Революция социáльно-политиче­с­кая

Революция социáльно-полити­че-­с­кая — процесс преодоления системообразующих структур общества путем социально-политической конфронтации. В марксистской традиции — переход или резкое ускорение перехода от одной общественно-­экономической формации к другой путем свержения существующего государственного строя, «локомотив истории». Известные в реальной истории революции как правило не приводят к такому переходу, а иногда и к ускорению перехода, являясь не «локомотивом», а «тараном» истории. Слово «революция» применяется также к другим явлениям, которые следует отличать от Р. с.-п., например, «культурная революция», «научно-­техническая революция». Р. с.-п. представляет собой конфронтационный этап общественного развития, которое обеспечивает смену одних социальных структур другими, например, традиционного аграрного общества индустриальным городским обществом (далее — «прогресс»). Р. с.-п. направлена на разрушение социально-­политических препятствий на пути «прогресса» нелегитимными средствами. Существует несколько сущностных признаков Р. с.-п., которые позволяют определить ее наличие или отсутствие. Р. с.-п. охватывает бо́льшую часть страны или ее государственный центр, в отличие от локальных восстаний («мятежей»). Р. с.-п. вовлекает широкие массы, включая социальные низы — в отличие от верхушечных государственных переворотов , но одновременно Р. с.-п. ведет к расколу господствующих элит — в отличие от обычных восстаний («бунтов»), даже охватывающих обширную территорию, но не превращающихся в революции. В ходе Р. с.-п. массовые движения и часть элит ставят практическую задачу изменить принципы организации общества (системообразующих социально-­политических институтов). Как правило, это — принципы формирования правящей и имущественной элит. Это отличает Р. с.-п. от других случаев социально-­политической де­стабилизации: подъема общественного движения, свержения режима без изменения социально-­политической системы, в частности — «оранжевых революций». В ходе Р. с.-п. силовым путем (но не обязательно с помощью кровопролития) преодолевается существующая система социально-­политических институтов, разрушается легитимность. Р. с.-п. начинается, когда широкие массы начинают действовать вне старых законных социально-­политических структур, игнорировать или разрушать их. Население вовлекается в социальное творчество, обустройство своей жизни по собственному усмотрению, создание новых социально-­политических структур (институтов). Р. с.-п. заканчивается, когда жизнь входит в рамки новой легитимности, проблемы начинают решаться в рамках новых институтов. Таким образом, революцию можно также развернуто определить как общенациональную социально-­политическую конфронтацию по поводу системообразующих социально-­политических институтов (принципов организации общества), при которой социальное творчество преодолевает существующую легитимность.

Революции, как правило, имеют страновой масштаб и вызваны, как правило, внутренними причинами. Однако важную роль в большинстве революций играют внешние факторы — интервенции, взаимоподдержка революционных движений, распады империй, при которых вступают в тесную взаимосвязь революционные процессы входивших в них стран. Вызванные мировыми процессами и взаимовлиянием Р. с.-п. в разных странах вступают во взаимодействие, возникают региональные и мировые революционные подъемы.

Ряд Р. с.-п. характеризуются в литературе как «великие» революции, так как выделяются масштабом и глубиной перемен, оказавших значительное воздействие на развитие мира в целом — своим примером, влиянием на развитие идей и международных отношений. К этому ряду можно отнести Французскую революцию XVIII в., Российскую революцию 1917, Испанскую революцию 1931–1939 и события в Китае в середине ХХ в. Большое воздействие на развитие мира в целом имели революции 1848–1849, Кубинская революция 1950–1960‑х, революционный процесс в СССР периода Перестройки .

Многие революции продолжительны, проходят в своем развитии несколько этапов, как, например, Английская революция XVII в ., Французская революция XVIII в . , Революция 1905–1907 в России. Как показывает пример последней, радикальная часть участников революции не всегда достигает цели свержения режима и слома социальной системы. Но они все равно меняются в результате Р. с.-п., которые не проходят бесследно. Этапы Р. с.-п., сопровождающиеся свержениями или серьезными кризисами режимов, также могут носить традиционное наименование революции. Так, во время Российской революции 1917 произошли « Февральская революция » и «Октябрьская революция».

Социальный состав участников и задачи, которые ставят основные силы революции, определяют ее характер, а также характер ее этапов. Теоретики связывают их с тем общественным строем, который может установиться в случае победы Р. с.-п. (например, «буржуазная революция»), или с теми классами, которые лидируют на данном этапе (например, «пролетарская революция» или этап). Но классы не действуют в Р. с.-п. как целостная сила, и как правило революции сразу не меняют сущность общества, что делает оценку их характера более сложной задачей. Начиная с эпохи Реформации XVI в. Р. с.-п. решали задачи, способствовавшие «прогрессу». Соответственно, характер Р. с.-п. и их этапов может различаться по степени содействия «прогрессу» и разрушения препятствий на его пути. Если элементы нового общества еще слишком слабы, и революции способствуют лишь началу перехода к нему, их называют «ранними», в частности «ранне-­буржуазными» (например, Нидерландская революция XVI в. ). Р. с.-п., разрушающие препятствия для развития буржуазного индустриального общества, обычно характеризуются как «буржуазные», хотя реальная буржуазия при этом может сопротивляться революционным процессам. После разрушительных и терпящих поражение Р. с.-п. иногда происходят «доводящие» революции меньшей интенсивности для решения конструктивных революционных задач, что приводит к возникновению серий революций, как это было во Франции и Испании в XIX в. Важную роль играли также национальные задачи Р. с.-п., связанные со стремлением создать и расширить модернизированное национальное государство. Р. с.-п., в которых такие задачи выходят на первый план, именуют национальными или «национально-­освободительными». Начиная с Парижской коммуны 1871 ставилась также задача преодоления капитализма. Революции или их этапы, ставящие такие задачи, называют социалистическими, хотя в случае их успеха (как правило с образованием коммунистических режимов) пока возникал не социализм , а бюрократическая модель «прогресса» и индустриального общества. Недостатки такой модели развития способствовали возникновению революционных движений, направленных уже против коммунистических режимов под лозунгами демократического социализма (см., например, Венгерский кризис 1956 ) или вестернизации (Восточноевропейские революции 1989). В ХХ в. популярность Р. с.-п. как метода выхода из социальных кризисов привела к сочетанию революционности и традиционализма, отрицающего часть черт предыдущей фазы «прогресса» (например, Исламская революция в Иране 1979 ).

Силы, которые сопротивляются осуществлению задач, провозглашаемых сторонниками Р. с.-п. (революционерами), характеризуются как «контрреволюция». Помимо прямой и открытой «контрреволюции» по мере развития Р. с.-п. против части ее задач начинают действовать и те, кто считают себя революционерами. В этой связи революционеры, вступая в борьбу между собой, обвиняют друг друга в контрреволюционности. Объективно даже в случае победы Р. с.-п. победившая часть революционеров осуществляет помимо революционных задач также и контрреволюционные, что приводит к стабилизации общества. Так, часто революции, начинающиеся с требований расширения политических свобод, приводят к установлению диктатур. Вопрос о том, насколько соотношение решенных и нерешенных задач Р. с.-п. способствует «прогрессу», является спорным. Р. с.-п. приводит к выбору направления дальнейшей эволюции общества.

Революционные силы использовали различные методы борьбы: городские вооруженные восстания (например, Франция в 1789–1795, Россия в 1917, Боливия в 1952, Венгрия в 1956, Иран в 1979), партизанская вой­на (например, Китай 1928–1936, Куба 1956–1959, Центральная Америка в 1960–1980‑х), мирный приход к власти политическими средствами (например, Венгрия 1919, Чили 1970), военный переворот с последующим вовлечение широких масс в революционный процесс (например, Португалия 1974, Афганистан 1978), ненасильственные манифестации с последующей борьбой за силовые структуры (Иран 1978, СССР 1988–1991, Чехословакия 1989).

Кризис двух моделей индустриального общества — государственно-­капиталистической («буржуазной») и бюрократической («социалистической») — во 2‑й половине ХХ в. создал предпосылки для Р. с.-п., которые ставят в повестку дня задачи постиндустриального типа. Эти тенденции проявились в 1968 во время «Красного мая» во Франции и других странах, во время Перестройки в СССР, но были еще неустойчивыми. Применительно к решению задач преодоления основ индустриального общества в пользу следующего общественного устройства можно говорить лишь о «ранних» революциях нового типа.

Лит. : Шанин Т. Революция как момент истины. 1905–1907–1917–1922. М., 1997; Чудинов А. В. Французская революция: история и мифы. М., 2007; Концепт «революция» в современном политическом дискурсе. СПб., 2008; О причинах русской революции. М., 2010; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014. А. В. Шубин.