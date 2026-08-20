Революцио́нный комите́т

Революцио́нный комите́т (Ревком) — временный орган власти, возникающий в условиях революции. Как правило, Р. к. создавались коммунистами. Но впервые возникли во время Французской революции XVIII в. как выборные революционные органы на местах. Во время Российской революции 1917 при подготовке и во время Октябрьского переворота 1917 были созданы военно-­революционные комитеты . Их опыт был использован при создании Р. к. во время Гражданской вой­ны в России 1917–1922 . Р. к. разного уровня, вплоть до волостных и аульских, создавались во время просоветских восстаний, при занятии территорий Рабоче-­крестьянской Красной армией (РККА), в прифронтовой полосе (где подчинялись Революционным военным советам армий и занимались поддержкой РККА и поддержанием порядка) и в тылу противника (координируя действия просоветских сил, например, Всеукраинский Р. к. в декабре 1919 — феврале 1920). На территории, куда продвигалась РККА, Р. к. обладали полнотой гражданской власти до создания Советов , которым официально передавалась власть (при этом власть в Р. к. и Советах оставалась под контролем организации большевиков). Р. к. могли также создаваться лидерами национальных движений, стремящимися к союзу с советской властью (Башкирский ревком в феврале 1919 — июне 1920). 2 января 1920 большинство губернских и уездных Р. к. было упразднено. Сибирский Р. к. сохранялся до декабря 1925. На Сев. Кавказе и в Средней Азии Р. к. сохранялись до 1928. Р. к. создавались коммунистами в ходе революционных выступлений за пределами СССР, а также во время «культурной революции» в Китае.

Лит. : Сибирский революционный комитет (Сибревком). Август 1919 — декабрь 1925. Сборник документов и материалов. Новосибирск, 1959; Революционные комитеты БССР (ноябрь 1918 — июнь 1920). Сборник документов и материалов. Минск, 1961; Революционные комитеты Грузии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (февраль 1921 — март 1922). Сборник документов и материалов. Сухуми, 1963; Литвинова Г. И. Революционные комитеты в годы гражданской вой­ны. М., 1974; Потарикiна Л. Л. Ревкоми Украïни в 1918–1920 pp. Киïв, 1957. А. В. Шубин .