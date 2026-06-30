РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО

Социалистическая идеология, распространившая в России во второй половине XIX века.

"Русский социализм" А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского

У истоков ее стоял А.И. Герцен, эмигрировавший из России в 1847 году и своими глазами наблюдавший европейскую революцию 1848-1849 годов. Весь ход и конечные результаты этой беспощадно подавленной революции привели радикального западника Герцена к разочарованию в своих взглядах. Если раньше он видел в передовых европейских странах лидеров, ведущих человечество к социализму, то теперь потерял веру в их возможности; если раньше он считал капитализм не более, чем неизбежной и легко преодолимой стадией этого пути, то теперь воспринимал как безысходный тупик. В написанной в результате долгих и тяжелых раздумий работе «Развитие революционных идей в России» (1850) Герцен отмечал преимущества своей покинутой родины перед западом. С одной стороны, здесь не было пока сколько-нибудь сильной, способной к диктату буржуазии; с другой, Россия сохранила «великое сокровище», утраченное Европой – крестьянскую общину. Именно община, по мнению Герцена, содержала в себе в зародыше все необходимое для развития и победы социализма в России, а затем и во всем мире. Идеи Герцена легли в основу народничества, в целом, и революционного народничества, в первую очередь.

В конце 1850-х-начале 1860-х годов большой вклад в становление этой идеологии внес Н.Г. Чернышевский, доказывавший в своих работах социалистическую сущность отношений, связывавших членов крестьянской общины.

М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев

На протяжении большей части 1860-х годов, в эпоху нигилизма, народнические идеи были отодвинуты на задний план. На переломе 1860-х-1870-х годов, когда нигилизм как общественное течение явно исчерпал себя, народничество снова начинает привлекать внимание революционно настроенной части русского общества. Идеи Герцена и Чернышевского подхватывают и развивают их продолжатели – М.А. Бакунин, П.Л. Лавров и П.Н. Ткачев. Полностью соглашаясь с тем, что общинные отношения – коллективное владение землей и периодические ее переделы, круговая порука и т.п. – по сути своей социалистические, эти идеологи пытались нащупать путь, ведущий к их развитию и победе. Они утверждали, что главным препятствием на этом пути являются те крайне неблагоприятные условия, в которых поставлена община: малоземелье, непомерные платежи, административный произвол. Если же эти условия изменить к лучшему, процесс становления социализма в России пойдет полным ходом.

На вопрос «Как добиться перемен?» народнические идеологи давали разные ответы, формируя, тем самым, разные направления в этом движении. М.А. Бакунин основное средство освобождения общины видел в бунте, стихийном крестьянском движении, которое, по его мнению, могло вспыхнуть в России в любой момент. Крестьяне, считал Бакунин, к революции вполне готовы и ждут лишь толчка, который должна им дать интеллигенция. Сторонники М.А. Бакунина составили бунтарское направление народничества.

П.Л. Лавров тоже поддерживал идею крестьянской революции и рассматривал радикально настроенных интеллигентов как силу, способную побудить к ней народные массы. Но, в отличие от Бакунина, он считал, что потребуется достаточно длительный период для того, чтобы интеллигенция смогла найти общий язык с крестьянством – период пропагандистской работы. Сторонники П.Л. Лаврова и составили, соответственно, пропагандистское направление.

И наконец, П.Н. Ткачев, главный теоретик заговорщического направления, исходил из того, что разрыв между народом и интеллигенцией слишком значителен и в условиях господства самодержавия практически непреодолим. Поднять народные массы на сознательную революцию он считал делом нереальным. Освободить народ могла только интеллигенция, опираясь на собственные силы. Поскольку же эти силы были невелики, Ткачев делал ставку на заговор, вооруженный переворот, захват власти. Затем революционное правительство должно будет сверху провести необходимые социальные преобразования.

"Хождение в народ". "Земля и воля"

Под влиянием идеологов народничество превращается в мощное революционное движение. В начале 1870-х годов в разных российских городах появляются кружки народнически настроенной молодежи. Поначалу наибольшей популярностью в них пользовались взгляды Бакунина, в духе которых в 1874 году состоялось знаменитое «хождение в народ». Несколько сотен решительно настроенных «бунтарей» отправились в деревню поднимать крестьян на восстание. Никаких реальных результатов им добиться не удалось, крестьяне отнеслись к пришельцам с недоверием и подозрением, однако общество было взбудоражено, а власть напугана. Полиция, действуя нередко в согласии с крестьянами, провела массовые аресты, в результате которых состоялся судебный «процесс 193-х». Но главным результатом этого действа можно было считать разочарование в бунтарстве: стало очевидно, что призывы Бакунина надуманны и ошибочны.

Эта неудача заставила народников изменить тактику. С 1875 года начинается второе «хождение в народ» - в духе наставлений Лаврова. Интеллигенты теперь стремились внедриться в народную среду; наилучшие средства для этого могло предоставить земство, которому требовались в большом количестве врачи, учителя, агрономы и т.п. Некоторые пропагандисты, чтобы лучше «прикрыть» свою деятельность, обучались ремеслам – кузнечному, столярскому. Наконец были попытки создавать земледельческие поселения из интеллигентов. Конечная цель оставалась прежней: поднять народ на революцию. Но теперь, осознав свою оторванность от народа, пропагандисты стремились наладить более или менее длительные отношения с крестьянами, расположить их к себе, вызвать доверие. К середине 1870-х годов стало ясно, что на сколько-нибудь серьезные результаты революционеры могут рассчитывать, лишь объединив свои разрозненные силы. С этой целью в 1876 году была создана организация «Земля и воля», объединившая около 200 человек, действовавших в разных регионах России. Наряду с зеленой молодежью и случайными людьми среди них были люди чрезвычайно убежденные, успевшие зарекомендовать себя опытными, последовательными революционерами: Г.В. Плеханов, М.А. Натансон, А.Д. Михайлов, А.И. Желябов, Л.А. Тихомиров, С.М. Кравчинский, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская. Руководил организацией выборный центр в количестве 30 человек. В целом «Земля и воля» представляла собой скорее ряд более или менее скоординированных в своей деятельности кружков, чем единую централизованную организацию.

Землевольцы пытались вести в крестьянской среде пропаганду социалистических идей и народной революции – так же, как и их предшественники, только с лучшей организацией и большим размахом. Однако, как и раньше, эта пропаганда успеха не приносила. Гораздо лучше дела шли в рабочих кружках, которые также создавались землевольцами; однако рабочих народники считали безусловно второстепенной силой, опираясь на которую невозможно решить поставленные задачи. В то же время «Земля и воля» постоянно теряла своих членов в результате репрессивной политики правительства.

"Народная воля"

В 1879 году в рядах землевольцев складывается группа единомышленников, считавших, что в условиях постоянных преследований, отсутствия свободы слова и гарантий неприкосновенности личности рассчитывать на успех пропагандистской деятельности не приходится. Прежде чем вести широкую социалистическую пропаганду, необходимо в корне изменить государственный строй России, добиться введения конституции. А так как найти поддержку в народе пока невозможно, то в этой борьбе за политические права революционерам приходится рассчитывать лишь на самих себя. Следовательно, важно укреплять и совершенствовать свою, пока еще рыхлую организацию, придать ей сплоченный, боевой характер. Что же касалось способов борьбы, с помощью которых небольшая подпольная организация могла заставить пойти на уступки царское правительство, то здесь на первый план неизбежно выходил индивидуальный террор – политические убийства. Таким образом, часть народников готова была взять на вооружение идеи Ткачева.

Весной 1879 года сторонники нового направления организовали свой, независимый от центра, Исполнительный комитет. 2 апреля один из его членов А.К. Соловьев совершил неудачное покушение на Александра II. Это вызвало волну арестов. Местные общества «Земли и воли» стали сворачивать свою деятельность. Организация переживала идейный кризис, который скоро привел к расколу. Среди землевольцев было немало противников не только террора, но и борьбы за политические права, в целом. Они считали, что никакая конституция не сможет реально улучшить положение крестьян, что борьба за нее лишь отвлекает от главного дела – подготовки крестьянской революции, которая должна дать им не дутые «права», а землю и волю – настоящую свободу от государственной власти. Споры между «деревенщиками» и «политиками» становились все ожесточеннее. Летом 1879 года сторонники политической борьбы собрались в Липецке, где обговорили свою линию поведения. Вскоре состоялся общий съезд землевольцев в Воронеже. Точку зрения «политиков» на нем наиболее последовательно отстаивал А.И. Желябов, «деревенщиков» - Г.В. Плеханов. Общего языка найти не удалось и в августе того же года, на последнем съезде землевольцев в Петербурге было принято решение разойтись: «Земля и воля» распалась на две независимые организации. Одна из них – «Черный передел» во главе с Плехановым – вскоре была разгромлена полицией; другой – «Народной воле» - суждено было оставить глубокий след в истории России.

Возглавил «Народную волю» Исполнительный комитет (ИК), в который вошли А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, Н.А. Морозов, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер и др. ИК взял на себя организацию террористической деятельности, которая сразу же стала для народовольцев определяющей. Поначалу организация рассчитывала развернуть террор очень широко. Однако после нескольких удачных и неудачных покушений на представителей власти (наиболее сильное впечатление на правительство и общество произвело убийство шефа жандармов Н.В. Мезенцова террористом С.М. Кравчинским в том же 1879 году) они сосредоточили все свои силы на организации покушения на Александра II. Царя они искренно ненавидели, ставя ему в вину тяжелое положение народа и постоянное преследование оппозиционных общественных деятелей. Заслуги царя-реформатора не признавались совершенно. Руководители «Народной воли» были убеждены, что убийство царя откроет им путь к достижению своих целей: потрясет правительство и заставит его пойти на уступки. Главным требованием к власти был созыв Учредительного собрания на основе всеобщего избирательного права. Народовольцы были убеждены, что если такой орган, представляющий интересы всего народа, будет созван, то он легко и быстро решит все основные проблемы русской жизни. Самодержавие ликвидируется, его заменит народная республика; крестьяне получат помещичью землю и таким образом откроется путь к торжеству общинных, то есть социалистических отношений.

Несколько покушений на царя, пусть и неудачных, напугали правительство. Особенно впечатляющим оказался взрыв в Зимнем дворце в феврале 1880 года. В то же время хорошо организованная и законспирированная «Народная воля» какое-то время казалась совершенно неуязвимой – политическая полиция никак не могла напасть на ее след. В этих условиях Александр II создал Верховную распорядительную комиссию по охране государственного порядка и общественного спокойствия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым. Комиссия должна была разработать и принять чрезвычайные меры по борьбе с «Народной волей». В то же время М.Т. Лорис-Меликов предложил царю ряд мер либерального характера для того, чтобы расположить общество к поддержке правительства и изолировать революционеров. Главным из этих предложений было привлечь представителей земств и городских дум к обсуждению законопроектов. Деятельность Лорис-Меликова, который действительно сумел завоевать общественные симпатии и в то же время нанес «Народной воле» ряд чувствительных ударов, - преобразованная им политическая полиция арестовала целый ряд лидеров организации – поставила революционеров в тяжелое положение. Однако их сил хватило на то, чтобы 1 марта 1881 года совершить решающий теракт: Александр II был смертельно ранен бомбой, брошенной И. Гриневицким.

Как показали дальнейшие события, этим действием народовольцы исчерпали свои силы. В ультиматуме, отправленном новому царю Александру III – автором его был Лев Тихомиров, один из немногих членов ИК, оставшихся к тому времени на свободе – было предъявлено требование немедленно созвать Учредительное собрание; в противном случае ему угрожали продолжением террора. Однако реальных возможностей к тому у организации уже не было. В 1883 году «Народная воля» была окончательно разгромлена полицией. Все попытки возродить ее или создать другую подобную ей организацию в царствование Александра III оканчивались неудачей. Помимо высокопрофессиональной деятельности созданной в это время охранки, это объяснялось еще глубоким идейным кризисом, которое переживало революционное народничество. Впрочем, эта идеология имела определенные перспективы: многие ее постулаты были взяты на вооружение партией социалистов-революционеров (эсеров), формирование которой происходит на рубеже XIX-XX веков.