РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
КОРЕЯ - государство в Восточной Азии.
Существовало до 1948 года, охватывало Корейский п-ов, прилегающие материковые районы и близлежащие острова.
Исторический очерк
Древнейшие археологические культуры на территории Кореи. К древнейшим памятникам Кореиотносится пещерная стоянка Комынмору (близ совр. г. Пхеньян) со среднеплейстоценовым фаунистич. комплексом (более 200 тысяч лет назад), рубящими орудиями и скрёблами, изготовленными грубой оббивкой из жильного кварца. К концу среднего - началу позднего плейстоцена относится стоянка Кымпхари (150-120 тысяч лет назад; пров. Кёнгидо), стратиграфия которой важна для хронологии палеолита Восточной Азии. В пещере Тэхёндон (р-н Йокпхо, близ Пхеньяна) найдены останки двух детей 7 и 8 лет (т. н. йокпхоский человек), которые, по мнению северо-корейских учёных, относятся к промежуточной стадии между Homo erectus и неандертальцем. Большинство памятников с ручными рубилами и др. архаичными каменными орудиями, относимыми к нижнему палеолиту, датируют 60-30 тысяч лет назад, однако обсуждаются и более ранние даты – 350-250 тысяч лет назад (Чонгокни и др.). Для верхнего палеолита выделено 3 этапа, в целом соответствующих технологич. традициям: галечных орудий (40-30 тысяч лет назад; нижний слой Сокдянни, Кульпхо и др.); отщеповых орудий (30-20 тысяч лет назад; верхний слой Сокдянни); микропластин (в основном XVII-XII тысячилетий, древнейшие 24 тысяч лет назад; Суянгэ, Чоммаль, Йонгул).
Переход к неолиту (12-7 тысяч лет назад) изучен недостаточно. Памятники на о. Чеджудо (Косанри и др.) с микропластинчатой индустрией и керамикой (предварительная дата около 10 тыс. лет назад) имеют сходство с ранним Дзёмон, осиповской и громатухинской культурами Приамурья (см. в ст. Неолитические культуры Дальнего Востока); близка им и датировка поселения Оджинри (севернее совр. г. Пусан). Истоки неолитической культуры на территории Кореи остаются предметом дискуссий. Возможно её автохтонное развитие, однако культуры сев. районов имели непосредственную связь с культурной общностью Юж. Маньчжурии и сопредельных территорий, наиболее древние памятники которой известны в районе совр. г. Пекин и в бассейне р. Ляохэ (см. о культурах Синлунва, Синьлэ, Шанчжай в ст. Китай. Древнейшие культуры на территории Китая). Есть свидетельства связей с населением Нижнего Амура и Юж. Приморья в рамках т. н. протокондонской общности (см. в ст. Кондонская культура).
Массовое распространение памятников раннего неолита (чульмун, т. е. «гребенчатая керамика»; другое название «ранние поселения с керамикой») датировано около V тысячилетия до н. э. Выделяют 2 зоны: с преобладанием круглодонной керамики (в южной и центральной частях полуострова); с преобладанием плоскодонной керамики (в северо-западных районах). В их рамках - локальные группы: в центральной части восточного побережья (Осанни); на южное побережье (Тонсамдон и др.); на юго-западное побережье (Тэхуксандо); в центре западной части полуострова (Амсадон/Амсари, Мисари и др.); на северо-востоке (Помый-Кусок, Сопхохан). Материалы памятников, известных в южной части полуострова, подразделяют на 4 этапа: начальный (VIII-V тысячилетия), ранний (V - середина III тысячилетия); средний (середина III-II тысячилетия); поздний (II-I тысячилетия до н. э.). В позднем неолите для украшения сосудов, наряду с гребенчатым штампом, появились амурская плетёнка (как в кондонской культуре), врезные спирали и меандр, лощение красной поверхности.
Для памятников побережья начиная с неолита характерны раковинные кучи (кьёккенмединги), свидетельствующие о важной роли морского собирательства, рыболовства и промысла; среди петроглифов Пангудэ есть поздненеолитические изображения акул, китовых. Развитие морского рыболовства способствовало установлению контактов с жителями Японских о-вов, откуда вывозили обсидиан для изготовления скребков и наконечников стрел; с др. стороны, под влиянием гребенчатой керамики, распространённой на территории Кореи, на севере о. Кюсю возникла керамика типа собата.
В среднем неолите появляется примитивное земледелие на основе различнх видов проса; памятников, для которых оно характерно, больше в западных районах, что объяснимо распространением этой земледельческой традиции с территории лесостепи современного Северо-Восточного Китая, однако хозяйство оставалось в основном присваивающим. Данные о доместикации животных (собаки, свиньи) фрагментарны.
По оценке российских антропологов М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова, древнее население Корейского п-ова принадлежало к байкальской ветви сибирских монголоидов. Относительно изолированное развитие (начиная со ср. неолита) в сочетании с проникновением населения из восточных районов Маньчжурии и с Шаньдунского п-ова сформировало основы культуры древних корейцев. В позднем неолите происходила инфильтрация групп населения с территории Северо-Восточного Китая. По всей видимости, в период III-I тысячилтия сформировался маньчжурско-корейский вариант дальневосточной расы.
Начало бронзового века на территории Кореи датируют около 1500 года до н. э. Распространение в это время гладкостенной керамики некоторые учёные связывают с миграцией одной из древних групп тунгусо-маньчжурских народов («емэк» по корейским письменным источникам); эта группа прошла через весь Корейский п-ов и переправилась на север о. Кюсю, где положила начало Яёй культуре. Около 1300 года с территории Восточного Китая в качестве основы хозяйства распространилось рисоводство, в т. ч. поливное, возделывались также могар, ячмень, сорго, красная фасоль, соя. Важную роль играли разведение крупного рогатого скота, добыча морепродуктов. Появились городища, в т. ч. насчитывающие более сотни домов (Помый-Кусок, Соннанни, Сонгукни).
Происходила социальная дифференциация населения, усиливались локальные особенности культур. Большая часть орудий изготовлена из камня (шлифованные тёсла и топоры, гарпуны и остроги, жатвенные ножи полулунной формы, ретушированные и шлифованные наконечники стрел); встречаются сланцевые копии бронзовых изделий. Остатки наиболее ранней (окол 700 года до н. э.) мастерской по производству бронзы обнаружены в Янгули (возле совр. г. Сеул). Известны местные «скрипковидные» кинжалы и наконечники копий с профилированным лезвием, клевцы и секиры, изготовленные по китайским образцам эпохи Чжоу, с влиянием культур «скифо-сибирского мира» связан ряд форм кельтов, топоров, сосудов, колокольчиков и бубенцов, застёжек.
Грунтовые могилы неолитич.еские периода в бронзовом веке сменяются каменными ящиками (в т. ч. многоярусными и пристроенными к стенкам предыдущих могил), что свидетельствует об инфильтрации населения с территории Северо-Восточного Китая. В развитом и позднем бронзовом веке появляются погребения (в основном детские) в двойных керамических урнах, имеющие аналоги на территории Маньчжурии, севера Шаньдунского п-ова, Японии; начинают сооружать дольмены, происхождение которых Ким Вон Йон связывает с плиточных могил культурой.
Дольмены двух типов: «северные» («столообразные»), наиболее ранние, из 4 крупных блоков, перекрытых плитой сверху, с захоронением внутри; «южные» («модифицированные»), обычно имеют наиболее крупную плиту в центре, которую как бы подпирают боковые блоки; во внутр. части находилось одно или несколько грунтовых погребений, выложенных камнем. Иногда дольмены с 2 сторон отмечали границы кладбищ, в которых сочетались разные способы захоронения (в т. ч. в парных урнах, которые ставили на перекрытие каменных ящиков).
Переход к раннему железному веку датируют не позднее V века до н. э. (возможно, VII-VI веков до н. э.). К наиболее ранним памятникам относится Одон. Около II века до н. э. датируют начало плужного земледелия. Переход к протогосударствам «трёх Хан» (Махан, Чинхан, Пёнхан), существовавшим на юге Корейского п-ова на рубеже эр, прослеживается на материалах культуры Кимхэ. На севере в этот период (не позднее IV века до н. э.) складывается государство Древний Чосон (Кочосон), вступавшее в активные контакты с древне-китайскими государствами. Раскопаны крупные поселения, где железные изделия (кельты, серпы, ножи, наконечники копий и стрел) найдены в комплексе с миндао (ножевидными монетами), отливавшимися в государстве Янь: в Йонъёндон (пров. Сев. Пхёнан) 800 монет, в Седжунни (пров. Южного Пхёнан) 2500 монет, что свидетельствует о значительных объёмах торговли. После завоевания Чосона империей Хань на этих территориях был создан округ Лолан, культурное влияние которого оказало значительное влияние на последующее развитие Кореи.
Корея от первых раннефеодальных государств до конца XV века. В I веке до н. э. на территории полуострова образовывались союзы племён, на базе которых появились три раннефеодальных государства - Когурё, Пэкче и Силла. В период т. н. Трёх государств ( I-VII века н. э.) утвердилась гос. собственность на землю, возникли различные формы крупного землевладения (напр., кормовые округи - сигыпы, раздаваемые ваном знати с правом сбора поземельного налога). Началось повсеместное применение железных орудий, использование крупного рогатого скота в качестве тягловой силы, развивались поливное земледелие и культивирование риса, усовершенствовалась техника выплавки и обработки металлов. Широкое распространение получил буддизм (в Когурё и Пэкче в IV веке, в Силла в VI веке). В VII веке на базе китайских иероглифов разработана оригинальная система письма и́ду (см. Корейское письмо), возникли первые школы для подготовки чиновников, в 682 года для изучения классич. конфуцианских текстов в Кымсоне (ныне г. Кёнджу) основана высшая школа (кукхак).
В середине VI века между государствами Когурё, Пэкче и Силла началась борьба за преобладание на Корейском п-ове. Правители Силла заключили союз с кит. империей Тан: в 660 году под их власть перешло Пэкче, в 668 году - Когурё. Остатки когурёской знати бежали в северные земли, где создали государство Бохай. В 676 году государство Силла изгнало китайского войска из Когурё и Пэкче. К 735 году северная граница государства Объединённый Силла со столицей в Кымсоне проходила по р. Тэдонган.
Объединённый Силла поддерживал тесные политические, экономические и культурные связи с Китаем, управление и система землепользования были организованы по китайскому образцу. В условиях государственной собственности на землю (формально считалась принадлежащей вану) осуществлялась раздача крестьянам наделов - т. н. солдатских полей (чончжон), а также крупных земельных пожалований чиновникам и духовенству; государственные крестьяне попадали во всё большую зависимость и превращались в ноби. В VIII - начале IX веков окончательно утвердилась система конфуцианского образования; на основе синтеза культур Когурё, Пэкче и Силла началось формирование единых культуры и языка корейской народности.
Усиление власти местной знати привело в конце IX - начале X веков к децентрализации Объединённого Силла и образованию на его территории ряда полусамостоятельных государств - Тхэбон (901 год), Корё, Хупэкче (900 год) и др. В 935 году правитель Корё Ван Гон вынудил последнего вана Силла отречься от престола. Окончательное объединение полуострова под властью Корё произошло к 936 году. В 993, 1010-1111, 1018-1019 годы Корё успешно отразило нашествие киданей. Прекращение длительных войн и восстановление единого гос-ва благотворно сказались на развитии экономики. Расширились посевные площади, развивались ремёсла (производство бумаги, фарфора, тканей, металлических изделий), торговля (преим. с сунским Китаем, чжурчжэнями и Японией), появилась металлич. монета. Ремесло и торговля контролировались государством. В 958 году в Корё, по примеру Китая, была введена практика сдачи гос. экзаменов чиновниками, в 992 года открыта конфуцианская высшая школа (кукчагам). Одновременно возросла роль буддизма как гос. религии. В XI веке осуществлено полное издание текста «Большого свода священных буддийских писаний» («Тэджангён»), насчитывающего св. 6 тыс. томов.
В первой половине XII века началось ослабление Корё. Корёская знать неоднократно выступала против власти правителя [мятеж Ли Чжа Гема в Кэгёне (ныне Кэсон) в 1126 году, восстание Мёчхона в 1135 году, и др.]. В 1170 году произошёл воен. переворот, власть перешла (до 1270) в руки воен. чиновников. Земельные захваты и усиление личной зависимости государственных крестьян стали причиной ряда крестьянских восстаний, самым крупным из которых было восстание под рук. Манъи в районе г. Конджу в 1176-1178 годы.
В 1231-1259 годы после долгого сопротивления Корё было завоёвано монголькой династией Юань. В 1356 году ван Конмин (1351-1374 годы) изгнал монголов с полуострова, однако они продолжали оказывать влияние на Корё. Во второй половине XIV века в стране началось противоборство между промонгольской партией, представленной в осн. старой корёской знатью, и прокитайской партией, выступавшей за укрепление центр. власти. В 1388 году фактическим правителем страны стал Ли Сон Ге - один из региональных военачальников, пользовавшийся поддержкой прокитайской группировки. В 1392 году он сверг последнего корёского вана и основал новую династию Ли, правившую в стране более 500 лет. Государство получило название Чосон («Страна утренней свежести»), столица была перенесена в г. Хансон (ныне г. Сеул).
В первой половине XV века, в период правления Седжона Великого, Чосон достиг своего наивысшего могущества. Была унифицирована судебная система (в 1474 году принят кодекс «Кёнгук тэджон»). Гос. религией стало неоконфуцианство в трактовке Чжу Си. В 1444-1446 годы корейские учёные Чон Нин Джи и Сон Сам Мун создали корейский фонетический алфавит - чоным. Развитие получило книгопечатание с использованием подвижного металлического шрифта.
Корея в XVI – начале XX веков.
В начале XVI века обострилась борьба в среде чосонской знати. К 1580-м годам образовалось неск. группировок, соперничавших за влияние при дворе, что в значительной степени парализовало деятельность правительства. Кризис центральной власти усугубила Имчжинская война 1592-1598 годов. Лучше оснащённая япон. армия быстро сломила сопротивление кор. войск и менее чем за 3 нед дошла до Сеула. Однако благодаря массовому сопротивлению народа, помощи минского Китая и таланту корейских полководцев захватчики были разбиты. Особенно выдающуюся роль в войне сыграл адм. Ли Сун Син, применивший новую тактику морского боя и т. н. корабли-черепахи (см. Кобуксон).
В результате япон. нашествия были разорены мн. районы, резко сократились посевные площади, приостановилось развитие ремесла. Маньчжурские вторжения 1627 и 1636 годовстали причиной нового опустошения Кореи. В 1637 году корейский ван признал себя вассалом маньч. династии Цин, подчинившей себе вскоре весь Китай.
Во второй половине XVII века хозяйственная жизнь страны была восстановлена. Ежегодная дань маньчжурам стала носить символич. характер. В конце XVII – первой половины XVIII веков начали возделываться новые культуры - хлопок, табак, перец, батат, томат, женьшень и др. Широкое распространение получили свободное ремесло и торговля в городе и деревне. Возникли многочисл. местные рынки и торговые центры общекорейского значения (города Пхеньян, Хансон, Кэсон, Тэгу), выросла численность гор. населения (в Хансоне с 1657 по 1807 годы число жителей увеличилось более чем в 2,5 раза). Торговый капитал стал проникать в производство. В сев. районах купцы приступили к разработке месторождений золота, серебра и меди. В 1750-1751 годы вступил в силу Закон об уравнении повинностей («Кюнёк поп»), снижавший размер воен. налога. Было унифицировано законодательство (в 1785 году издан «Тэджон тхонпхён» - полный свод «Великого уложения»).
На политическое развитие Кореи во второй половине XVIII века продолжала оказывать сильное влияние борьба придворных группировок. Попытка вана Ёнджо (1725-1776 годы) положить конец соперничеству партий оказалась безрезультатной.
Во второй половине XVIII века экономическое развитие Кореии приостановилось. Концентрация земли в руках знати, усиление эксплуатации ноби, а также частые неурожаи стали причиной массового разорения кор. крестьянства и нарастания социальной напряжённости. В 1811-1812 годы вспыхнуло крупное крестьянское восстание в пров. Пхёнан; в 1813, 1815, 1833 годы восставали жители Сеула, недовольные ростом цен на зерно. Обострение социальных противоречий стимулировало возникновение различных религиозных сект; большое распространение получило движение сторонников «реальных наук» (см. Сирхакпха), участники которого требовали проведения социальных преобразований и реформы системы государственного управления.
С середины XIX века интерес к Корее, придерживавшейся традиционной политики изоляции от внешнего мира, стали проявлять иностр. державы. В 1866 году Тэвонгун (Ли Ха Ын), управлявший Кореей с 1863 года от имени своего сына Коджона, противодействовал агрессивным устремлениям Франции, в 1871 году - США. Тэвонгун провёл денежную и военную реформы, отменил воен. налог, установил прямое налогообложение янбаней, а также единый подворный налог для всего населения, укрепил позиции центральной власти.
В 1873 году, по достижении Коджоном совершеннолетия, Тэвонгун был отстранён от управления государством. Оно перешло в руки родственников королевы Мин Мён Сон (жены Коджона), отказавшихся от многих ранее проведённых реформ и политики изоляции. К. подписала с Японией неравноправный Канхваский договор 1876 года, в 1882 году заключила аналогичный договор с США, в 1883 году - с Великобританией и Германией, в 1884 году - с Италией и Россией, в 1886 году - с Францией.
В Сеуле 23 июля 1882 года вспыхнуло крупное антияпонское и антиправительственное восстание солдат и горожан. Восставшие напали на дома чиновников, а также разгромили японской дипломатическую миссию. Воспользовавшись беспорядками, Тэвонгун вновь захватил власть. Японское правительство, обеспокоенное событиями в Сеуле, добилось от корейской стороны подписания в августе 1882 года т. н. Инчхонского договора. По его условиям Япония получила право разместить в Сеуле военный гарнизон для охраны своей дипломатической миссии. В ответ в Сеул были введены китайские войска, восстановившие власть королевы Мин Мён Сон. Китайско-корейское соглашение (сентябрь 1882 год) подтвердило вассальную зависимость Корее от Китая, а также гарантировало кит. купцам торговые привилегии.
В начале 1880-х годов в придворных кругах сложилась «партия прогресса» – группировка во главе с Ким Ок Кюном, выступавшая за проведение социально-экономич. преобразований. В декабре 1884 года в результате государственного переворота, осуществлённого при поддержке Японии, Ким Ок Кюн захватил власть. Через два дня его правительство было свергнуто остававшимися в Сеуле кит. войсками.
В апреле 1885 года Япония и Китай подписали Тяньцзиньский договор, предусматривавший вывод японских и китайских войск с территории Кореии, однако допускавший возможность их дальнейшего вмешательства в кор. дела. До 1894 года доминирующие позиции в Корее принадлежали Китаю (его представитель Юань Шикай имел чрезвычайные полномочия).
В 1890-х годах в экономике страны заметную роль стали играть иностранцы, прежде всего япон. купцы и предприниматели. Иностр. купцы наводняли корейский рынок своими товарами, главным образом хлопчатобумажными тканями. Из страны интенсивно вывозились сельско-хозяйственные продукты (рис, бобы), а также золото и серебро. Усилились эксплуатация крестьян, вымогательства чиновников. Вмешательство иностранцев и злоупотребления властей вызвали мощное Крестьянское восстание 1893-1894 годов, организованное религиозной сектой Тонхак («Вост. учение»), которая ещё в 1860-х годах начала бороться с чуждым «зап. учением» католицизма.
Корейское правительство в июне 1894 года обратилось за помощью в подавлении восстания к Китаю. Япония обвинила китайские власти в нарушении Тяньцзиньского договора и 25 июля 1894 года напала в районе Асана на китайские военные суда (война Китаю была объявлена только 1 августа 1894 года). Китайско-японская война 1894-1895 годоа завершилась подписанием Симоносекского договора 1895 года, по условиям которого Китай отказался от сюзеренитета над Кореей, а также передал Японии Ляодунский полуостров.
В период войны, опираясь на остатки «партии прогресса», японское правительство провело в Корее ряд реформ (т. н. реформы года Кабо). Были отменены дворянские привилегии, конфуцианская практика государственых экзаменов для чиновников, пытки, рабство (в конце XVIII века рабы составляли 35% населения) и принцип наказания всей семьи за преступление, совершённое одним из её членов; официально введён корейский государственный флаг (ныне флаг Республики Корея).
В конце XIX века в правящих верхах Кореи сформировалась партия, выступавшая за сближение с Российской империей, во главе с королевой Мин Мён Сон. 8 октября 1895 года сторонники японцев организовали налёт на королевский дворец и убийство Мин Мён Сон. 11 февраля 1896 года Коджон бежал из дворца и укрылся в рос. миссии в Сеуле, а 12.2.1896 издал указ о роспуске правительства. 14 мая 1896 года в Сеуле было подписано первое росско-японское соглашение, по которому Япония официально признавала сформированное Коджоном в рос. миссии правительство и обязалась ограничить контингент японских войск на территории Кореи до четырёх рот (две в Сеуле и по одной в Пусане и Вонсане).
Следующий виток реформаторского движения (1896-1898 годы) был связан с деятельностью Об-ва независимости (Тоннип хёпхве), духовный лидер которого Со Дже Пхиль активно выступал против ориентации Кореии как на Китай, так и на Россию. Под его влиянием в 1897 году Коджон вновь начал править «самостоятельно» и 12 октября 1897 года принял императорский титул. Однако попытки Общества независимости ввести в стране парламентаризм натолкнулись на сопротивление двора, Тоннип хёпхве было разогнано.
Вскоре японские дипломаты добились пересмотра заключённых с Россией договоров. Росско-японский Токийский протокол Розена – Нисси (25 апреля 1898 года) обязал стороны соблюдать принцип невмешательства в корейские дела. Соглашения Японии с Кореей от 23 февраля 1904 года и 22 августа 1904 года предоставляли первой право использовать территорию страны в качестве базы для воен. действий против России. Поражение России в русско-японской войне 1904-1905 годов усилило позиции Японии в Корее, где снова активизировалась прояпонская фракция, которая практиковала создание массовых обществ, аналогичных Обществу независимости.
По договору о протекторате от 17 ноября 1905 года Корея лишилась права на проведение самостоятельной внешней политики, её правительство было поставлено под контроль японской генерального резидента Ито Хиробуми. Против режима протектората повсеместно развернулась вооруженная борьба крестьян, рабочих, учащейся молодёжи под руководством патриотической части дворян. Делались попытки объединить усилия партизанских отрядов для похода на столицу, создать единое командование.
Попытка Кореи обратиться за защитой к Гаагской мирной конференции держав 1907 года успеха не имела. Японские власти заставили Коджона отречься от престола в пользу своего сына Сунджона. В соответствии с «Договором семи статей» (24 июля 1907 год) административное управление страной перешло в руки японского генерального резидента. 4 июля 1910 года Япония и Россия подписали соглашение, по которому Россия обязывалась не препятствовать включению страны в состав Япон. империи, а Япония признавала Сев. Маньчжурию и Монголию сферой интересов России.
Корея в составе Японской империи (1910-1945 годы). Корейский император 22 августа 1910 года отрёкся от престола в пользу японского императора, Корея была включена в состав Японской империи. Законодательной, исполнительная и судебная власть в стране перешла в руки генерал-губернатора, ему подчинялись также корейская армия и флот.
В 1911-1912 годы японские власти провели ряд преобразований в области сельского хозяйства. Правительство стало принудительно распределять среди кор. крестьян семена амер. хлопка с тем, чтобы увеличить его произ-во, контролировало объём выращиваемого риса (в 1911-1915 годы экспорт риса возрос более чем в 4 раза). В 1912 году издан «Приказ об обследовании земель», по которому все пахотные земли подлежали переучёту. В 1912-1918 годы проведена земельная перепись, закрепившая за крупными землевладельцами часть крестьянских земель.
Японские колонизаторы способствовали развитию горнорудного производства, гидроэнергетики, транспортных систем. Национальное производство было представлено главным образом предприятиями мануфактурного типа, кор. капитал по своему удельному весу в экономике страны намного уступал японскому (в 1911 году из 164 акционерных компаний корейскому капиталу принадлежали лишь 29).
Правительство Японии установило в Корее жёсткий военно-полицейский режим (т. н. сабельный режим). Проводилась политика японизации корейского населения: государственным языком стал японский, насаждался синтоизм, корейская национальная культура подвергалась гонениям, корейцам было запрещено участвовать в политических организациях, научных, культурных и спортивных обществах.
Подчинение Кореи Японии вызвало подъём нац.-освободит. движения, возникли разл. религ.-политич. организации, действовавшие в подполье. Большим влиянием среди корейцев пользовалось об-во Чхондогё («Учение небесного пути»). Формировались партизанские «отряды справедливости» (ыйбён), в т. ч. из солдат распущенной корейской армии. Часть этих отрядов базировалась в Маньчжурии (р-н Цзяньдао), рос. Приморье и Приамурском крае. 1 июня 1911 года Япония добилась от России согласия на подписание договора, предусматривавшего взаимную выдачу политич. преступников.
Как ответ на политику Японии развернулось Первомартовское народное движение 1919, начавшееся под влиянием Октября революции 1917 года в России, а также идеи обеспечения права наций на самоопределение, получившей по окончании 1-й мировой войны широкое распространение. Движущими силами Первомартовского движения были христиане-протестанты и приверженцы Чхондогё. 1 мапта 1919 года в Сеуле лидеры движения провозгласили Декларацию независимости Кореи. Последовавшие массовые демонстрации были жестоко подавлены японской полицией.
В апреле 1919 года корейские эмигранты, проживавшие в г. Шанхай, провели собрание, названное Кор. нац. конгрессом, провозгласили Кор. республику (Тэхан мингук) и образовали «правительство» во главе с проамериканским политиком Ли Сын Маном, которое, однако, не играло заметной роли в политич. жизни внутри страны.
В 1920-х годах в Корее появились первые рабочие и профсоюзные организации. В 1925году на базе действовавших в стране коммунистич. групп была создана Коммунистич. партия Кореи, организовавшая ряд антияпонских выступлений. Репрессии, а также непрерывная фракционная борьба внутри партии привели к тому, что в 1928 году Компартия Кореи прекратила своё существование как организованная сила. Однако на территории Маньчжурии и Китая, где проживало св. 1 млн. корейцев, развернулось партизанское движение, в котором кор. коммунисты играли заметную роль. 18 октября 1931 года японские войска вторглись в Маньчжурию, что привело к консолидации антияпонских сил в этом регионе. В 1932 году в у. Паньши был сформирован кор. партизанский отряд, позднее преобразованный в 32-й корпус Красной армии Китая. Партизанами были одержаны неск. побед, после которых известность получили их командиры - Ким Ир Сен и др. (к 1940 году японской армии удалось разгромить китайское и корейское партизанское движение на территории Маньчжурии). Одновременно оживилась деятельность кор. «правительства» во главе с Ли Сын Маном, который тем не менее вскоре был отстранён от руководства из-за занятой им откровенно проамериканской позиции. В 1933 году в качестве официального представителя Корейской республики Ли Сын Ман выступил в Лиге Наций с осуждением япон. агрессии против Кореи и Маньчжурии. С началом япон. агрессии против Китая правительство Корейской республики, возглавляемое Ким Гу, переместилось из Шанхая в г. Чунцин.
Образование КНДР и Республики Корея (1945-1948 годы). В годы Второй мировой войны успехи стран антигитлеровской коалиции дали возможность поставить вопрос о независимости Кореи (см. Каирская конференция 1943 года). На Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года союзные державы потребовали безоговорочной капитуляции Японии и восстановления суверенитета кор. государства. Было принято решение о совместных действиях сов. и амер. войск по освобождению Корейского п-ова. В августе 1945 года соединения 25-й армии 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР с боями вошли на территорию К. В освобождённых районах стихийно возникали местные органы самоуправления - народные комитеты. По предложению США Корейский п-ов был разделён по 38-й параллели на северную (советскую) и южную (американскую) зоны воен. ответственности с целью обеспечения более эффективной капитуляции япон. армии. Однако высадка на юге Кореи американских войск началась лишь 8 сентбяря 1945 года, после завершения там боевых действий.
На организованной советскими властями встрече представителей народных комитетов 5 провинций Северной Кореи. 8 октября 1945 года был образован временном орган управления - Административное бюро 5 провинций. 10 октября 1945 года на съезде представителей Северной Кореи создано северо-корейское Оргбюро воссозданной в том же году Коммунистической партии Кореи. В августе 1946 года компартия объединилась с Новой народной партией на Севере (основана в начале 1946 года), с Народной и Новой народной партиями (основаны в 1945 году) на Юге; были созданы Трудовая партия Северной Кореи и Трудовая партия Южной Кореи (см. Трудовая партия Кореи). В феврале 1946 году создан Временный народный комитет Северной Кореи - высший орган народной власти. В 1945-1948 годы в Северной Корее были проведены земельная реформа, национализация промышленности, транспорта, связи, банков, внешней торговли. В Южной Корее амеpиканская военная администрация препятствовала деятельности народных комитетов и проведению реформ, сделав ставку на сотрудничество с консервативными политическими силами.
На Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в декабре 1945 года было принято решение учредить совместную современо-американскую комиссию и сформировать временное корейское демократическое правительство; комиссии вменялось в обязанность консультироваться с корейскими демократическими партиями и общественными организациями. На совещании обозначились разногласия между СССР и западными державами. США предлагали установить опеку над Кореей от имени ООН сроком до 10 лет. По настоянию советской делегации срок был сокращён до 5 лет.
Советско-американская комиссия, собравшаяся в условиях начавшейся «холодной войны» в Сеуле в марте 1946 года для обсуждения деталей образования временного правительства Кореи, не смогла достигнуть соглашения. Второй раунд переговоров в рамках комиссии в 1947 году также не принёс результатов.
В сентябре 1947 года США вынесли обсуждение корейского вопроса на сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. В ноябре 1947 года была принята резолюция о создании Временной комиссии ООН по Корее и проведении выборов. Однако комиссии ООН не удалось создать общекорейское правительство, её деятельность встретила сопротивление населения, народных комитетов и общественной организаций на Юге и Севере страны. Советская сторона также отказалась допустить на территорию Северной Кореи представителей ООН. В этих условиях Межсессионный комитет ГА ООН рекомендовал Временную комиссии провести выборы в высший законодательный орган - Национальное собрание - только на территории Южной Кореи 26 февраля 1948 году в отсутствие советского представителя проект резолюции о проведении выборов был одобрен на сессии ГА ООН. 10 мая 1948 года в Южной Корее состоялись выборы в Национальное собрание, 15 августа 1948 года провозглашена Республика Корея [РК; см. Корея (Республика Корея)] со столицей в Сеуле. РК заявила о своём суверенитете над всей территорией Кореи Американская военная администрация в Корее передала свои полномочия Ли Сын Ману.
В августе 1948 года состоялись выборы в высший законодательный орган Северной Кореи - Верховное народное собрание (в выборах могли принимать также участие представители населения Южной Кореи). 9 сентября 1948 года было объявлено о создании Коройской Народно-Демократической Республики [КНДР; см. Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика)] во главе с премьер-министр Ким Ир Сеном. Столицей нового государства, согласно конституции, считался Сеул, хотя фактически столицей стал г. Пхеньян.
Литература
Корейская литература до конца XIX века создавалась на двух языках - официальном языке ханмун (кореизированный стиль китайского языка) и корейском языке. Для ранней литературы (до X века) характерны две традиции: местная (эпические тексты преданий и поэзия хянга) и связанная с китайской литературой (проза и поэзия на китайский язык). Большая часть произведений этого периода не сохранилась. В эпических текстах рассказывалось о героях-устроителях, рождённых Небом и посланных обустроить «землю и народ». Предания о подвигах героев были позднее включены в исторические сочинения: герой становился царём-основателем государства, время его жизни и царствования соотносилось с китайской исторической традицией (предания о Тангуне - основателе царства Кочосон, Хёккосе - первом царе госудасртва Силла, Тонмёне - создателе царства Когурё). В 888 году был составлен «Свод поэзии трёх эпох», от которого сохранилось лишь 25 текстов хянга (общее название поэзии на корейском языке, распространённой в государстве Силла). Корейцы в древности наделяли поэтическое слово магическими функциями: хянга играли центр. роль в ритуалах, которые проводились для поддержания космоса. Литература на китайском языке была представлена жанром исторической биографии - эпиграфических памятником V века (запись деяний государя Когурё - вана Квангэтхо), а также изящной прозой - аллегорией «Предостережение царю цветов» Соль Чхона и дневником «Хождение в пять индийских царств» буддийского монаха Хе Чхо (оба VIII век). Стихи корейской поэты писали по правилам китайского стихосложения. В собрании стихов «Борозды кистью в коричном саду» Чхве Чхи Вона (IX век) основная тема - судьба великой личности в мире.
В литературе периода государства Корё на первый план выдвинулась проза и поэзия на китайском языке. Ведущие памятники прозы - конфуцианские и буддийские исторические сочинения. Конфуцианские сочинения представлены «официальной историей» («Исторические записи трёх государств» Ким Бу Сика, 1145 год), буддийские сочинения - «неофициальной историей» («Биографии выдающихся наставников Страны, что к востоку от моря» Как Хуна; «Дела, опущенные в "Исторических записях трёх государств"» Ирёна, оба XIII века). К типу «неофициальной истории» относятся сборники коротких историй в жанре пхэсоль, которые в XII-XIV веков составляли Ли Ин Но, Ли Гю Бо, Ли Дже Хён. Они же создавали аллегории (псевдобиографии), написанные с даосских позиций неприятия социального мира, где речь шла о «деяниях» персонажей из мира природы или предметов («История Деньги», «Служка Посошок», «Учитель Вино»). В поэзии главенствовали две темы - отказ от службы и уход к природе (стихи Ли Ин Но); также утверждались значимость страны и древность её цивилизации («Государь Тонмён» Ли Гю Бо, 1194 год). Местная традиция поддерживалась буддийскими неофициальными историями (записи преданий). Идея ценности собственной культуры овладела умами творческой элиты на заключительном этапе существования государства Корё. Поэты обратились к поэзии на корейском языке («Песни Корё»).
Литература периода Чосон развивалась под знаком преимущественного внимания к национальной культуре. Создание в 1444-1446 годы фонетического алфавита чоным стимулировало развитие поэзии и прозы на родном языке. В поэзии появился жанр сиджо (трёхстрочное стихотворение). Его темы - нравственная позиция человека в эпоху перемен и уход к природе. Ведущие авторы – Ли Хван, Ли И, Юн Сон До (XVI-XVII веков). Другой жанр - каса (поэма), связанный с именем Чон Чхоля, писавшего о природе и об отношениях государя и подданного («Воспеваю Квандон», «Думаю о красавице», XVI век). Война с Японией 1592-1598 годов привнесла в поэзию тему борьбы с врагами (поэмы Пак Ин Но, XVII век). Проза на корейском языке появилась позднее поэзии («Записи событий года имджин»; романы «Скитания госпожи Са по югу», «Облачный сон девяти» Ким Ман Джуна, XVII век). Романы поднимали проблемы поиска социальной гармонии и путей устроения духовного мира личности. Их решению посвящены также анонимные повести XIX века («Чхунхян», «Сим Чхон», пропагандирующие конфуцианское «правильное» поведение; «Заяц», «Фазан», описывающие образ жизни персонажей, «свободных от общества»).
Литература на китайском языке по-прежнему служила образцом для изящной словесности - все упомянутые писатели были мастерами и китайского стиха. Прозаического повествования в жанре пхэсоль, приобретшем большую популярность, призывали к исправлению нравов (произведения Со Го Джона, Сон Хёна, оба XV века). Появились сюжетные повествования, проникнутые буддийскими и даосскими настроениями («Новые истории, написанные на горе Кымо» Ким Си Сыпа, XV век; «Город печали», «История цветов» Лим Че, XVI век; «Хон Кильдон» Хо Гюна, XVII век). Возникло движение «Сторонников реальных знаний», призывавшее осваивать практические науки («Китайский дневник» Пак Чи Вона, XVIII век).
На рубеже XIX-XX веков развивается «новая литература», которая отказывается от китайского языка и пропагандирует просветительские идеи: романы Ли Ин Джика («Кровавые слёзы», 1908 год), творчество Син Чхэ Хо, стихи Чхве Нам Сона. Поражение в антияпонском восстании 1919 года породило настроения безнадёжности (стихи Ли Сан Хва), возвращение к традиц. мотивам (творчество Ким Со Воля). В 1920-х годах возникла дискуссия о назначении литературы, повлиявшая на развитие кор. словесности: деятель просветительского движения, прозаик Ли Гван Су видел в литературе средство пропаганды (роман «Бездушие», 1917 год), мастер короткого рассказа Ким Дон Ин понимал литературу как «чистое искусство». Рождаются разл. направления: модернизм [творчество поэта и прозаика Ли Сана; его рассказ «Крылья» (1936 год) и др. произведения посвящены проблеме утраты связей между людьми]; «школа нового направления», призывающая к борьбе за создание лучшего мира (рассказы Чхве Со Хэ, стихи Ли Сан Хва). В 1925 год возникает Кор. ассоциация пролетарских писателей; среди её участников - Ли Ги Ён (роман «Родная сторона», 1934 год), поэт Лим Хва.
После 1948 года корейская словесность представлена литературой РК и литературой КНДР (см. раздел Литература в статьях об этих странах).
Архитектура и изобразительное искусство
Древнейшие художесктвенные памятники на территории Корейского п-ова представлены сосудами эпохи неолита, на которых орнамент можно отличить от следов технической обработки поверхности. На памятниках раннего этапа (Тонсамдон, о. Йондо, г. Пусан; стоянка Осанни, у. Янъян, пров. Канвондо) обнаружены сосуды со штампованными геометрич. узорами. В 5-м тыс. до н. э. появилась т. н. гребенчатая керамика, изготовленная без гончарного круга. На севере и на вост. побережье распространены плоскодонные сосуды, а для стоянок в районах современного Сеула и Пусана типичны остродонные. Узор в виде точек, коротких параллельных линий или «ёлочки», встречаются оттиски раковины. В позднем неолите появляются новые мотивы орнаментации сосудов (амурская плетёнка, спираль, меандр), слабопрофилированные краснолощёные сосуды без орнамента. В бронзовом веке главенствующую роль получает гладкая керамика, отличающаяся бoльшим разнообразием функциональных типов и региональных стилей. Символом этой эпохи считают дольмены, которые представляют собой памятники монументального зодчества в погребальных комплексах; их наибольшее скопление находится на о. Канхва, в уездах Хвасун (пров. Юж. Чолла) и Кочхан (пров. Сев. Чолла). Поздним бронзовым и ранним железным веками датируют наскальные изображения (скала Пангудэ, дер. Тэгонни близ г. Ульсан, пров. Юж. Кёнсан). На скальном панно изображены сцены охоты, в т. ч. морской; создание памятника связывают с проникновением на Корейский п-ов тунгусских племён емэк. Бронзовое литьё представлено т. н. скрипкообразными кинжалами, которые в раннем железном веке приобрели новую форму - «узких бронзовых кинжалов». Другая категория бронзовых ритуальных предметов эпохи - бубенцы и колокольчики разл. формы, зеркала с зубчатым орнаментом. В погребениях Лолана (округ империи Хань в районе совр. Пхеньяна) найдены кит. лакированная утварь, наборные золотые пояса, нефритовые подвески, бронзовые курильницы. По-видимому, через Лолан такого рода изделия распространились по всему Корейскому полуострову.
Продуманностью планировочных решений, развитыми архитектурными формами отличаются усыпальницы IV-VII веков н. э. правителей и знати корейского государства Когурё. Основная их часть сосредоточена в окрестностях древней столицы Куннэсон (в районе Тунгоу, близ Цзианя в Сев.-Вост. Китае) и Пхеньяна, ставшего с начала V века новой столицей. Различаются гробницы двух типов: каменные многоступенчатые пирамиды и курганы, скрывающие внутр. помещения, выложенные огромными плитами. С середины IV века распространяется фресковая живопись. Из известных ныне когурёских захоронений свыше 70 украшены настенной живописью («Курган опадающих лотосов» и «Гробница с танцующими» близ Цзианя, гробницы в у. Анак, пров. Сев. Хванхэ, «Гробница четырёх духов» в селении Хонамни под Пхеньяном и др.) разнообразной тематики (сцены повседневной жизни, батальные и охотничьи эпизоды, фигуры мифологических персонажей и символических животных - хранителей сторон света, пейзажные и орнаментальные мотивы, изображения «хозяев гробниц»).
Захоронения эпохи государства Силла представляли собой углублённые в землю деревянные погребальные камеры, засыпанные камнями и покрытые сверху земляной насыпью. Обилие великолепных изделий из золота (короны с подвесками, пояса, серьги, браслеты, украшения сбруи), обнаруженных в погребениях в окрестностях столицы Кёнджу, подтверждают справедливость её прежнего назв. Кымсон («Золотая крепость»). В VII веке н. э. в Кёнджу была сооружена бутылеобразная астрономическая башня Чхомсондэ («Башня звёзд», 632-647 годы), считающаяся древнейшей из сохранившихся обсерваторий Восточной Азии.
После проникновения в Корею буддизма в IV-VII веках н. э. начинается строительство (в столицах государств и их окрестностях) буддийских монастырей по китайским образцам. Их отличают грандиозный масштаб (сопоставимый с размерами королевских дворцов) и геометрически правильная планировка, рассчитанные на пышное церемониальное действо. Центр храмовых комплексов образовывала монументальная дерев. пагода; с восточной, западной и северной сторон от неё располагались деревянные молитвенные павильоны (остатки храма около дер. Чхоннамни, близ Пхеньяна). Для крепления кровли использовалась китайская система кронштейнов доугунов (кор. тугон); эта конструкция обеспечивала лёгкую и жёсткую структуру, аналогичную капители.
В государстве Пэкче получила распространение композиция храма с одним молитвенным павильоном и одной пагодой. Ансамбль с южной стороны раскрывался входными воротами, далее по оси юг - север размещались пагода, молитвенный павильон и зал для проповедей, соединявшийся с воротами обходными галереями. В архитектуре буддийских храмов Пэкче появились гранитные пагоды (5-ярусная пагода мон. Чхоннимса; полуразрушенная пагода храма Мирыкса в Иксане, в формах которой воспроизведены членения деревянных конструкций, имевшие чисто декоративное значение), в дальнейшем ставшие основным типом этого сооружения в Корее.
Рост буддийских монастырей, требовавших скульптурного убранства, стимулировал быстрое развитие пластики, формировавшейся под воздействием китайских эстетических норм и иконографии. Для раннего периода характерны небольшие фигуры и целые композиции из позолоченной бронзы, с изображением будд и бодхисаттв (большинство внесены в реестр национальных сокровищ). Наиболее ранняя из найденных (в Хачхонни, пров. Юж. Кёнсан) - статуэтка Будды, стоящего на цветке лотоса; это одна из тысячи фигур, изготовленных в 537 году н. э. монахами храма Тонса в Пхеньяне. К началу VII века относят фигуру Майтреи, медитирующего в позе лалитасана; черты лица напоминают фрески когурёских гробниц. Скульптуры Силла отличаются богатством деталей; характерно одно из самых ранних изображений Авалокитешвары (в его женской ипостаси Кваным) из Самъяндона в Сеуле, датированное началом VII веком. Скульпторы Когурё ориентировались на образцы китайского государства Северный Вэй, мастера Пэкче переплавляли влияния южно-китайского царства Лян (первая )половина VI века. Улыбка, освещающая лица статуй пэкческих будд, наделяет их образы теплотой и человечностью (наскальный рельеф в у. Сосан, пров. Юж. Чхунчхон, VII века). В свою очередь, художественные традиции, сложившиеся на Корейском п-ове в этот период, оказали существенное воздействие на искусство Японии.
Период Объединённого Силла стал временем расцвета буддийского искусства в Корее. Типичной для этого времени композицией обладает храм Камынса (VII век) на побережье Японского моря, в окрестностях столицы Кёнджу: галереи вычленяют прямоугольный двор, южный вход отмечен воротами, на одной оси с которыми находятся молитвенный павильон и зал для проповедей; с юж. стороны двора, перед молитвенным павильоном, симметрично центральной оси комплекса расположены 2 каменные пагоды - единственные сохранившиеся постройки комплекса.
В VIII веке в Кёнджу первым министром Ким Дэсоном сооружаются храмы Пульгукса и Соккурам. В вост. дворе храма Пульгукса (строился с 528 года, перестроен в XIV веке, реконструирован в 1973 года) перед молитвенным павильоном возвышаются, эффектно контрастируя друг с другом, гранитные пагоды Таботхап (538 год, реставрирована в 751 году) и Соккатхап (761 год). Тенденцию к пышности и обогащению архитектурного образа посредством скульптуры демонстрирует Львиная пагода мон. Хваомса (754 год, пров. Юж. Чолла).
Уникальный пещерный храм Соккурам (строился с 751 года, неоднократно перестраивался) был сооружён из гранитных блоков на склоне горы Тхохамсан, а после окончания строительства засыпан землёй; состоит из соединённых коротким проходом выходящего на поверхность земли квадратного аванзала и круглого, перекрытого куполом, главного зала (в центре - каменная статуя сидящего Будды). Среди рельефных фигур, украшающих стены залов и прохода, чистотой плавных линий выделяются изображения бодхисаттв - Манджушри (кор. Мунсу) и Авалокитешвары (кор. Кваным).
В период Объединённого Силла расширяется круг сюжетов кор. пластики, богаче и свободнее становится её язык. По образцу кит. погребальных аллей духов создаются изображения почётной стражи у могильных курганов кор. знати (фигуры воинов и чиновников в Квэныне, близ Кёнджу, предполагаемое захоронение правителя Вонсона, 785-798 годы).
С конца VIII века всё большее влияние приобретает сон-буддизм (китайский чань, японский дзэн), содействовавший популярности культа космического Будды - Вайрочаны (кор. Пироджана). Появляются его монументальные изображения, отлитые из железа, с жестом рук «чигвон-ин» (ваджра-мудра; статуя из мон. Поримса, у. Чанхын, пров. Юж. Чолла). Высокое искусство силласких мастеров по металлу демонстрируют бронзовые колокола для храмовых комплексов (колокол мон. Пондокса, 771 год; ныне - в Национальном музее г. Кёнджу), обнаруженные в пагодах реликварии.
В период государства Корё центр буддийского храмового строительства перемещается на север, в район новой столицы, расположенной в долине у подножия гор. Большого размаха достигает возведение храмов в горах. Необходимость учитывать особенности рельефа выбранной местности порождает многообразие вариантов пространственной организации ансамблей, приобретающих органиченую связь с природным окружением.
Среди ранних сохранившихся деревянных строений периода Корё - павильон Мурянсуджон в мон. Пусокса (середина XIII века, пров. Северный Кёнсан), образец конструкции чусимпхо: черепичная крыша типа пхальджак (4-скатная с двумя торцовыми фронтонами) поддерживается системой 3-ярусных кронштейнов, венчающих массивные деревянные колонны каркаса, выполненные с лёгким энтазисом. Открытые в интерьер подкровельные конструкции создают ощущение обширного пространства.
На закате эпохи Корё начинает использоваться система тапхо, главной особенностью которой было введение дополнительных сочленений кронштейнов в промежутках между колоннами (старейшей постройкой этого типа является павильон Погванджон мон. Симвонса в у. Йонтхан, пров. Сев. Хванхэ, 1374 год). Кронштейны, получившие со временем всё более сложную и изысканную пластическую форму, стали важным элементом архитектурного декора. Пагоды приобрели особую стройность, в них увеличилось число ярусов (7-ярусная пагода храма Хёнхваса в у. Кэпхун, пров. Кёнгидо, XI век). Помимо традиционных квадратных в плане пагод появляются 6- и 8-угольные каменные постройки (9-ярусная октагональная пагода мон. Вольджонса в у. Пёнчхан, пров. Канвондо, XI-XII века). Региональные стили отличаются разнообразием.
Одни памятники демонстрируют своеобразную оригинальность примитивизма (пагода с круглыми крышами из мон. Унджуса, близ г. Хвасун, пров. Юж. Чолла), другие - рафинированное изящество, пышное великолепие скульптурного убранства с печатью иноземного влияния (мраморная пагода мон. Кёнчхонса близ Кэсона, 1348 год, ныне - в Национальном музее в Сеуле). Пластической выразительностью форм, тонкостью декоративной отделки отличаются малые сооружения храмово-монастырских комплексов: каменные светильники соктын (светильник в храме Кванчхок в пров. Юж. Чхунчхон, конец X века), мемориальные ступы пудо с останками прославленных буддийских монахов (ступа Хёнмётхап мон. Попчхонса, пров. Канвондо, 1085 год; ныне - на территории дворца Кёнбоккун в Сеуле).
Буддийская скульптура в ранний период Корё продолжала традиции предшествующей эпохи. В X-XI веках сохраняли популярность железные статуи крупных размеров сидящего Будды. Мастера работали также в бронзе, граните, мраморе, глине и дереве. Одна из самых знаменитых работ корёских мастеров - статуя Будды из храмового павильона Мурянсуджон мон. Пусокса, выполненная из глины и покрытая слоем золотого лака. Иная тенденция в раннекорёской пластике выражена в гигантских каменных статуях (чаще всего изображающих Будду будущего мирового порядка - Майтрею, кор. Мирык) с их непропорционально большими головами и грубыми лапидарными формами (18-метровая статуя Мирык в храме Кванчхок в пров. Юж. Чхунчхон, конец X века). Та же несоразмерность пропорций и скованность в проработке форм характерны для монументальных наскальных рельефов, высекавшихся в различных культовых центрах по всей стране (Будда Шакьямуни на горе Пукхансан в Сеуле; бодхисаттва Мирык на горе Соннисан в храме Попчуса, пров. Сев. Чхунчхон).
Отсутствие пластического совершенства в этих изображениях компенсируется витальной силой образов, в которых акцент смещён на выражение трансцендентной сущности божества. Периодом Корё датируются самые ранние из сохранившихся скульптурных портретов знаменитых буддийских монахов, созданных кор. мастерами [деревянная раскрашенная статуя силлаского монаха Хирана (889-967? годы) в мон. Хэинса Чангён Пханго]. На позднем этапе периода Корё статуи уменьшаются в размерах. Монументальные изображения Будды из железа и камня сменяются небольшими фигурами из позолоченной бронзы, часто обнаруживающими влияние традиции ламаистской пластики, воспринятой из Китая юаньского времени.
Сохранилось значительное число буддийских манускриптов, украшенных великолепными фронтисписами с изображениями персонажей буддийского пантеона, начертанными тонкими золотыми или серебряными линиями. Создаваемые по заказу двора и аристократии манускрипты обычно выполнялись на высококачественной, окрашенной в тёмно-синий цвет бумаге в двух форматах - свитка и складывающейся гармошкой книги. Другим видом корёской буддийской живописи являются вертикальные свитки-иконы. Многие из них уже неск. веков хранятся в япон. храмах и вплоть до недавнего времени считались китайскими работами. Мягкие, неяркие тона минеральных красок (оранжево-красной, оливково-зелёной и белой) гармонично сочетаются с золотом контуров и узоров на одеждах изображённых божеств. На свитках обычно представлены Будда Западного рая – Амитабха (кор. Амитха), бодхисаттва милосердия Кваным, бодхисаттва Кшитигарбха (кор. Чиджан), оказывающий помощь грешникам в аду. Мировую известность корёскому иск-ву принесли гончарные изделия из каменной массы, покрытые серовато- или голубовато-зелёной глазурью, получившей в Европе название селадоновой. Возникновение в Корее производства селадонов, заимствованного из Китая, относят к IX-X векам. Уникальным изобретением корейских мастеров стало использование для декора селадонов техники инкрустации глинами сангам.
В корейском государстве Чосон мощное воздействие на все стороны художественной практики оказало неоконфуцианство. Буддизм начал подвергаться гонениям, однако строительство буддийских монастырей продолжалось в отдалённых горных районах. В храмовом зодчестве преобладала тяга к яркой декоративности, отражавшая сближение буддизма с фольклорной стихией (павильон Мирыкджон храма Кымсанса, пров. Северного Чолла, XVII век). Подавляющее большинство ныне существующих буддийских сооружений возведено вовторой полвине периода Чосон. Вокруг новой столицы Ханъян (позднее Хансон, ныне Сеул) сооружаются крепостные стены длиной более 17 км (частично сохранились) с главным въездными воротами Намдэмун (1398 год, перестроены в 1447 год, сильно повреждены во время пожара в 2008 году). Следование китайскому осевому принципу композиции в значит. мере ощущается в дворцовом комплексе Кёнбоккун, возведённом в качестве офиц. резиденции правителя (1395 год, уничтожен огнём в 1592 году, восстановлен во второй половине XIX века).
В столичном комплексе Чхандоккун (1405-1412 годы, разрушен в 1592 году, восстановлен в 1607-1610 годы), изначально служившем местом отдыха и увеселений королевской семьи, нарушена строгая анфиладность в расположении осн. компонентов ансамбля и тонко учтены особенности природного рельефа. Тронный зал дворца Инджонджон (перестроен в 1804 году после пожара) демонстрирует характерные черты чосонской дворцовой архитектуры: возвышающийся на двухступенчатой каменной платформе деревянной павильон, украшенный пятицветной росписью танчхон и увенчанный 2-ярусной черепичной кровлей со специфической мягкой линией изгиба, сочетает нарядность и величавую торжественность. Возросшее стремление к пышной зрелищности наиболее полно проявилось в парадных интерьерах дворцов с богатым узорочьем и красочностью кассетированных потолков, обилием резных деталей, гроздьями кронштейнов причудливых очертаний. Большое внимание в этот период уделялось садово-парковому искусству. Особо знаменит своими продуманными ландшафтными композициями и изящными павильонами т. н. Секретный сад (Пивон) комплекса Чхандоккун.
Культивируемые конфуцианством эстетические принципы - скромность, сдержанность, непретенциозность - находят отражение в архитектуре конфуцианских академий - совонов, располагавшихся вдали от городов в уединённых живописных местах. Здесь ограниченно применяется роспись танчхон, предпочтение отдаётся внешне менее эффектной конструктивной системе чусимпхо или её более упрощённому варианту - иккон, появившемуся во второй половине XV века (Тосан-совон в пров. Сев. Кёнсан). Благородная простота и строгость лежат в основе архитектурно-художественные решения такого важнейшего с конфуцианской точки зрения сооружения, как Храм Государевых Предков - Чонмё, возведённого в столице в 1395 году (в конце XVI века разрушен, восстановлен в 1608 году, позднее неоднократно расширялся). Достижения в сфере фортификац. строительства демонстрирует крепость Хвасон (1794-1796 годы; г. Сувон).
Важную роль в развитии живописи играло придворное ведомство Тохвавон (основано в 1392 году; около 1471 года переименовано в Тохвасо). Набор художников в него осуществлялся через систему экзаменов, состоявших главным образом в копировании произведений из дворцовой коллекции. Осн. задачами мастеров Тохвасо были фиксация событий ритуально-церемониальной жизни двора (жанр ыйгведо) и оформление дворцовых интерьеров росписями на ширмах и стенных панелях. Произведения придворной живописи обычно являлись коллективной работой и не подписывались авторами, хотя в их исполнении часто принимали участие лучшие художники. Поскольку оплата труда придворного художника была невысока, мастера Тохвасо работали не только по заказу двора. Значительное художественное наследие оставлено также представителями традиции живописи образованных людей (кор. мунинхва, кит. вэньжэньхуа), которые в отличие от художников-профессионалов принадлежали к высшему слою общества.
В истории корейской живописи периода Чосон принято выделять этапы: раннечосонский (1392-1550 годы), среднечосонский (1550-1700 годы) и позднечосонский, подразделяющийся на две стадии (1700-1850 и 1850-1910 годы). В своих стилистических формах корейская живопись продолжала ориентироваться на Китай. На раннем этапе главными источниками влияния выступали творчество художника Го Си (оказавшее значит. воздействие на прославленного пейзажиста Ан Гёна), стиль, созданный сунским художником Ми Фу и его сыном Ми Южэнем, стиль «Ма - Ся», связанный с именами художников конца XII - начала XIII веков Ма Юаня и Ся Гуя, и произведения чжэцзянской школы минского времени. Влияние последней ощутимо в работах современника Ан Гёна Кан Хи Ана. В пейзажах среднечосонского периода получает развитие традиция живописи Ан Гёна и его последователей, сохраняет ведущие позиции стиль чжэцзянской школы. Характерным становится не только свободное комбинирование разных стилистических манер и приёмов, но и их всё более активная творческая переработка. Крупными мастерами этого времени были придворные живописцы Ли Джин и Ким Мёнгук, в работах которого особенно выразителен гротесковый заряд «лапидарной кисти». Немалых успехов достигли кор. художники в жанре «цветы-птицы» (кор. хваджохва). В работах таких мастеров, как Ли Ам, Чо Сок или художницы Син Саим Дан, прослеживаются особенности национального ви́дения. Художники направления мунинхва часто обращались к жанру «четырёх совершенных» (кор. сагунджа), включающему изображения бамбука, орхидеи, цветущей дикой сливы и хризантемы. Большого мастерства в изображении бамбука достиг Ли Джон.
Позднечосонский период в корейской живописи ознаменован бесспорным господством т. н. Южной школы живописи (кор. намджонхва). В китайской живописи наибольшее внимание кор. художников привлекали «четыре великих мастера» периода Юань (особенно Хуан Гунван и Ни Цзань), Сучжоуская школа минского времени и развивавшие эти традиции мастера эпохи Цинь. Важную роль в процессе освоения художественных достижений китайского искусства играли практического руководства и альбомы, изданные в Китае в технике гравюры. В XVIII веке укрепление этнического самосознания корейцев стимулировало интерес к отечественной истории и собственному художественному наследию. В пейзажной живописи развивается направление чингён сансухва (изображение реальных пейзажей), наивысшие достижения которого связаны с именами Чон Сена, Ким Ын Хвана, Чхве Бука, Кан Сехвана, Ким Хон До, Ли Ин Муна. Переживает расцвет бытовой жанр (Ким Ду Рян, Ким Хон До, Ким Дык Син, Син Юн Бок). Почти все художники обращались к жанру «цветы-птицы». Свежестью, спонтанностью композиций в жанре хваджохва завоевал признание Сим Са Джон. Живыми сценками из жизни зверей и птиц приобрёл известность Пён Сан Бёк.
Одним из проявлений процесса демократизации художественной культуры в позднечосонской Кореи стал феномен низовой живописи минхва, создававшейся для широких слоёв населения местными или бродячими художниками, как правило, не имевшими серьёзной специальной подготовки. Произведения вертикального формата наклеивались или вешались на двери и стены домов, играя роль декора, талисманов, благопожелательных символов. Немалой популярностью пользовались многостворчатые ширмы.
Важное место в художественной практике периода Чосон заняли произведения портретного жанра, спрос на которые был связан с культом предков. Для фамильных портретов возводятся специальные павильоны ёндан, где совершаются жертвоприношения духам предков. Портреты виднейших конфуцианских мыслителей занимают почётное место в совонах. Создаваемые художниками-монахами по устоявшимся канонам портреты прославленных деятелей буддийской церкви размещаются в построенных на территории храмовых комплексов павильонах чосадан. Особое значение придавалось королевским портретам, процедура написания которых была тщательно разработана. Укреплению такой важной конфуцианской добродетели, как «верность» (чхун) по отношению к правителю, служили портреты «заслуженных сановников» (консин). Созданы были и блистательные образцы автопортрета (Юн Ду Со). На завершающем этапе правления династии Ли значит. явлением в живописи стало творчество Ким Чон Хи. Его последователь Хо Рён, наряду с многосторонне одарённым Тян Сын Обом, заложил основы для появления совр. нац. живописи.
В сфере декоративно-прикладного искусства по-прежнему велика роль керамики. В XV-XVI веках были распространены гончарные изделия пунчхон с грубым твёрдым черепком, при изготовлении которых широко использовался белый ангоб, наносимый на поверхность путём окунания или кистевого покрытия. Безыскусность и «несовершенство» этой керамики, талант к импровизации, который обнаруживали её творцы, были высоко оценены японскими мастерами чайных церемоний. Быстрое развитие в период Чосон получает и производство фарфора. В декоре последнего преобладала подглазурная роспись кобальтом, красителями с окисью железа и меди. Высоким мастерством исполнения отличались лаковые изделия, инкрустированные перламутром.
В период Чосон развитие буддийской пластики, как и буддийского иск-ва в целом, ограничивается господствующей конфуцианской идеологией, что не исключает создание отд. шедевров: напр., дерев. скульптура Мунсу (1466 год) в храме Санвонса (у. Пёнсхан), где бодхисаттва представлен в виде молодого послушника.
В конце XIX - начале XX веков происходило активное внедрение в корейское искусство западных художесвтенных традиций. Приглашёнными архитекторами были возведены здания в европейской стилистике: в формах неоклассицизма - новая королевская резиденция Сокджоджон на территории дворцового комплекса Токсугун (1909 год), главное здание банка Кореи (1912 год) и здание железно-дорожного вокзала (1925 год), в стиле неоготики - католический храм Мёндон (1898 год), в неороманском стиле - храм Англиканской церкви (1916 год) и здание муниципалитета (1925 год), все - в Сеуле.
В годы японского протектората (1910-1945 годы) ведущую роль в проектировании и строительстве играли япон. специалисты. В этот период началась профессиональная подготовка архитекторов, строителей, инженеров. У истоков современного корейского зодчества стояли Пак Ки Рён (здание универмага Хвасин в Сеуле, 1937 год), Пак Тон Джин (главынй корпус Корейского государственного университета в Сеуле, 1934 год). Новое поколение скульпторов, обучавшихся преим. в Японии, освоило западную технику и пластический язык.
Первым корейским скульптором зап. направления стал Ким Бок Чин.
Крупным событием в культурной жизни начала XX века было открытие в 1911 году Академии каллиграфии и живописи, где преподавали мастера традиционной живописи тушью Ан Джун Сик и Чо Сок Чин, применявшие в своих работах одновременно принципы дальневосточной и европ. перспективы. Первым корейским художником, использовавшим технику масляной живописи, стал Ко Хи Дон, окончивший Токийскую школу изящных искусств. Многие корейские художники, прошедшие обучение в Японии, приобщались к западной живописи уже в переработанном, «японском» варианте, построенном главыным образом на соединении академич. традиции и импрессионизма (Ким Гван Хо). Неслыханным по тем временам было обращение художников к изображению обнажённой натуры (О Джи Хо, Ким Ин Сын). Новым явлением стали работы в жанре натюрморта. В формах абстрактной живописи экспериментировали Ким Хван Ги, Ю Ён Гук. В традиц. направлении ведущее место занимали две группы мастеров. Художники первой группы (Ли Сан Бом, Но Су Хён) стремились внести свежую струю в пейзажную живопись тушью, запечатлевая не прославленные ландшафтные виды, а скромные уголки родной природы. Другая группа, возглавляемая Ким Ын Хо, предпочитала фигурные композиции, жанр «цветы-птицы», ориентируясь на современную японскую живопись нихонга.
Музыка
Формирование музцкальной культуры Кореи происходило во взаимодействии с культурами Китая и Центральной Азии, под влиянием филосско-этических представлений конфуцианства, буддизма, даосизма. В государстве Кочосон пение и танец в сопровождении колоколов и гонгов занимали важное место в обрядах, связанных с культом Неба. В период т. н. Трёх государств, а затем и в период Объединённого Силла придворные церемонии проводились при участии больших оркестров (св. 100 инструментов), включали исполнение гимнов, од, танцевальные представления. В летописи «Самгук саги» (1145 год) Ким Бу Сика названы крупнейшие музыканты того времени – создатели вокальных и инструментальных (для 12-струнной цитры каягым, 6-струнной цитры комунго, 4-струнной лютни пипха) композиций: Ван Сан Ак (III-IV века), Пэккёль (V век), Урык (VI век) и др. Корейская оркестровая музыка была принята при дворе кит. династии Суй (музыка государств Когурё и Пэкче) и при японском дворе в VIII веке (музыка государств Когурё, Пэкче и Силла).
Период государства Корё отмечен значительным подъёмом музыкальной культуры. В 1116 году ко двору был прислан из Китая полный конфуцианский церемониальный оркестр; исполняемая им музыка получила корейское название «тэ сонак», или «тэ сон синак». С этого момента ведёт свою историю придворная музыка аак (кит. яюэ; букв. - изящная музыка). Она звучала также в конфуцианских храмах и в храмах предков правителей (поныне звучит дважды в год в Сеуле). Оркестр объединял инструменты 8 видов (в соответствии с кит. классификацией баинь): набор бронзовых колоколов пхёнджон (кит. бяньчжун); набор каменных гонгов пхёнгён (кит. бяньцин); дерев. трещотку о (кит. юй) в виде тигра с зубчатой спиной; дерев. идиофон чук (кит. чжу); барабаны; губные органы сэн (кит. шэн); цитры кым (кит. цинь), сыль (кит. сэ); поперечную флейту чи. Оркестр делился на 2 состава, игравшие антифонно: тынга (располагался на террасе храма) и хёнга (перед дворцом); медленные, торжественного характера композиции сопровождались коллективными танцами – «светским» и «военным». В тот же период из Китая заимствованы бамбуковый гобой пхири (кит. били), металлофон панхян (кит. фансян), 3 разновидности арфы конху (кит. кунхоу), смычковая цитра аджэн (кит. ячжэн; входила в оркестр танъак, затем и в оркестр хянъак), лютня пипха (кит. пипа), 2-струнный смычковый хэгым (кит. хуцинь), разл. барабаны (в т. ч. составные). Среди собственно кор. инструментов - 5-струнные лютни хянпипха (известна ещё в государстве Когурё) и вольгым, большая поперечная флейта тэгым. Музыка имперской процессий (относилась к категории воен. музыки) исполнялась ансамблями двух видов: «громким» (тэчхвитха; состоял из духовых и ударных) и «мягким» (чхвитха; включал также струнные инструменты). «Светская» инструментальная музыка, сопровождавшая придворные пиры, включала музыку китайского происхождения танъак («танская»), собственно корейскую музыку хянъак («местная»; восходит к V веку), камерную музыку на основе буддийских песнопений чунъак, танцевальную музыку самхён. К VII веку окончательно сформировались музыкальные традиции буддийских ритуалов: песнопения, культовые танцы и внехрамовая инструментальная музыка. Песнопения (на китайском языке и на санскрите) делились на виды: ёмбуль (молитвы и сутры) и помпхэ (более сложное по технике «торжественное пение»). Бродячие монахи распевали песни хванчхон (на корейском языке, близкие народным песням), часто в сопровождении крестьянских оркестров.
Постепенно высокая традиция аак приходила в упадок, однако в начале эпохи Чосон была усовершенствована система организации придворной музыки, в особенности конфуцианской; с этой целью создана музыкальная палата Акки тогам. В период правления Седжона (первая половина XV века), «золотой век» корейской культуры, развитие музыки было взято под государственный контроль, канонизированы виды придворной музыки, восстановлены китайские образцы музыки аак (за ней закреплён официальный статус «музыки Неба»), увеличены составы придворных оркестров (до 350 исполнителей), налажено собственное производство музыкальных инструментов (около 65 видов). Развивалась музыкальная наука, её крупнейшие представители - Пак Ён (первая половина XV века), Сон Хён (под его руководством составлена музыкальная энциклопедия в 9 томах «Акхак квебом», 1493 год). Совершенствовались системы нотации (всего 8), благодаря которым сохранились многие образцы старинной корейской и китайской музыки, сборники песен и инструментальных пьес. Нотация акпо периода правления Седжона - одна из самых ранних на Дальнем Востоке, сохранившихся поныне.
Для классической корейской музыки характерны 5-7-ступенные звукоряды с опорой на пентатонику двух видов - пхёнджо и кемёнджо (в соответствии с древне-китайской традицией, 5 ступеней звукоряда соответствуют 5 первоэлементам, 5 цветам, 5 рангам социальной иерархии и др.), с учётом абсолютной высоты звуков по китайской системе люй-люй. С XVII века использовались 4- и 3-ступенные звукоряды (с «пропуском» ступеней пентатоники). В энциклопедии «Акхак квебом» систематизирована теория музыки (китайской и корейской), закреплена классификация музыкальных инструментов, оркестров, видов, жанров и стилей вокальной, инструментальной и танцевальной музыки. Впоследствии в оркестровой танцевальной музыке были выделены 3 формы: ёмбуль (медленная, с плавной мелодией; связана с буддийскими культовыми танцами), тхарён (на ритмич. основе нар. песен чапка), куткори (в стиле быстрых шаманских танцев). Профессиональные музыканты были объединены в гильдии, их ранг и социальный статус закреплялись государственными департаментами. Исполнительские школы возглавляли Тэохян, Оккихян (каягым), Аян (комунго), Соль Вон (барабан чанго в форме песочных часов), Ким Сон (пипха) и др.
В XV-XVI веках активно развивалась городская музыкальная культура. Складывались виды, жанры, стили «официальной» вокально-инструментальной музыки чонъак (испытала влияние эстетики конфуцианства). В домах корейской аристократии исполнялись многочастные инструментальные сюиты-импровизации, 5-частные лирические вокально-инструментальные композиции кагок, короткие песни сиджо («совр. напевы»; на тексты в форме трёхстиший). На специальных мужских собраниях - купцов, ремесленников и др. представителей низших сословий - исполнялись эпические повествовательные песни каса в сопровождении флейты и чанго. Со второй половины XIX века музицирование на подобных собраниях происходило в форме концертов: профессиональные музыканты исполняли сольные композиции в стиле санджо (происхождением из юго-западной Кореи): на комунго (Ким Юн Док и его школа), каягыме (Ким Чук Пха и его школа) и др. инструментах в сопровождении чанго. В репертуаре корейских гейш кисэн важное место занимали песенные жанры сиджо, чапка (сюиты народных песен, исполнявшихся в виртуозном стиле), тальгори («песни времён года»; цикличесике песни с рефреном).
В XVIII-XIX веках получили распространение новые формы музыки и музыкальные инструменты. На юго-западе Кореи в XVIII веке возник жанр музыкальной народной «монодрамы» пхансори, в котором сочетались пение (сори), разговорная речь (анири) и драматич. действие (поллим); вокальные части основаны на установленных ритмич. циклах (чхандан) и мелодич. моделях (чхо). Пхансори исполнялся бродячими актёрами и музыкантами: первоначально - одним актёром квандэ и исполнителем на барабане чанго, со второй половины XIX века - несколькими квандэ. Наиболее известные квандэ XVIII-XIX веков: Ха Хан Дам, Чхве Сон Даль, Мо Хын Гап, Син Ма Ён. В XIX веке на основе пхансори и много других корейских музыкально-театральных жанров, а также элементов европ. муз. театра сложилась корейская музыкальная драма чхангык; основоположник жанра - актёр, поэт и музыкант Син Дже Хё, традиции которого продолжили Ли Наль Чхи, Ким Се Джон и др.
В конце XIX века в Корею проникли культовая музыка католицизма, военные духовые оркестры (первый из них основал нем. музыкант Ф. Эккерт). Кор. музыканты стали использовать европ. муз. инструменты, 5-линейную нотацию. Сохранялась и корейская придворная музыка, в 1907 году её главой был назначен известный традиционный музыкант Ким Чон Ам. В 1920-х годах под влиянием зап. популярной музыки начал складываться песенный жанр понсонхва. Одновременно распространились песни патриотического содержания; важное значение для сохранения национальной музыкальной культуры в условиях борьбы с японскими оккупантами имела деятельность Союза кор. музыкантов (1927 год). В 1945 году в Пхеньяне создан первый в Кореи симфонический оркестр.
Театр, танец и кино
Театр и танец.
О массовых празднествах и пышных театрализованных действах, получивших распространение в период т. н. Трёх государств, свидетельствуют когурёские фрески, в частности фреска из «Гробницы с танцующими» в районе Тунгоу, где изображены музыканты и танцоры в театральных костюмах с удлинёнными рукавами и в головных уборах с перьями. В этот период уже формируются принципы кор. театральной пластики - динамизм и резкость движений, экспрессивность жестов, а также система трёхэтапного порождения движения: первый этап (чон) – внутренная сосредоточенность, подготовка к движению; второй этап (чун) - готовность к нему; третий этап (тон) - само движение. Каждое движение (перед исполнением которого требуется задержка дыхания) имеет конкретную цель, прочувствованную на первом этапе, и энергию, накопленную на втором.
Сценическое искусство Кореи развивалось в условиях синтеза различных восточно-азиатиских влияний, прежде всего учения буддизма, проповедники которого использовали музыку и танец. Один из них, Вон Хё (VII век), создавал и исполнял буддийские танцы, в т. ч. т. н. танец без препятствий, иллюстрирующий буддийское утверждение «человек без препятствий рождается и умирает в едином пути» и символически отображающий стадии становления человека и его духовного освобождения. Буддийские песни и танцы исполняли монахи Хе Гон, Хе Суг, Тэ Ан. Сформировались 4 основные вида буддийского танца: параму - танец с латунными кимвалами; побкому - танец с барабаном; набиму - «танец бабочки», а также разновидность танца набиму - тхаджуму. В период Объединённого Силла возникли представления, посвящённые мифологич. персонажу Чхо Ёну - сыну Дракона Вост. моря, сумевшему подчинить себе Духа лихорадки. Танец Чхо Ёна - яркий образец т. н. танцев в масках, берущих начало в древних обрядах и получивших новый импульс развития под влиянием кит. культуры, - в период государства Чосон вошёл в государственный ритуал и исполнялся вплоть до XIX века. Среди популярных танцев в масках: «танец львов» (санье), танец в золотой маске (тэмён), групповой танец сокток. Традиционные танцы представлены придворными и народными. Придворные танцы подразделялись на корейский хянак, заимствованный из Китая танак и конфуцианский танец аак. Среди народных танцев различались религиозные и светские.
В государстве Корё устраивались театрализованные представления каму пэкхи («сто развлечений с песнями и танцами»). Некоторые из них были включены в дворцовый ритуал как действия, исполняемые во время пира (чончжэ), а также исполнялись во время национальных торжеств и государственных церемоний (пхальгванхве, нарие), на «празднике фонарей» (ёндыхве) и др. Распространение получили также танец с мечами и танцы санём, сасонму и сонюрак, связанные с военно-ритуальной организацией хваранов («юношей-цветов»).
В эпоху Чосон было учреждено ведомство Сандэ-тогам (сандэ - своеобразная сцена, украшенная разноцветными тканями), отвечавшее за представления каму пэкхи. По сравнению с более ранним периодом в ведомстве больше внимания уделялось не ритуальному смыслу, а внешней форме представления, цель которого состояла в развлечении публики. Сандэ-тогам прекратило своё существование к концу XVII века. Традиции каму пэкхи сохраняли артисты квандэ, чэин и странствующие труппы из быв. участников дворцовых представлений. Теперь они давали спектакли в конфуцианских домах, в среде торговцев и в рыбацких деревнях. В конце XV века появились развёрнутые театральные представления, в т. ч. комич. чохый - народная сатира на правящие классы. Ведущий театральный жанр в XV веке - сандэгык («пьесы у подножия гор»), сочетавший танцевальные и драматич. элементы. Центральной темой стал быт простонародья. Театр комугык включал элементы буддийских мистерий X века. Разговорный театр хвагык использовал музыку и танец.
XVII веке широкой популярностью пользовались бродячие труппы, близкие европ. ярмарочному театру. Их выступления начинались со своего рода парада исполнителей, который открывали музыканты. Участники расчищали площадку для представления; исполнялись танцы, которые сменялись пьесой твитпхури. В ней участвовали постоянные персонажи (маски): обманывающий своего господина слуга мальттуги; пьяница чхыбари; старый священник, возмущающийся их поведением и наставляющий их на путь истинный; старшая жена мийал, которая, дабы не препятствовать молодой жене, оставляла мужа и погибала в изгнании (мотив соперничества двух жён - постоянная тема корейской литературы и искусства). Заканчивалось подобное многочастное представление также парадом участников и массовыми танцами. Разыгрываемые сцены часто импровизировались.
В XIX веке на основе древнего иск-ва сказителей пхансори сформировался музыкальный театр чхангык. В действе участвовали певец, барабанщик и кисэн - исполнительницы танцев и драматич. сценок, объединённых в целостное представление. В 1902 году в Сеуле был создан первый драматич. театр, ориентированный на европейскую традицию. После низложения династии Ли он прекратил существование.
История современного корейского театра начинается в 1908 году, когда в Сеуле был образован театр «Вонгакса». Его создатель Ли Ин Джик стремился соединить древнюю нац. традицию с европ. техникой танца. Распространение европ. театральной культуры в Корее происходило под японским влиянием в условиях установленного в 1910 году японского протектората над Кореей. Пропагандистом западного театра и введения актёрского образования был Хён Чол. После обучения в Японии он открыл в 1920 году в Сеуле театральную школу (существовала до 1925 года), а позднее создал Корейское актёрское училище, где ставил европейские и новые корейские пьесы. В 1923 году группа корейцев, получивших образование в Японии, организовала в Сеуле театр «Тоулхе» под рук. Пак Сун Хи (существовал до 1932 года). Первый спектакль - «Медведь» А.П. Чехова, репертуар также включал пьесы Л.Н. Толстого, Б. Шоу, А. Стриндберга. В Японии получил образование и режиссёр Хон Хэ Сон, открывший в 1931 году в Сеуле театр под названием «Исследование спектакля» (среди постановок - «Ревизор» Н.В. Гоголя, 1931 год; «Вишнёвый сад» А.П. Чехова, 1934 год). Хон Хэ Сон изучал труды К.С. Станиславского, пропагандировал реалистич. театр и утвердил в Корее профессию режиссёра.
В 1920-х годах Корея познакомилась с европейским балетным искусством благодаря японскому танцовщику Сэк Ён Хану (Иссия Баку). В 1922-1925 годы Сэк Ён Хан гастролировал и учился в Европе. С 1926 года работал в Корее. Дальнейшее развитие хореографического искусства Кореи связано с деятельностью его ученицы Цой Сын Хи. В 1929 году она открыла в Сеуле школу, целью которой было изучение кор. народного и европ. классич. танца. В 1931 году Цой Сын Хи - среди инициаторов движения «новый танец», организовывавшего первые в К. гастроли зап. балетных трупп. С программой европеизиров. кор. танцев (Ариран, Танец императора, Танец монаха, Танец знатной девушки, Дуэт в кор. стиле) в 1937-1940 годы Цой Сын Хи гастролировала в Европе, Северной и Южной Америке, Азии. В годы Второй мировой войны работала в Китае. В 1946 году балерина вернулась в Сеул, но вскоре переехала в Пхеньян.
Кукольный театр.
В становлении традиции народного театра кукол важную роль сыграли средне-вековые корейские скоморохи квандэ - музыканты, акробаты, сказители и кукольники. Под их влиянием возникли сатирич. кукольные представления инхён гык и театр масок камён гык, заложившие основы проф. театра кукол, появившегося только в середине XX века. Традиционно в Корее использовались различные системы кукол (перчаточные, марионетки, теневые). К VII веке корейские кукольные действа были уже известны далеко за пределами страны. В 612 году кореец Ми Ма Джа (в япон. транскрипции - Мимаси) давал в Японии кукольные представления, вошедшие в историю япон. театра под назв. «гигаку». В Китае при династии Тан (VII - начало X веков) куклы-марионетки также считались произведением корейского искусства. Профессор корейского театр кукол возник после освобождения страны в 1945 году от японского господства.
Кино.
Первые киносеансы состоялись в 1903 году. В том же году в Сеуле был открыт стационарный кинотеатр, где демонстрировались картины иностранного производства. Первым фильмом национального кинематографа считается «Клятва влюблённых под луной» (1923 год, режиссер Юн Пэк Нам). Становление раннего корейского кино происходило в условиях японского политического господства и цензурного давления оккупационной администрации. Среди первых корейских лент преобладали мелодрамы, адаптации популярных произведений классической литературы. Так, уже в начале 1920-х годов появилась экранная версия «Сказания о Чхунхян» - истории о женской добродетели, самоотверженности и верности долгу, на несколько десятилетий ставшая сюжетной парадигмой для корейских лент. Крупнейшим мастером немого кино признан актёр и режиссер На Ун Гю («Ариран», 1926 год). В его фильмах о жизни крестьян мелодраматизм фабулы сочетался с элементами социальной критики. Особенностью немого кино в Корее стало участие в киносеансе чтеца-комментатора, пояснявшего экранное действие: живая речь заменяла собой интертитры. Первый звуковой фильм - новая экранизация «Сказания о Чхунхян» (1935 год, режиссер Ли Мён Ву). В конце 1930-х годов корейское кино переживало кризис, вызванный тотальным контролем япон. администрации над кинематографом. Многие ведущие мастера экрана прекратили работу или эмигрировали. В 1942 году колониальная администрация запретила выпуск фильмов на корейском языке.