РЕШЕТНИКОВА Людмила Сергеевна
Родилась в 1945 г. Окончила Томский государственный университет в 1968 г.
Кандидатская диссертация: Американская историография политики США на Дальнем Востоке в 1931 – 1941 гг. (1981).
Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой, новейшей истории и международных отношений Факультет истории и международных отношений Кемеровского государственного университета.
Область интересов: Проблемы истории и историографии внешней политики США
Сочинения: Американские историки о проблеме президентства и внешней политики США // Исторические и историографические вопросы внешней политики США. Томск, 1990;
Восемь писем Е.И. Рерих президенту Ф.Р. Рузвельту (Из истории внешней политики США в 30-е гг. ХХ в.) // Историческая наука на рубеже веков: Материалы Всероссийской научной конференции. Томск. 1999. Т.1;
К вопросу об оценке деятельности президента Франклина Рузвельта в формировании дальневост. политики США в американской исторической литературе 40-80 гг. // Исторические и историографические проблемы американской и английской буржуазной дипломатии. Томск, 1991.