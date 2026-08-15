РЕШЕТНИКОВА Людмила Сергеевна

Родилась в 1945 г. Окончила Томский государственный университет в 1968 г.

Кандидатская диссертация : Американская историография политики США на Дальнем Востоке в 1931 – 1941 гг. (1981).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой, новейшей истории и международных отношений Факультет истории и международных отношений Кемеровского государственного университета.

Область интересов : Проблемы истории и историографии внешней политики США

Сочинения: Американские историки о проблеме президентства и внешней политики США // Исторические и историографические вопросы внешней политики США. Томск, 1990;

Восемь писем Е.И. Рерих президенту Ф.Р. Рузвельту (Из истории внешней политики США в 30-е гг. ХХ в.) // Историческая наука на рубеже веков: Материалы Всероссийской научной конференции. Томск. 1999. Т.1;

К вопросу об оценке деятельности президента Франклина Рузвельта в формировании дальневост. политики США в американской исторической литературе 40-80 гг. // Исторические и историографические проблемы американской и английской буржуазной дипломатии. Томск, 1991.