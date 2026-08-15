РЕЙД НА НЕВЕЛЬ

Рейд на деревню и фольварк на р. Припять в Пинском уезде Минской губернии (ныне Пинский район Брестской области республики Беларусь), который в ночь с 14 на 15.11.1915 совершили партизаны русской армии на один из опорных пунктов германских войск. В рейде участвовали 8 из 11 партизанских отрядов 8-й армии (отряды 7-й, 11-й, 12-й кавалерийских, 1-й Донской, Терской и Оренбургской казачьих дивизий) под общим командованием подполковника А.А. Остроградского Набегу предшествовала тщательная подготовка, посылались разведчики. По российским агентурным данным, в Н. в ближнем тылу противника находился германский штаб, но точные силы противника не были известны. Позднее было установлено, что в Н. находился батальон 271-го германского резервного пехотного полка, санитарная полурота и парковая команда, а также штаб 82-й германской резервной пехотной дивизии. При разведке сотнику 11-го Оренбургского казачьего полка Н. Н. Мензелинцеву с несколькими казаками удалось по пояс в воде по болоту проникнуть в тыл противника на глубину до 8 верст, выяснив расположение застав. Через р. Струмень был возведен понтонный мост. Оренбуржцы участвовали в набеге в сокращенном составе. Из 150 членов отряда 25 чел. было оставлено для охраны расположения, кроме того, от каждой партии было выделено по 10 коноводов. В итоге, боевой состав отряда включал 75 партизан под командованием капитана С.Г. Леонтьева. Пик не было, шашки остались при коноводах. Деревня и фольварк были разбиты на участки, на которых необходимо было атаковать противника. 14 ноября в 22 часа 30 минут отряды переправились через р. Струмень. В авангарде двигался отряд 1-й Донской казачьей дивизии. Дозоры противника спали. Партизаны зашли с тыла деревни, атаковали одновременно с ручными гранатами, произведя смятение и панику у противника; пленных не брали. Были уничтожены обоз (до 100 лошадей) и склады фуража противника. В бою был смертельно ранен в живот капитан Леонтьев, который посмертно был награжден исключительной для обер-офицера наградой – орденом Св. Георгия 3-й степени. Командование отрядом принял сотник Мензелинцев. Вскоре подошло германское подкрепление и отряду пришлось отступить. Партизаны потеряли 5 чел. убитыми, в т.ч. 1 офицера, и 11 чел. ранеными (всех раненых и убитых казаки вынесли). В рейде на Н. партизаны 11-й кавалерийской дивизии захватили в плен 3 офицеров и начальника 82-й германской резервной пехотной дивизии генерала К.-Ф.-З. Фабариуса. Пленные офицеры пытались замедлить движение отряда при отходе от Н. и, кроме генерала, были приколоты, Фабариуса решено было доставить в штаб 4-го кавалерийского корпуса, но он по пути сумел застрелиться. Отряды 10-й, 12-й кавалерийских и Терской казачьей дивизий обеспечивали успех рейда во фронтовой полосе – им пришлось выдержать сильный бой с пытавшимися отрезать партизан войсками противника. В целом, в результате часового рукопашного боя было истреблено до 600 германских солдат 271-го пехотного полка и не менее 20 офицеров, захвачен штаб полка. Потери всех российских отрядов составили 6 убитыми, 2 пропавшими без вести, ранеными – 4 офицера и 46 партизан. Свыше 300 участников рейда были отмечены наградами. После Н. партизаны готовились к действиям в районе г. Пинск.