РЕЩИКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Окончил 2-й Московскую военную гимназию. 5.8.1870 поступил в 3-е военное Александровское училище. 21.6.1872 окончил училище по 2-му разряду и произведен в прапорщики с назначением в 3-й пехотный Нарвский полк. 4.9.1873 произведен в подпоручики. 13.7.1876 произведен в поручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 16.6.1879 переведен в 33-й пехотный резервный кадровый батальон. 10.7.1880 произведен в штабс-капитаны (со старшинством с 18.7.1879). 5.10.1883 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 21.3.1886 произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 27.3.1886 окончил академию по 1 разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Омский военный округ. 4.4.1886 переведен на службу в Казанский военный округ. 25.11.1886 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 2-й пехотной дивизии. 22.3.1887 назначен старшим адъютантом штаба 15-го армейского корпуса. 16.1.1888 отчислен от должности с прикомандированием к Оренбургскому юнкерскому казачьему училищу для преподавания военных наук. 30.8.1890 произведен в подполковники. 1.7.1892 назначен штаб-офицером для поручений при штабе Казанского военного округа. 10.2.1894 назначен штаб-офицером при управлении 58-й пехотной резервной бригады. С 1.5.1894 по 1.9.1894 был прикомандирован к Котельническому резервному батальону для цензового командования батальоном. 30.8.1894 произведен в полковники. 2.4.1898 назначен начальником штаба 18-й пехотной дивизии. 5.6.1901 назначен командиром 175-го пехотного Батуринского полка. 10.5.1904 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением генералом для особых поручений при командующем войсками Киевского военного округа. 7.7.1908 назначен начальником штаба 9-го армейского корпуса. 12.07.1910 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником 24-й пехотной дивизии. 19.8.1914 в бою у г. Нейденбурга контужен снарядом в правое бедро и правый бок. 19.4.1915 назначен командиром 35-го армейского корпуса. 1.5.1916 по болезни назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 30.7.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией с 1.5.1917. В отставке проживал в Кусково Московской губернии.

Жена: дочь статского советника Мария Романовна (урожденная Глыбовская). Дети: Яков (28.12.1880–8.3.1953, Германия), Иван (14.12.1881, Москва–не ранее 24.11.1937), Владимир (3.7.1884–не ранее 1942), Татьяна (род. 8.2.1886), Мария (род. 7.6.1887), Илья (род. 10.1.1890).