблемы, которые выдвигали на переговорах чиновники внешнеполитических ведомств. Чтобы не испытывать влияния со стороны, лидеры с небольшими командами сотрудников уединялись в изолированном помещении. На встрече в Рейкьявике Горбачев предложил широкомасштабное сокращение ядерных вооружений, включая ликвидацию ракет средней и меньшей дальности, но только “в пакете” с отказом США от ПРО. Рейган не был готов согласиться с таким планом без тщательного изучения, он опасался, что Горбачев может переиграть его, и что милитаристские круги Америки могут не поддержать такие решительные шаги к разоружению. Горбачев уехал ни с чем, но его авторитет в мире значительно вырос. Теперь именно он, а не Рейган, считался главным инициатором разоружения. На следующей после Рейкьявика советско-американской встрече на высшем уровне был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г .

Исторические источники:

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995;

Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.). М., 1996;

Рейган Р. Откровенно говоря. М., 1989;

Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. М., 1993.

Автор статьи: Шубин А.В.