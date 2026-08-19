Рейкья́викская встре́ча 1986

Рейкья́викская встре́ча 1986 — встреча Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза М. С. Горбачева и президента США Р. Рейгана в Рейкьявике 11–12 октября 1986. После Женевской встречи 1985 Горбачев надеялся придать новый импульс переговорам о ядерном разоружении и предложил Рейгану встретиться на полпути между США и СССР в Рейкьявике. Горбачев полагал, что без долгой бюрократической подготовки удастся обойти мелкие проблемы, которые выдвигали на переговорах чиновники внешнеполитических ведомств. Чтобы не испытывать влияния со стороны, лидеры с небольшими командами сотрудников уединялись в изолированном помещении. М. С. Горбачев предложил широкомасштабное сокращение ядерных вооружений, включая ликвидацию ракет средней и меньшей дальности, но только «в пакете» с отказом США от разработки противоракетной обороны. Рейган не согласился с таким планом без тщательного изучения. Горбачев уехал ни с чем, но его авторитет в мире значительно вырос. На следующей советско-­американской встрече на высшем уровне в Вашингтоне был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 .

Ист .: Горбачев М. С. Жизнь и реформы. М., 1995; Рейган Р. Откровенно говоря. М., 1989.

Лит .: Шубин А. В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005. А. В. Шубин.