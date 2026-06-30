РЕТРА (др.-греч. ῥήτρα)

Архаическое название договоров и законов в древней Греции .

Одно из многочисленных гомеровских слов, которые в классическое время сохранились живыми только в диалектах. Все этимологические словари приводят слово ῥήτρα в качестве дорийского варианта таких слов, как ῥῆμα, ῥῆσις. Ρήτρα буквально означает «речь», «изречение», «слово» (русское слово «речь» имеет тот же корень). Слово «ретра» в греческом языке имеет несколько значений. У Гомера это «сделка», «уговор», «соглашение» между двумя людьми (Hom. Od., XIV, 393–394).

В значении «постановление народного собрания» оно встречается уже у Тиртея (fr.3 v.5–6 Diehl3). Например, ретра Эпитадея – это бесспорно постановление народного собрания, ставшее законом (Plut. Agis, 5), как и земельный закон Агиса IV, названный Плутархом также ретрой (Agis, 8, 9). В том же значении это слово встречается и в некоторых поздних надписях как Спарты , так и ее колоний (Тарент, Гераклея). Слово «ретра» как синоним закона употреблялось не только в дорийской, но и в ионийской среде (надпись от 1-й пол. VI в. до н.э. с острова Хиос, регулирующая деятельность местных магистратов. В ней речь шла о «ретрах народа»).

В Спарте под словом «ретра» чаще всего понимали санкционированное Дельфийским оракулом постановление народного собрания. Для спартанцев их законы носили божественный характер уже в силу того, что они были освящены авторитетом Дельф. Именно в таком значении используют это слово древние авторы, когда говорят о законодательстве Ликурга. По их словам, законы были вручены Ликургу дельфийским Аполлоном (Plut. Lyc., 13, 11; Mor., 403 e). Плутарх цитирует текст политической хартии, именуемой в традиции Большой ретрой (Lyc., 6, 2–3). В Большой ретре в очень кратком виде излагается суть политической реформы Ликурга. Она почитается всеми за аутентичный и очень древний документ (самая ранняя датировка – рубеж IX–VIII вв. до н.э.). Большая ретра является самым ранним известным нам конституционным документом архаической Греции.

Исторические источники :

Плутарх. Параллельные жизнеописания. Ликург.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова