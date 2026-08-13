Рейкья́вик

Рейкья́вик ( исл. Reykjavík) — столица и крупнейший город Исландии , самая северная столица в мире. Расположен на юго-западном побережье о. Исландия, в незамерзающем заливе Факсафлоуи. Население — 133 262 человек (на 2021). Возник как хутор на месте высадки первых норвежских поселенцев (Ингольф Арнарсон) в 874. В переводе с исландского название города означает «Дымящаяся бухта» из-за наличия многочисленных геотермальных источников. 18 августа 1786 Р. получил статус города, были расширены его административные функции. С 1843 в Р. размещался альтинг (парламент) Исландии. В 1918 Исландия была признана суверенным и независимым государством в рамках личной унии с Данией и Р. стал столицей страны, с 1944 — столицей полностью независимого государства. В годы Второй мировой вой­ны, несмотря на объявленный нейтралитет, британские вой­ска высадились в Р. и город приобрел важное стратегическое значение для британских и американские военно-­морских операций. Город является торговым, промышленным, культурным и образовательным центром страны. Здесь расположен крупнейший порт и сосредоточено почти 50 % всей промышленности страны: рыбоперерабатывающие, рыбопромысловые, текстильные предприятия, судостроительные и судоремонтные верфи. Отопление города и ряд других коммунальных нужд осуществляются за счет энергии геотермальных источников, которые также являются главной туристической достопримечательностью. Среди достопримечательностей города можно выделить собор конца XVIII в. (перестроен в XIX в.), здания парламента (1880–1881) и Национальной библиотеки (1908).

Лит .: Хельгасон Х. Рейкьявик. СПб., 2008. Л. А. Садова.