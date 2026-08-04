РЁСКИН ДЖОН

Английский теоретик искусства, художник, акварелист, литературный критик, поэт, писатель и филантроп.

Ранние годы

Родился в семье потомственного шотландского торговца и бизнесмена Джона Джеймса Рёскина и Маргарет Кок, приходившейся мужу двоюродной сестрой. Детство Джона проходило под противоречивым влиянием двух родителей, сражавшихся за его внимание и любовь. Отец Джона – страстный любитель искусства, поклонник творчества писателей-романтиков, с детства прививал сыну любовь к Байрону, Вальтеру Скотту и Шекспиру. Мать Рёскина, в противоположность мужу, делала упор на изучение религиозной литературы, в частности, Библии короля Якова, заставляя мальчика заучивать ее отрывками.

Джон Рёскин получил домашнее образование, его учителями выступали как родители, так и приглашенные репетиторы. В 1829 г. состоялась первая публикация его поэмы в Спиритуал Таймс. В 1834-1835 гг. посещал школу в Пекхаме, которая находилась под управлением Томаса Дэйла, занявшегося впоследствии подготовкой Рёскина к поступлению в Оксфорд.

Большое влияние на формирование личности Рёскина, его восприятия мира и, в частности, искусства и его задач, с детства оказали путешествия по Англии, Шотландии, Швейцарии и Италии. Во время этих многочисленных поездок в Джоне проснулась не только тяга к природе, но острая наблюдательность и внимательность к мельчайшим изменениям в ее настроении. В путешествии он завел привычку вести дневник, куда записывал информацию ботанического, геологического и пр. характера. Также он делал многочисленные зарисовки камней, минералов, цветов, деревьев, зданий и пр., словом, всего, что встречалось на его пути и вызывало интерес.

Творчество

В 1836 г. Рёскин поступил в Оксфорд. В 1837-1838 гг. опубликовал в Архитектурном журнале исследование о местных зданиях «Поэзия архитектуры». В 1839 г. выиграл престижную награду Ньюджигейт за свою поэзию. В этот период Рёскин пробует себя в разных жанрах литературы, заслуживая поощрение как от своих учителей, так и от более широкого круга читателей. Постепенно в начале 1840-х он обращается к литературной и искусствоведческой критике, впоследствии его прославившей. В 1843 г. публикует посвященный актуальному положению искусства I том «Современных художников» (всего вышло 5 томов). В частности, в нем Рёскин рассматривает искусство Уильяма Тёрнера, защищая мастера от нападок критиков и провозглашая его великим художником.

Важным постулатом Рёскина стал принцип верного, натуралистичного изображения природы. Об искусстве, где он отражен, набирающий известность критик рассказал в вышедшем в 1845-1846 гг. II томе «Современных художников», написанном во время путешествия в Италию. Среди выдающихся живописцев, приблизившихся к идеальному изображению природы Рёскин назвал Фра Анжелико, Джованни Беллини, Перуджино и мастеров эпохи Средневековья.

Уже тогда Рёскин сформулировал эстетические идеалы, которые легли в основу «Братства прерафаэлитов». Неудивительно, что именно он в статье «Прерафаэлитизм» (1851) выступил в защиту группы молодых художников, их символического языка, чистоты цвета и верности натуралистичному изображению окружающего мира.

В искусствоведческих статьях Рёскина конца 1840-середины 1850-х прослеживается антибуржуазная риторика. Преподавая в Рабочем колледже Лондона (в 1860-е Рёскин активно преподавал в разных учебных заведениях), известный критик попал под влияние идей Томаса Карлейля. Теперь теория искусства вписывается им в общую идею преобразования мира. Рёскин в работе «Последнему, что и первому» выступил с резкой критикой капиталистической системы, опираясь на идеологию христианского социализма. Его призывы к реформе образования и формированию социально ориентированного государства сделали его фигуру популярной не только в художественной среде, но и среди рабочих, ремесленников и студентов. Вместе с членами «Братства прерафаэлитов» и дизайнером Уильямом Моррисом Рёскин работал над проектом художественно-промышленных мастерских, где рабочие могли восстановиться после механизированного труда через развитие творческих способностей. В 1871 г. основал в Оксфорде собственную художественную школу. Тогда же известность и популярность Рёскина достигла пика – ему приходилось читать лекции дважды: один раз для студентов, другой – для желавшей услышать его широкой публики.

В 1848 г. женился на дочери друзей семьи Эффи Грей, брак с которой оказался неудачным. В 1854 г. супруги получили развод. В 1866 г. Рёскин сделал предложение Розе ла Туш, в которую был страстно влюблен на протяжении длительного времени. Родители Розы были против этого брака, и в результате Рёскин получил окончательный отказ в 1874 г.

Джон Рёскин оставил после себя грандиозное наследие, включающее исследования и критику на разнообразные темы. Сложно переоценить его вклад в развитие художественной жизни и утверждение принципов нового искусства в Великобритании в середине XIX в.