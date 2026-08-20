РЕСПУБЛИКА КОМИ
КОМИ (Республика Коми) - субъект Российской Федерации.
Расположена на крайнем северо-востоке Европейской части России. Входит в Северо-Западный федеральный округ. Площадь 416,8 тысяч км2. Население 968,2 тысяч человек (2008 год; 815,0 тысяч человек в 1959 году, 1261,0 тысяч человек в 1989 году). Столица - Сыктывкар. Административно-территориальное деление: 12 районов, 10 городов, 29 посёлков городского типа.
Органы государственной власти
Система органов государственной власти республики определяется Конституцией РФ и Конституцией Республики Коми (1994 год). Государственная власть в Коми осуществляется главой Республики, Государственным советом, правительством, иными органами власти в соответствии с Конституцией Республики Коми. Государственный совет Республики Коми является постоянно действующим высшим и единственным представительным и законодательным органом власти Республики. Состоит из 30 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на 4 года. Исполнительная власть осуществляют глава Республики, правительство, министерства и иные органы исполнительной власти. Глава Республики Коми - высшее должностное лицо, наделяемое полномочиями Государственным советом по представлению Президента РФ. В состав правительства входят глава Республики (руководитель правительства), его заместители, министры и иные лица.
Природа
Рельеф. Территория расположена главным образом на северо-востоке Восточно-Европейской равнины; крайний восток - в пределах Урала. На западе выделяется Мезенско-Вычегодская равнина, рельеф которой представлен волнистыми, увалистыми, часто выположенными и заболоченными междуречьями; на крайнем юге протягиваются Северные Увалы. С северо-запада на юго-восток территорию Коми пересекает Тиманский кряж, выровненная пологоувалистая поверхность которого осложнена расчленёнными возвышенностями (Четласский Камень, высота до 471 м; Вымско-Вольская гряда, Очпарма, Шежимпарма и др.) с карстовыми формами рельефа. К востоку от Тиманского кряжа простирается обширная Печорская низменность, в северной части которой преобладают моренные равнины с невысокими грядами-мусюрами (пологие увалистые гряды, сложенные рыхлыми отложениями; напр., гряда Чернышёва), а для южной части характерны выровненные сильно заболоченные водно-ледниковые и озёрные равнины. На севере Коми распространены многолетнемёрзлые породы.
Западные предгорья Урала образуют грядово-увалистую полосу из субмеридионально вытянутых гряд-парм (гряды с густым еловым лесом) высота до 500-700 м (Высокая Парма, Ыджыдпарма), чередующихся с широкими, часто заболоченными, понижениями. Рельеф парм нередко осложнён карстовыми формами. Горный рельеф в пределах Коми представлен зап. склонами и хребтами Полярного, Приполярного (гора Нáродная, 1895 м, - высшая точка Коми) и Северного Урала.
Геологическое строение и полезные ископаемые. На территории Коми с юго-запада на северо-восток выделяют: северо-восточную окраину древней Восточно-Европейской платформы, юго-восточную часть байкальской Южно-Баренцево-Тиманской складчатой системы, южную часть молодой Баренцево-Печорской платформы, Предуральский передовой (краевой) прогиб, северную часть герцинской Уральской складчатой системы (в Коми - только мегазона Западного склона). Структуры Восточно-Европейской платформы в пределах Коми представлены восточной частью Мезенской синеклизы (глубина залегания поверхности архейско-раннепротерозойского кристаллического фундамента свыше 4 км) и северной частью сложной Волго-Уральской антеклизы (глубина менее 2 км). Осадочный чехол сложен терригенными и карбонатными отложениями среднего девона - перми, пестроцветными терригенными породами нижнего триаса, а также терригенными отложениями юры - нижнего мела. Внешняя юго-западная зона Южно-Баренцево-Тиманской складчатой системы сложена рифейскими терригенными отложениями; в строении внутренней северо-восточной зоны существенную роль играют магматические породы. Позднепротерозойский складчато-метаморфический фундамент Баренцево-Печорской платформы залегает на глубине до 6 км; рассечён палеозойским Печоро-Колвинским рифтом (авлакогеном) северо-западного простирания. Осадочный чехол образован мелководно-морскими, отчасти континентальными отложениями палеозоя и мезозоя. Предуральский передовой прогиб заполнен пермско-триасовыми, главным образом обломочными, отложениями (молассой); на него с востока надвинуты складчатые терригенно-карбонатные комплексы ордовика - нижнего карбона мегазоны Западного склона Северного и Полярного Урала, прорванные позднепалеозойскими гранитоидами и местами перекрытые пластинами офиолитов. Рыхлые четвертичные осадки представлены ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценовых и позднеплейстоценовых (на крайнем севере и северо-востоке) оледенений, речными, озёрными, элювиальными, коллювиальными накоплениями.
В недрах республики сосредоточено около 80% российских запасов жильного кварца, в том числе горного хрусталя (крупное месторождение Желанное и др.), около 50% титановых руд (крупнейшее в России Ярегское нефтетитановое месторождение); также значительны запасы бокситов (Ворыквинская группа месторождений в Среднетиманском рудном районе), барита (Хойлинское месторождение), руд марганца (Парнокское месторождение, также заключающее запасы руд железа и германия). Важное значение имеют месторождения: нефти и природного горючего газа Тимано-Печорской провинции (Возейское, Вуктыльское, Восточно-Мастеръельское, Усинское, Ярегское и др.); каменного угля Печорского угольного бассейна (Воркутинское, Воргашорское, Интинское); каменной соли (Серёговское). Также известны месторождения и проявления руд золота, питьевых и минеральных подземных вод.
Климат. Природные условия среднеблагоприятные для жизни населения, на северо-востоке - малоблагоприятные. На большей части территории климат умеренно континентальный. Значительная широтная протяжённость территории определяет существенные различия климатических характеристик южных и северных районов. Среднегодовая температура на юге 0-1 °C, на крайнем северо-востоке от -4 до -6 °C. Зима продолжительная, суровая; лето короткое и сравнительно тёплое. Средние температуры января от -17 °С на юго-западе до -20 °С на северо-востоке; июля соответственно от 15 до 11 °С. Среднегодовое количество осадков от 600 мм на юге до 400-450 мм на севере, на западных склонах Урала - до 1000 мм, в пределах Тиманского кряжа - 700 мм. Около 70% осадков приходится на лето. Устойчивый снежный покров сохраняется на севере до 205 дней в году и более, на юге - около 160 дней; продолжительность безморозного периода от 60 дней на севере до 100 дней на юге. Продолжительность вегетационного периода от 150 дней на юге до 100 дней на севере и 60-70 дней в горных районах.
Внутренние воды. Территория расположена в зоне избыточного увлажнения. Преобладание количества выпавших осадков над их испарением, характер рельефа и геологич. строения, наличие многолетней мерзлоты определяют повышенную заболоченность и хорошо развитую речную сеть: св. 40 рек длиной 200–600 км и св. 3300 рек длиной 10–200 км. Густота речной сети составляет ок. 0,33 км/км2 на севере и в карстовых районах центр. и юж. частей Тиманского кряжа и до 1,6 км/км2 на юге (бассейн Вычегды). К бассейну Баренцева м. (62,9% пл. республики) принадлежит самая крупная река К. Печора (длина в пределах К. 1590 км) с осн. притоками Илыч, Щугер, Кожва, Уса, Ижма, Цильма. Частично по территории К. протекают осн. реки бассейна Белого м. (35,2% площади К.): Вычегда с притоками Сысола, Вымь и Мезень с притоком Вашка. Небольшие территории на крайнем юге и на крайнем севере К. относятся к бассейнам Каспийского (реки Кобра, Летка) и Карского (р. Кара) морей.
В равнинной части течение рек спокойное, долины широкие, русла сильно меандрируют, образуя многочисленные протоки и старицы. Реки в пределах Тиманского кряжа и Урала имеют большое падение, часто порожисты. Питание рек смешанное, с преобладанием снегового (50-80%), в меньшей степени дождевого (15-30%). Доля подземных вод в питании рек на большей части территории не превышает 15-35%, в районах распространения многолетней мерзлоты - 5-10%. Режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью, относительно небольшими по объёму стока дождевыми паводками на равнинах в тёплое время года.
Общая площадь озёр около 4 тысяч км2. Самые крупные из них - Ямозеро (31,1 км2) и Синдорское (28,5 км2) - остаточные озёрно-ледниковые водоёмы. В речных долинах множество пойменных озёр (площадь до 0,5 км2). На Урале многочисленные небольшие по площади озёра занимают днища трогов, каров, цирков. Заболоченность территории в среднем составляет около 9,5%, в отдельных районах - до 40-80%. В бассейне р. Печора расположены крупнейшие болотные массивы Океан (1790 км2) и Усванюр (1570 км2).
Почвы, растительный и животный мир. В равнинной части с юга на север на расстоянии 1300 км последовательно сменяют друг друга южная, средняя, северная подзоны тайги, лесотундра и субарктическая тундра. Флора Коми представлена 1200 видами сосудистых растений, из них в тундровой зоне распространено около 400 видов, в таёжной - около 800.
Большая часть территории расположена в пределах таёжной зоны; лесистость в среднем составляет свыше 70%: ельники занимают около 55% лесопокрытой площади, сосняки - 24%, березняки - 16%. В составе таёжных лесов преобладают хвойные породы. Здесь сосредоточено около 40% площади лесов Европейского Севера России (около 30 миллионов гектар; запас древесины около 2,8 миллиардов м3). Для южной и средней тайги типичны зеленомошные ельники с примесью пихты, в современном растительном покрове значительные площади занимают вторичные хвойно-мелколиственные леса. В пределах подзоны северной тайги развиты преимущественно ельники-долгомошники, отличающиеся меньшей сомкнутостью древостоя, в котором заметную роль играет берёза пушистая. Небольшие по площади кедровые леса (из сосны сибирской кедровой) встречаются в Предуралье и на западных склонах Северного Урала. В почвенном покрове тайги доминируют подзолистые почвы: глееподзолистые в северной тайге, типичные подзолистые в средней тайге, дерново-подзолистые в южной тайге.
К северу тайга сменяется лесотундрой, где елово-берёзовые редколесья чередуются с обширными болотами и участками кустарниковых тундр. Для почвенного покрова характерно сочетание тундровых и глееподзолистых потёчно-гумусовых почв, а также широкое распространение реликтовых крупнобугристых мерзлотных торфяников. На крайнем северо-востоке Коми распространены южные тундры, представленные кустарниковыми зарослями из карликовой берёзы и разных видов ив. Под пологом кустарников произрастают кустарнички, мхи и лишайники; из трав доминируют осоки. В зоне тундры развиты мерзлотные тундровые почвы (глеезёмы и криозёмы).
В растительном покрове болот также отмечается определённая широтная зональность. В полосе южных тундр распространены преимущественно плоскобугристые болота, в лесотундре - крупнобугристые. Для северной тайги характерны аапа-болота. В средней тайге широко развиты олиготрофные сфагновые грядово-мочажинные болота (в том числе крупнейшие болотные массивы Океан и Усванюр). К поймам рек приурочены эвтрофные болота, разнообразные по растительности и строению торфяной толщи.
На западных склонах Урала выражена высотная поясность: горные леса (еловые, пихтовые, берёзовые и лиственничные), чередующиеся с луговинами, с высотой сменяются горными кустарниковыми и кустарничковыми тундрами. Выше всего располагается гольцовый пояс, в пределах которого растит. покров представлен главным образом накипными лишайниками. В Красной книге Республики Коми 253 вида сосудистых растений, 154 вида мохообразных, 78 лишайников и 32 вида грибов.
Млекопитающие представлены 57 видами из 17 семейств. Наибольшим разнообразием, высокой численностью и широким распространением отличаются грызуны (22 вида). Среди хищных много ценных объектов промысловой охоты (соболь, лесная куница, горностай, речная выдра, обыкновенная лисица, песец) и пушного звероводства (голубой песец, серебристо-чёрная лисица, американская и европейская норки); встречаются также медведь, рысь, волк, барсук. Из парнокопытных обычны лось, северный олень, реже встречается косуля. С 1980-х годов в Коми на север активно расселяется кабан. В составе орнитофауны 239 видов птиц (около 200 - гнездящихся). Промысловое значение имеют белая куропатка, глухарь, тетерев, рябчик. Разнообразна ихтиофауна рек Коми (47 видов рыб), в том числе проходные (сёмга, омуль, корюшка), полупроходные (печорская нельма, ряпушка), реликтовые (голец-палья, сибирский хариус, пелядь) и редкие (таймень, бычок-подкаменщик) виды. В Красную книгу Республики Коми включено 15 видов млекопитающих, 34 вида птиц, 3 вида пресмыкающихся и земноводных, 5 видов рыб.
Состояние и охрана окружающей среды. Наиболее острая экологическая ситуация сложилась в местах добычи каменного угля, нефти и газа, а также в районах, прилегающих к нефте- и газопроводам. Значительны площади нарушенных земель вследствие добычи полезных ископаемых. В таёжной зоне экологическую ситуацию также ухудшают сплошные вырубки лесов и лесные пожары; в тундре сформировались ареалы деградации оленьих пастбищ вследствие перевыпаса. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и автомобильного транспорта составляют до 790 тысяч тонн в год. Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят горнопромышленные предприятия городов Воркута, Ухта и Усинск (до 80% всех выбросов). Сброс загрязнённых сточных вод составляет 133 миллионов м3 (2005). Высока загрязнённость поверхностных вод, прилегающих к основным промышленным центрам (Воркутинский, Ухтинский, Интинский, Сыктывкарский, Сосногорский).
Система охраняемых природных территорий, занимающих 14,6% площади республики, представлена крупнейшими в Европе Печоро-Илычским заповедником и государственным национальным парком Югыд Ва (включены в список Всемирного наследия под общим названием Девственные леса Коми), а также многочисленными региональными заказниками различного профиля (37 комплексных, 15 ихтиологических, 30 ботанических, 38 лесных, 48 флористических, 5 луговых, 1 геологический и 1 зоологический). Отдельную группу заказников составляют болота, из них 15 выделено в качестве эталонов различных географических подзон. Создано свыше 200 памятников природы, в том числе 46 геологических, 32 ботанических, 13 водных, 18 болотных.
Население
Большинство населения Коми составляют русские (59,6%), коми - 25,2% (в том числе ижемцы - 1,3%), коми-пермяки - 0,1%. Проживают также (%): украинцы (6,1), белорусы (1,5), татары (1,5), немцы (0,9), чуваши (0,7), азербайджанцы (0,6), башкиры (0,3), марийцы (0,3), молдаване (0,3), армяне (0,2), литовцы (0,2), мордва (0,2), удмурты (0,2), болгары, грузины, евреи, казахи, киргизы, латыши, лезгины, ненцы, поляки, узбеки, цыгане и др.
Численность населения Коми с конца 1980-х годов постоянно сокращается (всего за 1989-2007 годы более чем на 250 тысяч человек) из-за миграционного оттока населения (79 человек на 10 тысяч жителей, 2006 год; наибольший - 176 человек на 10 тысяч жителей, 1995 год) и естественной убыли. Смертность (13,8 на 1000 жителей, 2006 год) превышает рождаемость (11,1 на 1000 жителей); младенческая смертность низкая (7,0 на 1000 живорождённых). Доля женщин 52,5%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 17,5%, старше трудоспособного возраста - 14,8% (почти в 1,5 раза ниже средней по РФ). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 64,2 года (мужчины - 57,9, женщины - 71,1). Средняя плотность населения 2,3 чел./км2. Наиболее плотно заселены территории, прилегающие к городам Сыктывкар, Ухта и Воркута. Городское население 75,7% (2008 год; 59,3% в 1959 год; 75,5% в 1989 год). Наиболее крупные города (тысяч человек, 2008 год): Сыктывкар (231,0), Ухта (103,4), Воркута (74,3), Печора (46,7), Усинск (44,1).
Религия
Среди верующих преобладают православные. Зарегистрирована (на 1 января 2008 года) 81 община, принадлежащая Сыктывкарской и Воркутинской епархии РПЦ (выделена из Архангельской епархии в 1995 году). На территории республики действуют православные монастыри: 3 мужских (Троице-Стефано-Ульяновский и Усть-Вымский Михайло-Архангельский монастыри основаны в XIV веке святым Стефаном Пермским) и 4 женских. Христианам веры евангельской (пятидесятники) принадлежат 23 общины, объединённых в Союз христианских миссий христиан веры евангельской Республики Коми. 5 мусульманских общин объединены Духовным управлением мусульман Республики Коми. В республике зарегистрированы 2 старообрядческие, 1 католическая, 2 иудаистские общины, по 9 общин евангельских христиан и свидетелей Иеговы, 6 общин адвентистов седьмого дня и 3 лютеранские. Кроме того, имеются общины Пресвитерианской церкви, Методистской церкви, Новоапостольской церкви и других конфессий.
Исторический очерк
Человек на территории Коми известен с верхнего палеолита. Ряд стоянок (древнейшая - Мамонтова Куръя, около 35 тысяч лет назад) отражают продвижение носителей костёнковско-селетских традиций с Русской равнины (смотри в статьях Костёнковско-Борщевский район, Селет). Около 22 тысяч лет назад территория современной Коми обезлюдела в связи с новым оледенением. Следующие миграции представлены памятниками среднеуральской верхнепалеолитической культуры (около 17-13 тысяч лет назад). В мезолите на основе этих или близких пришлых традиций с VIII или конца IX тысячелетия до нашей эры формируются средневычегодская культура (близкая по материалам камской мезолитической культуре), евдинская и ижемская группы памятников. Фиксируется и приток населения с запада, представленный памятниками парчевской культуры (истоки в бутовской культуре и культуре Кунда) и Висским 1-м торфяником (истоки в Прионежье). Основные памятники этой эпохи тяготеют к крупным речным системам - Печоре, Вычегде, Ижме - и единичны в Большеземельской тундре. В неолите (с V тысячелетия до нашей эры) этнокультурные процессы развиваются на основе местных мезолитических традиций и на стыке двух культурных пространств - восточноевропейского и зауральско-западносибирского. Особенности этих процессов отражают черноборовская культура и памятники типа Эньты I (сформировавшиеся под влиянием верхневолжской культуры и каргопольской культуры), пинежско-вычегодский тип памятников (с керамикой каргопольского типа), каджеромский тип памятников (с керамикой, близкой волго-камской культуре), вариант ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности. Процессы интеграции в конце неолита привели к сложению печоро-двинской культуры на основе черноборовской, каджеромской и ямочно-гребенчатой традиций. Памятники неолита распространены на всей территории Европейского Северо-Востока.
Начало эпохи раннего металла (III - начало II тысячелетия до нашей эры) отражают чужъяльская культура в мезенско-вычегодском междуречье, входившая в область культур с гребенчатой керамикой на Севере и Востоке Европы и сложившаяся на основе камского неолита с зауральскими влияниями. На среднем этапе этой культуры в Вычегодско-Печорском междуречье на основе двух керамических традиций - гребенчатой (чужъяльской) и ямочно-гребенчатой - формируется чойновтиновская культура, входившая в область культур с пористой керамикой (гаринская культура, волосовская культура и др.). Параллельно с ранним этапом чужъяльской культуры на севере Приуралья появляются памятники с плоскодонной керамикой и накольчатым орнаментом (близкие камским типа Лeвшино). Поздние памятники этого круга (конещельского типа) испытали влияние фатьяновской культуры, представляющей восточная ветвь шнуровой керамики культурно-исторической общности. К началу бронзового века относятся памятники и находки, отражающие миграции сейминско-турбинской культуры (например, святилище в Канинской пещере) и абашевской культуры (Ульяновское погребение и др.). Однако сложение местной атаманнюрской культуры, вошедшей в область гребенчато-ямочной керамики культуры, происходило под влиянием других импульсов - чирковской культуры лесного Заволжья, а также полымъятской и других культур Зауралья. Конец бронзового века представлен памятниками лебяжской культуры (сформировавшейся на основе атаманнюрской), а также пришлых крестовой керамики культуры (из Зауралья) и текстильной керамики культуры (из Верхнего Поволжья), коршаковской культуры (отражающей этапы миграций заполярного населения севера Восточной Сибири на запад) со специфической для них керамикой с фигурно-штампованным и змейчатым орнаментом.
Украшения древнерусского круга на памятниках вымской культуры и крест с Пожегского городища: 1-2 - подвески; 3 - ожерелье; 4-5 - височные кольца; 6-7 - перстни; 8 - нательный крест (по Э.А. Савельевой, Т.В. Истоминой, К.С. Королёву, М.В. Клёнову).
Интеграционные и миграционные процессы на рубеже бронзового и раннего железного веков существенным образом изменили этнокультурную ситуацию на Северо-Востоке Европы. Начало железного века связано здесь с памятниками, вошедшими в ананьинскую культуру (общность). В её рамках на территории Коми выделяют памятники типов: Ласта (в керамике которых продолжается развитие лебяжской гребенчатой орнаментальной традиции, а появление шнуровых и змеевидных отпечатков рассматривается в контексте взаимодействия с прикамскими и зауральскими группами населения), Перный (с характерной для них «воротничковой» керамикой с гребенчатыми и шнуровыми узорами, судя по всему, оставленной мигрантами из Прикамья), Чаркабож и Ямашор (в керамике своеобразно сочетаются шнуровые, «крестовые», ямочные, гребенчатые, волнистые и фигурные отпечатки). Они отражают процессы взаимодействия и взаимоассимиляции местных, прикамских и зауральских групп населения. На основе местных групп и взаимодействия с населением из Прикамья и Зауралья в III веке до нашей эры сложилась гляденовская культурная общность (смотри в статье Гляденово), в рамках которой на территории Коми различают джуджыдъягскую культуру на реке Вычегда (сформировалась на основе памятников типа Перный) и пиджскую культуру в Припечорье и на верхней Мезени (сформировалась на основе памятников типа Перный и Ямашор при участии зауральских традиций усть-полуйской культуры и кулайской культуры). Контакты этого населения на западе достигали Карелии.
Древности I тысячелетия нашей эры в Печорском Приуралье относятся к типу Бичевник и др., рассматриваемым в новейших работах как отражение взаимодействия подвижных финно-угорских и самодийских групп в рамках лесной зоны от Печоры до Оби. В тундре формируется «субарктическая» культура, специфика которой во многом продиктована хозяйств. укладами и природными условиями. На вычегодско-мезенской равнине в результате сложного взаимодействия некоторой части местного и ряда групп пришлого населения в середине I тысячелетия складывается ванвиздинская культура (памятники, отражающие эти процессы, известны и в Припечорье, напр. могильник Сэбысь). Характер и степень участия этой культуры и населения из Прикамья в формировании к XI веку (при участии прибалтийско-финского и древнерусского населения) на Вычегде, Мезени и Лузе четырёх групп вымской культуры являются предметом дискуссии. Но соотнесение этой культуры с предками народа коми не подвергается сомнению.
В X-XI веках на территорию региона проникали ладожские, а затем новгородские купцы-воины. Появление древнерусского населения связано с формированием в XI веке Сухоно-Вычегодского пути, включённого в военно-торговую трассу от Приладожья до Урала. Для XII-XIII веков известны древнерусские опорные пункты сбора дани и торгово-ремесленные центры (Карыбйывское, Пожегское городища) и селища, где жили русские и коми. На реке Луза выявлены памятники, отражающие проникновение в основном западнофинских групп населения с территории русских земель и княжеств. В XII-XIII веках регион стал ареной столкновения интересов Новгородской республики и Владимирского великого княжества, а в XIV-XV веках - Новгородской республики и Московского великого княжества. С XIII-XIV веков началась стихийная колонизация русскими крестьянами земель по нижней Лузе и нижней Вычегде, а затем по Мезени и Печоре. Ключевым этапом в истории края стала христианизация коми в 1380-х годах благодаря деятельности Стефана Пермского и основание им в 1383 году Пермской епархии. Стефан Пермский выступал и как представитель московской администрации, наделённый большими полномочиями. Важным итогом его деятельности стало создание азбуки коми, что положило начало местной письменности. Закрепившись в регионе, московские князья использовали Вычегодский край как базу для распространения своей власти на Печору, в низовьях которой кочевала самоядь (ненцы). Окончательное вхождение этого удалённого края в состав Русского государства произошло в последней трети XV века.
С появлением в крае русских крестьян здесь распространилось земледелие, основные посевные площади занимали ячмень и озимая рожь. В XVII веке даже на севере региона возделывали зерновые, главным образом ячмень. Через территорию современной Коми в XVII веке проходил торговый путь в Сибирь, который до XVIII века был важен и для освоения восточных земель страны. Наряду с этим возрастало значение другого торгового пути, связывавшего Русский Север с Вятской землёй и Поволжьем. В 1637 году богатым торговцем Д.Г. Панкратьевым был основан Серёговский солеваренный завод на реке Вымь. В 1690-е годы завод стал крупнейшим в России, здесь вываривалось до 5 тысяч тонн соли в год (в 1770-1790-е годы - около 10 тысяч тонн; в 1830-1850-е годы - 3 тысячи тонн; в 1903-1912 годы - до 10-15 тысяч тонн).
Во 2-й половине XVII века основная часть территории современной Коми входила в Яренский и Пустозерский уезды. Согласно губернской реформе 1708 года, Пустозерский уезд вошёл в состав Архангелогородской губернии, а Яренский уезд - Сибирской губернии (с 1711 года также в Архангелогородской губернии). Незначительная территория на юго-западе и юге современной Коми входила в Сольвычегодский уезд Архангелогородской губернии, а также в Хлыновский уезд Сибирской губернии (с 1727 года - Казанской губернии) и Чердынский уезд Сибирской губернии. В результате проведения губернской реформы 1775 года основная часть территории Коми вошла в состав Вологодской губернии (1780 год; до 1796 года - наместничество), часть территории относилась к Вятской губернии (1775 год; до 1796 года - наместничество), Пермской губернии (1781 год; до 1796 года - наместничество) и Архангельской губернии (1784 год; до 1796 года - наместничество).
Основным занятиями коми являлись охота, рыболовство и промыслы, сохранявшие важное значение и в начале XX века. Некоторые из промыслов принимали промышленный размах (заготовка точильного камня на Печоре в XVII-XIX веках, строительство речных судов на Ношульской пристани и др.). Большую роль играло и оленеводство. В конце XVIII - начале XIX веков оленьи стада кочевых оленеводов-ненцев перешли в собственность богатых крестьян, прежде всего коми-ижемцев, которые увеличили поголовье до 300 тысяч оленей и занимались сбытом оленьего мяса и языков, обработкой оленьих шкур и выделкой замши.
В 1745 году Ф.С. Прядунов организовал небольшой нефтяной промысел (закрыт в конце 1760-х годов). В 1759 году устюжские купцы И. Курочкин и А. Юрьинский открыли на реке Сысола Кажымский железоделательный и Нювчимский чугунный заводы, а в 1761 году устюжские купцы А.А. Плотников и А.В. Попов - Нювчимский железоделательный завод. Крупные волнения крестьян и работных людей произошли на Ижме (1833-1838 годы), Усть-Куломе (1836-1842 годы), Керчомъе (1858-1859 годы), Серёговском солеваренном заводе (1856-1860 годы) и др. местах. В 1868 году местный купец М.К. Сидоров пробурил на Ухте первую скважину, однако промышленная разработка ухтинской нефти так и не началась (лишь в 1914-1917 годах здесь действовал небольшой нефтяной промысел Русского товарищества «Нефть»). В конце XIX века в регионе стали действовать крупные лесопромышленные компании «Н. Русанов-сын», «Беломорская деревоперерабатывающая компания», «Амосов, Гернет и Кo» и др. В 1898 году было открыто регулярное товаро-пассажирское пароходное сообщение от Усть-Сысольска до Великого Устюга, в 1907 году - до Вологды и Архангельска.
К концу XIX века в составе населения края преобладали коми (142 тысяч человек в 1897 году), значительную часть составляли русские (14-16 тысяч человек). Большинство были сельскими жителями (96,8% в 1897 году). До 1861 года это были главным образом черносошные крестьяне (свыше 95%). В начале XX века на территории современной Коми существовал всего один город - Усть-Сысольск (с 1930 года Сыктывкар).
В конце XIX - начале XX веках на территории региона активизировались экспедиционные исследования отечественных и зарубежных учёных, краеведов, появились первые научные организации. В 1909 году по инициативе А.В. Журавского (1882-1914 годы) были открыты три полярные станции, в 1911 году - Печорская опытная сельскохозяйственная станция Петербургской АН. Ряд уроженцев края получили общероссийскую и мировую известность - лингвист, этнограф и философ К.Ф. Жаков (1866-1926 годы), этнограф В.П. Налимов (1879-1938 годы), социолог П.А. Сорокин, литературовед и этнолог А.С. Сидоров (1892-1953 годы), этнолог Л.П. Лашук (1925-1990 годы).
В 1918-1921 годах основная территория современной Коми входила в состав Северо-Двинской губернии. Начиная с осени 1918 года, в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов, происходили столкновения РККА и войск белых армий. 15 ноября 1919 года силы белых армий заняли Усть-Сысольск. В начале 1920 года Усть-Сысольск занят частями РККА, весной 1920 года под её контроль перешёл и Печорский уезд. Декретом ВЦИК от 22 августа 1921 года из большей части Печорского уезда Архангельской губернии, Усть-Сысольского уезда и большей части Яренского уезда Северо-Двинской губернии образована АО Коми (Зырян). Постановлением Президиума ВЦИК от 2 мая 1922 года она разделена на 4 уезда: Печорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Усть-Сысольский. В 1929-1936 годах АО Коми (Зырян) входила в состав Северного края. Летом 1929 года Большеземельская тундра отошла к образованному Ненецкому национальному округу, при этом в АО Коми (Зырян) был включён ряд волостей бывшей Архангельской и Вятской губерний. Постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 года введено деление АО на 10 районов: Визингский, Печорский (с 1930 года Ижемский), Прилузский, Сторожевский, Сысольский, Удорский, Усть- Вымский, Усть-Куломский, Усть-Сысольский (с 1930 года Сыктывкарский) и Усть- Цилемский. В 1936-1941 годах в Коми существовал Печорский округ, объединивший Ижемский, Усть-Усинский и Усть-Цилемский районы. 5 декабря 1936 года АО Коми (Зырян) преобразована в Коми АССР.
В 1920-х годах в области работали многочисленные экспедиции, подготовившие обоснования для освоения запасов угля, нефти и друих ресурсов. С 1929 года начали разрабатываться угольные и нефтяные месторождения. В 1934 году в Ухте введён в строй нефтеперерабатывающий завод, а в начале 1940-х годов построена шахта для добычи тяжёлой нефти. В 1934 году в Воркуте вошла в строй первая угольная шахта, затем новая мощная шахта «Капитальная», в 1940-1941 годах заложены ещё пять угольных шахт. Развитие промышленности потребовало резкого улучшения транспортных коммуникаций, и в 1937-1941 годах была построена Северо-Печорская железная дорога (Котлас - Воркута).
В 1930-е годы Коми стала местом высылки раскулаченных крестьян и других репрессированных. На территории Коми в систему ГУЛАГа входили: Северный лагерь ОГПУ особого назначения (1929-1931 годы), Ухтпечлаг (1931-1938 годы), Ухтижемлаг (1938-1955 годы), Локчимлаг (1937-1940 годы), Северный железнодорожный исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) (1938-1950 годы), Воркутлаг (1938-1957 годы), Северо-Печорский ИТЛ (1940-1950 годы), Интинский ИТЛ (1941-1948 годы), Северное управление (1947-1949 годы), Печорлаг (1950-1959 годы) и др.
В годы Великой Отечественной войны Коми обеспечивала фронт нефтью, углём, лесом. Была открыта группа газовых месторождений и создан мощный газодобывающий комплекс. Начиная с 1943 года центры наиболее крупных лагерей и места сосредоточения промышленных предприятий стали постепенно преобразовываться в города, среди которых - Воркута (1943 год), Ухта (1943 год), Печора (1949 год), Инта (1954 год), Сосногорск (1955 год), Микунь (1959 год). Во 2-й половине 1940-х - 1980-е годы Коми окончательно превратилась в индустриальный регион. Были построены крупные лесоперерабатывающие предприятия, введены в строй новые нефтяные месторождения, построены газопровод Вуктыл - Ухта - Торжок («Сияние Севера»), нефтепровод Усинск - Ухта - Ярославль и др. В 1961 году открыто постоянное движение по линии Микунь - Сыктывкар, в 1975 году - по линиям Микунь - Кослан - Вендинга и Сосногорск - Троицко-Печорск, а в 1983 году - по линии Печора - Усинск Северной железной дороги. В 1984 году статус городов получили центры крупной добычи нефти и газа Усинск и Вуктыл, а в 1985 году - промышленный центр Емва. По переписи населения СССР 1989 года, Коми являлась одним из самых урбанизированных регионов страны.
В 1990 году Коми АССР переименована в Коми ССР, а 26 мая 1992 года постановлением ВС Коми ССР утверждено новое официальное название – Республика Коми, закреплённое в Конституции РФ. 17 февраля 1994 года принята Конституция Республики Коми.
Хозяйство
Коми входит в Северный экономический район. Объём промышленной продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости почти в 40 раз превосходит объём сельскохозяйственной продукции (2006 год). Коми входит в десятку российских лидеров по добыче угля (4,5% российского объёма добычи) и нефти (2,4%). В экономике РФ республика выделяется также крупным производством продукции лесопромышленного комплекса: клеёной фанеры (12,4% российского производства, 1-е место, 2006 год), бумаги (15,1%), целлюлозы (9,2%), древесно-стружечных (8,0%) и древесно-волокнистых (6,5%) плит, картона (6,1%), деловой древесины (5,1%), пиломатериалов (3,4%).
Структура ВРП (2005 год, %): промышленность 48,1, транспорт и связь 12,6, оптовая и розничная торговля 9,1, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 9,1, строительство 7,5, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 3,4, здравоохранение и социальные услуги 3,3, сельское и лесное хозяйство 3,2, образование 2,6, др. отрасли 2,1. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2006 год, %): частная свыше 67, муниципальная 12,9, обществ. и религиозных орг-ций (объединений) 8,8, государственная 6,7, прочие формы собственности 4,2.
Экономически активное население 547 тысяч человек (2006 год), из них около 88% заняты в экономике. Структура занятости населения по видам экономической деятельности (%): образование 11,5, транспорт и связь 11,3, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 9,6, сельское и лесное хозяйство 9,2, обрабатывающие производства 9,0, здравоохранение и социальные услуги 8,2, операции с недвижимым имуществом 7,6, строительство 7,2, добыча полезных ископаемых 6,8, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,9, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 4,6, др. виды деятельности 10,1. Уровень безработицы 12,4%. Денежные доходы на душу населения 18,6 тысяч рублей в месяц (апрель 2008 года; свыше 125% от среднего по РФ); 15,4% населения Коми имеет доходы ниже прожиточного минимума (2006 год).
Промышленность. Объём промышленной продукции Коми 200,8 миллиардов рублей (2006 год), в том числе 47,6% приходится на добычу полезных ископаемых (из них 98,7% - топливно-энергетические), 40,9% - на обрабатывающие производства, 11,5% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Структура обрабатывающей промышленности Коми (%): производство кокса и нефтепродуктов 31,1, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть 29,4, металлургия и производство готовых металлических изделий 28,4, пищевая 3,9, др. отрасли 7,2.
Коми - основная топливная база Европейского Севера РФ. Добыча нефти (таблица 1) ведётся в пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (разрабатывается около 40 месторождений), основные месторождения - Усинское, Возейское и др. Ведущие нефтедобывающие компании - «ЛУКОЙЛ-Коми» и «Роснефть - Северная нефть». Разрабатывается также уникальное Ярегское нефтетитановое месторождение [лицензией владеет «Ярегская нефтетитановая компания», дочерняя структура компании ЛУКОЙЛ, в середине 2009 года осуществляется только добыча нефти; подготовлен (середина 2009 года) проект строительства комплекса по переработке титановой руды и попутно добываемой нефти (компания «ЯрегаРуда»]. Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие - завод компании «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (мощность 4,5 миллиона тонн сырой нефти в год). Большая часть добычи газа осуществляется на Вуктыльском газоконденсатном месторождении. Разрабатываются также Западно-Соплесское, Печорокожвинское и Югидское месторождения. Основная компания по добыче и переработке газа - «Газпромпереработка» (дочерняя структура компании «Газпром»), действует её филиал - газоперерабатывающий завод (город Сосногорск). Добыча каменного угля осуществляется на месторождениях Печорского угольного бассейна: Воркутинском (шахты Комсомольская, Северная, Воркутинская, Заполярная), Воргашорском (шахта Воргашорская, одна из крупнейших в Европейской части РФ), Юнъягинском (разрез Юнъягинский), Интинском (шахта Интинская). Крупнейшая компания по добыче угля - «Воркутауголь» (в составе компании «Северсталь»).
Коми практически полностью удовлетворяет собственные потребности в электроэнергии. Энергосистема состоит из пяти «узлов» [Воркутинский, Интинский, Печорский, Ухтинский (Центральный) и Южный], которые соединены между собой линиями элекропередач. Большая часть электроэнергии вырабатывается на ТЭС (общая мощность 2,5 тысяч МВт), крупнейшая - Печорская ГРЭС (1060 МВт; филиал «ОГК-3»). Среди других производителей электроэнергии: Воркутинские ТЭЦ, Сосногорская и Интинская ТЭЦ (все - филиалы компании «ТГК-9») и ТЭЦ лесоперерабатывающего комплекса «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК».
Добывают бокситы (Коми - одна из крупных и перспективных сырьевых баз бокситовых руд в РФ). Действует Среднетиманский рудник (1,9 миллиона тонн бокситов, 2006 год; разрабатывается компанией «Боксит Тимана», в составе Объединённой компании РУСАЛ). На территории Коми находится Парнокское железомарганцевое месторождение (на западном склоне Приполярного Урала; законсервировано с 2005 года; лицензией на разработку владеет компания «Марганец-Коми»). Ведётся также добыча баритовых руд (Хойлинское месторождение разрабатывает «Хойлинский ГОК»), кварцевого сырья («Кожимское разведочно-добычное предприятие» ведёт добычу на месторождении Желанное), минеральных вод.
Машиностроительные предприятия Коми выпускают главным образом оборудование для угледобывающей (Воркутинский механический, Интинский ремонтно-механический заводы) и нефтегазовой отраслей (Ухтинские механический и экспериментально-механический заводы, «Ухтагазстроймаш-2000»), лесопромышленного (Жешартский экспериментально-механический, Княжпогостский машиностроительный заводы) и строительных комплексов (Ухтинский завод строительных металлоконструкций).
Лесопромышленный комплекс - крупнейший в экономике Коми; включает лесозаготовки, деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажное производства. Заготовка древесины ведётся главным образом в бассейнах рек Вычегда, Сысола и Мезень (Удорский, Койгородский, Усть-Куломский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский и Сысольский районы). Крупнейшие лесозаготовительные предприятия: «Лузалес», «Ношульский ЛЗК» (Прилузский р-н); «Удоралес», филиал лесопромышленной компании «Сыктывкарский ЛДК» (Удорский район); «Эжвалес» (Усть-Куломский и Корткеросский районы); «Койгородский лесокомбинат» (Койгородский район).
Деревообработка представлена производством деловой древесины, фанеры, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит, деревянных строительных конструкций. Ведущие предприятия: фанерный завод (берёзовая, хвойная, ламинированная фанера), лесопромышленные компании «Сыктывкарский ЛДК» (пиломатериалы, технологическая щепа), «СевЛесПил» (деловая древесина, пиломатериалы), «Леском» (пиломатериалы, технологическая щепа, деловая древесина; все предприятия - в городе Сыктывкар), Жешартский фанерный комбинат (Усть-Вымский район), «Завод ДВП» (город Емва).
Ведущее предприятие целлюлозно-бумажной отрасли - лесоперерабатывающий комплекс «Moнди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» (с 2002 года принадлежит дочернему подразделению международной компании «Mondi» - австрийской компании «Neusiedler AG», с 2005 года современное название). Производственная мощность комбината свыше 550 тысяч тонн целлюлозы (по варке) и свыше 830 тысяч тонн картонно-бумажной продукции в год; основные виды продукции: бумага для офисов, офсетная и газетная бумага, картон для плоских слоёв гофрированного картона («топ-лайнер» и «крафт-лайнер»). Комплекс выпускает свыше 15% российской бумаги, свыше 6% картона, 45% офсетной бумаги, 30-35% офисной бумаги в пачках; около 50% продукции экспортируется (обеспечивает около 10% российского экспорта бумаги). Действуют также предприятия: «Сыктывкарские бумажные изделия» (картон) и «Сыктывкар Тиссью Групп» (туалетная бумага и др.); оба - в Сыктывкаре.
Основные центры пищевой промышленности - Сыктывкар, Воркута и Ухта. Крупнейшие предприятия - «Сыктывкархлеб», кондитерская фабрика «Юбилейная», молочный завод, мясокомбинат, ликёро-водочный завод, «Сыктывкарпиво» (все - в Сыктывкаре), мясоперерабатывающий комбинат (Ухта), молочный завод (Воркута).
Главные промышленные центры: Сыктывкар, Воркута, Инта, Ухта, Сосногорск, Печора.
Внешнеторговый оборот Коми 1012,5 миллионов долларов (2006 год), в том числе экспорт 838,1 миллионов долларов. Свыше 95% стоимости экспорта приходится на продукцию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей и топливно-энергетического комплекса. Импорт главным образом машиностроительной продукции (около 98% стоимости). Основные внешнеторговые партнёры - Нидерланды, Германия, Финляндия, Швеция, Австрия, Великобритания, Латвия, Украина и Польша.
Сельское хозяйство
Стоимость сельскохозяйственной продукции 5,1 миллиарда рублей (2006 год), свыше 60% приходится на животноводство. Сельское хозяйство имеет очаговый характер распространения. Сельскохозяйственные угодья занимают 0,5% площади Коми, из них пашня - 30,6%. В структуре посевных площадей (%) преобладают кормовые культуры - 71,5, под картофелем и овощами 27,5 (таблица 2), зерновыми культурами - 1,0. Животноводство преимущественно мясо-молочного направления (таблицы 3,4); в пригородных зонах развиты свиноводство и птицеводство. Пушное звероводство (разводят песца, норку и др.). В северных районах Коми - оленеводство, пушной промысел (соболь, лесная куница, горностай и др.). Ведущие сельскохозяйственные предприятия: Зеленецкая и Сыктывкарская птицефабрики, Зеленецкий свинокомплекс (все - в Сыктывдинском районе), племхозы «Ухта-97» и «Изваильский-97» (оба - в городе Ухта), тепличный комплекс «Пригородный» (Сыктывкар). Практически все сельскохозяйственные угодья (99%) относятся к землям сельскохозяйственных организаций.
С начала 2000-х годов в Коми развивается туризм, основные направления: культурно-познавательный, этнографический, экологический. Основная деятельность туристических организаций - выездной туризм (действуют около 70 турфирм, 2007 год).
Транспорт
Длина железных дорог около 1,7 тысяч км (2006 год). Основная железнодорожная магистраль - Котлас (Архангельская область) - Воркута; от неё отходят железнодорожные линии Микунь - Сыктывкар, Микунь - Вендинга, Сосногорск - Троицко-Печорск, Сыня - Усинск, Чум - Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Длина автодорог с твёрдым покрытием 5,7 тысяч км. Основные автодороги: Сыктывкар - Котлас - Архангельск, Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), Ухта - Вуктыл. Авиационный транспорт играет важную роль для ряда населённых пунктов Усть-Цилемского, Ижемского, Вуктыльского, Усинского и Интинского районов (единственный вид сообщения). Действуют 7 аэродромов, в том числе 2 федерального значения (в Сыктывкаре и Воркуте). Судоходство осуществляется по рекам Печора и Вычегда. Протяжённость внутренних водных судоходных путей 4,1 тысячи км. Главный речной порт - город Печора. Развит трубопроводный транспорт. Длина нефтепроводов около 1,7 тысяч км, газопроводов 3,6 тысяч км. Основные нефтепроводы: «Харъяга - Уса», «Уса - Ухта» и «Ухта - Ярославль». Транспортировку нефти осуществляют компании «ЛУКОЙЛ-Коми» и «Северные магистральные нефтепроводы», газа - «Газпромтрансгаз-Ухта».
Здравоохранение
В Коми насчитывается 93 больницы (2007 год), на 10 тысяч жителей приходится: амбулаторно-поликлинических учреждений 344,2; врачей 37,2, лиц среднего медицинского персонала 140 (2006 год), больничных коек 101,7 (2007 год). Заболеваемость на 1000 жителей составляет 940,7 случаев (преобладают болезни органов дыхания, кровообращения и костно-мышечной системы), ВИЧ-инфекцией - 65,6, туберкулёзом - 80,8 на 100 тысяч жителей (2006 год). Основные причины смерти: заболевания органов кровообращения, несчастные случаи, отравления, травмы, злокачественные новообразования.
Образование
Учреждения науки и культуры. В республике функционируют (2007 год) 510 учреждений дошкольного воспитания (свыше 50 тысяч воспитанников), 503 общеобразовательных учреждения (свыше 110 тысяч учащихся), 55 учреждений начального и среднего профессионального образования (свыше 30 тысяч учащихся), 27 вузов (включая филиалы), в том числе 4 самостоятельных государственных вуза. Главные вузы, научные учреждения, библиотеки и музеи находятся в Сыктывкаре (в том числе Коми научный центр УРо РАН), Воркуте, Ухте. Действуют также Усть-Вымское межпоселенческое музейное объединение, краеведческие музеи: в Инте, Емве, сёлах Визинга и Койгородок; Музей истории Сосногорского района (город Сосногорск) и др.
Средства массовой информации. Республиканские издания - газеты «Красное знамя» (выходит с 1918 года; ежедневная, тираж 11 тысяч экземпляров, пятничный выпуск - 19 тысяч экземпляров; более 90% тиража распространяется по подписке), «Республика» (5 раз в неделю, 5,2 тысяч экземпляров, пятничный выпуск - 10 тысяч экземпляров), «Молодёжь Севера» (с 1929 года; еженедельная, 11,5 тысяч экземпляров), «Коми му» («Земля Коми»; с 1918 года; основана как газета «Зырянская жизнь», неоднократно меняла названия, современное название с 1991 года, 3 раза в неделю, 2 тысячи экземпляров, на языке коми); деловой журнал «Регион» (ежемесячный, 1 тысяча экземпляров, все - в городе Сыктывкар); районные газеты - «Заря» (Троицко-Печорский район; 2,5 тысячи экземпляров), «Красная Печора» (Усть-Цилемский район; с 1920 года; 3 тысячи экземпляров), «Знамя труда» (Прилузский район; 2,5 тысячи экземпляров), «Звезда» (Корткеросский район; 1,5 тысячи экземпляров), «Заря Тимана» (Сосногорский район; 4,2 тысячи экземпляров) и др.; городские газеты - «Панорама столицы» (Сыктывкар; c 1993 года; 3,9 тысяч экземпляров), «Усинская новь» (город Усинск; 6 тысяч экземпляров), «Заполярье» (город Воркута; 5,5 тысяч экземпляров), «Печорское время» (город Печора; 3 тысячи экземпляров), «Ухта» (город Ухта; 3,5 тысячи экземпляров) и др. Радиовещание с 1931 года, телевидение с 1958 года. Трансляцию теле- и радиопередач на русском и коми языках осуществляют ГТРК «Коми гор» («Голос коми»), ГУП РК «Коми республиканский телевизионный канал» (КРТК, с 2001 года) и др. Информационное агентство республики Комиинформ (1996 год).
Литература
Литература народов Коми существует на коми-зырянском (коми) и коми-пермяцком языках, а также на русском языке. Нормы литературного языка коми разработал в середине XIX века этнограф-просветитель Г.С. Лыткин. Основоположники литературы коми - И.А. Куратов, В.А. Савин, писатель М.Н. Лебедев, а также писатель, учёный и философ К.Ф. Жаков. В 1926 году организована Коми ассоциация пролетарских писателей [КАПП; печатный орган - журнал «Ордым» («Тропинка»)]. В 1920-е годы преобладала поэзия на актуальные темы (стихотворения Савина, Г.С. Лыткина; поэма «Идут» В.И. Лыткина, «У мавзолея Ленина» В.Т. Чисталёва, обе 1927 год, и др.); драматургия представлена творчеством Н.П. Попова, Савина («При восходе солнца увял цветок», 1919 год). Художественная проза развивалась преимущественно в жанрах рассказа и повести (Жаков, Лебедев, И.И. Пыстин, Чисталёв); становление жанра романа происходило в 1930-е годы: «В сердце Пармы» П.Г. Доронина (1936 год), «Алая лента» В.В. Юхнина (1939 год). Литература коми 2-й половины XX - начала XXI веков представлена творчеством поэтов С. Попова, Г.А. Юшкова, В. Тимина, Ю.К. Васютова, В.Г. Лодыгина, А.М. Мальцева и др.; рассказами и повестями Н.Н. Куратовой (сборник «Увидимся непременно», 1995 год), Лодыгина (сборник «Цвет любви», 1998 год), И.И. Белых, А.Г. Попова, В.И. Безносикова и др.; романами Г.А. Фёдорова («Зарница», 1982 год), Юшкова («Родовой знак», 1988 год; «Огнивница», 2001 год), В. Баталова и др.
Коми-пермяцкая литература до 1917 года не имела письменной традиции. Первый сборник авторских произведений на иньвенском диалекте коми-пермяцкого языка - «Горадзуль» («Звонкий шар», 1923 год). Среди первых писателей - М.П. Лихачёв, А.Н. Зубов, Ф.Г. Тараканов. Поэзия и драматургия начала XX века представлена творчеством С.И. Караваева, М.Д. Вавилина, И.А. Минина, В.И. Дерябина. На развитие прозаических жанров оказала влияние фольклорная несказочная проза (рассказы Чисталёва, Лихачёва, Зубова). Первый историко-революционный роман - «Мой сын» Лихачёва (1936 год). Литературное творчество 2-й половины XX - начала XXI веков отмечено постепенным расширением жанрово-тематического диапазона (развитие повести, романа на современные темы, ролевой лирики и др.). В этот период активно работали поэты Г. Бачев, Н. Исаев, Л. Никитин; драматурги А.К. Ларев, А. Трощева, А.А. Полднева; романисты Т.П. Фадеев («Жаворонок», 1989 год), С.А. Федосеев («Чёрные цвета», 1994 год) и др.
Среди русскоязычных писателей и поэтов - В.С. Журавлёв-Печорский, Н.А. Володарский, Л.Н. Смоленцев, А.С. Клейн, П.М. Столповский, Е.В. Габовая, В.Е. Кушманов, Н.А. Мирошниченко.
Архитектура и изобразительное искусство
Природные условия края способствовали развитию деревянного зодчества; оно близко северорусскому. В XIX веке преобладали массивные рубленые 1-2-этажные избы на высоком подклете, с примыкающим вплотную к ним крытым 2-этажным двором, в котором над помещением для скота устраивался сарай для сена, куда вёл наружный взвоз (конный въезд) прямо с улицы. Концы охлупня двускатной крыши нередко вырезались в форме фантастического животного, головы коня или птицы. Наличники окон обычно окрашивались в белый цвет, их верхней доске иногда придавали фигурную форму.
О форме церквей XIV-XV веков достоверных сведений нет. В XVI-XVII веках возводились несохранившиеся деревянные церкви клетского и шатрового типов. В начале XVIII века приезжие мастера из Великого Устюга, Солигалича и Сольвычегодска начали возводить каменные храмы: Вознесенская (1711-1712 годы) и Благовещенская (1734-1746 годы, Всехсвятский придел - 1749 год) церкви в сёлах Усть-Вымь, Покровская (1733-1740 года) и Троицкая (1753-1768 годы) церкви в Усть-Сысольске, Успенская церковь в селе Серёгово (1768 год; все не сохранились). Местными мастерами построены церкви Святого Стефана Пермского (1755-1767 годы) и Архангела Михаила (1795-1806 годы) в селе Усть-Вымь (Михайло-Архангельский мужской монастырь, основан около 1384 года, упразднён в 1764 году, возрождён в 1996 году), церковь Нерукотворного Образа Спаса в селе Жешарт (1794-1825 годы). Каменные церкви XVIII века построены под влиянием великоустюжской школы храмового зодчества (ярусная композиция с восьмериком на куполе). Деревянные постройки XVIII века немногочисленны (церковь Святых Петра и Павла в селе Нёбдино Корткеросского района, 1785 год; шатровая часовня Святой Параскевы Пятницы в деревне Кривое и клетская часовня Святых Петра и Павла в селе Чернутьево Удорского района, обе - 2-я половина XVIII века).
Большинство сохранившихся храмов построено в 1820-1910-х годах. В стиле классицизма возведены каменные церкви: Преображенская в селе Ижма (1807-1828 годы, перекрыта деревянным восьмериком на куполе), Вознесенская в Усть-Сысольске (1811-1821 годы), Святого Дмитрия Ростовского в посёлке Кажым (1817-1826 годы), Вознесенская в селе Ыб Сыктывдинского района (1825-1830 годы), церковь Спаса Нерукотворного в селе Койгородок (1807-1816 годы, перестроена в 1899-1902 годах), Богоявленская в селе Зеленец (1828-1840 годах, губернский архитектор И. Фохт), церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вотча (1829-1841 годы; Стефано-Афанасиевский Вотчинский монастырь, основан в XIV веке, упразднён в XVIII веке, возобновлён в 1996 году), церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Богородск (1848 год), Воскресенская в селе Усть-Кулом (1857 год).
Церковное зодчество середины XIX - начала XX веков характеризуется стилистическим разнообразием, значительным использованием элементов архитектуры XVIII века. В русско-византийском стиле в духе храмов К.А. Тона построены: собор Святого Стефана Пермского с отдельно стоящей колокольней в Усть-Сысольске (1856-1896 годы, мастер каменных дел Н.Я. Черепанов, разобран в начале 1930-х годов), Успенская церковь в селе Лойма (1882-1884 годы). В других исторических стилях сооружены: Никольская церковь в селе Пыёлдино с венчающими восьмерик декоративными кокошниками (1847-1850 годы), церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Палауз с малым 5-главием (1850-1875 годы); церковь Всемилостивого Спаса в селе Слудка (1879-1885 годы, перекрыта деревянным куполом с восьмериком), церковь Нерукотворного Образа Спаса в селе Усть-Нем (1909-1914 годы) и церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Важкуръя (1907-1914 годы) в русском стиле. В духе архитектуры XVIII века возведены: Богоявленская церковь в деревне Ляли (1852-1856 годы), церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Онежье (1856-1862 годы, западная часть с элементами модерна - 1902-1911 годы), Преображенская церковь в селе Аныб (1883-1895 годы, архитектор В.Н. Шильдкнехт).
В 1860-1910-х годах активно велось монастырское строительство. Складываются ансамбли Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в селе Ульяново [основан не позднее 1396 года, закрывался в 1764 и 1923 годах, возрождался в 1667, 1860 и 1994 годах; каменная ограда с 4 угловыми башнями (1877-1879 годы), надхрамовая колокольня высотой около 64 м (1872-1876 годы, архитектор А. Иваницкий), надвратная церковь Архангела Михаила (1877-1878 годы), Успенская церковь (1886 год, архитектор Шильдкнехт), южный (1900-1903 годы) и северный (1908-1912 годы) келейные корпуса, гостиница (1878-1881 годы), водопровод (1877-1878 годы)], Крестовоздвиженского Кылтовского женского монастыря в посёлке Кылтово (основан в 1878 году, закрыт в 1923 году, возрождён в 1995 году; церковь Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких - 1902-1911 годы).
Среди деревянных церквей XIX - начала XX веков, многие из которых построены под влиянием каменной архитектуры: Никольская церковь в селе Колва, на реке Уса (1830-1831 годы), Введенская часовня в деревне Средняя Отла (1838 год, мастер А. Лапин; перестроена в 1903 год), Никольская часовня в деревне Вадыб, Богоявленская в деревне Сёльыб (1860-1862 годы), Успенская в деревне Вендинга (1872-1873 годы), Введенская часовня из деревни Камсамас в Усть-Вымском монастыре (1882 год), церковь Святого Прокопия Праведного в посёлке Нючпас (освящена в 1907 году). Для XIX века характерна перестройка часовен в церкви через прируб алтарного помещения. Уникальна деревянная колокольня в стиле классицизм в деревне Мошъюга (1884 год).
Сохранились остатки Северо-Екатерининского канала между реками Северная Кельтма и Южная Кельтма (1786-1822 годы). Значительный интерес представляют здания XIX - начала XX веков в Сыктывкаре: застройка улицы Кирова (бывшей Набережной), Советской улицы (бывшей Спасской), дом С.Г. Суханова (начало XIX века), здания бывшего духовного училища (ныне Национальная галерея Республики Коми, 1888-1890 годы, архитектор В. Фёдоров), женской гимназии (1911-1913 годы, архитектор В.М. Андросов). Сохранились памятники промышленной и гражданской архитектуры: амбар и башня при Серёговском солеваренном заводе в селе Серёгово (XIX век), Кажымский чугунолитейный завод в посёлке Кажым (плотина 3-й четверть XVIII века, здание заводоуправления 1840-х годов, здания 1899-1901 годов), ансамбль земской больницы в селе Усть-Вымь (1902-1911 годы), усадьба Печорской опытной сельскохозяйственной станции в посёлке Журавский (1911-1913 годы, строитель В.З. Афанасьев).
В XVII - начале XX веках в западных регионах (по рекам Вычегда, Вымь, Сысола; при Кылтовском монастыре) развивалось иконописание.
В советское время с 1930-х годов развернулось строительство в Сыктывкаре; созданы заполярный город Воркута (1943 год), города Ухта (1943 год), Печора (1949 год), Инта (1954 год), Ижма (1955 год, с 1957 года - Сосногорск), Микунь (1959 год); города застраивались 5-9-этажными кирпичными и крупнопанельными домами по утверждённым проектам планировки. Сохранилось здание первой ГЭС республики в селе Визинга. В 1930-1950-е годы строятся здания в стиле неоклассицизма: здание НКВД (1938 год, архитектор А.В. Зикеев; ныне - МВД), Дворец пионеров (1956 год), Национальная библиотека Республики Коми (1954-1957 годы, оба - в Сыктывкаре, архитектор Ф.А. Тентюкова); Горный техникум (1956 год, архитектор Г.В. Гонцкевич), Дворец культуры шахтёров и строителей (1959 год, архитектор В.Н. Лунёв; оба - в Воркуте). В 1953-1954 годах в Инте построена водонапорная башня с элементами неоготики (архитекторы А. Тамвелиус, И.А. Хоменко). Для Ухты характерны кирпичные, без наружной штукатурки стен, здания со вставными бетонными деталями (железнодорожный вокзал, телецентр, Дворец пионеров и школьников - все по проектам архитекторов П.К. Мурзина и Н.П. Жижимонтова). В 1960-1980-е годы сооружаются крупные общественные здания: Республиканский музыкальный театр (1968 год, архитектор А.Д. Турчанинов), здание Совета министров (1967-1971 годы, архитекторы Г.Н. Ильяшенко, В.П. Ширшов и др.), гостиница «Сыктывкар» (1975 год, архитектор А.Д. Ракин и др.; все - в Сыктывкаре). В 1990-2000-х годах возрождаются и создаются новые монастыри (Печорский Богородицкий Скоропослушнический в городе Печора, 1993 год; Важкурский Рождество-Богородицкий, 1997 год; Ыбский Серафимовский, 1996 год), возводятся новые церкви [кафедральный собор Святого Стефана Пермского в Сыктывкаре (1996-2003 годы), Воскресенский храм в Усинске, деревянная церковь в Сосногорске, храм евангелистов в Сыктывкаре; собор в Воркуте (2007 год)].
Профессиональное изобразительное искусство появилось у коми в советское время. Вернувшийся в 1928 году в Сыктывкар после учёбы в Ленинграде художник В.В. Поляков положил начало развитию книжной графики, плаката, газетного рисунка и воспитал ряд художников книги. В 1930-е годы начали работать книжный график М.П. Безносов, театральные художники В.П. Малахов, В.А. Баусов. В 1940-е годы появляется станковая графика: пейзажи и рисунки на историко-революционные темы В.Г. Постникова, портретные зарисовки Безносова. В 1940-1950-х годах создают первые сюжетные картины и портреты живописцы Н.Л. Жилин, В.Г. Постников, П.М. Митюшев, А.Н. Безумов. В 1960-1980-х годах развивались бытовой жанр и портрет (панно и мозаики С.А. Добрякова, жанровые картины и портреты Р.Н. Ермолина, П.И. Семечкова), пейзаж (Н.А. Лемзаков, С.А. Торлопов), натюрморт (Е.Ф. Ермолина, А.А. и В.М. Куликовы). С 1970-х годов работают художники А.В. Кочев, Э.В. Козлов, А.В. Копотин, С.С. Асташев, Б.Б. Лейфер, Г.А. Дмитриев, В.Г. Залитко, В.Н. Кислов, В.П. Кононов, В.М. Куликов, В.М. Пунегов, И.М. Тютюнник. В 1950-1980-х годах скульпторы Ю.Г. Борисов, В.Н. Мамченко, В.А. Рохин, используя декоративные возможности дерева, гранита, алюминия, чугуна, создали выразительные портреты северян, жанровые композиции. Своеобразны декоративная скульптура и жанровая керамика В.И. Смирнова. С конца 1950-х годов начала развиваться гравюра (П.А. Быстров, А.П. Бухаров, В.И. Краев, В.В. Поляков). В книжной графике во 2-й половине XX века работали С.А. Холопов, В.Н. Мамченко, В.М. Пунегов, А.В. Мошев; как художники театра - А.А. Полозова, П.Э. Бендель, В.Г. Игнатов. Среди графиков 1970-1990-х годов также: Е.П. Борисевич, В.В. Трофимов, Т.В. Васильева; среди скульпторов - В.А. Безумов, Р.С. Бендерский, Т.П. Краева, А.И. Неверов. С 1980-х годов работают художники: Ф.Б. Бурангулов, В.Р. Ермолин, А.В. Пунегов, Л.В. Пунегова.
Народное искусство коми связано главным образом с изготовлением одежды и предметов быта. В узорном ткачестве, вышивке, вязании из разноцветной шерсти преобладают мотивы, относящиеся к древней прикамской культуре: ромбы с асимметричными крючками, геометризованное изображение женской фигуры и др. Разнообразные тканые узоры, иногда богато украшавшие женские рубахи, полотенца, скатерти, выполнялись обычно белыми и красными нитками; в вязаных изделиях (рукавицы, носки) и плетёных поясах применялись разноцветные шерстяные нитки, причём в каждом районе были свои излюбленные расцветки. В южных районах женские головные уборы и рубахи украшались плотной, очень мелкой счётной вышивкой с преобладанием красного и чёрного цветов. На севере республики изготовляются меховые изделия (одежда, обувь, рукавицы, сумки), искусно отделанные «мозаикой», аппликацией из меха разных цветов и кусочками красного, синего и зелёного сукна. Деревянные изделия украшались выемчатой трёхгранной резьбой, иногда росписью (дуги, прялки, коробочки), в орнаменте использовались солярные знаки. Некоторые деревянные предметы (солонки, ковши и др.) вырезались в форме водоплавающей птицы. Распространено плетение из бересты (кузовки для ягод и грибов, туеса, солонки, нередко украшенные прорезными и тиснёными узорами). В набойке (как и в росписи по дереву) встречаются изображения коня и птиц.
Музыка
Основу традиционной культуры составляет фольклор коми (родственный фольклору коми-пермяков), ненцев, русских (в том числе старообрядцев; центр - город Усть-Цильма). Народные музыкальные традиции коми в XX веке изучали П.А. Анисимов, С.А. Кондратьев, А.Г. Осипов, П.И. Чисталёв. Первые крупные музыкальные произведения созданы в 1940-е годы: национальная музыкальная драма «Усть-Куломское восстание» А.А. Воронцова (1942 год), Юбилейная кантата Кондратьева (1946 год). Среди произведений, созданных композиторами республики (все впервые исполнены в Сыктывкаре): оперы - «Гроза над Усть-Куломом» Г.Н. Дехтярёва (1960 год), «Домна Каликова» Б.И. Архимандритова (1967 год), «На Илыче» Я.С. Перепелицы (1971 год); первый национальный балет - «Яг-морт» («Лесной человек») Перепелицы (1961 год); мюзикл «Ожерелье Сюдбея» М.Л. Герцмана (1978 год); музыкальная комедия «Моя деревенька» Чисталёва (1982 год). Камерную инструментальную музыку и песни пишут В.Е. Брызгалова, А.А. Рочев, В.А. Савина. В 1978 году создан Союз композиторов Республики Коми. Среди музыковедов - Чисталёв, Н.Ф. Герстле. В Сыктывкаре функционируют: Коми Республики театр оперы и балета, Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми (основан в 1992 году как Театр фольклора, с 2005 года современное название); Филармония (основана в 1940 году как концертно-эстрадное бюро), в её составе: Государственный ансамбль песни и танца «Асъя Кыа» (1939 год; с 2005 года имени В.П. Морозова), ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» (1995 год), квартет «Вдохновение» (1997 год); фольклорный ансамбль «Русь Печорская» (1991 год). В 2006 году в Сыктывкаре открыт Финно-угорский культурный центр РФ. Проводятся международные фестивали: оперы и балета «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна»; с 1991 года), «Оперетта - любовь моя» (2008 год).
Театр оперы и балета Республики Коми.
Театр. В годы Гражданской войны 1917-1922 годов в городе Усть-Сысольск В.А. Савин основал труппу, вскоре получившую название «Сыкомтевчук» (Усть-Сысольское коми театральное объединение). В 1930 году Савин организовал театральные курсы, чьи выпускники составили ядро театра КИППТ (Коми инструктивный передвижной показательный театр). В том же году в Сыктывкаре открылся Русский драматический театр под руководством А.С. Ходырева. В 1936 году оба коллектива объединились в рамках Драматического театра (с 1978 года имени В.А. Савина, с 1995 года академический, с 1996 года Театр драмы). В республике также работают: Драматический театр (1943 год, до 1952 года музыкально-драматический), кукольный театр (1955 год) - в Воркуте. Народные театры действуют в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Ухте, Печоре, в райцентрах и сёлах Айкино, Выльгорт, Корткерос, Объячево, Помоздино, Усть-Кулом. В 1989 году в Сыктывкаре открыт Литературно-театральный музей имени Н.М. Дьяконова. Значительный вклад в развитие театрального искусства Коми внесли: И.И. Аврамов, М.Е. Данилов, С.И. Ермолин, И.Н. Кривошеин, В.Д. Леканов, П.А. Мысов, Л.Ф. Оборина, А.С. Русина, Г.П. Сидорова, Н.Н. Турубанов, С.И. Фетисова, Г.И. Щербаков и др.
Дополнительная литература:
Шафранников В.Г. Музыкальная культура Коми АССР // Музыкальная культура автономных республик РСФСР. М., 1957;
Очерки истории коми литературы. Сыктывкар, 1958;
Коми советские писатели. Сыктывкар, 1968;
Осипов А.Г. О коми музыке и музыкантах. Сыктывкар, 1969;
Беленкина Т.И. Из истории классовой борьбы коми народа. Сыктывкар, 1971;
Кублицкий В.В. Близкое, родное… Очерки об изобразительном искусстве республики Коми. Сыктывкар, 1975;
Грибова Л.С. Пермский звериный стиль. М., 1975;
она же. Декоративно-прикладное искусство народов Коми. М., 1980;
Жеребцов Л.Н. Формирование этнической территории коми (зырян). Сыктывкар, 1977;
Турубанов А.Н. Создание целлюлозно-бумажной промышленности в Коми АССР. М., 1979;
Художники Коми АССР: Биобиблиографический словарь / Сост. Э. К. Поповцева. Сыктывкар, 1979;
История коми литературы. Сыктывкар, 1979–1981. Т. 1–3;
Давыдов В.Н. Образование автономной области Коми. Сыктывкар, 1981;
История Коми АССР с древнейших времен. 2-е изд. Сыктывкар, 1981;
Стоколос В.С., Королев К.С. Археологическая карта Коми АССР. М., 1984;
История северного крестьянства. Архангельск, 1984–1985. Т. 1–2;
Чернов Г.А. Атлас археологических памятников Большеземельской тундры. М., 1985;
Мартынов В. Становление коми литературы. Идейно-эстетический аспект. Сыктывкар, 1988;
он же. Коми литература // Литературы народов России: ХХ век. М., 2005;
Изобразительное искусство Коми АССР: Каталог / Сост. В. Б. Соколова, С. А. Беляева. Сыктывкар, 1989;
Каталог археологических коллекций. Музей археологии Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН. Сыктывкар, 1993–2004. Вып. 1–2;
Фаузер В.В. Проблемы формирования населения Республики Коми. М., 1993;
Латышева В.А. Современная коми драматургия. Сыктывкар, 1994;
Жеребцов И.Л., Савельева Э.А., Сметанин А.Ф. История Республики Коми. Научно-популярные очерки. Сыктывкар, 1996;
Котов П.П. Динамика уровня земледелия в Коми крае в конце XVIII – начале XX вв. Сыктывкар, 1996;
Мацук М.А., Шаньгина В.В. Торговля и пути сообщения в Коми крае в XIX в. Сыктывкар, 1996;
Археология Республики Коми. М., 1997;
Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми крае. 1929–1960 гг. Сыктывкар, 1997;
он же. Особые лагеря МВД СССР в Коми АССР (1948–1954 гг.). Сыктывкар, 1998;
Историко-культурный атлас Республики Коми. М., 1997;
Леса Республики Коми / Ред. Г. М. Козубов, А. И. Таскаев. М., 1999;
Лесное хозяйство и лесные ресурсы Республики Коми / Ред. Г. М. Козубов, А. И. Таскаев. М., 2000;
Национальный парк «Югыд ва». М., 2001;
Атлас Республики Коми. М., 2001;
Изобразительное искусство Республики Коми: Живопись, графика, скульптура из собрания Национальной галереи Республики Коми: Альбом / Авт. вступ. ст. С. А. Беляева. М., 2001;
Жеребцов И.Л. Населенные пункты Республики Коми: Историко-демографический справочник. М., 2001;
он же. Народ Коми: краткие очерки этнической истории и культуры. Сыктывкар, 2008;
История Коми: с древнейших времен до конца XX в. Сыктывкар, 2004. Т. 1–2;
Современная коми литература: Проблематика, герой, стиль. Сыктывкар, 2004;
Пахорукова В.В. История коми-пермяцкой литературы. Сыктывкар, 2004;
История, современное состояние, перспективы развития языков и культур финно-угорских народов. Сыктывкар, 2005;
Обедков А.П. Экономическая география Республики Коми. Природные ресурсы и хозяйство. Ухта, 2005.
Иллюстрации:
Фото А. Н. Приваловского. Полярный Урал;
Фото П. С. Павлинова. Река Печора;
Фото П. С. Павлинова. Южнотаёжные ельники в бассейне реки Сысола;
Неолитические керамические сосуды: 1 – типа Эньты I; 2 – ямочно-гребенчатый (по В. С. Стоколосу);
Бронзовые фигурки гляденовской культуры (по И. О. Васкулу);
Украшения древнерусского круга на памятниках вымской культуры и крест с Пожегского городища: 1–2 – подвески; 3 – ожерелье; 4–5 – височные кольца; 6–7 – перстни; 8 – нательный крест (по Э. А. Савельевой, Т. В. Истоминой, К. С. Королёву, М. В. Клёнову);
Фото Н. М. Безносенко. Шахта Воргашорская;
Фото П. С. Павлинова. Лесозаготовки в Сыктывкарском районе;
ОАО «Монди СЛПК». Предприятие «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК»;
Фото П. С. Павлинова. Печора. Порт;
Фото П. С. Павлинова. Введенская часовня в деревне Средняя Отла. 1838 (мастер А. Лапин); перестроена в 1903;
Фото П. С. Павлинова. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Онежье.1856–62, западная часть – 1902–11;
Фото П. С. Павлинова. Троице-Стефано-Ульяновский монастырь;
Фото П. С. Павлинова. Сыктывкар. Национальная библиотека Республики Коми. 1954–57. АрхитекторФ. А. Тентюкова;
С. А. Торлопов. «Арктическое лето». 1974. Национальная галерея Республики Коми. Архив БРЭ;
Сцена из спектакля «Свадьба с приданым» Н. М. Дьяконова. Драматический театр. Сыктывкар. Фото П. С. Павлинова. Архив БРЭ;
Фото П. С. Павлинова. Театр оперы и балета Республики Коми.