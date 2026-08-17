Республика́нский календа́рь

Республика́нский календа́рь — французский республиканский календарь, введенный в ходе Французской революции XVIII в. декретом Национального Конвента от 24 октября 1793. Р. к., разработанный специальной комиссией Конвента под руководством Ш.-Ж. Ромма , был вписан в политику разрыва с традициями и де­христианизации. Отсчет лет в новом календаре начинался с 22 сентября 1792 — дня упразднения монархии и провозглашения республики во Франции. Год делился на 12 месяцев по 30 дней. Оставшиеся 5 или 6 дней года назывались санкюлотидами. Високосный день добавлялся перед 1 вандемьера каждого года как 6‑я санкюлотида — День Революции. Годы нумеровались римскими цифрами. Каждый день года получил особые названия. 360 дней (кроме санкюлотид) были названы в честь явлений природы, растений, животных, орудий труда. Названия месяцев были образованы от французских, латинских и греческих корней: «фрюктидор» — «дарящий плоды» (от лат . fructus — «плод» и греч . doron — «дар»), «прериаль» — «месяц лугов» (от фр . prairie — «луг»). Осенние месяцы: вандемьер, брюмер, фример. Зимние месяцы: нивоз, плювиоз, вантоз. Весенние месяцы: жерминаль, флореаль, прериаль. Летние месяцы: мессидор, термидор, фрюктидор. Вместо семидневной недели была введена «декада», что было призвано способствовать дехристианизации, так как церковные праздники совпадали теперь с рабочими днями. Каждый месяц был разделен на три декады, десятый день (décadi) был объявлен выходным днем. В связи с заключением Конкордата 1801 между Францией и папой Римским и объявлением католицизма «религией большинства французов», с апреля 1802 названия дней недели по григорианскому календарю и воскресенья как выходные и праздничные дни были восстановлены. Окончательно республиканский календарь был отменен императором Наполеоном I Бонапартом 01 января 1806.

Лит. : Озуф М. Революционный праздник. 1789–1799. М., 2003; Boudon J.-O. Citoyenneté, République et Démocratie en France: 1789–1899. Paris, 2014. А. А. Митрофанов.