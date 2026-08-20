РЕСПУБЛИКА КОМИ

КОМИ (Рес­пуб­ли­ка Ко­ми) - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на на край­нем се­ве­ро-вос­то­ке Ев­ропейской час­ти Рос­сии. Вхо­дит в Северо-Западный фе­де­раль­ный ок­руг. Площадь 416,8 тысяч км2. Население 968,2 тысяч человек (2008 год; 815,0 тысяч человек в 1959 году, 1261,0 тысяч человек в 1989 году). Сто­ли­ца - Сык­тыв­кар. Административно-территориальное де­ле­ние: 12 рай­онов, 10 го­ро­дов, 29 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти рес­пуб­ли­ки оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Кон­сти­ту­ци­ей Рес­пуб­ли­ки Ко­ми (1994 год). Государственная власть в Коми осу­ще­ст­в­ля­ет­ся гла­вой Рес­пуб­ли­ки, Государственным со­ве­том, пра­ви­тель­ст­вом, ины­ми ор­га­на­ми вла­сти в со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. Государственный со­вет Рес­пуб­ли­ки Ко­ми яв­ля­ет­ся по­сто­ян­но дей­ст­вую­щим выс­шим и един­ст­вен­ным пред­ста­вительным и за­ко­но­дательным ор­га­ном вла­сти Рес­пуб­ли­ки. Со­сто­ит из 30 де­пу­та­тов , из­би­рае­мых на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го из­би­рательного пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии на 4 го­да. Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ют гла­ва Рес­пуб­ли­ки, пра­ви­тель­ст­во, ми­ни­стер­ст­ва и иные ор­га­ны ис­пол­нительной вла­сти. Гла­ва Рес­пуб­ли­ки Ко­ми - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо, на­де­ляе­мое пол­но­мо­чия­ми Государственным со­ве­том по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ. В со­став пра­ви­тель­ст­ва вхо­дят гла­ва Рес­пуб­ли­ки (ру­ко­во­ди­тель пра­ви­тель­ст­ва), его за­мес­ти­те­ли, ми­ни­ст­ры и иные ли­ца.

При­ро­да

Рель­еф. Тер­ри­то­рия рас­по­ло­же­на главным образом на се­ве­ро-вос­то­ке Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны; край­ний вос­ток - в пре­де­лах Ура­ла. На за­па­де вы­де­ля­ет­ся Ме­зен­ско-Вы­че­год­ская рав­ни­на, рель­еф ко­то­рой пред­став­лен вол­ни­сты­ми, ува­ли­сты­ми, час­то вы­по­ло­жен­ны­ми и за­бо­ло­чен­ны­ми ме­ж­ду­речь­я­ми; на край­нем юге про­тя­ги­ва­ют­ся Се­вер­ные Ува­лы. С се­ве­ро-за­па­да на юго-вос­ток тер­ри­то­рию Коми пе­ре­се­ка­ет Ти­ман­ский кряж, вы­ров­нен­ная по­ло­го­ува­ли­стая по­верх­ность ко­то­ро­го ос­лож­не­на рас­чле­нён­ны­ми воз­вы­шен­но­стя­ми (Чет­лас­ский Ка­мень, высота до 471 м; Вым­ско-Воль­ская гря­да, Оч­пар­ма, Ше­жим­пар­ма и др.) с кар­сто­вы­ми фор­ма­ми рель­е­фа. К вос­то­ку от Ти­ман­ско­го кря­жа про­сти­ра­ет­ся об­шир­ная Пе­чор­ская низ­мен­ность, в северной час­ти ко­то­рой пре­об­ла­да­ют мо­рен­ные рав­ни­ны с не­вы­со­ки­ми гря­да­ми-му­сю­ра­ми (по­ло­гие ува­ли­стые гря­ды, сло­жен­ные рых­лы­ми от­ло­же­ния­ми; напр., гря­да Чер­ны­шё­ва), а для южной час­ти харак­тер­ны вы­ров­нен­ные силь­но за­бо­ло­чен­ные вод­но-лед­ни­ко­вые и озёр­ные рав­ни­ны. На се­ве­ре Коми рас­про­стра­не­ны мно­го­лет­не­мёрз­лые по­ро­ды.

Западные пред­го­рья Ура­ла об­ра­зу­ют гря­до­во-ува­ли­стую по­ло­су из суб­ме­ри­дио­наль­но вы­тя­ну­тых гряд-парм (гря­ды с гус­тым ело­вым ле­сом) высота до 500-700 м (Вы­со­кая Пар­ма, Ыд­жыд­пар­ма), че­ре­дую­щих­ся с ши­ро­ки­ми, час­то за­бо­ло­чен­ны­ми, по­ни­же­ния­ми. Рель­еф парм не­ред­ко ос­лож­нён кар­сто­вы­ми фор­ма­ми. Гор­ный рель­еф в пре­де­лах Коми пред­став­лен зап. скло­на­ми и хреб­та­ми По­ляр­но­го, При­по­ляр­но­го (го­ра Нáродная, 1895 м, - выс­шая точ­ка Коми) и Северного Ура­ла.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. На тер­ри­то­рии Коми с юго-за­па­да на се­ве­ро-вос­ток вы­де­ля­ют: северо-восточную ок­раи­ну древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы, юго-восточную часть бай­каль­ской Юж­но-Ба­рен­це­во-Ти­ман­ской склад­ча­той сис­те­мы, южную часть мо­ло­дой Ба­рен­це­во-Пе­чор­ской плат­фор­мы, Пре­ду­раль­ский пе­ре­до­вой (крае­вой) про­гиб, северную часть гер­цин­ской Ураль­ской склад­ча­той сис­те­мы (в Ко­ми - толь­ко ме­га­зо­на Западного скло­на). Струк­ту­ры Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы в пре­де­лах Коми пред­став­ле­ны восточной ча­стью Ме­зен­ской си­нек­ли­зы (глу­би­на за­ле­га­ния по­верх­но­сти ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ско­го кри­стал­лического фун­да­мен­та свыше 4 км) и северной ча­стью слож­ной Вол­го-Ураль­ской ан­тек­ли­зы (глу­би­на ме­нее 2 км). Оса­доч­ный че­хол сло­жен тер­ри­ген­ны­ми и кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми сред­не­го де­во­на - пер­ми, пе­ст­ро­цвет­ны­ми тер­ри­ген­ны­ми по­ро­да­ми ниж­не­го триа­са, а так­же тер­ри­ген­ны­ми от­ло­же­ния­ми юры - ниж­не­го ме­ла. Внеш­няя юго-западная зо­на Юж­но-Ба­рен­це­во-Ти­ман­ской склад­ча­той сис­те­мы сло­же­на ри­фей­ски­ми тер­ри­ген­ными от­ло­же­ния­ми; в строе­нии внутренней северо-восточной зо­ны су­ще­ст­вен­ную роль иг­ра­ют маг­ма­тические по­ро­ды. Позд­не­про­те­ро­зой­ский склад­ча­то-ме­та­мор­фический фун­да­мент Ба­рен­це­во-Пе­чор­ской плат­фор­мы за­ле­га­ет на глу­би­не до 6 км; рас­се­чён па­лео­зой­ским Пе­чо­ро-Кол­вин­ским риф­том (ав­ла­ко­ге­ном) северо-западного про­сти­ра­ния. Оса­доч­ный че­хол об­ра­зо­ван мел­ко­вод­но-мор­ски­ми, от­час­ти кон­ти­нен­таль­ны­ми от­ло­же­ния­ми па­лео­зоя и ме­зо­зоя. Пред­ураль­ский пе­ре­до­вой про­гиб за­пол­нен перм­ско-триа­со­вы­ми, главным образом об­ло­моч­ны­ми, от­ло­же­ния­ми (мо­лас­сой); на не­го с вос­то­ка над­ви­ну­ты склад­ча­тые тер­риген­но-кар­бо­нат­ные ком­плек­сы ор­до­ви­ка - ниж­не­го кар­бо­на ме­га­зо­ны Западного скло­на Северного и По­ляр­но­го Ура­ла, про­рван­ные позд­не­па­ле­о­зой­ски­ми гра­ни­тои­да­ми и мес­та­ми пе­ре­кры­тые пла­сти­на­ми офио­ли­тов. Рых­лые чет­вер­тич­ные осад­ки пред­став­ле­ны лед­ни­ко­вы­ми и вод­но-лед­ни­ко­вы­ми от­ло­же­ния­ми сред­не­плей­сто­це­но­вых и позд­не­п­лей­сто­це­но­вых (на край­нем се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке) оле­де­не­ний, реч­ны­ми, озёр­ны­ми, элю­ви­аль­ны­ми, кол­лю­ви­аль­ны­ми на­ко­п­ле­ния­ми.

В не­драх рес­пуб­ли­ки со­сре­до­то­че­но около 80% российских за­па­сов жиль­но­го квар­ца, в том числе гор­но­го хру­ста­ля (круп­ное ме­сторо­ж­де­ние Же­лан­ное и др.), около 50% ти­та­но­вых руд (круп­ней­шее в Рос­сии Ярег­ское неф­те­ти­та­но­вое ме­сто­ро­ж­де­ние); так­же зна­чи­тель­ны за­па­сы бок­си­тов (Во­ры­к­вин­ская груп­па ме­сто­ро­ж­де­ний в Сред­не­ти­ман­ском руд­ном районе), ба­ри­та (Хой­лин­ское ме­сто­ро­ж­де­ние), руд мар­ган­ца (Пар­нок­ское ме­сто­ро­ж­де­ние, так­же за­клю­чаю­щее за­па­сы руд же­ле­за и гер­ма­ния). Важ­ное зна­че­ние име­ют ме­сто­ро­ж­де­ния: неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за Ти­ма­но-Пе­чор­ской про­вин­ции (Во­зей­ское, Вук­тыль­ское, Вос­точ­но-Мас­теръ­ель­ское, Усин­ское, Ярег­ское и др.); ка­мен­но­го уг­ля Пе­чор­ско­го уголь­но­го бас­сей­на (Вор­ку­тин­ское, Вор­га­шор­ское, Ин­тин­ское); ка­мен­ной со­ли (Се­рё­гов­ское). Так­же из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния и про­яв­ле­ния руд зо­ло­та, пить­е­вых и ми­неральных под­зем­ных вод.

Кли­мат. При­род­ные ус­ло­вия сред­не­бла­го­при­ят­ные для жиз­ни на­се­ле­ния, на се­ве­ро-вос­то­ке - ма­ло­бла­го­при­ят­ные. На большей части тер­ри­то­рии кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный. Зна­чительная ши­рот­ная про­тя­жён­ность тер­ри­то­рии оп­ре­де­ля­ет су­ще­ст­вен­ные раз­ли­чия кли­ма­тических ха­рак­те­ри­стик южных и северных рай­онов. Сред­не­го­до­вая тем­пе­ра­ту­ра на юге 0-1 °C, на край­нем се­ве­ро-вос­то­ке от -4 до -6 °C. Зи­ма про­дол­жи­тель­ная, су­ро­вая; ле­то ко­рот­кое и срав­ни­тель­но тё­п­лое. Средние температуры ян­ва­ря от -17 °С на юго-за­па­де до -20 °С на се­ве­ро-вос­то­ке; ию­ля со­от­вет­ст­вен­но от 15 до 11 °С. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков от 600 мм на юге до 400-450 мм на се­ве­ре, на западных скло­нах Ура­ла - до 1000 мм, в пре­де­лах Ти­ман­ско­го кря­жа - 700 мм. Около 70% осад­ков при­хо­дит­ся на ле­то. Ус­той­чи­вый снеж­ный по­кров со­хра­ня­ет­ся на се­ве­ре до 205 дней в го­ду и бо­лее, на юге - около 160 дней; про­дол­жи­тель­ность без­мо­роз­но­го пе­рио­да от 60 дней на се­ве­ре до 100 дней на юге. Про­дол­жи­тель­ность ве­ге­та­ци­он­но­го пе­рио­да от 150 дней на юге до 100 дней на се­ве­ре и 60-70 дней в гор­ных рай­онах.

Внут­рен­ние во­ды. Тер­ри­то­рия рас­по­ло­же­на в зо­не из­бы­точ­но­го ув­лаж­не­ния. Пре­об­ла­да­ние ко­ли­че­ст­ва вы­пав­ших осад­ков над их ис­па­ре­ни­ем, ха­рак­тер рель­е­фа и гео­ло­гич. строе­ния, на­ли­чие мно­го­лет­ней мерз­ло­ты оп­ре­де­ля­ют по­вы­шен­ную за­бо­ло­чен­ность и хо­ро­шо раз­ви­тую реч­ную сеть: св. 40 рек дли­ной 200–600 км и св. 3300 рек дли­ной 10–200 км. Гус­то­та реч­ной се­ти со­став­ля­ет ок. 0,33 км/км2 на се­ве­ре и в кар­сто­вых рай­онах центр. и юж. час­тей Ти­ман­ско­го кря­жа и до 1,6 км/км2 на юге (бас­сейн Вы­че­гды). К бас­сей­ну Ба­рен­це­ва м. (62,9% пл. рес­пуб­ли­ки) при­над­ле­жит са­мая круп­ная ре­ка К. Пе­чо­ра (дли­на в пре­де­лах К. 1590 км) с осн. при­то­ка­ми Илыч, Щу­гер, Кож­ва, Уса, Иж­ма, Циль­ма. Час­тич­но по тер­ри­то­рии К. про­те­ка­ют осн. ре­ки бас­сей­на Бе­ло­го м. (35,2% пло­ща­ди К.): Вы­че­гда с при­то­ка­ми Сы­со­ла, Вымь и Ме­зень с при­то­ком Ваш­ка. Не­боль­шие тер­ри­то­рии на край­нем юге и на край­нем се­ве­ре К. от­но­сят­ся к бас­сей­нам Кас­пий­ско­го (ре­ки Коб­ра, Лет­ка) и Кар­ско­го (р. Ка­ра) мо­рей.

В рав­нин­ной час­ти те­че­ние рек спо­кой­ное, до­ли­ны ши­ро­кие, рус­ла силь­но ме­ан­д­ри­ру­ют, об­ра­зуя мно­го­численные про­то­ки и ста­ри­цы. Ре­ки в пре­де­лах Ти­ман­ско­го кря­жа и Ура­ла име­ют боль­шое па­де­ние, час­то по­ро­жи­сты. Пи­та­ние рек сме­шан­ное, с пре­об­ла­да­ни­ем сне­го­во­го (50-80%), в мень­шей сте­пе­ни до­ж­де­во­го (15-30%). До­ля под­зем­ных вод в пи­та­нии рек на большей части тер­ри­то­рии не пре­выша­ет 15-35%, в рай­онах рас­про­стра­не­ния мно­го­лет­ней мерз­ло­ты - 5-10%. Ре­жим рек ха­рак­те­ри­зу­ет­ся вы­со­ким ве­сен­ним по­ло­водь­ем, низ­кой лет­ней и зим­ней ме­же­нью, от­но­си­тель­но не­боль­ши­ми по объ­ё­му сто­ка до­ж­де­вы­ми па­вод­ка­ми на рав­ни­нах в тё­п­лое вре­мя го­да.

Об­щая площадь озёр около 4 тысяч км2. Са­мые круп­ные из них - Ямо­зе­ро (31,1 км2) и Син­дор­ское (28,5 км2) - ос­та­точ­ные озёр­но-лед­ни­ко­вые во­до­ёмы. В реч­ных до­ли­нах мно­же­ст­во пой­мен­ных озёр (площадь до 0,5 км2). На Ура­ле мно­го­численные не­боль­шие по пло­ща­ди озё­ра за­ни­ма­ют дни­ща тро­гов, ка­ров, цир­ков. За­бо­ло­чен­ность тер­ри­то­рии в среднем со­став­ля­ет около 9,5%, в отдельных рай­онах - до 40-80%. В бас­сей­не р. Пе­чо­ра рас­по­ло­же­ны круп­ней­шие бо­лот­ные мас­си­вы Оке­ан (1790 км2) и Ус­ва­нюр (1570 км2).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. В рав­нин­ной час­ти с юга на се­вер на рас­стоя­нии 1300 км по­сле­до­ва­тель­но сме­ня­ют друг дру­га юж­ная, сред­няя, се­вер­ная под­зо­ны тай­ги, ле­со­тун­д­ра и суб­арк­тическая тун­д­ра. Фло­ра Коми пред­став­ле­на 1200 ви­да­ми со­су­ди­стых ра­сте­ний, из них в тунд­ро­вой зо­не рас­про­ст­ра­не­но около 400 ви­дов, в та­ёж­ной - около 800.

Большая часть тер­ри­то­рии рас­по­ло­же­на в пре­де­лах та­ёж­ной зо­ны; ле­си­стость в среднем со­став­ля­ет свыше 70%: ель­ни­ки за­ни­ма­ют около 55% ле­со­по­кры­той пло­ща­ди, со­сня­ки - 24%, бе­рез­ня­ки - 16%. В со­ста­ве та­ёж­ных ле­сов пре­об­ла­да­ют хвой­ные по­ро­ды. Здесь со­сре­до­то­че­но около 40% площади ле­сов Ев­ропейского Се­ве­ра Рос­сии (около 30 миллионов гектар; за­пас дре­ве­си­ны около 2,8 миллиардов м3). Для юж­ной и сред­ней тай­ги ти­пич­ны зе­ле­но­мош­ные ель­ни­ки с при­ме­сью пих­ты, в современном рас­ти­тель­ном по­кро­ве зна­чительные пло­ща­ди за­ни­ма­ют вто­рич­ные хвой­но-мел­ко­ли­ст­вен­ные ле­са. В пре­де­лах под­зо­ны се­вер­ной тай­ги раз­ви­ты пре­имущественно ель­ни­ки-дол­го­мош­ни­ки, от­ли­чаю­щие­ся мень­шей сомк­ну­то­стью дре­во­стоя, в ко­то­ром за­мет­ную роль иг­ра­ет берё­за пу­ши­стая. Не­боль­шие по пло­ща­ди кед­ро­вые ле­са (из со­сны си­бир­ской кед­ро­вой) встре­ча­ют­ся в Пре­ду­ра­лье и на западных скло­нах Северного Ура­ла. В поч­вен­ном по­кро­ве тай­ги до­ми­ни­ру­ют под­зо­ли­стые поч­вы: глее­под­зо­ли­стые в се­вер­ной тай­ге, ти­пич­ные под­зо­ли­стые в сред­ней тай­ге, дер­но­во-под­зо­ли­стые в юж­ной тай­ге.

К се­ве­ру тай­га сме­ня­ет­ся ле­со­тун­д­рой, где ело­во-бе­рё­зо­вые ред­ко­ле­сья че­ре­ду­ют­ся с об­шир­ны­ми бо­ло­та­ми и уча­ст­ка­ми кус­тар­ни­ко­вых тундр. Для поч­вен­но­го по­кро­ва ха­рак­тер­но со­че­та­ние тун­д­ро­вых и глее­под­зо­ли­стых по­тёч­но-гу­му­со­вых почв, а так­же ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние ре­лик­то­вых круп­но­буг­ри­стых мерз­лот­ных тор­фя­ни­ков. На край­нем се­ве­ро-вос­то­ке Коми рас­про­стра­не­ны юж­ные тун­д­ры, пред­став­лен­ные кус­тар­ни­ко­вы­ми за­рос­ля­ми из кар­ли­ко­вой бе­рёзы и раз­ных ви­дов ив. Под по­ло­гом кус­тар­ни­ков про­из­ра­ста­ют кус­тар­нич­ки, мхи и ли­шай­ни­ки; из трав до­ми­ни­ру­ют осо­ки. В зо­не тун­д­ры раз­ви­ты мерз­лот­ные тун­д­ро­вые поч­вы (глее­зё­мы и крио­зё­мы).

В рас­тительном по­кро­ве бо­лот так­же от­ме­ча­ет­ся оп­ре­де­лён­ная ши­рот­ная зо­наль­ность. В по­ло­се юж­ных тундр рас­про­стра­не­ны пре­имущественно плос­ко­буг­ри­стые бо­ло­та, в ле­со­тун­д­ре - круп­но­буг­ри­стые. Для се­вер­ной тай­ги ха­рак­тер­ны аа­па-бо­ло­та. В сред­ней тай­ге ши­ро­ко раз­ви­ты оли­го­троф­ные сфаг­но­вые гря­до­во-мо­ча­жин­ные бо­ло­та (в том числе круп­ней­шие бо­лот­ные мас­си­вы Оке­ан и Ус­ва­нюр). К пой­мам рек при­уро­че­ны эв­троф­ные бо­ло­та, раз­но­об­раз­ные по рас­ти­тель­но­сти и строе­нию тор­фя­ной тол­щи.

На западных скло­нах Ура­ла вы­ра­же­на вы­сот­ная по­яс­ность: гор­ные ле­са (ело­вые, пих­то­вые, бе­рё­зо­вые и ли­ст­вен­нич­ные), че­ре­дую­щие­ся с лу­го­ви­на­ми, с вы­со­той сме­ня­ют­ся гор­ны­ми кус­тар­ни­ко­вы­ми и кус­тар­нич­ко­вы­ми тун­д­ра­ми. Вы­ше все­го рас­по­ла­га­ет­ся голь­цо­вый по­яс, в пре­де­лах ко­то­ро­го рас­тит. по­кров пред­став­лен главным образом на­кип­ны­ми ли­шай­ни­ка­ми. В Крас­ной кни­ге Рес­пуб­ли­ки Ко­ми 253 ви­да со­су­ди­стых ра­сте­ний, 154 ви­да мо­хо­об­раз­ных, 78 ли­шай­ни­ков и 32 ви­да гри­бов.

Мле­ко­пи­таю­щие пред­став­ле­ны 57 ви­да­ми из 17 се­мейств. Наи­боль­шим раз­но­об­ра­зи­ем, вы­со­кой чис­лен­но­стью и ши­ро­ким рас­про­стра­не­ни­ем от­ли­ча­ют­ся гры­зу­ны (22 ви­да). Сре­ди хищ­ных мно­го цен­ных объ­ек­тов про­мы­сло­вой охо­ты (со­боль, лес­ная ку­ни­ца, гор­но­стай, реч­ная вы­дра, обык­но­вен­ная ли­си­ца, пе­сец) и пуш­но­го зве­ро­вод­ст­ва (го­лу­бой пе­сец, се­реб­ри­сто-чёр­ная ли­си­ца, аме­ри­кан­ская и ев­ро­пей­ская нор­ки); встре­ча­ют­ся так­же мед­ведь, рысь, волк, бар­сук. Из пар­но­ко­пыт­ных обыч­ны лось, се­вер­ный олень, ре­же встре­ча­ет­ся ко­су­ля. С 1980-х годов в Коми на се­вер ак­тив­но рас­се­ля­ет­ся ка­бан. В со­ста­ве ор­ни­то­фау­ны 239 ви­дов птиц (около 200 - гнез­дя­щих­ся). Про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют бе­лая ку­ро­пат­ка, глу­харь, те­те­рев, ряб­чик. Раз­но­об­раз­на их­тио­фау­на рек Коми (47 ви­дов рыб), в том числе про­ход­ные (сём­га, омуль, ко­рюш­ка), по­лу­про­ход­ные (пе­чор­ская нель­ма, ря­пуш­ка), ре­лик­то­вые (го­лец-па­лья, си­бир­ский ха­ри­ус, пе­лядь) и ред­кие (тай­мень, бы­чок-под­ка­мен­щик) ви­ды. В Крас­ную кни­гу Рес­пуб­ли­ки Ко­ми вклю­че­но 15 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, 34 ви­да птиц, 3 ви­да пре­смы­каю­щих­ся и зем­но­вод­ных, 5 ви­дов рыб.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Наи­бо­лее ост­рая эко­ло­гическая си­туа­ция сло­жи­лась в мес­тах до­бы­чи ка­мен­но­го уг­ля, неф­ти и га­за, а так­же в рай­онах, при­ле­гаю­щих к неф­те- и га­зо­про­во­дам. Зна­чи­тель­ны пло­ща­ди на­ру­шен­ных зе­мель вслед­ст­вие до­бы­чи по­лез­ных ис­ко­пае­мых. В та­ёж­ной зо­не эко­ло­гическую си­туа­цию так­же ухуд­ша­ют сплош­ные вы­руб­ки ле­сов и лес­ные по­жа­ры; в тун­д­ре сфор­ми­ро­ва­лись ареа­лы де­гра­да­ции олень­их па­ст­бищ вслед­ст­вие пе­ре­вы­па­са. Вы­бро­сы за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков и ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та со­став­ля­ют до 790 тысяч тонн в год. Основной вклад в за­гряз­не­ние ат­мо­сфе­ры вно­сят гор­но­про­мыш­лен­ные пред­при­ятия го­ро­дов Вор­ку­та, Ух­та и Усинск (до 80% всех вы­бро­сов). Сброс за­гряз­нён­ных сточ­ных вод со­став­ля­ет 133 миллионов м3 (2005). Вы­со­ка за­гряз­нён­ность по­верх­но­ст­ных вод, при­ле­гаю­щих к основным промышленным цен­трам (Вор­ку­тин­ский, Ух­тин­ский, Ин­тин­ский, Сык­тыв­кар­ский, Со­сно­гор­ский).

Сис­те­ма ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих 14,6% площади рес­пуб­ли­ки, пред­став­ле­на круп­ней­ши­ми в Ев­ро­пе Пе­чо­ро-Илыч­ским за­по­вед­ни­ком и государственным национальным пар­ком Югыд Ва (вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия под об­щим названием Дев­ст­вен­ные ле­са Ко­ми), а так­же мно­го­численными ре­гио­наль­ны­ми за­каз­ни­ка­ми различного про­фи­ля (37 ком­плекс­ных, 15 их­тио­ло­ги­че­ских, 30 бо­тани­че­ских, 38 лес­ных, 48 фло­ри­сти­ческих, 5 лу­го­вых, 1 гео­ло­ги­че­ский и 1 зоо­ло­ги­че­ский). Отдельную груп­пу за­каз­ни­ков со­став­ля­ют бо­ло­та, из них 15 вы­де­ле­но в ка­че­ст­ве эта­ло­нов различных гео­гра­фических под­зон. Соз­да­но свыше 200 па­мят­ни­ков при­ро­ды, в том числе 46 гео­ло­ги­че­ских, 32 бо­та­ни­че­ских, 13 вод­ных, 18 бо­лот­ных.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Коми со­став­ля­ют рус­ские (59,6%), ко­ми - 25,2% (в том числе ижем­цы - 1,3%), ко­ми-пер­мя­ки - 0,1%. Про­жи­ва­ют так­же (%): ук­ра­ин­цы (6,1), бе­ло­ру­сы (1,5), та­та­ры (1,5), нем­цы (0,9), чу­ва­ши (0,7), азер­бай­джан­цы (0,6), баш­ки­ры (0,3), ма­рий­цы (0,3), мол­да­ва­не (0,3), ар­мя­не (0,2), ли­тов­цы (0,2), морд­ва (0,2), уд­мур­ты (0,2), бол­га­ры, гру­зи­ны, ев­реи, ка­за­хи, кир­ги­зы, ла­ты­ши, лез­ги­ны, нен­цы, по­ля­ки, уз­бе­ки, цы­га­не и др.

Чис­лен­ность на­се­ле­ния Коми с конца 1980-х годов по­сто­ян­но со­кра­ща­ет­ся (все­го за 1989-2007 годы бо­лее чем на 250 тысяч человек) из-за ми­грационного от­то­ка на­се­ле­ния (79 человек на 10 тысяч жителей, 2006 год; наи­боль­ший - 176 человек на 10 тысяч жителей, 1995 год) и ес­тественной убы­ли. Смерт­ность (13,8 на 1000 жителей, 2006 год) пре­вы­ша­ет ро­ж­дае­мость (11,1 на 1000 жителей); мла­ден­че­ская смерт­ность низ­кая (7,0 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных). До­ля жен­щин 52,5%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 17,5%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 14,8% (поч­ти в 1,5 раза ни­же сред­ней по РФ). Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 64,2 го­да (муж­чи­ны - 57,9, жен­щи­ны - 71,1). Средняя плот­ность населения 2,3 чел./км2. Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны тер­ри­то­рии, при­ле­гаю­щие к го­ро­дам Сык­тыв­кар, Ух­та и Вор­ку­та. Городское население 75,7% (2008 год; 59,3% в 1959 год; 75,5% в 1989 год). Наи­бо­лее круп­ные го­ро­да (тысяч человек, 2008 год): Сык­тыв­кар (231,0), Ух­та (103,4), Вор­ку­та (74,3), Пе­чо­ра (46,7), Усинск (44,1).

Ре­ли­гия

Сре­ди ве­рую­щих пре­об­ла­да­ют пра­во­слав­ные. За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на (на 1 января 2008 года) 81 об­щи­на, при­над­ле­жа­щая Сык­тыв­кар­ской и Вор­ку­тин­ской епар­хии РПЦ (вы­де­ле­на из Ар­хан­гель­ской епар­хии в 1995 году). На тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки дей­ст­ву­ют пра­во­слав­ные мо­на­сты­ри: 3 муж­ских (Трои­це-Сте­фа­но-Уль­я­нов­ский и Усть-Вым­ский Ми­хай­ло-Ар­хан­гель­ский мо­на­сты­ри ос­но­ва­ны в XIV веке святым Сте­фа­ном Перм­ским) и 4 жен­ских. Хри­стиа­нам ве­ры еван­гель­ской (пя­ти­де­сят­ни­ки) при­над­ле­жат 23 об­щи­ны, объ­еди­нён­ных в Со­юз хри­сти­ан­ских мис­сий хри­сти­ан ве­ры еван­гель­ской Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. 5 му­сульманских об­щин объ­е­ди­не­ны Ду­хов­ным управ­ле­ни­ем му­суль­ман Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. В рес­пуб­ли­ке за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны 2 ста­ро­об­ряд­че­ские, 1 ка­то­ли­че­ская, 2 иу­даи­ст­ские об­щи­ны, по 9 об­щин еван­гель­ских хри­сти­ан и сви­де­те­лей Ие­го­вы, 6 об­щин ад­вен­ти­стов седь­мо­го дня и 3 лю­те­ран­ские. Кро­ме то­го, име­ют­ся об­щи­ны Пре­сви­те­ри­ан­ской церк­ви, Ме­то­ди­ст­ской церк­ви, Но­во­апо­столь­ской церк­ви и других кон­фес­сий.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Че­ло­век на тер­ри­то­рии Коми из­вес­тен с верх­не­го па­лео­ли­та. Ряд стоя­нок (древ­ней­шая - Ма­мон­то­ва Куръя, около 35 тысяч лет на­зад) от­ра­жа­ют про­дви­же­ние но­си­те­лей кос­тён­ков­ско-се­лет­ских тра­ди­ций с Русской рав­ни­ны (смотри в стать­ях Кос­тён­ков­ско-Бор­щев­ский рай­он, Се­лет). Около 22 тысяч лет на­зад тер­ри­то­рия современной Коми обез­лю­де­ла в свя­зи с но­вым оле­де­не­ни­ем. Сле­дую­щие ми­гра­ции пред­став­ле­ны па­мят­ни­ка­ми сред­не­ураль­ской верх­не­па­лео­ли­тической куль­ту­ры (около 17-13 тысяч лет на­зад). В ме­зо­ли­те на ос­но­ве этих или близ­ких при­шлых тра­ди­ций с VIII или конца IX тысячелетия до нашей эры фор­ми­ру­ют­ся сред­не­вы­че­год­ская куль­ту­ра (близ­кая по ма­те­риа­лам кам­ской ме­зо­ли­тической куль­ту­ре), ев­дин­ская и ижем­ская груп­пы па­мят­ников. Фик­си­ру­ет­ся и при­ток на­се­ле­ния с за­па­да, пред­став­лен­ный па­мят­ни­ка­ми пар­чев­ской куль­ту­ры (ис­то­ки в бу­тов­ской куль­ту­ре и куль­ту­ре Кун­да) и Вис­ским 1-м тор­фя­ни­ком (ис­то­ки в При­оне­жье). Основные па­мят­ни­ки этой эпо­хи тя­го­те­ют к круп­ным реч­ным сис­те­мам - Пе­чо­ре, Вы­че­где, Иж­ме - и еди­нич­ны в Боль­ше­зе­мель­ской тун­д­ре. В не­оли­те (с V тысячелетия до нашей эры) эт­но­куль­тур­ные про­цес­сы раз­ви­ва­ют­ся на ос­но­ве ме­ст­ных ме­зо­ли­тических тра­ди­ций и на сты­ке двух куль­тур­ных про­странств - вос­точ­но­ев­ро­пей­ско­го и за­ураль­ско-за­пад­но­си­бир­ско­го. Осо­бен­но­сти этих про­цес­сов от­ра­жа­ют чер­но­бо­ров­ская куль­ту­ра и па­мят­ни­ки ти­па Энь­ты I (сфор­ми­ро­вав­шие­ся под влия­ни­ем верх­не­волж­ской куль­ту­ры и кар­го­поль­ской куль­ту­ры), пи­неж­ско-вы­че­год­ский тип па­мят­ни­ков (с ке­ра­ми­кой кар­го­поль­ско­го ти­па), кад­же­ром­ский тип па­мят­ни­ков (с ке­ра­ми­кой, близ­кой вол­го-кам­ской куль­ту­ре), ва­ри­ант ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти. Про­цес­сы ин­те­гра­ции в кон­це не­оли­та при­ве­ли к сло­же­нию пе­чо­ро-двин­ской куль­ту­ры на ос­но­ве чер­но­бо­ров­ской, кад­же­ром­ской и ямоч­но-гре­бен­ча­той тра­ди­ций. Па­мят­ни­ки не­оли­та рас­про­стра­не­ны на всей тер­ри­то­рии Ев­ропейского Се­ве­ро-Вос­то­ка.

На­ча­ло эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла (III - начало II тысячелетия до нашей эры) от­ра­жа­ют чужъ­яль­ская куль­ту­ра в ме­зен­ско-вы­че­год­ском ме­ж­ду­ре­чье, вхо­див­шая в об­ласть куль­тур с гре­бен­ча­той ке­ра­ми­кой на Се­ве­ре и Вос­то­ке Ев­ро­пы и сло­жив­шая­ся на ос­но­ве кам­ско­го не­оли­та с за­ураль­ски­ми влия­ния­ми. На среднем эта­пе этой куль­ту­ры в Вы­че­год­ско-Пе­чор­ском ме­ж­ду­ре­чье на ос­но­ве двух ке­ра­мических тра­ди­ций - гре­бен­ча­той (чужъ­яль­ской) и ямоч­но-гре­бен­ча­той - фор­ми­ру­ет­ся чой­нов­ти­нов­ская куль­ту­ра, вхо­див­шая в об­ласть куль­тур с по­рис­той ке­ра­ми­кой (га­рин­ская куль­ту­ра, во­ло­сов­ская куль­ту­ра и др.). Па­рал­лель­но с ран­ним эта­пом чужъ­яль­ской куль­ту­ры на се­ве­ре При­ура­лья по­яв­ля­ют­ся па­мят­ни­ки с плос­ко­дон­ной ке­ра­ми­кой и на­коль­ча­тым ор­на­мен­том (близ­кие кам­ским ти­па Лeвшино). Позд­ние па­мят­ни­ки это­го кру­га (ко­не­щель­ско­го ти­па) ис­пы­та­ли влия­ние фать­я­нов­ской куль­ту­ры, пред­став­ляю­щей восточная ветвь шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти. К на­ча­лу брон­зо­во­го ве­ка от­но­сят­ся па­мят­ни­ки и на­ход­ки, от­ра­жаю­щие ми­гра­ции сей­мин­ско-тур­бин­ской куль­ту­ры (например, свя­ти­ли­ще в Ка­нин­ской пе­ще­ре) и аба­шев­ской куль­ту­ры (Уль­я­нов­ское по­гре­бе­ние и др.). Од­на­ко сло­же­ние ме­ст­ной ата­ман­нюр­ской куль­ту­ры, во­шед­шей в об­ласть гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры, про­ис­хо­ди­ло под влия­ни­ем других им­пуль­сов - чир­ков­ской куль­ту­ры лес­но­го За­вол­жья, а так­же по­лымъ­ят­ской и других куль­тур За­ура­лья. Ко­нец брон­зо­во­го ве­ка пред­став­лен па­мят­ни­ка­ми ле­бяж­ской куль­ту­ры (сфор­ми­ро­вав­шей­ся на ос­но­ве ата­ман­нюр­ской), а так­же при­шлых кре­сто­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ры (из За­ура­лья) и тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры (из Верх­не­го По­вол­жья), кор­ша­ков­ской куль­ту­ры (от­ра­жаю­щей эта­пы ми­гра­ций за­по­ляр­но­го на­се­ле­ния се­ве­ра Восточной Си­би­ри на за­пад) со спе­ци­фи­че­ской для них ке­ра­ми­кой с фи­гур­но-штам­по­ван­ным и змей­ча­тым ор­на­мен­том.

Ук­ра­ше­ния древ­не­рус­ско­го кру­га на па­мят­ни­ках вым­ской куль­ту­ры и крест с По­жег­ско­го го­ро­ди­ща: 1-2 - под­вес­ки; 3 - оже­ре­лье; 4-5 - ви­соч­ные коль­ца; 6-7 - пер­ст­ни; 8 - на­тель­ный крест (по Э.А. Са­вель­е­вой, Т.В. Ис­то­ми­ной, К.С. Ко­ро­лё­ву, М.В. Клё­но­ву).

Ин­те­гра­ци­он­ные и ми­гра­ци­он­ные про­цес­сы на ру­бе­же брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков су­ще­ст­вен­ным об­ра­зом из­ме­ни­ли эт­но­куль­тур­ную си­туа­цию на Се­ве­ро-Вос­то­ке Ев­ро­пы. На­ча­ло же­лез­но­го ве­ка свя­за­но здесь с па­мят­ни­ка­ми, во­шед­ши­ми в анань­ин­скую куль­ту­ру (общ­ность). В её рам­ках на тер­ри­то­рии Коми вы­де­ля­ют па­мят­ни­ки ти­пов: Лас­та (в ке­ра­ми­ке ко­то­рых про­дол­жа­ет­ся раз­ви­тие ле­бяж­ской гре­бен­ча­той ор­на­мен­таль­ной тра­ди­ции, а по­яв­ле­ние шну­ро­вых и змее­вид­ных от­пе­чат­ков рас­смат­ри­ва­ет­ся в кон­тек­сте взаи­мо­дей­ст­вия с при­кам­ски­ми и за­ураль­ски­ми груп­па­ми на­се­ле­ния), Пер­ный (с ха­рак­тер­ной для них «во­рот­нич­ко­вой» ке­ра­ми­кой с гре­бен­ча­ты­ми и шну­ро­вы­ми узо­ра­ми, су­дя по все­му, ос­тав­лен­ной ми­гран­та­ми из При­ка­мья), Чар­ка­бож и Яма­шор (в ке­ра­ми­ке свое­об­раз­но со­че­та­ют­ся шну­ро­вые, «кре­сто­вые», ямоч­ные, гре­бен­ча­тые, вол­ни­стые и фи­гур­ные от­пе­чат­ки). Они от­ра­жа­ют про­цес­сы взаи­мо­дей­ст­вия и взаи­мо­ас­си­ми­ля­ции ме­ст­ных, при­кам­ских и за­ураль­ских групп на­се­ле­ния. На ос­но­ве ме­ст­ных групп и взаи­мо­дей­ст­вия с на­се­ле­ни­ем из При­ка­мья и За­ура­лья в III веке до нашей эры сло­жи­лась гля­де­нов­ская куль­тур­ная общ­ность (смотри в статье Гля­де­но­во), в рам­ках ко­то­рой на тер­ри­то­рии Коми раз­ли­ча­ют джуд­жыдъ­яг­скую куль­ту­ру на реке Вы­че­гда (сфор­миро­ва­лась на ос­но­ве па­мят­ни­ков ти­па Пер­ный) и пидж­скую куль­ту­ру в При­печо­рье и на верх­ней Ме­зе­ни (сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве па­мят­ни­ков ти­па Пер­ный и Яма­шор при уча­стии за­ураль­ских тра­ди­ций усть-по­луй­ской куль­ту­ры и ку­лай­ской куль­ту­ры). Кон­так­ты это­го на­се­ле­ния на за­па­де дос­ти­га­ли Ка­ре­лии.

Древ­но­сти I тысячелетия нашей эры в Пе­чор­ском При­ура­лье от­но­сят­ся к ти­пу Би­чев­ник и др., рас­смат­ри­вае­мым в но­вей­ших рабо­тах как от­ра­же­ние взаи­мо­дей­ст­вия под­виж­ных фин­но-угор­ских и са­мо­дий­ских групп в рам­ках лес­ной зо­ны от Пе­чо­ры до Оби. В тун­д­ре фор­ми­ру­ет­ся «суб­арк­ти­че­ская» куль­ту­ра, спе­ци­фи­ка ко­то­рой во мно­гом про­дик­то­ва­на хо­зяйств. ук­ла­да­ми и при­род­ны­ми ус­ло­ви­я­ми. На вы­че­год­ско-ме­зен­ской рав­ни­не в ре­зуль­та­те слож­но­го взаи­мо­дей­ст­вия не­ко­то­рой час­ти ме­ст­но­го и ря­да групп при­шло­го на­се­ле­ния в середине I тысячелетия скла­ды­ва­ет­ся ван­виз­дин­ская куль­ту­ра (па­мят­ни­ки, от­ра­жаю­щие эти про­цес­сы, из­вест­ны и в При­пе­чо­рье, напр. мо­гиль­ник Сэ­бысь). Ха­рак­тер и сте­пень уча­стия этой куль­ту­ры и на­се­ле­ния из При­ка­мья в фор­ми­ро­ва­нии к XI веку (при уча­стии при­бал­тий­ско-фин­ско­го и древнерусского на­селе­ния) на Вы­че­где, Ме­зе­ни и Лу­зе че­ты­рёх групп вым­ской куль­ту­ры яв­ля­ют­ся пред­ме­том дис­кус­сии. Но со­от­не­се­ние этой куль­ту­ры с пред­ка­ми на­ро­да ко­ми не под­вер­га­ет­ся со­мне­нию.

В X-XI веках на тер­ри­то­рию ре­гио­на про­ни­ка­ли ла­дож­ские, а за­тем нов­го­род­ские куп­цы-вои­ны. По­яв­ле­ние древнерусского на­се­ле­ния свя­за­но с фор­ми­ро­ва­ни­ем в XI веке Су­хо­но-Вы­че­год­ско­го пу­ти, вклю­чён­но­го в во­ен­но-тор­го­вую трас­су от При­ла­до­жья до Ура­ла. Для XII-XIII веков из­вест­ны древнерусские опор­ные пунк­ты сбо­ра да­ни и тор­го­во-ре­мес­лен­ные цен­тры (Ка­рыбйыв­ское, По­жег­ское го­ро­ди­ща) и се­ли­ща, где жи­ли рус­ские и ко­ми. На реке Лу­за вы­яв­ле­ны па­мят­ни­ки, от­ра­жаю­щие про­ник­но­ве­ние в основном западнофинских групп на­се­ле­ния с тер­ри­то­рии русских зе­мель и кня­жеств. В XII-XIII веках ре­ги­он стал аре­ной столк­но­ве­ния ин­те­ре­сов Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки и Вла­ди­мир­ско­го великого княжества, а в XIV-XV веках - Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки и Московского великого княжества. С XIII-XIV веков на­ча­лась сти­хий­ная ко­ло­ни­за­ция рус­ски­ми кре­сть­я­на­ми зе­мель по ниж­ней Лу­зе и ниж­ней Вы­че­где, а за­тем по Ме­зе­ни и Пе­чо­ре. Клю­че­вым эта­пом в ис­то­рии края ста­ла хри­стиа­ни­за­ция ко­ми в 1380-х годах бла­го­да­ря дея­тель­но­сти Сте­фа­на Перм­ско­го и ос­но­ва­ние им в 1383 году Перм­ской епар­хии. Сте­фан Перм­ский вы­сту­пал и как пред­ста­ви­тель московской адми­ни­ст­ра­ции, на­де­лён­ный боль­ши­ми пол­но­мо­чия­ми. Важ­ным ито­гом его дея­тель­но­сти ста­ло соз­да­ние аз­бу­ки ко­ми, что по­ло­жи­ло на­ча­ло ме­ст­ной пись­мен­но­сти. За­кре­пив­шись в ре­гио­не, московские кня­зья ис­поль­зо­ва­ли Вы­че­год­ский край как ба­зу для рас­про­стра­не­ния сво­ей вла­сти на Пе­чо­ру, в ни­зовь­ях ко­то­рой ко­че­ва­ла са­мо­ядь (нен­цы). Окон­ча­тель­ное вхо­ж­де­ние это­го уда­лён­но­го края в со­став Русского государства про­изош­ло в по­след­ней тре­ти XV века.

С по­яв­ле­ни­ем в крае русских кре­сть­ян здесь рас­про­стра­ни­лось зем­ле­де­лие, основные по­сев­ные пло­ща­ди за­ни­ма­ли яч­мень и ози­мая рожь. В XVII веке да­же на се­ве­ре ре­гио­на воз­де­лы­ва­ли зер­но­вые, главным образом яч­мень. Че­рез тер­ри­то­рию современной Коми в XVII веке про­хо­дил тор­го­вый путь в Си­бирь, ко­то­рый до XVIII века был ва­жен и для ос­вое­ния восточных зе­мель стра­ны. На­ря­ду с этим воз­рас­та­ло зна­че­ние другого тор­го­во­го пу­ти, свя­зы­вав­ше­го Русский Се­вер с Вят­ской зем­лёй и По­вол­жь­ем. В 1637 году бо­га­тым тор­гов­цем Д.Г. Пан­крать­е­вым был ос­но­ван Се­рё­гов­ский со­ле­ва­рен­ный за­вод на реке Вымь. В 1690-е годы за­вод стал круп­ней­шим в Рос­сии, здесь вы­ва­ри­ва­лось до 5 тысяч тонн со­ли в год (в 1770-1790-е годы - около 10 тысяч тонн; в 1830-1850-е годы - 3 тысячи тонн; в 1903-1912 годы - до 10-15 тысяч тонн).

Во 2-й половине XVII века основная часть тер­ри­то­рии современной Коми вхо­ди­ла в Ярен­ский и Пус­то­зер­ский уез­ды. Со­глас­но гу­берн­ской ре­фор­ме 1708 года, Пус­то­зер­ский уезд во­шёл в со­став Ар­хан­ге­ло­го­род­ской губернии, а Ярен­ский уезд - Си­бир­ской губернии (с 1711 года так­же в Ар­хан­ге­ло­го­род­ской губернии). Не­зна­чительная тер­ри­то­рия на юго-за­па­де и юге современной Коми вхо­ди­ла в Соль­вы­че­год­ский уезд Ар­хан­ге­ло­го­род­ской губернии, а так­же в Хлы­нов­ский уезд Си­бир­ской губернии (с 1727 года - Ка­зан­ской губернии) и Чер­дын­ский уезд Си­бир­ской губернии. В ре­зуль­та­те про­ве­де­ния гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года основная часть тер­ри­то­рии Коми во­шла в со­став Во­ло­год­ской губернии (1780 год; до 1796 года - на­ме­ст­ни­че­ст­во), часть тер­ри­то­рии от­но­си­лась к Вят­ской губернии (1775 год; до 1796 года - на­ме­ст­ни­че­ст­во), Перм­ской губернии (1781 год; до 1796 года - на­ме­ст­ни­че­ст­во) и Ар­хан­гель­ской губернии (1784 год; до 1796 года - на­ме­ст­ни­че­ст­во).

Основным за­ня­тия­ми ко­ми яв­ля­лись охо­та, ры­бо­лов­ст­во и про­мыс­лы, со­хра­няв­шие важ­ное зна­че­ние и в начале XX века. Не­ко­то­рые из про­мы­слов при­ни­ма­ли промышленный раз­мах (за­го­тов­ка то­чиль­но­го кам­ня на Пе­чо­ре в XVII-XIX веках, строи­тель­ст­во реч­ных су­дов на Но­шуль­ской при­ста­ни и др.). Боль­шую роль иг­ра­ло и оле­не­вод­ст­во. В конце XVIII - начале XIX веков оле­ньи ста­да ко­че­вых оле­не­во­дов-нен­цев пе­ре­шли в соб­ст­вен­ность бо­га­тых кре­сть­ян, пре­ж­де все­го ко­ми-ижем­цев, ко­то­рые уве­ли­чи­ли по­го­ло­вье до 300 тысяч оле­ней и за­ни­ма­лись сбы­том олень­е­го мя­са и язы­ков, об­ра­бот­кой олень­их шкур и вы­дел­кой зам­ши.

В 1745 году Ф.С. Пря­ду­нов ор­га­ни­зо­вал не­боль­шой неф­тя­ной про­мы­сел (за­крыт в конце 1760-х годов). В 1759 году ус­тюж­ские куп­цы И. Ку­роч­кин и А. Юрь­ин­ский от­кры­ли на реке Сы­со­ла Ка­жым­ский же­ле­зо­де­ла­тель­ный и Нюв­чим­ский чу­гун­ный за­во­ды, а в 1761 году ус­тюж­ские куп­цы А.А. Плот­ни­ков и А.В. По­пов - Нюв­чим­ский же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­вод. Круп­ные вол­не­ния кре­сть­ян и ра­бот­ных лю­дей про­изош­ли на Иж­ме (1833-1838 годы), Усть-Ку­ло­ме (1836-1842 годы), Кер­чо­мъе (1858-1859 годы), Се­рё­гов­ском со­ле­ва­рен­ном за­во­де (1856-1860 годы) и др. мес­тах. В 1868 году ме­ст­ный ку­пец М.К. Си­до­ров про­бу­рил на Ух­те пер­вую сква­жи­ну, од­на­ко промышленная раз­ра­бот­ка ух­тин­ской неф­ти так и не на­ча­лась (лишь в 1914-1917 годах здесь дей­ст­во­вал не­боль­шой неф­тя­ной про­мы­сел Русского товарищества «Нефть»). В конце XIX века в ре­гио­не ста­ли дей­ст­во­вать круп­ные ле­со­про­мыш­лен­ные ком­па­нии «Н. Ру­са­нов-сын», «Бе­ло­мор­ская де­ре­во­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая ком­па­ния», «Амо­сов, Гер­нет и Кo» и др. В 1898 году бы­ло от­кры­то ре­гу­ляр­ное то­ва­ро-пас­са­жир­ское па­ро­ход­ное со­об­ще­ние от Усть-Сы­соль­ска до Ве­ли­ко­го Ус­тю­га, в 1907 году - до Во­ло­гды и Ар­хан­гель­ска.

К концу XIX века в со­ста­ве на­се­ле­ния края пре­об­ла­да­ли ко­ми (142 тысяч человек в 1897 году), зна­чительную часть со­став­ля­ли рус­ские (14-16 тысяч человек). Боль­шин­ст­во бы­ли сель­ски­ми жи­те­ля­ми (96,8% в 1897 году). До 1861 года это бы­ли главным образом чер­но­сош­ные кре­сть­я­не (свыше 95%). В начале XX века на тер­ри­то­рии современной Коми су­ще­ст­во­вал все­го один го­род - Усть-Сы­сольск (с 1930 года Сык­тыв­кар).

В конце XIX - начале XX веках на тер­ри­то­рии ре­гио­на ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись экс­пе­диционные ис­сле­до­ва­ния отечественных и за­ру­беж­ных учё­ных, крае­ве­дов, поя­ви­лись пер­вые на­учные ор­га­ни­за­ции. В 1909 году по ини­циа­ти­ве А.В. Жу­рав­ско­го (1882-1914 годы) бы­ли от­кры­ты три по­ляр­ные стан­ции, в 1911 году - Пе­чор­ская опыт­ная сельскохозяйственная стан­ция Пе­тербургской АН. Ряд уро­жен­цев края по­лу­чи­ли об­ще­рос­сий­скую и ми­ро­вую из­вест­ность - линг­вист, эт­но­граф и фи­ло­соф К.Ф. Жа­ков (1866-1926 годы), эт­но­граф В.П. На­ли­мов (1879-1938 годы), со­цио­лог П.А. Со­ро­кин, ли­те­ра­ту­ро­вед и эт­но­лог А.С. Си­до­ров (1892-1953 годы), эт­но­лог Л.П. Ла­шук (1925-1990 годы).

В 1918-1921 годах основная тер­ри­то­рия современной Коми вхо­ди­ла в со­став Се­ве­ро-Двин­ской губернии. На­чи­ная с осе­ни 1918 года, в хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, про­ис­хо­ди­ли столк­но­ве­ния РККА и войск бе­лых ар­мий. 15 ноября 1919 года си­лы бе­лых ар­мий за­ня­ли Усть-Сы­сольск. В начале 1920 года Усть-Сы­сольск за­нят час­тя­ми РККА, вес­ной 1920 года под её кон­троль пе­ре­шёл и Пе­чор­ский уезд. Дек­ре­том ВЦИК от 22 августа 1921 года из большей части Пе­чор­ско­го уезда Ар­хан­гель­ской губернии, Усть-Сы­соль­ско­го уезда и большей части Ярен­ско­го уезда Се­ве­ро-Двин­ской губернии об­ра­зо­ва­на АО Ко­ми (Зы­рян). По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 2 мая 1922 года она раз­де­ле­на на 4 уез­да: Пе­чор­ский, Усть-Вым­ский, Усть-Ку­лом­ский, Усть-Сы­соль­ский. В 1929-1936 годах АО Ко­ми (Зы­рян) вхо­ди­ла в со­став Се­вер­но­го края. Ле­том 1929 года Боль­ше­земель­ская тун­д­ра ото­шла к об­ра­зо­ван­но­му Не­нец­ко­му национальному округу, при этом в АО Ко­ми (Зы­рян) был вклю­чён ряд во­лостей бывшей Ар­хан­гель­ской и Вят­ской гу­бер­ний. По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 15 июля 1929 года вве­де­но де­ле­ние АО на 10 рай­онов: Ви­зинг­ский, Пе­чор­ский (с 1930 года Ижем­ский), При­луз­ский, Сто­ро­жев­ский, Сы­соль­ский, Удор­ский, Усть- Вым­ский, Усть-Ку­лом­ский, Усть-Сы­соль­ский (с 1930 года Сык­тыв­кар­ский) и Усть- Ци­лем­ский. В 1936-1941 годах в Коми су­ще­ст­во­вал Пе­чор­ский округ, объ­е­ди­нив­ший Ижем­ский, Усть-Усин­ский и Усть-Ци­лем­ский рай­оны. 5 декабря 1936 года АО Ко­ми (Зы­рян) пре­об­ра­зо­ва­на в Ко­ми АССР.

В 1920-х годах в об­лас­ти ра­бо­та­ли мно­го­численные экс­пе­ди­ции, под­го­то­вив­шие обос­но­ва­ния для ос­вое­ния за­па­сов уг­ля, неф­ти и друих ре­сур­сов. С 1929 года на­ча­ли раз­ра­ба­ты­вать­ся уголь­ные и неф­тя­ные ме­сто­ро­ж­де­ния. В 1934 году в Ух­те вве­дён в строй неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод, а в начале 1940-х годов по­строе­на шах­та для до­бы­чи тя­жё­лой неф­ти. В 1934 году в Вор­ку­те во­шла в строй пер­вая уголь­ная шах­та, за­тем но­вая мощ­ная шах­та «Ка­пи­таль­ная», в 1940-1941 годах за­ло­же­ны ещё пять уголь­ных шахт. Раз­ви­тие промышленности по­тре­бо­ва­ло рез­ко­го улуч­ше­ния транс­порт­ных ком­му­ни­ка­ций, и в 1937-1941 годах бы­ла по­строе­на Се­ве­ро-Пе­чор­ская железная дорога (Кот­лас - Вор­ку­та).

В 1930-е годы Коми ста­ла ме­стом вы­сыл­ки рас­ку­ла­чен­ных кре­сть­ян и других ре­прес­си­ро­ван­ных. На тер­ри­то­рии Коми в сис­тему ГУЛАГа вхо­ди­ли: Се­вер­ный ла­герь ОГПУ осо­бо­го на­зна­че­ния (1929-1931 годы), Ух­тпеч­лаг (1931-1938 годы), Ух­ти­жем­лаг (1938-1955 годы), Лок­чим­лаг (1937-1940 годы), Се­вер­ный железнодорожный ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вой ла­герь (ИТЛ) (1938-1950 годы), Вор­кут­лаг (1938-1957 годы), Се­ве­ро-Пе­чор­ский ИТЛ (1940-1950 годы), Ин­тин­ский ИТЛ (1941-1948 годы), Се­вер­ное управ­ле­ние (1947-1949 годы), Пе­чор­лаг (1950-1959 годы) и др.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны Коми обес­пе­чи­ва­ла фронт неф­тью, уг­лём, ле­сом. Бы­ла от­кры­та груп­па га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний и соз­дан мощ­ный га­зо­до­бы­ваю­щий ком­плекс. На­чи­ная с 1943 года цен­тры наи­бо­лее круп­ных ла­ге­рей и мес­та со­сре­до­то­че­ния промышленных пред­при­ятий ста­ли по­сте­пен­но пре­об­ра­зо­вы­вать­ся в го­ро­да, сре­ди ко­то­рых - Вор­ку­та (1943 год), Ух­та (1943 год), Пе­чо­ра (1949 год), Ин­та (1954 год), Со­сно­горск (1955 год), Ми­кунь (1959 год). Во 2-й половине 1940-х - 1980-е годы Коми окон­ча­тель­но пре­вра­ти­лась в ин­ду­ст­ри­аль­ный ре­ги­он. Бы­ли по­строе­ны круп­ные ле­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия, вве­де­ны в строй но­вые неф­тя­ные ме­сто­ро­ж­де­ния, по­строе­ны га­зо­про­вод Вук­тыл - Ух­та - Тор­жок («Сия­ние Се­ве­ра»), неф­те­про­вод Усинск - Ух­та - Яро­славль и др. В 1961 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по ли­нии Ми­кунь - Сык­тыв­кар, в 1975 году - по ли­ни­ям Ми­кунь - Кос­лан - Вен­дин­га и Со­сно­горск - Тро­иц­ко-Пе­чорск, а в 1983 году - по ли­нии Пе­чо­ра - Усинск Се­вер­ной железной дороги. В 1984 году ста­тус го­ро­дов по­лу­чи­ли цен­тры круп­ной до­бы­чи неф­ти и га­за Усинск и Вук­тыл, а в 1985 году - промышленный центр Ем­ва. По пе­ре­пи­си на­се­ле­ния СССР 1989 года, Коми яв­ля­лась од­ним из са­мых ур­ба­ни­зи­ро­ван­ных ре­гио­нов стра­ны.

В 1990 году Ко­ми АССР пе­ре­име­но­ва­на в Ко­ми ССР, а 26 мая 1992 года по­ста­нов­ле­ни­ем ВС Ко­ми ССР ут­вер­жде­но но­вое официальное на­зва­ние – Рес­пуб­ли­ка Ко­ми, за­кре­п­лён­ное в Кон­сти­ту­ции РФ. 17 февраля 1994 года при­ня­та Кон­сти­ту­ция Рес­пуб­ли­ки Ко­ми.

Хо­зяй­ст­во

Коми вхо­дит в Се­вер­ный эко­но­мический район. Объ­ём промышленной про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) по стои­мо­сти поч­ти в 40 раз пре­вос­хо­дит объ­ём сельскохозяйственной про­дук­ции (2006 год). Коми вхо­дит в де­сят­ку российских ли­де­ров по до­бы­че уг­ля (4,5% российского объ­ё­ма до­бы­чи) и неф­ти (2,4%). В эко­но­ми­ке РФ рес­пуб­ли­ка вы­де­ля­ет­ся так­же круп­ным про­изводством про­дук­ции ле­со­про­мыш­лен­но­го ком­плек­са: клеё­ной фа­не­ры (12,4% российского про­изводства, 1-е ме­сто, 2006 год), бу­ма­ги (15,1%), цел­лю­ло­зы (9,2%), дре­вес­но-стру­жеч­ных (8,0%) и дре­вес­но-во­лок­ни­стых (6,5%) плит, кар­то­на (6,1%), де­ло­вой дре­ве­си­ны (5,1%), пи­ло­ма­те­риа­лов (3,4%).

Струк­ту­ра ВРП (2005 год, %): промышленность 48,1, транс­порт и связь 12,6, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля 9,1, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 9,1, строи­тель­ст­во 7,5, государственное управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­енной безо­пас­но­сти, обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 3,4, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 3,3, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 3,2, об­ра­зо­ва­ние 2,6, др. от­рас­ли 2,1. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, 2006 год, %): ча­ст­ная свыше 67, му­ни­ци­паль­ная 12,9, об­ществ. и ре­ли­ги­оз­ных орг-ций (объ­е­ди­не­ний) 8,8, го­су­дар­ст­вен­ная 6,7, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 4,2.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное на­се­ле­ние 547 тысяч человек (2006 год), из них около 88% за­ня­ты в эко­но­ми­ке. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­селе­ния по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%): об­ра­зо­ва­ние 11,5, транс­порт и связь 11,3, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 9,6, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 9,2, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 9,0, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 8,2, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом 7,6, строи­тель­ст­во 7,2, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 6,8, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 4,9, про­чие ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 4,6, др. ви­ды дея­тель­но­сти 10,1. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 12,4%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 18,6 тысяч рублей в ме­сяц (апрель 2008 года; свыше 125% от сред­не­го по РФ); 15,4% на­се­ле­ния Коми име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма (2006 год).

Про­мыш­лен­ность. Объ­ём промышленной про­дук­ции Коми 200,8 миллиардов рублей (2006 год), в том числе 47,6% при­хо­дит­ся на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых (из них 98,7% - топ­лив­но-энер­ге­ти­че­ские), 40,9% - на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, 11,5% - на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды. Струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности Коми (%): про­изводство кок­са и неф­те­про­дук­тов 31,1, лес­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная пром-сть 29,4, ме­тал­лур­гия и про­изводство го­то­вых ме­тал­лических из­де­лий 28,4, пи­ще­вая 3,9, др. от­рас­ли 7,2.

Коми - основная то­п­лив­ная ба­за Ев­ропейского Се­ве­ра РФ. До­бы­ча неф­ти (таблица 1) ве­дёт­ся в пре­де­лах Ти­ма­но-Пе­чор­ской неф­те­га­зо­нос­ной про­вин­ции (раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся около 40 ме­сто­ро­ж­де­ний), основные ме­сто­ро­ж­де­ния - Усин­ское, Во­зей­ское и др. Ве­ду­щие неф­те­до­бы­ваю­щие ком­па­нии - «ЛУКОЙЛ-Ко­ми» и «Рос­нефть - Се­вер­ная нефть». Раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся так­же уни­каль­ное Ярег­ское неф­те­ти­та­но­вое ме­сто­ро­ж­де­ние [ли­цен­зи­ей вла­де­ет «Ярег­ская неф­те­ти­та­но­вая ком­па­ния», до­чер­няя струк­ту­ра ком­па­нии ЛУКОЙЛ, в середине 2009 года осу­ще­ст­в­ля­ет­ся толь­ко до­бы­ча неф­ти; под­го­тов­лен (середина 2009 года) про­ект строи­тель­ст­ва ком­плек­са по пе­ре­ра­бот­ке ти­та­но­вой ру­ды и по­пут­но до­бы­вае­мой неф­ти (ком­па­ния «Яре­га­Ру­да»]. Круп­ней­шее неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щее пред­при­ятие - за­вод ком­па­нии «ЛУКОЙЛ-Ух­та­неф­те­пе­ре­ра­бот­ка» (мощ­ность 4,5 миллиона тонн сы­рой неф­ти в год). Большая часть до­бы­чи га­за осу­ще­ств­ля­ет­ся на Вук­тыль­ском га­зо­кон­ден­сат­ном ме­сто­ро­ж­де­нии. Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся так­же За­пад­но-Со­плес­ское, Пе­чо­ро­кож­вин­ское и Югид­ское ме­сто­ро­ж­де­ния. Основная ком­па­ния по до­бы­че и пе­ре­ра­бот­ке га­за - «Газ­пром­пе­ре­ра­бот­ка» (до­чер­няя струк­ту­ра ком­па­нии «Газ­пром»), дей­ст­ву­ет её фи­ли­ал - га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод (город Со­сно­горск). До­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Пе­чор­ско­го уголь­но­го бас­сей­на: Вор­ку­тин­ском (шах­ты Ком­со­моль­ская, Се­вер­ная, Вор­ку­тин­ская, За­по­ляр­ная), Вор­га­шор­ском (шах­та Вор­га­шор­ская, од­на из круп­ней­ших в Ев­ропейской час­ти РФ), Юнъ­я­гин­ском (раз­рез Юнъ­я­гин­ский), Ин­тин­ском (шах­та Ин­тин­ская). Круп­ней­шая ком­па­ния по до­бы­че уг­ля - «Вор­ку­та­уголь» (в со­ста­ве ком­па­нии «Се­вер­сталь»).

Коми прак­ти­че­ски пол­но­стью удов­ле­тво­ря­ет собственные по­треб­но­сти в элек­тро­энер­гии. Энер­го­сис­те­ма со­сто­ит из пя­ти «уз­лов» [Вор­ку­тин­ский, Ин­тин­ский, Пе­чор­ский, Ух­тин­ский (Цен­траль­ный) и Юж­ный], ко­то­рые со­еди­не­ны ме­ж­ду со­бой ли­ния­ми элек­ро­пе­ре­дач. Большая часть элек­тро­энер­гии вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на ТЭС (об­щая мощ­ность 2,5 тысяч МВт), круп­ней­шая - Пе­чор­ская ГРЭС (1060 МВт; фили­ал «ОГК-3»). Сре­ди других про­из­во­ди­те­лей элек­тро­энер­гии: Вор­ку­тин­ские ТЭЦ, Со­сно­гор­ская и Ин­тин­ская ТЭЦ (все - фи­лиа­лы ком­па­нии «ТГК-9») и ТЭЦ ле­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­ще­го ком­плек­са «Мон­ди Биз­нес Пей­па Сык­тыв­кар­ский ЛПК».

До­бы­ва­ют бок­си­ты (Коми - од­на из круп­ных и пер­спек­тив­ных сырь­е­вых баз бок­си­то­вых руд в РФ). Дей­ст­ву­ет Сред­нети­ман­ский руд­ник (1,9 миллиона тонн бок­си­тов, 2006 год; раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся ком­па­ни­ей «Бок­сит Ти­ма­на», в со­ста­ве Объ­е­ди­нён­ной ком­па­нии РУСАЛ). На тер­ри­то­рии Коми на­хо­дит­ся Пар­нок­ское же­ле­зо­мар­ган­це­вое ме­сто­ро­ж­де­ние (на западном скло­не При­по­ляр­но­го Ура­ла; за­кон­сер­ви­ро­ва­но с 2005 года; ли­цен­зи­ей на раз­ра­бот­ку вла­де­ет ком­па­ния «Мар­га­нец-Ко­ми»). Ве­дёт­ся так­же до­бы­ча ба­ри­то­вых руд (Хой­линское ме­сто­ро­ж­де­ние раз­ра­ба­ты­ва­ет «Хой­лин­ский ГОК»), квар­це­во­го сы­рья («Ко­жим­ское раз­ве­доч­но-до­быч­ное пред­при­ятие» ве­дёт до­бы­чу на ме­сто­ро­ж­де­нии Же­лан­ное), ми­неральных вод.

Ма­ши­но­стро­ительные пред­при­ятия Коми вы­пус­ка­ют главным образом обо­ру­до­ва­ние для уг­ле­до­бы­ваю­щей (Вор­ку­тин­ский ме­ха­ни­че­ский, Ин­тин­ский ре­монт­но-ме­ха­нический за­во­ды) и неф­те­га­зо­вой от­рас­лей (Ух­тин­ские ме­ха­нический и экс­пе­ри­мен­таль­но-ме­ха­нический за­во­ды, «Ух­та­газ­ст­рой­маш-2000»), ле­со­про­мыш­лен­но­го (Же­шарт­ский экс­пе­ри­мен­таль­но-ме­ха­ни­че­ский, Княж­по­гост­ский ма­ши­но­стро­ительный за­во­ды) и стро­ительных ком­плек­сов (Ух­тин­ский за­вод стро­ительных ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций).

Ле­со­про­мыш­лен­ный ком­плекс - круп­ней­ший в эко­но­ми­ке Коми; вклю­ча­ет ле­со­за­го­тов­ки, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щее и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ное про­изводства. За­го­тов­ка дре­ве­си­ны ве­дёт­ся главным образом в бас­сей­нах рек Вы­че­гда, Сы­со­ла и Ме­зень (Удор­ский, Кой­го­род­ский, Усть-Ку­лом­ский, Корт­ке­рос­ский, При­луз­ский, Сык­тыв­дин­ский и Сы­соль­ский районы). Круп­ней­шие ле­со­за­го­то­ви­тель­ные пред­при­ятия: «Лу­за­лес», «Но­шуль­ский ЛЗК» (При­луз­ский р-н); «Удо­ра­лес», фи­ли­ал лесо­про­мыш­лен­ной ком­па­нии «Сык­тыв­кар­ский ЛДК» (Удор­ский район); «Эж­ва­лес» (Усть-Ку­лом­ский и Корт­ке­рос­ский районы); «Кой­го­род­ский ле­со­ком­би­нат» (Кой­го­род­ский район).

Де­ре­во­об­ра­бот­ка пред­став­ле­на производством де­ло­вой дре­ве­си­ны, фа­не­ры, дре­вес­но-во­лок­ни­стых и дре­вес­но-стру­жеч­ных плит, де­ревянных стро­ительных кон­ст­рук­ций. Ве­ду­щие пред­при­ятия: фа­нер­ный за­вод (бе­рё­зо­вая, хвой­ная, ла­ми­ни­ро­ван­ная фа­не­ра), ле­со­про­мыш­лен­ные ком­па­нии «Сык­тыв­кар­ский ЛДК» (пи­ло­ма­те­риа­лы, тех­но­ло­гическая ще­па), «Сев­Лес­Пил» (де­ло­вая дре­ве­си­на, пи­ло­ма­те­риа­лы), «Лес­ком» (пи­ло­ма­те­риа­лы, тех­но­ло­гическая ще­па, де­ло­вая дре­ве­си­на; все пред­при­я­тия - в городе Сык­тыв­кар), Же­шарт­ский фа­нер­ный ком­би­нат (Усть-Вым­ский район), «За­вод ДВП» (город Ем­ва).

Ве­ду­щее пред­при­ятие цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной от­рас­ли - ле­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий ком­плекс «Moнди Биз­нес Пей­па Сык­тыв­кар­ский ЛПК» (с 2002 года при­над­ле­жит до­чер­не­му под­раз­де­ле­нию ме­ж­ду­народной ком­па­нии «Mondi» - австрийской ком­па­нии «Neusiedler AG», с 2005 года современное название). Про­из­водственная мощ­ность ком­би­на­та свыше 550 тысяч тонн цел­лю­ло­зы (по вар­ке) и свыше 830 тысяч тонн кар­тон­но-бу­маж­ной про­дук­ции в год; основные ви­ды про­дук­ции: бума­га для офи­сов, оф­сет­ная и га­зет­ная бу­ма­га, кар­тон для пло­ских сло­ёв гоф­ри­рован­но­го кар­то­на («топ-лай­нер» и «крафт-лай­нер»). Ком­плекс вы­пус­ка­ет свыше 15% российской бу­ма­ги, свыше 6% кар­то­на, 45% оф­сет­ной бу­ма­ги, 30-35% офис­ной бу­ма­ги в пач­ках; около 50% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся (обес­пе­чи­ва­ет около 10% российского экс­пор­та бу­ма­ги). Дей­ст­ву­ют так­же пред­при­ятия: «Сык­тыв­кар­ские бу­маж­ные из­де­лия» (кар­тон) и «Сык­тыв­кар Тис­сью Групп» (туа­лет­ная бу­ма­га и др.); оба - в Сык­тыв­ка­ре.

Основные цен­тры пи­ще­вой промышленности - Сык­тыв­кар, Вор­ку­та и Ух­та. Круп­ней­шие пред­при­ятия - «Сык­тыв­карх­леб», кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка «Юби­лей­ная», мо­лоч­ный за­вод, мя­со­ком­би­нат, ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод, «Сык­тыв­кар­пи­во» (все - в Сык­тыв­ка­ре), мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат (Ух­та), мо­лоч­ный за­вод (Вор­ку­та).

Главные промышленные цен­тры: Сык­тыв­кар, Вор­ку­та, Ин­та, Ух­та, Со­сно­горск, Пе­чо­ра.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Коми 1012,5 миллионов долларов (2006 год), в том числе экс­порт 838,1 миллионов долларов. Свыше 95% стои­мо­сти экс­пор­та при­хо­дит­ся на про­дук­цию де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной от­рас­лей и то­п­лив­но-энер­ге­тического ком­плек­са. Им­порт главным образом ма­ши­но­стро­ительной про­дук­ции (около 98% стои­мо­сти). Основные внеш­не­тор­го­вые парт­нё­ры - Ни­дер­лан­ды, Гер­ма­ния, Фин­лян­дия, Шве­ция, Ав­ст­рия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Лат­вия, Ук­раи­на и Поль­ша.

Сель­ское хо­зяй­ст­во

Стои­мость сельскохозяйственной про­дук­ции 5,1 миллиарда рублей (2006 год), свыше 60% при­хо­дит­ся на жи­вот­но­вод­ст­во. Сельское хозяйство име­ет оча­го­вый ха­рак­тер рас­про­стра­не­ния. Сельскохозяйственные уго­дья за­ни­ма­ют 0,5% площади Коми, из них паш­ня - 30,6%. В струк­ту­ре по­сев­ных пло­ща­дей (%) пре­об­ла­да­ют кор­мо­вые куль­ту­ры - 71,5, под кар­то­фе­лем и ово­ща­ми 27,5 (таблица 2), зер­но­вы­ми куль­ту­ра­ми - 1,0. Жи­вот­но­вод­ст­во пре­имущественно мя­со-мо­лоч­но­го на­прав­ле­ния (таблицы 3,4); в при­го­род­ных зо­нах раз­ви­ты сви­но­вод­ст­во и пти­це­вод­ст­во. Пуш­ное зве­ро­вод­ст­во (раз­во­дят пес­ца, нор­ку и др.). В северных рай­онах Коми - оле­не­вод­ст­во, пуш­ной про­мы­сел (со­боль, лес­ная ку­ни­ца, гор­но­стай и др.). Ве­ду­щие сельскохозяйственные пред­при­ятия: Зе­ле­нец­кая и Сык­тыв­кар­ская пти­це­фаб­ри­ки, Зе­ле­нец­кий сви­но­ком­плекс (все - в Сык­тыв­дин­ском районе), плем­хо­зы «Ух­та-97» и «Из­ва­иль­ский-97» (оба - в городе Ух­та), те­п­лич­ный ком­плекс «При­го­род­ный» (Сык­тыв­кар). Прак­ти­че­ски все сельскохозяйственные уго­дья (99%) от­но­сят­ся к зем­лям сельскохозяйственных ор­га­ни­за­ций.

С начала 2000-х годов в Коми раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм, основные на­прав­ле­ния: куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, эт­но­гра­фический, эко­ло­ги­че­ский. Основная дея­тель­ность ту­ри­стических ор­га­ни­за­ций - вы­езд­ной ту­ризм (дей­ст­ву­ют около 70 тур­фирм, 2007 год).

Транс­порт

Дли­на же­лез­ных до­рог около 1,7 тысяч км (2006 год). Основная железнодорожная ма­ги­ст­раль - Кот­лас (Ар­хан­гель­ская область) - Вор­ку­та; от неё от­хо­дят железнодорожные ли­нии Ми­кунь - Сык­тыв­кар, Ми­кунь - Вен­дин­га, Со­сно­горск - Тро­иц­ко-Пе­чорск, Сы­ня - Усинск, Чум - Ла­быт­нан­ги (Яма­ло-Не­нец­кий ав­то­ном­ный округ). Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 5,7 тысяч км. Основные ав­то­до­ро­ги: Сык­тыв­кар - Кот­лас - Ар­хан­гельск, Сык­тыв­кар - Ух­та - Пе­чо­ра - Усинск - Нарь­ян-Мар (Не­нец­кий ав­то­ном­ный округ), Ух­та - Вук­тыл. Авиационный транс­порт иг­ра­ет важ­ную роль для ря­да на­се­лён­ных пунк­тов Усть-Ци­лем­ско­го, Ижем­ско­го, Вук­тыль­ско­го, Усин­ско­го и Ин­тин­ско­го районов (един­ствен­ный вид со­об­ще­ния). Дей­ст­ву­ют 7 аэ­ро­дро­мов, в том числе 2 фе­де­раль­но­го зна­че­ния (в Сык­тыв­ка­ре и Вор­ку­те). Су­до­ход­ст­во осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по ре­кам Пе­чо­ра и Вы­че­гда. Про­тя­жён­ность внутренних вод­ных су­до­ход­ных пу­тей 4,1 тысячи км. Главный реч­ной порт - город Пе­чо­ра. Раз­вит тру­бо­про­вод­ный транс­порт. Дли­на неф­те­про­во­дов около 1,7 тысяч км, га­зо­про­во­дов 3,6 тысяч км. Основные неф­те­про­во­ды: «Харъ­я­га - Уса», «Уса - Ух­та» и «Ух­та - Яро­славль». Транс­пор­ти­ров­ку неф­ти осу­ще­ст­в­ля­ют ком­па­нии «ЛУКОЙЛ-Ко­ми» и «Се­вер­ные ма­ги­ст­раль­ные неф­те­про­во­ды», га­за - «Газ­пром­транс­газ-Ух­та».

Здра­во­охра­не­ние

В Коми на­счи­ты­ва­ет­ся 93 боль­ни­цы (2007 год), на 10 тысяч жителей при­хо­дит­ся: ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нических уч­ре­ж­де­ний 344,2; вра­чей 37,2, лиц среднего медицинского пер­со­на­ла 140 (2006 год), боль­нич­ных ко­ек 101,7 (2007 год). За­бо­ле­вае­мость на 1000 жителей со­став­ля­ет 940,7 слу­ча­ев (пре­об­ла­да­ют бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния, кро­во­об­ра­ще­ния и ко­ст­но-мы­шеч­ной сис­те­мы), ВИЧ-ин­фек­ци­ей - 65,6, ту­бер­ку­лё­зом - 80,8 на 100 тысяч жителей (2006 год). Основные при­чи­ны смер­ти: за­бо­ле­ва­ния ор­га­нов кро­во­об­ра­ще­ния, не­сча­ст­ные слу­чаи, от­рав­ле­ния, трав­мы, зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния.

Об­ра­зо­ва­ние

Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В рес­пуб­ли­ке функ­цио­ни­ру­ют (2007 год) 510 уч­ре­ж­де­ний до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния (свыше 50 тысяч вос­пи­тан­ни­ков), 503 об­ще­об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ния (свыше 110 тысяч учащихся), 55 уч­ре­ж­де­ний на­чаль­но­го и сред­не­го профессионального об­ра­зо­ва­ния (свыше 30 тысяч учащихся), 27 ву­зов (вклю­чая фи­лиа­лы), в том числе 4 са­мо­сто­ятельных государственных ву­за. Главные ву­зы, на­учные уч­ре­ж­де­ния, биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся в Сык­тыв­ка­ре (в том числе Ко­ми на­учный центр УРо РАН), Вор­ку­те, Ух­те. Дей­ст­ву­ют так­же Усть-Вым­ское меж­по­се­лен­че­ское му­зей­ное объ­е­ди­не­ние, крае­ведческие му­зеи: в Ин­те, Ем­ве, сё­лах Ви­зин­га и Кой­го­ро­док; Му­зей ис­то­рии Со­сно­гор­ско­го района (город Со­сно­горск) и др.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Рес­пуб­ли­кан­ские из­да­ния - га­зе­ты «Крас­ное зна­мя» (вы­хо­дит с 1918 года; еже­днев­ная, ти­раж 11 тысяч экземпляров, пят­нич­ный вы­пуск - 19 тысяч экземпляров; бо­лее 90% ти­ра­жа рас­про­стра­ня­ет­ся по под­пис­ке), «Рес­пуб­ли­ка» (5 раз в не­де­лю, 5,2 тысяч экземпляров, пят­нич­ный вы­пуск - 10 тысяч экземпляров), «Мо­ло­дёжь Се­ве­ра» (с 1929 года; еже­не­дель­ная, 11,5 тысяч экземпляров), «Ко­ми му» («Зем­ля Ко­ми»; с 1918 года; ос­но­ва­на как газета «Зы­рян­ская жизнь», не­од­но­крат­но ме­ня­ла на­зва­ния, современное название с 1991 года, 3 раза в не­де­лю, 2 тысячи экземпляров, на языке ко­ми); де­ло­вой журнал «Ре­ги­он» (еже­ме­сяч­ный, 1 тысяча экземпляров, все - в городе Сык­тыв­кар); рай­он­ные га­зе­ты - «За­ря» (Тро­иц­ко-Пе­чор­ский район; 2,5 тысячи экземпляров), «Крас­ная Пе­чо­ра» (Усть-Ци­лем­ский район; с 1920 года; 3 тысячи экземпляров), «Зна­мя тру­да» (При­луз­ский район; 2,5 тысячи экземпляров), «Звез­да» (Корт­ке­рос­ский район; 1,5 тысячи экземпляров), «За­ря Ти­ма­на» (Со­сно­гор­ский район; 4,2 тысячи экземпляров) и др.; городские га­зе­ты - «Па­но­ра­ма сто­ли­цы» (Сык­тыв­кар; c 1993 года; 3,9 тысяч экземпляров), «Усин­ская новь» (город Усинск; 6 тысяч экземпляров), «За­по­ля­рье» (город Вор­ку­та; 5,5 тысяч экземпляров), «Пе­чор­ское вре­мя» (город Пе­чо­ра; 3 тысячи экземпляров), «Ух­та» (город Ух­та; 3,5 тысячи экземпляров) и др. Ра­дио­ве­ща­ние с 1931 года, те­ле­ви­де­ние с 1958 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач на русском и ко­ми язы­ках осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «Ко­ми гор» («Го­лос ко­ми»), ГУП РК «Ко­ми рес­пуб­ли­кан­ский те­ле­ви­зи­он­ный ка­нал» (КРТК, с 2001 года) и др. Ин­фор­мационное агент­ст­во рес­пуб­ли­ки Ко­ми­ин­форм (1996 год).

Ли­те­ра­ту­ра

Литература на­ро­дов Коми су­ще­ст­ву­ет на ко­ми-зы­рян­ском (ко­ми) и ко­ми-пер­мяц­ком язы­ках, а так­же на русском языке. Нор­мы литературного язы­ка ко­ми раз­ра­бо­тал в середине XIX века эт­но­граф-про­све­ти­тель Г.С. Лыт­кин. Ос­но­во­по­лож­ни­ки литературы ко­ми - И.А. Ку­ра­тов, В.А. Са­вин, пи­са­тель М.Н. Ле­бе­дев, а так­же пи­са­тель, учё­ный и фи­ло­соф К.Ф. Жа­ков. В 1926 году ор­га­ни­зо­ва­на Ко­ми ас­со­циа­ция про­ле­тар­ских пи­са­те­лей [КАПП; пе­чат­ный ор­ган - журнал «Ор­дым» («Тро­пин­ка»)]. В 1920-е годы пре­об­ла­да­ла по­эзия на ак­ту­аль­ные те­мы (сти­хо­тво­ре­ния Са­ви­на, Г.С. Лыт­ки­на; по­эма «Идут» В.И. Лыт­ки­на, «У мав­зо­лея Ле­ни­на» В.Т. Чис­та­лё­ва, обе 1927 год, и др.); дра­ма­тур­гия пред­став­ле­на твор­че­ст­вом Н.П. По­по­ва, Са­ви­на («При вос­хо­де солн­ца увял цве­ток», 1919 год). Ху­дожественная про­за раз­ви­ва­лась пре­имущественно в жан­рах рас­ска­за и по­вес­ти (Жа­ков, Ле­бе­дев, И.И. Пыс­тин, Чис­та­лёв); ста­нов­ле­ние жан­ра ро­ма­на про­ис­хо­ди­ло в 1930-е годы: «В серд­це Пар­мы» П.Г. До­ро­ни­на (1936 год), «Алая лен­та» В.В. Юх­ни­на (1939 год). Литература ко­ми 2-й половины XX - начала XXI веков пред­став­ле­на твор­че­ст­вом по­этов С. По­по­ва, Г.А. Юш­ко­ва, В. Ти­ми­на, Ю.К. Ва­сю­то­ва, В.Г. Ло­ды­ги­на, А.М. Маль­це­ва и др.; рас­ска­за­ми и по­вес­тя­ми Н.Н. Ку­ра­то­вой (сборник «Уви­дим­ся не­пре­мен­но», 1995 год), Ло­ды­ги­на (сборник «Цвет люб­ви», 1998 год), И.И. Бе­лых, А.Г. По­по­ва, В.И. Без­но­си­ко­ва и др.; ро­ма­на­ми Г.А. Фё­до­ро­ва («Зар­ни­ца», 1982 год), Юш­ко­ва («Ро­до­вой знак», 1988 год; «Ог­нив­ни­ца», 2001 год), В. Ба­та­ло­ва и др.

Ко­ми-пер­мяц­кая литература до 1917 года не име­ла письменной тра­ди­ции. Пер­вый сбор­ник ав­тор­ских про­из­ве­де­ний на инь­вен­ском диа­лек­те ко­ми-пер­мяц­ко­го языка - «Го­рад­зуль» («Звон­кий шар», 1923 год). Сре­ди пер­вых пи­са­те­лей - М.П. Ли­ха­чёв, А.Н. Зу­бов, Ф.Г. Та­ра­ка­нов. По­эзия и дра­ма­тур­гия начала XX века пред­став­ле­на твор­че­ст­вом С.И. Ка­ра­вае­ва, М.Д. Ва­ви­ли­на, И.А. Ми­ни­на, В.И. Де­ря­би­на. На раз­ви­тие про­за­ических жан­ров ока­за­ла влия­ние фольк­лор­ная не­ска­зоч­ная про­за (рас­ска­зы Чис­та­лё­ва, Ли­ха­чё­ва, Зу­бо­ва). Пер­вый ис­то­ри­ко-ре­во­люционный ро­ман - «Мой сын» Ли­ха­чё­ва (1936 год). Литературное твор­че­ст­во 2-й половины XX - начала XXI веков от­ме­че­но по­сте­пен­ным рас­ши­ре­ни­ем жан­ро­во-те­ма­тического диа­па­зо­на (раз­ви­тие по­вес­ти, ро­ма­на на современные те­мы, ро­ле­вой ли­ри­ки и др.). В этот пе­ри­од ак­тив­но ра­бо­та­ли по­эты Г. Ба­чев, Н. Иса­ев, Л. Ни­ки­тин; дра­ма­тур­ги А.К. Ла­рев, А. Тро­ще­ва, А.А. Пол­дне­ва; рома­ни­сты Т.П. Фа­де­ев («Жа­во­ро­нок», 1989 год), С.А. Фе­до­се­ев («Чёр­ные цве­та», 1994 год) и др.

Сре­ди рус­скоя­зыч­ных пи­са­те­лей и по­этов - В.С. Жу­рав­лёв-Пе­чор­ский, Н.А. Во­ло­дар­ский, Л.Н. Смо­лен­цев, А.С. Клейн, П.М. Стол­пов­ский, Е.В. Га­бо­вая, В.Е. Куш­ма­нов, Н.А. Ми­рош­ни­чен­ко.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

При­род­ные ус­ло­вия края спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию де­ревянного зод­че­ст­ва; оно близ­ко се­ве­ро­рус­ско­му. В XIX веке пре­об­ла­да­ли мас­сив­ные руб­ле­ные 1-2-этаж­ные из­бы на вы­со­ком под­кле­те, с при­мы­каю­щим вплот­ную к ним кры­тым 2-этаж­ным дво­ром, в ко­то­ром над по­меще­ни­ем для ско­та уст­раи­вал­ся са­рай для се­на, ку­да вёл на­руж­ный взвоз (кон­ный въезд) пря­мо с ули­цы. Кон­цы ох­луп­ня дву­скат­ной кры­ши не­ред­ко вы­реза­лись в фор­ме фан­та­стического жи­вот­но­го, го­ло­вы ко­ня или пти­цы. На­лич­ни­ки окон обыч­но ок­ра­ши­ва­лись в бе­лый цвет, их верх­ней дос­ке ино­гда при­да­ва­ли фи­гур­ную фор­му.

О фор­ме церк­вей XIV-XV веков дос­то­вер­ных све­де­ний нет. В XVI-XVII веках воз­во­дились не­со­хра­нив­шие­ся де­ревянные церк­ви клет­ско­го и шат­ро­во­го ти­пов. В начале XVIII века при­ез­жие мас­те­ра из Ве­ли­ко­го Ус­тю­га, Со­ли­га­ли­ча и Соль­вы­че­год­ска на­ча­ли воз­во­дить ка­мен­ные хра­мы: Воз­не­сен­ская (1711-1712 годы) и Бла­го­ве­щен­ская (1734-1746 годы, Всех­свят­ский при­дел - 1749 год) церк­ви в сёлах Усть-Вымь, По­кров­ская (1733-1740 года) и Тро­иц­кая (1753-1768 годы) церк­ви в Усть-Сы­соль­ске, Ус­пен­ская церковь в селе Се­рё­го­во (1768 год; все не сохранились). Ме­ст­ны­ми мас­те­ра­ми по­строе­ны церк­ви Святого Сте­фа­на Перм­ско­го (1755-1767 годы) и Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1795-1806 годы) в селе Усть-Вымь (Ми­хай­ло-Ар­хан­гель­ский муж­ской монастырь, ос­но­ван около 1384 года, упразд­нён в 1764 году, воз­ро­ж­дён в 1996 году), церковь Не­ру­ко­твор­но­го Об­раза Спа­са в селе Же­шарт (1794-1825 годы). Ка­мен­ные церк­ви XVIII века по­строе­ны под влия­ни­ем ве­ли­ко­ус­тюж­ской шко­лы хра­мо­во­го зод­че­ст­ва (ярус­ная ком­по­зи­ция с вось­ме­ри­ком на ку­по­ле). Де­ревянные по­строй­ки XVIII века не­мно­го­чис­лен­ны (церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в селе Нё­бди­но Корт­ке­рос­ско­го района, 1785 год; шат­ро­вая ча­сов­ня Святой Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы в деревне Кри­вое и клет­ская ча­сов­ня Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в селе Чер­нуть­е­во Удор­ско­го района, обе - 2-я половина XVIII века).

Боль­шин­ст­во со­хра­нив­ших­ся хра­мов по­строе­но в 1820-1910-х годах. В сти­ле клас­си­циз­ма воз­ве­де­ны ка­мен­ные церк­ви: Пре­об­ра­жен­ская в селе Иж­ма (1807-1828 годы, пе­ре­кры­та де­ревянным вось­ме­ри­ком на ку­поле), Воз­не­сен­ская в Усть-Сы­соль­ске (1811-1821 годы), Святого Дмит­рия Рос­тов­ско­го в посёлке Ка­жым (1817-1826 годы), Воз­не­сен­ская в селе Ыб Сык­тыв­дин­ско­го района (1825-1830 годы), церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в селе Кой­го­ро­док (1807-1816 годы, пе­ре­ст­рое­на в 1899-1902 годах), Бо­го­яв­лен­ская в селе Зе­ле­нец (1828-1840 годах, гу­берн­ский архитектор И. Фохт), церковь Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в селе Вот­ча (1829-1841 годы; Сте­фа­но-Афа­на­си­ев­ский Вот­чин­ский монастырь, ос­нован в XIV веке, уп­разд­нён в XVIII веке, во­зоб­нов­лён в 1996 году), церковь Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в селе Бо­го­родск (1848 год), Вос­кре­сен­ская в селе Усть-Ку­лом (1857 год).

Цер­ков­ное зод­че­ст­во середины XIX - начала XX веков ха­рак­те­ри­зу­ет­ся сти­ли­стическим раз­но­об­ра­зи­ем, зна­чительным ис­поль­зо­ва­ни­ем эле­мен­тов ар­хи­тек­ту­ры XVIII века. В рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле в ду­хе хра­мов К.А. То­на по­строе­ны: со­бор Святого Сте­фа­на Перм­ско­го с от­дель­но стоя­щей ко­ло­коль­ней в Усть-Сы­соль­ске (1856-1896 годы, мас­тер ка­мен­ных дел Н.Я. Че­ре­па­нов, ра­зо­бран в начале 1930-х годов), Ус­пен­ская церковь в селе Лой­ма (1882-1884 годы). В дру­гих ис­то­рических сти­лях со­ору­же­ны: Ни­коль­ская церковь в селе Пы­ёл­ди­но с вен­чаю­щи­ми вось­ме­рик де­ко­ра­тив­ны­ми ко­кош­ни­ка­ми (1847-1850 годы), церковь Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в селе Па­ла­уз с ма­лым 5-гла­ви­ем (1850-1875 годы); церковь Все­ми­ло­сти­во­го Спа­са в селе Слуд­ка (1879-1885 годы, пе­ре­кры­та де­ревянным ку­по­лом с вось­ме­ри­ком), церковь Не­ру­ко­твор­но­го Об­раза Спа­са в селе Усть-Нем (1909-1914 годы) и церковь Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в селе Важ­куръя (1907-1914 годы) в рус­ском сти­ле. В ду­хе ар­хи­тек­ту­ры XVIII века воз­ве­де­ны: Бо­го­яв­лен­ская церковь в деревне Ля­ли (1852-1856 годы), церковь Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в селе Оне­жье (1856-1862 годы, западная часть с эле­мен­та­ми мо­дер­на - 1902-1911 годы), Пре­об­ра­жен­ская церковь в селе Аныб (1883-1895 годы, архитектор В.Н. Шильд­кнехт).

В 1860-1910-х годах ак­тив­но ве­лось мо­на­стыр­ское строи­тель­ст­во. Скла­ды­ва­ют­ся ан­самб­ли Трои­це-Сте­фа­но-Уль­я­нов­ско­го муж­ско­го монастыря в селе Уль­я­но­во [ос­но­ван не позд­нее 1396 года, за­кры­вал­ся в 1764 и 1923 годах, воз­ро­ж­дал­ся в 1667, 1860 и 1994 годах; ка­мен­ная ог­ра­да с 4 уг­ло­вы­ми баш­ня­ми (1877-1879 годы), над­хра­мо­вая ко­ло­коль­ня вы­со­той около 64 м (1872-1876 годы, архитектор А. Ива­ниц­кий), над­врат­ная церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1877-1878 годы), Ус­пен­ская церковь (1886 год, архитектор Шильд­кнехт), юж­ный (1900-1903 годы) и се­вер­ный (1908-1912 годы) ке­лей­ные кор­пу­са, гос­ти­ни­ца (1878-1881 годы), во­до­про­вод (1877-1878 годы)], Кре­сто­воз­дви­жен­ско­го Кыл­тов­ско­го жен­ско­го монастыря в посёлке Кыл­то­во (ос­но­ван в 1878 году, за­крыт в 1923 году, воз­ро­ж­дён в 1995 году; церковь Пре­подоб­ных Зо­си­мы и Сав­ва­тия Со­ло­вец­ких - 1902-1911 годы).

Сре­ди де­ревянных церк­вей XIX - начала XX веков, мно­гие из ко­то­рых по­строе­ны под влия­ни­ем ка­мен­ной ар­хи­тек­ту­ры: Ни­коль­ская церковь в селе Кол­ва, на реке Уса (1830-1831 годы), Вве­ден­ская ча­сов­ня в деревне Сред­няя От­ла (1838 год, ма­стер А. Ла­пин; пе­ре­ст­рое­на в 1903 год), Ни­коль­ская ча­сов­ня в деревне Ва­дыб, Бо­го­яв­лен­ская в деревне Сёль­ыб (1860-1862 годы), Ус­пен­ская в деревне Вен­дин­га (1872-1873 годы), Введенская часовня из деревни Кам­са­мас в Усть-Вымском монастыре (1882 год), церковь Святого Про­ко­пия Пра­вед­но­го в посёлке Нюч­пас (ос­вя­ще­на в 1907 году). Для XIX века ха­рак­тер­на пе­ре­строй­ка ча­со­вен в церк­ви че­рез при­руб ал­тар­но­го по­ме­ще­ния. Уни­каль­на де­ревянная ко­ло­коль­ня в сти­ле клас­си­цизм в деревне Мошъ­ю­га (1884 год).

Со­хра­ни­лись ос­тат­ки Се­ве­ро-Ека­те­ри­нин­ско­го ка­на­ла ме­ж­ду ре­ка­ми Северная Кельт­ма и Южная Кельт­ма (1786-1822 годы). Зна­чительный ин­те­рес пред­став­ля­ют зда­ния XIX - начала XX веков в Сык­тыв­ка­ре: за­строй­ка улицы Ки­ро­ва (бывшей На­бе­реж­ной), Со­вет­ской улицы (бывшей Спас­ской), дом С.Г. Су­ха­но­ва (начало XIX века), зда­ния бывшего ду­хов­но­го учи­ли­ща (ны­не Национальная га­ле­рея Рес­пуб­ли­ки Коми, 1888-1890 годы, архитектор В. Фё­до­ров), жен­ской гим­на­зии (1911-1913 годы, архитектор В.М. Ан­д­ро­сов). Со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки промышленной и граж­дан­ской ар­хи­тек­ту­ры: ам­бар и баш­ня при Се­рё­гов­ском со­ле­ва­рен­ном за­во­де в селе Се­рё­го­во (XIX век), Ка­жым­ский чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод в посёлке Ка­жым (пло­ти­на 3-й четверть XVIII века, зда­ние за­во­доуправ­ле­ния 1840-х годов, зда­ния 1899-1901 годов), ан­самбль зем­ской боль­ни­цы в селе Усть-Вымь (1902-1911 годы), усадь­ба Пе­чор­ской опыт­ной сельскохозяйственной стан­ции в посёлке Жу­рав­ский (1911-1913 годы, строи­тель В.З. Афа­нась­ев).

В XVII - начале XX веках в западных ре­гио­нах (по ре­кам Вы­чег­да, Вымь, Сы­со­ла; при Кыл­тов­ском монастыре) раз­ви­ва­лось ико­но­пи­са­ние.

В советское вре­мя с 1930-х годов раз­вер­ну­лось строи­тель­ст­во в Сык­тыв­ка­ре; соз­да­ны за­по­ляр­ный город Вор­ку­та (1943 год), горо­да Ух­та (1943 год), Пе­чо­ра (1949 год), Ин­та (1954 год), Иж­ма (1955 год, с 1957 года - Сос­ногорск), Ми­кунь (1959 год); го­ро­да за­страи­ва­лись 5-9-этаж­ны­ми кир­пич­ны­ми и круп­но­па­нель­ны­ми до­ма­ми по ут­вер­ждён­ным про­ек­там пла­ни­ров­ки. Со­хра­ни­лось зда­ние пер­вой ГЭС рес­пуб­ли­ки в селе Ви­зин­га. В 1930-1950-е годы стро­ят­ся зда­ния в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма: зда­ние НКВД (1938 год, архитектор А.В. Зи­ке­ев; ны­не - МВД), Дво­рец пио­не­ров (1956 год), Национальная библиотека Рес­пуб­ли­ки Ко­ми (1954-1957 годы, оба - в Сык­тыв­ка­ре, архитектор Ф.А. Тен­тю­ко­ва); Гор­ный тех­ни­кум (1956 год, архитектор Г.В. Гонц­ке­вич), Дво­рец куль­ту­ры шах­тё­ров и строи­те­лей (1959 год, архитектор В.Н. Лу­нёв; оба - в Вор­ку­те). В 1953-1954 годах в Инте по­ст­рое­на во­до­на­пор­ная баш­ня с эле­мен­та­ми нео­го­ти­ки (ар­хи­тек­то­ры А. Там­ве­ли­ус, И.А. Хо­мен­ко). Для Ух­ты ха­рак­тер­ны кир­пич­ные, без на­руж­ной шту­ка­тур­ки стен, зда­ния со встав­ны­ми бе­тон­ны­ми де­та­ля­ми (железнодорожный во­кзал, те­ле­центр, Дво­рец пио­не­ров и школь­ни­ков - все по про­ектам ар­хи­тек­то­ров П.К. Мур­зи­на и Н.П. Жи­жи­мон­то­ва). В 1960-1980-е годы со­ору­жа­ют­ся круп­ные об­щественные зда­ния: Рес­пуб­ли­кан­ский музыкальный те­атр (1968 год, архитектор А.Д. Тур­ча­ни­нов), зда­ние Со­ве­та ми­ни­ст­ров (1967-1971 годы, ар­хи­тек­то­ры Г.Н. Иль­я­шен­ко, В.П. Шир­шов и др.), гос­ти­ни­ца «Сык­тыв­кар» (1975 год, архитектор А.Д. Ра­кин и др.; все - в Сык­тыв­ка­ре). В 1990-2000-х годах воз­ро­ж­да­ют­ся и соз­да­ют­ся но­вые мо­на­сты­ри (Пе­чор­ский Бо­го­ро­диц­кий Ско­ро­по­слуш­ни­че­ский в городе Пе­чо­ра, 1993 год; Важ­кур­ский Рож­де­ст­во-Бо­го­ро­диц­кий, 1997 год; Ыб­ский Се­ра­фи­мов­ский, 1996 год), воз­во­дят­ся но­вые церк­ви [ка­фед­раль­ный со­бор Святого Сте­фа­на Перм­ско­го в Сык­тыв­ка­ре (1996-2003 годы), Во­скре­сен­ский храм в Усин­ске, де­ревянная церковь в Сос­но­го­р­ске, храм еван­ге­ли­стов в Сык­тыв­ка­ре; со­бор в Вор­ку­те (2007 год)].

Про­фес­си­о­наль­ное изо­бра­зительное искусство поя­ви­лось у ко­ми в советское вре­мя. Вер­нув­ший­ся в 1928 году в Сык­тыв­кар по­сле учё­бы в Ле­нин­гра­де художник В.В. По­ля­ков по­ло­жил на­ча­ло раз­ви­тию книж­ной гра­фи­ки, пла­ка­та, га­зет­но­го ри­сун­ка и вос­пи­тал ряд ху­дож­ни­ков кни­ги. В 1930-е годы на­ча­ли ра­бо­тать книж­ный гра­фик М.П. Без­но­сов, те­ат­раль­ные ху­дож­ни­ки В.П. Ма­ла­хов, В.А. Бау­сов. В 1940-е годы по­явля­ет­ся стан­ко­вая гра­фи­ка: пей­за­жи и ри­сун­ки на ис­то­ри­ко-ре­во­люционные те­мы В.Г. По­ст­ни­ко­ва, порт­рет­ные за­ри­сов­ки Без­но­со­ва. В 1940-1950-х годах соз­да­ют пер­вые сю­жет­ные кар­ти­ны и порт­ре­ты жи­во­пис­цы Н.Л. Жи­лин, В.Г. По­ст­ни­ков, П.М. Ми­тю­шев, А.Н. Без­у­мов. В 1960-1980-х годах раз­ви­ва­лись бы­то­вой жанр и порт­рет (пан­но и мо­заи­ки С.А. До­б­ря­ко­ва, жан­ро­вые кар­ти­ны и порт­ре­ты Р.Н. Ер­мо­ли­на, П.И. Се­меч­ко­ва), пей­заж (Н.А. Лем­за­ков, С.А. Тор­ло­пов), на­тюр­морт (Е.Ф. Ер­мо­ли­на, А.А. и В.М. Ку­ли­ко­вы). С 1970-х годов ра­бо­та­ют ху­дож­ни­ки А.В. Ко­чев, Э.В. Коз­лов, А.В. Ко­по­тин, С.С. Ас­та­шев, Б.Б. Лей­фер, Г.А. Дмит­ри­ев, В.Г. За­лит­ко, В.Н. Ки­слов, В.П. Ко­но­нов, В.М. Ку­ли­ков, В.М. Пу­не­гов, И.М. Тю­тюн­ник. В 1950-1980-х годах скульп­то­ры Ю.Г. Бо­ри­сов, В.Н. Мам­чен­ко, В.А. Ро­хин, ис­поль­зуя де­ко­ра­тив­ные воз­мож­но­сти де­ре­ва, гра­ни­та, алю­ми­ния, чу­гу­на, соз­да­ли вы­ра­зи­тель­ные порт­ре­ты се­ве­рян, жан­ро­вые ком­по­зи­ции. Свое­об­раз­ны де­ко­ра­тив­ная скульп­ту­ра и жан­ро­вая ке­ра­ми­ка В.И. Смир­но­ва. С конца 1950-х годов на­ча­ла раз­ви­вать­ся гра­вю­ра (П.А. Бы­ст­ров, А.П. Бу­ха­ров, В.И. Кра­ев, В.В. По­ля­ков). В книж­ной гра­фи­ке во 2-й половине XX века ра­бо­та­ли С.А. Хо­ло­пов, В.Н. Мам­чен­ко, В.М. Пу­не­гов, А.В. Мо­шев; как ху­дож­ни­ки те­ат­ра - А.А. По­ло­зо­ва, П.Э. Бен­дель, В.Г. Иг­на­тов. Сре­ди гра­фи­ков 1970-1990-х годов так­же: Е.П. Бо­ри­се­вич, В.В. Тро­фи­мов, Т.В. Ва­силь­е­ва; сре­ди скульп­то­ров - В.А. Без­у­мов, Р.С. Бен­дер­ский, Т.П. Крае­ва, А.И. Не­ве­ров. С 1980-х годов ра­бо­та­ют ху­дож­ни­ки: Ф.Б. Бу­ран­гу­лов, В.Р. Ер­мо­лин, А.В. Пу­не­гов, Л.В. Пу­не­го­ва.

Народное ис­кус­ст­во ко­ми свя­за­но главным образом с из­го­тов­ле­ни­ем оде­ж­ды и пред­ме­тов бы­та. В узор­ном тка­че­ст­ве, вы­шив­ке, вя­за­нии из раз­но­цвет­ной шер­сти пре­об­лада­ют мо­ти­вы, от­но­ся­щие­ся к древ­ней при­кам­ской куль­ту­ре: ром­бы с асим­мет­рич­ны­ми крюч­ка­ми, гео­мет­ри­зо­ван­ное изо­бра­же­ние жен­ской фи­гу­ры и др. Раз­но­об­раз­ные тка­ные узо­ры, ино­гда бо­га­то ук­ра­шав­шие жен­ские ру­ба­хи, по­ло­тен­ца, ска­тер­ти, вы­пол­ня­лись обыч­но бе­лы­ми и крас­ны­ми нит­ка­ми; в вя­за­ных из­де­ли­ях (ру­ка­ви­цы, нос­ки) и пле­тё­ных поя­сах при­ме­ня­лись раз­но­цвет­ные шер­стя­ные нит­ки, при­чём в ка­ж­дом рай­оне бы­ли свои из­люб­лен­ные рас­цвет­ки. В южных рай­онах жен­ские го­лов­ные убо­ры и ру­ба­хи ук­ра­ша­лись плот­ной, очень мел­кой счёт­ной вы­шив­кой с пре­об­ла­да­ни­ем крас­но­го и чёр­но­го цве­тов. На се­ве­ре рес­пуб­ли­ки из­го­тов­ля­ют­ся ме­хо­вые из­де­лия (оде­ж­да, обувь, ру­ка­ви­цы, сум­ки), ис­кус­но от­де­лан­ные «мо­заи­кой», ап­пли­ка­ци­ей из ме­ха раз­ных цве­тов и ку­соч­ка­ми крас­но­го, си­не­го и зе­лё­но­го сук­на. Де­ревянные из­де­лия ук­ра­ша­лись вы­ем­ча­той трёх­гран­ной резь­бой, ино­гда рос­пи­сью (ду­ги, прял­ки, ко­ро­боч­ки), в ор­на­мен­те ис­поль­зо­ва­лись со­ляр­ные зна­ки. Не­ко­то­рые де­ревянные пред­ме­ты (со­лон­ки, ков­ши и др.) вы­ре­за­лись в фор­ме во­до­пла­ваю­щей пти­цы. Рас­про­стра­не­но пле­те­ние из бе­ре­сты (ку­зов­ки для ягод и гри­бов, туе­са, со­лон­ки, не­ред­ко ук­ра­шен­ные про­рез­ны­ми и тис­нё­ны­ми узо­ра­ми). В на­бой­ке (как и в рос­пи­си по де­ре­ву) встре­ча­ют­ся изо­бра­же­ния ко­ня и птиц.

Му­зы­ка

Ос­но­ву тра­диционной куль­ту­ры со­став­ля­ет фольк­лор ко­ми (род­ст­вен­ный фольк­ло­ру ко­ми-пер­мя­ков), нен­цев, рус­ских (в том числе ста­ро­об­ряд­цев; центр - город Усть-Циль­ма). Народные музыкальные тра­ди­ции ко­ми в XX веке изу­ча­ли П.А. Ани­си­мов, С.А. Кон­д­рать­ев, А.Г. Оси­пов, П.И. Чис­та­лёв. Пер­вые круп­ные музыкальные про­из­ве­де­ния соз­да­ны в 1940-е годы: национальная музыкальная дра­ма «Усть-Ку­лом­ское вос­ста­ние» А.А. Во­рон­цо­ва (1942 год), Юби­лей­ная кан­та­та Кон­д­рать­е­ва (1946 год). Сре­ди про­из­ве­де­ний, соз­дан­ных ком­по­зи­то­ра­ми рес­пуб­ли­ки (все впер­вые ис­пол­не­ны в Сык­тыв­ка­ре): опе­ры - «Гро­за над Усть-Ку­ло­мом» Г.Н. Дех­тя­рё­ва (1960 год), «Дом­на Ка­ли­ко­ва» Б.И. Ар­хи­ман­д­ри­то­ва (1967 год), «На Илы­че» Я.С. Пе­ре­пе­ли­цы (1971 год); пер­вый национальный ба­лет - «Яг-морт» («Лес­ной че­ло­век») Пе­ре­пе­ли­цы (1961 год); мю­зикл «Оже­ре­лье Сюд­бея» М.Л. Герц­ма­на (1978 год); музыкальная ко­ме­дия «Моя де­ре­вень­ка» Чис­та­лё­ва (1982 год). Ка­мер­ную ин­ст­ру­мен­таль­ную му­зы­ку и пес­ни пи­шут В.Е. Брыз­га­ло­ва, А.А. Ро­чев, В.А. Са­ви­на. В 1978 году соз­дан Со­юз ком­по­зи­то­ров Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. Сре­ди му­зы­ко­ве­дов - Чис­та­лёв, Н.Ф. Гер­ст­ле. В Сык­тыв­ка­ре функ­цио­ни­ру­ют: Ко­ми Рес­пуб­ли­ки те­атр опе­ры и ба­ле­та, Национальный музыкально-дра­матический те­атр Рес­пуб­ли­ки Ко­ми (ос­но­ван в 1992 году как Те­атр фольк­ло­ра, с 2005 года современное название); Фи­лар­мо­ния (ос­но­ва­на в 1940 году как кон­церт­но-эс­т­рад­ное бю­ро), в её со­ста­ве: Государственный ан­самбль пес­ни и тан­ца «Асъя Кыа» (1939 год; с 2005 года имени В.П. Мо­ро­зо­ва), ан­самбль народной му­зы­ки «Зар­ни Ёль» (1995 год), квар­тет «Вдох­но­ве­ние» (1997 год); фольк­лор­ный ан­самбль «Русь Пе­чор­ская» (1991 год). В 2006 году в Сык­тыв­ка­ре от­крыт Фин­но-угор­ский куль­тур­ный центр РФ. Про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: опе­ры и ба­ле­та «Сык­тыв­кар­са ту­лыс» («Сык­тыв­кар­ская вес­на»; с 1991 года), «Опе­рет­та - лю­бовь моя» (2008 год).

Те­атр опе­ры и ба­ле­та Рес­пуб­ли­ки Ко­ми.

Те­атр. В годы Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в городе Усть-Сы­сольск В.А. Са­вин ос­но­вал труп­пу, вско­ре по­лу­чив­шую название «Сы­ком­тев­чук» (Усть-Сы­соль­ское ко­ми те­ат­раль­ное объ­е­ди­не­ние). В 1930 году Са­вин ор­га­ни­зо­вал те­ат­раль­ные кур­сы, чьи вы­пу­ск­ни­ки со­ста­ви­ли яд­ро те­ат­ра КИППТ (Ко­ми ин­ст­рук­тив­ный пе­ре­движ­ной по­ка­за­тель­ный те­атр). В том же го­ду в Сык­тыв­ка­ре от­крыл­ся Русский дра­ма­тический те­атр под руководством А.С. Хо­ды­ре­ва. В 1936 году оба кол­лек­ти­ва объ­едини­лись в рам­ках Дра­матического те­ат­ра (с 1978 года имени В.А. Са­ви­на, с 1995 года ака­де­мический, с 1996 года Те­атр дра­мы). В рес­пуб­лике так­же ра­бо­та­ют: Дра­ма­тический те­атр (1943 год, до 1952 года музыкально-дра­ма­тический), ку­коль­ный те­атр (1955 год) - в Вор­ку­те. Народные те­ат­ры дей­ст­ву­ют в Сык­тыв­ка­ре, Вор­ку­те, Ин­те, Ух­те, Пе­чо­ре, в рай­цен­трах и сё­лах Ай­ки­но, Выль­горт, Корт­ке­рос, Объ­я­чево, По­моз­ди­но, Усть-Ку­лом. В 1989 году в Сык­тыв­ка­ре от­крыт Ли­те­ра­тур­но-те­ат­раль­ный му­зей имени Н.М. Дья­ко­но­ва. Зна­чительный вклад в раз­ви­тие те­ат­раль­но­го искусства Коми вне­сли: И.И. Ав­ра­мов, М.Е. Да­ни­лов, С.И. Ер­мо­лин, И.Н. Кри­во­ше­ин, В.Д. Ле­ка­нов, П.А. Мы­сов, Л.Ф. Обо­ри­на, А.С. Ру­си­на, Г.П. Си­до­ро­ва, Н.Н. Ту­ру­ба­нов, С.И. Фе­ти­со­ва, Г.И. Щер­ба­ков и др.

Дополнительная литература:

Шаф­ран­ни­ков В.Г. Му­зы­каль­ная куль­ту­ра Ко­ми АССР // Му­зы­каль­ная куль­ту­ра ав­то­ном­ных рес­пуб­лик РСФСР. М., 1957;

Очер­ки ис­то­рии ко­ми ли­те­ра­ту­ры. Сык­тыв­кар, 1958;

Ко­ми со­вет­ские пи­са­те­ли. Сык­тыв­кар, 1968;

Оси­пов А.Г. О ко­ми му­зы­ке и му­зы­кан­тах. Сык­тыв­кар, 1969;

Бе­лен­ки­на Т.И. Из ис­то­рии клас­со­вой борь­бы ко­ми на­ро­да. Сык­тыв­кар, 1971;

Куб­лиц­кий В.В. Близ­кое, род­ное… Очер­ки об изо­бра­зи­тель­ном ис­кус­ст­ве рес­пуб­ли­ки Ко­ми. Сык­тыв­кар, 1975;

Гри­бо­ва Л.С. Перм­ский зве­ри­ный стиль. М., 1975;

она же. Де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное ис­кус­ст­во на­ро­дов Ко­ми. М., 1980;

Же­реб­цов Л.Н. Фор­ми­ро­ва­ние эт­ни­че­ской тер­ри­то­рии ко­ми (зы­рян). Сык­тыв­кар, 1977;

Ту­ру­ба­нов А.Н. Соз­да­ние цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной про­мыш­лен­но­сти в Ко­ми АССР. М., 1979;

Ху­дож­ни­ки Ко­ми АССР: Био­биб­лио­гра­фи­че­ский сло­варь / Сост. Э. К. По­пов­це­ва. Сык­тыв­кар, 1979;

Ис­то­рия ко­ми ли­те­ра­ту­ры. Сык­тыв­кар, 1979–1981. Т. 1–3;

Да­вы­дов В.Н. Об­ра­зо­ва­ние ав­то­ном­ной об­лас­ти Ко­ми. Сык­тыв­кар, 1981;

Ис­то­рия Ко­ми АССР с древ­ней­ших вре­мен. 2-е изд. Сык­тыв­кар, 1981;

Сто­ко­лос В.С., Ко­ро­лев К.С. Ар­хео­ло­ги­че­ская кар­та Ко­ми АССР. М., 1984;

Ис­то­рия се­вер­но­го кре­сть­ян­ст­ва. Ар­хан­гельск, 1984–1985. Т. 1–2;

Чер­нов Г.А. Ат­лас ар­хео­ло­ги­че­ских па­мят­ни­ков Боль­ше­зе­мель­ской тун­д­ры. М., 1985;

Мар­ты­нов В. Ста­нов­ле­ние ко­ми ли­те­ра­ту­ры. Идей­но-эс­те­ти­че­ский ас­пект. Сык­тыв­кар, 1988;

он же. Ко­ми ли­те­ра­ту­ра // Ли­те­ра­ту­ры на­ро­дов Рос­сии: ХХ век. М., 2005;

Изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во Ко­ми АССР: Ка­та­лог / Сост. В. Б. Со­ко­ло­ва, С. А. Бе­ляе­ва. Сык­тыв­кар, 1989;

Ка­та­лог ар­хео­ло­ги­че­ских кол­лек­ций. Му­зей ар­хео­ло­гии Ин­сти­ту­та язы­ка, лите­ра­ту­ры и ис­то­рии Ко­ми на­уч­но­го цен­тра Ураль­ско­го от­де­ле­ния РАН. Сык­тыв­кар, 1993–2004. Вып. 1–2;

Фау­зер В.В. Про­бле­мы фор­ми­ро­ва­ния на­се­ле­ния Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. М., 1993;

Ла­ты­ше­ва В.А. Со­вре­мен­ная ко­ми дра­ма­тур­гия. Сык­тыв­кар, 1994;

Же­реб­цов И.Л., Са­вель­е­ва Э.А., Сме­та­нин А.Ф. Ис­то­рия Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. На­уч­но-по­пу­ляр­ные очер­ки. Сык­тыв­кар, 1996;

Ко­тов П.П. Ди­на­ми­ка уров­ня зем­ле­де­лия в Ко­ми крае в кон­це XVIII – на­ча­ле XX вв. Сык­тыв­кар, 1996;

Ма­цук М.А., Шань­ги­на В.В. Тор­гов­ля и пу­ти со­об­ще­ния в Ко­ми крае в XIX в. Сык­тыв­кар, 1996;

Ар­хео­ло­гия Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. М., 1997;

Мо­ро­зов Н.А. ГУЛАГ в Ко­ми крае. 1929–1960 гг. Сык­тыв­кар, 1997;

он же. Осо­бые ла­ге­ря МВД СССР в Ко­ми АССР (1948–1954 гг.). Сык­тыв­кар, 1998;

Ис­то­ри­ко-куль­тур­ный ат­лас Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. М., 1997;

Ле­са Рес­пуб­ли­ки Ко­ми / Ред. Г. М. Ко­зу­бов, А. И. Тас­ка­ев. М., 1999;

Лес­ное хо­зяй­ст­во и лес­ные ре­сур­сы Рес­пуб­ли­ки Ко­ми / Ред. Г. М. Ко­зу­бов, А. И. Тас­ка­ев. М., 2000;

На­цио­наль­ный парк «Югыд ва». М., 2001;

Ат­лас Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. М., 2001;

Изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во Рес­пуб­ли­ки Ко­ми: Жи­во­пись, гра­фи­ка, скульп­ту­ра из со­б­ра­ния На­цио­наль­ной га­ле­реи Рес­пуб­ли­ки Ко­ми: Аль­бом / Авт. вступ. ст. С. А. Бе­ляе­ва. М., 2001;

Же­реб­цов И.Л. На­се­лен­ные пунк­ты Рес­пуб­ли­ки Ко­ми: Ис­то­ри­ко-де­мо­гра­фи­че­ский спра­воч­ник. М., 2001;

он же. На­род Ко­ми: крат­кие очер­ки эт­ни­че­ской ис­то­рии и куль­ту­ры. Сык­тыв­кар, 2008;

Ис­то­рия Ко­ми: с древ­ней­ших вре­мен до кон­ца XX в. Сык­тыв­кар, 2004. Т. 1–2;

Со­вре­мен­ная ко­ми ли­те­ра­ту­ра: Про­бле­ма­ти­ка, ге­рой, стиль. Сык­тыв­кар, 2004;

Па­хо­ру­ко­ва В.В. Ис­то­рия ко­ми-пер­мяц­кой ли­те­ра­ту­ры. Сык­тыв­кар, 2004;

Ис­то­рия, со­вре­мен­ное со­стоя­ние, пер­спек­ти­вы раз­ви­тия язы­ков и куль­тур фин­но-угор­ских на­ро­дов. Сык­тыв­кар, 2005;

Обед­ков А.П. Эко­но­ми­че­ская гео­гра­фия Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. При­род­ные ре­сур­сы и хо­зяй­ст­во. Ух­та, 2005.

Иллюстрации:

Фото А. Н. Приваловского. По­ляр­ный Урал;

Фото П. С. Павлинова. Ре­ка Пе­чо­ра;

Фото П. С. Павлинова. Юж­но­та­ёж­ные ель­ни­ки в бас­сей­не ре­ки Сы­со­ла;

Нео­ли­ти­че­ские ке­ра­ми­че­ские со­су­ды: 1 – ти­па Энь­ты I; 2 – ямоч­но-гре­бен­ча­тый (по В. С. Сто­ко­ло­су);

Брон­зо­вые фи­гур­ки гля­де­нов­ской куль­ту­ры (по И. О. Вас­ку­лу);

Ук­ра­ше­ния древ­не­рус­ско­го кру­га на па­мят­ни­ках вым­ской куль­ту­ры и крест с По­жег­ско­го го­ро­ди­ща: 1–2 – под­вес­ки; 3 – оже­ре­лье; 4–5 – ви­соч­ные коль­ца; 6–7 – пер­ст­ни; 8 – на­тель­ный крест (по Э. А. Са­вель­е­вой, Т. В. Ис­то­ми­ной, К. С. Ко­ро­лё­ву, М. В. Клё­но­ву);

Фото Н. М. Безносенко. Шах­та Вор­га­шор­ская;

Фото П. С. Павлинова. Ле­со­за­го­тов­ки в Сык­тыв­кар­ском ра­йо­не;

ОАО «Монди СЛПК». Пред­прия­тие «Мон­ди Биз­нес Пей­па Сык­тыв­кар­ский ЛПК»;

Фото П. С. Павлинова. Пе­чо­ра. Порт;

Фото П. С. Павлинова. Вве­ден­ская ча­сов­ня в де­рев­не Сред­няя От­ла. 1838 (ма­стер А. Ла­пин); пе­ре­ст­рое­на в 1903;

Фото П. С. Павлинова. Цер­ковь Рож­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в се­ле Оне­жье.1856–62, за­пад­ная часть – 1902–11;

Фото П. С. Павлинова. Трои­це-Сте­фа­но-Уль­янов­ский мо­на­стырь;

Фото П. С. Павлинова. Сык­тыв­кар. На­цио­наль­ная би­бли­о­те­ка Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. 1954–57. Ар­хи­тек­торФ. А. Тен­тю­ко­ва;

С. А. Тор­ло­пов. «Ар­кти­че­ское ле­то». 1974. На­цио­наль­ная га­ле­рея Рес­пуб­ли­ки Ко­ми. Архив БРЭ;

Сце­на из спек­так­ля «Свадь­ба с при­да­ным» Н. М. Дья­ко­но­ва. Дра­ма­ти­че­ский театр. Сык­тыв­кар. Фото П. С. Павлинова. Архив БРЭ;

Фото П. С. Павлинова. Те­атр опе­ры и ба­ле­та Рес­пуб­ли­ки Ко­ми.

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