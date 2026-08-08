РЕВОЛЬВЕР НАГАНА

Револьвер, разработанный братьями Эмилем и Леоном Наганами, в 1890-1930-х годах основной револьвер армий Российской империи и Советского Союза.

Разработка и принятие на вооружение

Оружейная фабрика братьев Наган работала в городе Льеже с середины XIX века. В 1870-х годах братья занялись разработкой револьверов. Первую модель, 9-мм шестизарядный револьвер с ударно-спусковым механизмом двойного действия разработал Эмиль Наган в 1878 году. В дальнейшем револьвер пережил ряд модификаций, была улучшена точность и надежность конструкции, вместимость барабана увеличена до 7 патронов. В 1892 году, после доработки братом Эмиля Леоном, револьвер приобрел привычный для нас вид.

В это же время в Российской армии происходила программа перевооружения, винтовка Бердана была заменена на трехлинейную винтовку образца 1891 года, военное ведомство также искало надежный недорогой револьвер, который мог бы заменить находившийся на вооружении тогда 10,67-мм Смит-Вессон. Леон Наган, ранее уже участвовавший в конкурсе на создание винтовки для российской армии, переделал модель револьвера 1892 года под 7,62-мм патрон и представил ее на конкурс, который она в итоге выиграла. На вооружение были приняты два варианта револьвера: офицерский с автоматическим взводом и солдатский с ручным (считалось, что низшие чины могут расходовать слишком много патронов). В 1895 году с бельгийским оружейником был заключен контракт на поставку 20 тыс. револьверов, кроме этого бельгийская сторона должна была оказать помощь в запуске производства «наганов» на Тульском оружейном заводе.

Эксплуатация и дальнейшее развитие револьвера

Тульские оружейники внесли в конструкцию револьвера определенные изменения. Затылок рукоятки рамы стал цельным, а не разрезным, а треугольная мушка вместо усеченной конической получила упрощенную полукруглую форму. Кроме того, из-за усовершенствования технологии производства удалось снизить стоимость револьвера с 32 до 22,6 рублей. С 1897 по 1902 год тульский завод произвел 180 тыс. револьверов, однако уже в 1903 году в связи с экономическим кризисом и уменьшением ассигнований производство резко упало, еще один всплеск произошел в 1905 году в связи с начавшейся русско-японской войной, однако после ее окончания бюджет Военного министерства вновь сократили. В итоге к началу Первой мировой войны российская армия обладала 424 тыс. «наганов» различных моделей вместо штатных 436 тыс. В это же время встал вопрос о замене револьверов на автоматические пистолеты, начинавшие набирать популярность, однако в условиях нехватки средств от этой идеи вынуждены были отказаться.

Во время Первой мировой войны небывалый масштаб боевых действий и существенные потери стрелкового оружия заставили резко увеличить производство вооружений. В 1914-1917 годах Тульский завод произвел 474,8 тыс. револьверов, то есть больше чем за предшествующие 15 лет. Однако даже таких впечатляющих цифр оказалось недостаточно и российская армия вынуждена была использовать, среди прочего, и старые Смит-Вессоны.

Во время революции и Гражданской войны, несмотря на разруху и экономический кризис, производство «наганов» продолжилось. В 1918-1920 годах в Туле выпустили 175 тыс. револьверов. В 20-х годах в РККА одновременно с разработкой автоматических пистолетов занялись модернизацией хорошо зарекомендовавших себя «наганов». На вооружении Красной армии остался только офицерский самовзводный вариант револьвера, кроме того, был модернизирован прицел и мушка. В 1927 году на вооружение поступил «командирский» вариант револьвера, с укороченным стволом и уменьшенной рукояткой. Револьвер предусматривал скрытое ношение и предназначался в основном для сотрудников ГПУ и НКВД. В 1929 году для «нагана» был разработан глушитель «БРАМИТ», однако на вооружение он поступил значительно позже, в начале 40-х годов.

В 1932 году на вооружение поступил автоматический пистолет ТТ, однако производство «наганов», пусть и в сокращенном виде, продолжилось. Всего в 1932-1941 годах было изготовлено около 700 тыс. револьверов.

Во время Великой Отечественной войны Тульский оружейный завод был эвакуирован на восток, с 1942 года производство револьверов началось в Ижевске. Всего в 1942-1945 годах советская армия получила около 370 тыс. «наганов». Однако в связи с дефицитом квалифицированных кадров, качество производства заметно упало, к тому же револьвер стал стремительно устаревать морально. Поэтому вскоре после окончания войны «наган» был снят с вооружения армии. Вплоть до середины 50-х годов «наган» состоял на вооружении милиции, а после продолжал использоваться сотрудниками ВОХРа и геологоразведочных экспедиций. В связи с этим в 60-70-х годах оставшиеся в эксплуатации револьверы прошли модификацию, деревянные рукоятки были заменены пластмассовыми, а все сохранившиеся солдатские модели оснастили самовзводным механизмом.

Спортивные модификации

Впервые для спортивных нужд «наган» модифицировали в конце 20-х годов изобретатель А.А. Смирнский. Созданный образец отличался от боевого калибром (5,6 мм) и отсутствием самовзводного механизма. Однако практика показала, что использование данного патрона не слишком эффективно, поэтому в 1939 году производство револьверов Смирнского было прекращено, а в 1953 году была произведена еще одна модификация уже под стандартный «нагановский» патрон. Данные револьверы применялись вплоть до 80-х годов, пока их не сменили более современные модели ТОЗ-36 и ТОЗ-49. Кроме этого с 1996 года в Туле выпускают экспортную версию ТОЗ-49 под патрон .32 S&W Long Wadcutte – ТОЗ-96.