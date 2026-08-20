РЕЙХСТАГ (REICHSTAG)

Рейхстаг (нем. Reichstag — «имперское собрание») – орган сословной представительной власти в Священной Римской империи . Предшественником рейхстага является Надворный совет при императоре – гофтаг, возникший в XII веке.

Рейхстаг, как высший представительный орган имперских сословий, возник в 1495 году как результат «имперской реформы» Максимилиана I . Рейхстаг обладал законодательными и судебными функциями. После Вестфальского мира 1648 года полномочия рейхстага расширились, он стал высшим органом законодательной власти в Империи. С 1663 по 1806 гг. рейхстаг имел постоянный характер и заседал в Регенсбурге.

Князья и аристократия в Священной Римской империи всегда обладали сильной властью. Короли и императоры решали наиболее важные вопросы, такие как отношения с папством, ведение войны, налоги и правосудие, на съездах крупнейших немецких князей и высших церковных иерархов – гофтагах. Особая роль немецкой аристократии была законодательно закреплена в 1356 году «Золотой буллой» Карла IV. Булла утвердила принцип территориального суверенитета имперских князей и закрепила процедуру выборов императора коллегией из семи курфюрстов.

В течение XV века роль сословий в управлении империей возрастала. К участию в рейхстагах стали привлекаться не только курфюрсты , но и представители высшей знати (герцоги, графы, бароны, аббаты) и свободных городов.

После имперской реформы Максимилиана I в 1495 году рейхстаг превратился в центральный орган управления Империей и главный орган сословного представительства. В компетенцию рейхстага входили важные для Империи вопросы, в частности: издание общеимперских законов, объявление войны и заключение мира, образование и упразднение имперских органов управления и суда, созыв и роспуск имперской армии, утверждение налогов и субсидий императору, экономическая политика, вопросы земского мира и сосуществования различных религиозных конфессий, надзор и утверждение приговоров Имперского камерального суда, объявление имперской опалы.

Император принимал решение о созыве рейхстага, обладал исключительным правом определять круг обсуждаемых вопросов, являлся формальным главой собрания. Реальное руководство работой сословного органа осуществлял эрцканцлер империи - архиепископ Майнцский. Опора на сословия позволила императору Фердинанду I заключить в 1555 году Аугсбургский религиозный мир . Рейхстаг стал основой внутренней стабильности Империи.

В начале XVII века обострившиеся религиозные противоречия парализовали работу рейхстага: разногласия между католиками и протестантами привели к срыву рейхстагов в 1608 и 1618 гг. Работоспособность Имперского собрания была восстановлена Вестфальским миром 1648 года, который превратил рейхстаг в высший законодательный орган Империи.

В 1663 году в Регенсбурге был собран первый постоянный рейхстаг, который регулярно собирался до роспуска Священной Римской империи в 1806 году.

Иллюстрации:

Маттеус Мериан Старший. Регенсбург: заседание рейхстага в 1640 году (1640).

Автор статьи: Перепечкин К. В.