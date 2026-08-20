Револю́ции 1848–1849

Револю́ции 1848–1849 («Весна народов») — общее наименование революционных событий в европейских странах в конце 1‑й половины XIX в.

Революция 1848 во Франции — демократическая революция, свергнувшая режим Июльской монархии и учредившая Вторую республику . Стала следствием политического и социально-­экономического кризиса, усугубленного неурожаями 1845 и 1846. Аграрно-­продовольственный кризис повлек за собой кризис промышленного производства, лишивший работы десятки тысяч человек, потрясения в биржевой и банковской системах. Падению режима Луи-­Филиппа также способствовал раскол политической элиты, часть которой сделала выбор в пользу республиканской формы правления.

Революционному взрыву предшествовала так называемая банкетная кампания 1847 — серия собраний в кафе и ресторанах после запрета правительством уличных демонстраций. С июля 1847 в 28 департаментах Франции было проведено 70 подобных акций (участвовало более 20 тыс. человек) с требованием введения всеобщего избирательного права. Непосредственным поводом к революции послужил запрет правительством Ф. Гизо одного из банкетов, намеченного на 22 февраля 1848. Ответным действием стала демонстрация в центре Парижа с требованием отставки Гизо и немедленного реформирования избирательной системы. Собравшаяся у Пантеона многотысячная толпа под пение «Марсельезы» и с лозунгами «Да здравствует реформа!», «Долой Гизо!», «Долой министров!» направилась к площади Мадлен. К колонне, состоявшей преимущественно из студентов, присоединялись рабочие, ремесленники, солдаты Национальной гвардии. Демонстрантам удалось прорвать полицейский кордон у площади Согласия и выйти к Бурбонскому дворцу, где заседала Палата депутатов, куда были переданы требования отставки Гизо. После отказа короля удовлетворить их, выступление приобрело более радикальный характер. В ночь на 23 февраля были возведены баррикады, число которых в течение дня выросло до 1500. На объявленную королем мобилизацию Национальной гвардии откликнулась лишь небольшая ее часть. Большинство нацгвардейцев присо­единилось к восставшим, которые осадили здания Ратуши и префектуры полиции. Луи-­Филипп вынужден был отправить Гизо в отставку, но он опоздал с этим решением . В ходе столкновений демонстрантов с регулярными вой­сками у резиденции Гизо на исходе 23 февраля погибло около 50 человек (по официальной версии — 16). С утра 24 февраля появились призывы к свержению короля и ликвидации монархии. Восставшие захватили казармы столичного гарнизона с оружейным арсеналом, ряд правительственных зданий и взяли в кольцо дворец Тюильри, охраняемый верными королю вой­сками (4 тыс. солдат с 30 пушками и 3 легиона Национальной гвардии). Не желая дальнейшего кровопролития, 75‑летний Луи Филипп запретил вой­скам открывать огонь по восставшим. Надеясь на компромисс с республиканцами, он призвал А. Тьера и популярного в левоцентристских кругах О. Барро сформировать коалиционное правительство. Однако и это решение запоздало. Лозунг «Да здравствует Республика!» объединил всех противников режима. В середине дня 25 февраля король вынужден был подписать отречение в пользу своего 9‑летнего внука, а сам тайно покинул Париж. Попытка спасти Орлеанскую династию потерпела неудачу из-за решительного противодействия республиканцев во главе с А. де Ламартином и А. О. Ледрю-­Ролленом, не допустивших признания нового короля Палатой депутатов. Под их давлением перепуганные парламентарии утвердили состав Временного правительства, в которое вошли исключительно республиканцы, включая двух социалистов. 25 февраля при поддержке радикально настроенной улицы Ламартину, Ледрю-­Роллену и другим республиканским лидерам удалось склонить Палату депутатов проголосовать за упразднение монархии и установление республики. В мае 1848 эти решения утвердил уже новый состав Национального (Учредительного) собрания, где республиканцы располагали абсолютным большинством (650 мест из 900). В ходе февральских событий в Париже погибли 350 человек и около 500 получили ранения. Революция 1848 во Франции послужила сигналом к революционным выступлениям в других европейских странах.

Лит. : Революция 1848 г. во Франции (февраль — июнь) в воспоминаниях участников и современников. М.–Л., 1934; Застенкер Н. Е. Революция 1848 г. во Франции. М., 1948; Rémond R. La vie politique en France depuis 1789. T. 2. Paris, 1969; Aguilhon M. 1848 ou l’apprentissage de la République. Paris, 1992; Démier F. La France du XIXe siècle. 1814–1914. Paris, 2000; Coutant A. 1848, quand la République combattait la Démocratie. Paris, 2009. П. П. Черкасов.

Революция 1848–1849 в Германии — демократическая революция, целями которой являлись ликвидация феодально-­абсолютистских порядков, введение конституций и создание единого германского национального государства. Ее основными причинами было сохранение феодально-­сословных отношений в стране, уже переживавшей промышленный переворот, наличие сильной буржуазии, не имевшей допуска к властным институтам, а также политическая и экономическая раздробленность государства. Экономический кризис 1847 и влияние революционных событий февраля 1848 во Франции стали толчком к революции в германских государствах, ее движущей силой была либеральная буржуазия, ремесленники, рабочие, крестьяне, интеллигенция.

Революция началась 27 февраля 1848 с массовых манифестаций в Бадене, вскоре охвативших Запад и Юго-­Запад Германии, 6 марта начались волнения в Берлине, а 18 марта — вооруженное восстание. Прусскому правительству не удалось подавить его силой, 20 марта вой­ска были выведены из столицы, 29 марта сформировано либеральное правительство и назначены выборы в прусское Национальное собрание. В марте 1848 либеральные «мартовские министерства» появились во многих германских государствах.

Столкнувшись с национальными проблемами в польских землях и частично населенных датчанами Шлезвиге и Гольштейне, либеральные круги Пруссии встали на путь сохранения и укрепления государства, достигнув соглашения с монархией. 22 мая 1848 начало работу прусское Национальное собрание, внутри которого вскоре возник конфликт между либеральными и демократическими силами по поводу содержания конституции и предполагаемой формы правления. 14 июня 1848 демократы подняли восстание в Берлине, попытались раздать оружие народу, но эта попытка быстро закончилась неудачей, так же как и новое выступление в октябре 1848 в поддержку восставшей Вены. Усиление антиреволюционных сил позволило прусскому королю Фридриху Вильгельму IV в начале ноября 1848 назначить антилиберальное правительство, Национальное собрание было распущено, 6 декабря 1848 обнародована «дарованная» конституция, которая закрепляла в Пруссии абсолютистский режим, но и декларировала введение гражданских прав и свобод. Поражение революции в Пруссии предопределило разгром революционных сил и в других германских государствах.

Особое место в революционных событиях в Германии принадлежало Франкфуртскому национальному собранию 1848–1849 , принявшему в марте 1849 имперскую конституцию, по которой Германия объявлялась федерацией конституционных монархий. Фридрих Вильгельм IV отказался принять предложенную ему имперскую корону, конституция в силу не вступила. Восстания в Саксонии, Бадене и Пфальце в мае 1849 были подавлены прусскими вой­сками. 18 июня 1849 Франкфуртское национальное собрание было распущено.

Революция 1848–1849 в Германии дала толчок складыванию в стране гражданского общества, формированию политических партий, ввела буржуазию в политику в качестве самостоятельной силы и определила пути будущего объединения страны.

Лит. : Европейские революции 1848 г.: «Принцип национальности» в политике и идеологии. М., 2001. А. Г. Матвеева.

Революции 1848–1849 в Австрии и Венгрии. Революционная волна 1848 не обошла и многонациональную Австрийскую империю. Здесь, помимо социально-­политических (устранение феодальных пережитков и упразднение абсолютистских порядков), все народы империи выступили с национальными требованиями. Революция приобрела ярко выраженный национальный характер. В революции приняли участие широкие круги населения — либеральная буржуазия, ремесленники, рабочие, крестьяне, интеллигенция, студенчество. В Вене 13 марта 1848 началось восстание, приведшее к отставке Меттерниха . Вскоре Фердинанд I объявил о созыве представительного собрания и о даровании конституции. Однако конституция от 25 апреля 1848, декларировавшая гражданские свободы и создание двухпалатного парламента, а также майский избирательный закон, вводивший высокий имущественный ценз, вызвали возмущение широких слоев общества. Антиправительственные выступления в Вене 15–16 мая заставили правительство пойти на уступки, удовлетворив основные требования либеральных кругов: созыв однопалатного парламента (рейхстага) на основе избирательного права для всех мужчин с 24 лет. В июле рейхстаг начал работу. В его задачи входила подготовка новой конституции и разработка закона об отмене феодальных повинностей крестьянства. 7 сентября 1848 аграрный закон был принят, что стало одним из важнейших завоеваний революции. Крестьянские волнения в стране по­шли на спад. Радикализация революции произошла 6 октября, когда в Вене вспыхнуло восстание, вызванное решением правительства отправить вой­ска на подавление революции в Венгрии. Восставшие установили контроль над городом. Двор бежал в Ольмюц, рейх­стаг перенес заседания в Кремзир. На подавление восстания правительство направило вой­ска. После кровопролитных боев (26–31 октября) Вена была взята. Поражение октябрьского восстания стало окончанием революции в Австрии. 4 марта 1849 новый император Франц Иосиф I «даровал» Австрии конституцию, которая подтверждала его абсолютные полномочия, и распустил рейхстаг.

Венгры первыми в империи откликнулись на февральские события во Франции. Венгерская оппозиция во главе с Л. Кошутом потребовала формирования независимого национального правительства и конституции для всей империи. После известий о революционных выступлениях в Вене в Пеште 15 марта 1848 тоже вспыхнуло восстание. Власть была вынуждена пойти на уступки. Венгрия получила собственное, ответственное перед парламентом страны правительство. В марте — апреле был проведен ряд социально-политических реформ. Однако вскоре Венгерское королевство столкнулось с национальной проблемой. Славяне и румыны, проживавшие в границах королевства, выдвинули требования соблюдения прав национальных меньшинств. Руководители революции не пошли навстречу представителям национально-­освободительных движений народов Венгрии, что стало одной из причин поражения революции. Уже в мае 1848 начались столкновения на национальной почве. В сентябре на территорию Венгрии вторглись вой­ска хорватского бана И. Елачича , включавшие регулярные части императорской армии. В Пеште был образован Комитет защиты родины во главе с Кошутом. После подавления октябрьского восстания в Вене, австрийские вой­ска были направлены в Венгрию. 5 января 1849 им удалось захватить Пешт, однако военные действия продолжались с переменным успехом еще несколько месяцев. 4 марта 1849 Франц Иосиф I издал манифест, отменявший все венгерские законы и превращавший Венгрию в австрийскую провинцию. 14 апреля 1849 венгерское государственное собрание приняло «Декларацию независимости», провозглашавшую низложение Габсбургов . Австрийский император обратился к Николаю I с просьбой о помощи против революционной Венгрии. Российские вой­ска помогли покончить с революцией, 13 августа 1849 венгерская армия сложила оружие.

Лит. : Авербух Р. А. Революция и национально-освободительная борьба в Венгрии. 1848–1849 гг. М., 1965. Е. В. Котова.

Революции 1848–1849 в Италии — серия революций в итальянских государствах, направленных на ликвидацию иностранного господства и достижение национального единства. Первая фаза революции была связана с антиавстрийскими выступлениями в январе 1848 в Милане, Павии, Падуе и революцией в Палермо. Монархи Королевства обеих Сицилий Фердинанд II и Сардинского королевства Карл Альберт пообещали даровать конституции (обнародованы 11 февраля и 4 марта 1848). Конституционные акты были также изданы в Великом герцогстве Тосканском (17 февраля 1848) и Папском государстве (14 марта1848). За образец была взята конституция июльской монархии во Франции. Все конституционные акты предполагали создание парламентов. В марте 1848 жителям Милана удалось освободить город от австрийских вой­ск, власть перешла к Временному правительству. В Венеции была провозглашена республика, ее правительство возглавил Д. Манин . На фоне этих событий король Сардинского королевства объявил о начале вой­ны против Австрии. Весной 1848, однако, стало очевидным отсутствие идейного единства как среди итальянских государей, так и среди участников уличных выступлений. Весной-­осенью 1848 имели место столкновения между сторонниками республиканско-­демократического крыла Рисорджименто и умеренными либералами (Неаполь, Генуя, Ливорно). Провал вой­ны против Австрии привел к переходу инициативы к демократам. Период с октября 1848 по июль 1849 в историографии называют демократической фазой революции. В феврале 1849 была провозглашена Римская республика. 3 июля 1849, в последний день осады Рима французами, была издана конституция республики. Революции не привели к объединению итальянских земель. Ломбардия и Венето были возвращены под контроль Австрии. Австрийские вой­ска осуществили интервенцию в центральную Италию. Армия Сардинского королевства потерпела поражение. Республики в Риме и Венеции пали. Власть понтифика над Папским государством была восстановлена, при этом в Риме оставался французский гарнизон. Конституционные акты были отменены во всех государствах полуострова, за исключением Сардинского королевства. Тем не менее, Революции стали важным этапом Рисорджименто.

Лит .: Orta D. Le piazze d’Italia 1846–1849. Torino, 2008; Francia E. 1848: La rivoluzione del Risorgimento. Bologna, 2013. Е. А. Кимленко.