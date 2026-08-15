РЕЙД НА КУХОЦКУ ВОЛЮ

набег в ночь на 21.10.1915 российских партизан на село (ныне на терр. Ровенской области Украины), где располагался один из опорных пунктов германских войск. В октябре 1915 г. партизаны, нащупав брешь в расположении противника между позициями австрийцев и германцев, проникли во вражеский тыл. Соединившись, отряды Оренбургской казачьей, 9-й и 11-й кавалерийских дивизий общей численностью 250 человек, воспользовавшись проводниками из местных крестьян, совершили набег на К. В. В этой деревне, находившейся на тот момент в 10 км от переднего края, было расположено 2 эскадрона германских драгун, 3 взвода егерей, рабочая рота, саперы. Незаметно подойдя к деревне, партизаны без единого выстрела преодолели проволочные заграждения, сняли часовых и ворвались в деревню. Действуя только штыками и ручными гранатами, партизаны вырезали гарнизон К. В., истребив около 400 германцев и уничтожив значительные запасы имущества. Однако, по сведениям германцев, их потери были гораздо выше –786 солдат, 20 офицеров и до 200 лошадей, 5 чел. попало в плен. Погиб 1 партизан, 2 пропали без вести, 30 было ранено. За этот рейд свыше 100 партизан получили георгиевские награды.