Рейхста́г

Рейхста́г ( нем. Reichstag): 1) Обще­имперское собрание в Священной Римской империи . Термин «Р.» применяется историками по отношению к крупным съездам имперской знати, которые собирались периодически и с разным составом участников, начиная с эпохи Оттонов. К концу XV в. Р. — регулярно созываемый орган империи («имперский сейм»), его задачей было согласование ключевых политических решений с общественными группами — «имперскими чинами» ( нем. Reichsstände). В первую коллегию Р. входили курфюрсты («князья-выборщики», имевшие право участвовать в избрании императора), во вторую — другие представители высшей светской и духовной знати, в третью — посланцы имперских и вольных городов. С 1663 и до распада империи в 1806 Р. был постоянным органом, заседавшим в Регенсбурге.

2) Учредительное собрание в Австрийской империи, созванное императором Фердинандом I во время революции 1848–1849 для выработки конституции. Заседал с 22 июля 1848 по 7 марта 1849. Начал работу в Вене, затем был перемещен в Кремзир (ныне Кромержиж, Чехия).

3) Представительный и законодательный орган Северо-­Германского союза (1867–1871) и Германской империи (1871–1918). Избирался всеми мужчинами старше 25 лет в ходе прямых и тайных выборов по округам, первоначально каждые три года, с 1893 — каждые 5 лет. В состав Р. в разные периоды входили партии широкого политического спектра. Р. имел право законодательной инициативы и обсуждал законопроекты, выдвинутые Бундесратом (Союзным советом, советом представителей имперских земель); с согласия императора мог быть распущен Бундесратом. Заседания Р. проходили в Берлине.

4) Представительный и законодательный орган Веймарской республики (1919–1933), формально также нацистской Германии (1933–1945). В выборах в Р. участвовали не только мужчины, но и женщины старше 20 лет. Имел широкие законодательные полномочия. Рейхсканцлер был ответственным перед Р., но рейхспрезидент имел право распускать Р. и ограничивать его полномочия во время чрезвычайного положения. Заседания проводились в здании Р. в Берлине (открыто в 1894) до его поджога в 1933, который был использован А. Гитлером как предлог для запрета Коммунистической партии Германии , расправы над политическими конкурентами и утверждения нацистов у власти. После этого Р. утратил политическое значение, с 1942 не собирался; формально распущен после капитуляции нацистской Германии в 1945.

Лит .: Gesellschaft, Parlament und Regierung. Zur Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland / Hrsg. G. Ritter. Düsseldorf, 1974; Wahlbewegung in der deutschen Geschichte. Analysen und Berichte zu den Reichstagwahlen 1871–1933. Berlin, 1978; Boockmann H. Geschäfte und Geschäftigkeit auf dem Reichstag im späten Mittelalter. München, 1988; Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland / Hrsg. ­H.-P. Schneider, W. Zeh. Berlin–New York, 1989; Gottsmann A. Der Reichstag von Kremsier und die Regierung Schwarzenberg. Die Verfassungsdiskussion des Jahres 1848 im Spannungsfeld zwischen Reaktion und nationaler Frage. Wien, 1995; Moraw P. Reichstag // Lexikon des Mittel Alters. Bd. 7. München–Zürich, 1995. Sp. 640–643; Mergel T. Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik. Politische Kommunikation, symbolische Politik und Öffentlichkeit im Reichstag. Düsseldorf, 2002; Austermann P. Der Weimarer Reichstag: Die schleichende Ausschaltung, Entmachtung und Zerstörung eines Parlaments. Köln, 2020. А. С. Ануфриева.