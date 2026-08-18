Революцио́нные вооружённые си́лы Колу́мбии — А́рмия наро́да

Революцио́нные вооружённые си́лы Колу́мбии — А́рмия наро́да (РВСК-АН, исп. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo, ­FARC-EP) — леворадикальная повстанческая экстремистская группировка, сформированная в 1960‑е в качестве военного крыла Коммунистической партии. Ее корни уходят в историю так называемой Ла Виоленсии (во­оруженного конфликта, начавшегося в 1948), когда сторонники либералов и коммунистов создали ряд крестьянских республик. На их основе были организованы РВСК, первым лидером которых стал Педро Марин (псевдоним — Мануэль Маруланда). Партизаны не признали соглашение о Национальном фронте между либералами и консерваторами, продолжив вооруженное сопротивление.

РВСК являлась одной из сильнейших партизанских группировок. После разгрома южного крестьянского анклава в Маркеталии она сделала ставку на затяжную повстанческую вой­ну. Группа неоднократно декларировала оппозицию правящему режиму страны и приверженность идеям марксизма-­ленинизма и С. Боливара , намерение добиться построения социалистического общества. Требуя перераспределения богатства в пользу неимущих и малоимущих слоев населения, РВСК выступала против влияния ТНК в Колумбии. В 1980‑е власти неоднократно обвиняли ее в террористической деятельности и связи с наркобизнесом (РВСК брала с нар­кобизнеса так называемый революционный налог; это привело к дистанцированию коммунистов от РВСК). С 1987 РВСК участвовала в Координационном комитете партизанского движения им. С. Боливара, объединившем на условиях автономии все левые вооруженные группы страны. Ранее, в 1985 РВСК участвовала в создании партии Патриотический союз (ПС), успешно участвовавшей в выборах 1986. Однако в последующие годы волна правого террора практически уничтожила ПС.

В период своего наибольшего подъема в 1990‑е РВСК насчитывала 15–16 тыс. бойцов, располагала обширными связями с гражданскими активистами и радиовещательной сетью. В 1998–2002 РВСК установила контроль над территорией более 40 тыс. кв. км в рамках соглашения с президентом А. Пастраной, пытавшимся склонить партизан к разоружению, однако переговоры провалились в 1999. В то же время практика захвата заложников оттолкнула многих колумбийцев от РВСК и вызвала критику со стороны кубинского руководства, неоднократно ранее поддерживавшего идеи партизанской борьбы. В первые полтора десятилетия XXI в. власти сумели ликвидировать присутствие РВСК в городах и сократить численность группы вдвое. За годы конфликта между правительством и РВСК погибли более 200 тыс. человек (в том числе почти 180 тыс. мирных жителей), около 5 млн человек стали беженцами.

В 2008, после смерти от инфаркта Маруланды, руководителем РВСК стал член так называемой Подпольной Коммунистической партии Колумбии Гильермо Саэнс Варгас (псевдоним — Альфонсо Кано), а после его убийства силами спецназа в 2011 — Родриго Лондоньо Эчеверри (известный также как «Тимошенко»). Он начал очередные переговоры с властями (президентом в это время стал Х. М. Сантос), закончившиеся демобилизацией РВСК. Участники переговоров в Осло и Гаване достигли взаимопонимания о деталях разоружения и совместной борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Был создан специальный судебный трибунал для рассмотрения преступлений, совершенных в ходе многих десятилетий конфликта; сложившим оружие активистам была обещана амнистия.

После заключения в сентябре 2016 мирного соглашения и его корректировки в ноябре 2016 I съезд РВСК (сентябрь 2017) трансформировал ее в партию Общая революционная альтернативная сила (Fuerza Alternativa Revolucionaria-­Común; испанская аббревиатура совпадает с прежней). В августе 2019 один из лидеров РВСК Иван Маркес обвинил власти в несоблюдении условий договоренности и декларировал возобновление вооруженного сопротивления. Большинство членов РВСК, однако, подтвердили приверженность мирным методам.

Лит. : FARC-EP. Революционная Колумбия. История партизанского движения. М., 2003; Marulanda Vélez M. Resistencia de un pueblo en armas. Bogotá, 2015; Villamizar Herrera D. Las Guerrillas en Colombia. Bogotá, 2017; Linton M. Metamorfosis: guerrilleros en busca de la paz. Bogotá, 2019. В. Л. Хейфец .