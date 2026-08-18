Републике́ты
Републике́ты (исп. Republiquetas) — районы под управлением патриотов в Верхнем Перу (Боливия) внутри территории, контролируемой роялистами во время Войны за независимость испанских владений в Америке. Создавались аргентинскими военными после поражений их войск от роялистов как базы в тылу врага. Большинство успешно действовали незначительное время, исчезали под давлением роялистских войск. Всего было 6 крупных освобожденных районов партизанских армий и более 100 мелких. Под руководством Ильдефонсо Муньекаса — в районе оз. Титикака; Хосе Висенте Камарго — на юге; Мануэля Асенсио Падилья — в центре; на востоке в Санта-Крусе воевал Игнасио Варнес; в Миске — Альварес Ареналес; в Айопайя существовала самая большая Р., единственная пережившая всю войну. В течение 1816 испанцы уничтожили по очереди все Р. кроме Айопайя. Это квазигосударство установило свои порядки: отменило трибуто и алькабалу для индейцев, взимало «патриотический» налог с помещиков и торговцев. Именно в этой Р. многие боливийские историки видят прообраз будущего независимой республики. С 1821 Р. возглавил генерал Хосе Мигель Ланса. Он перешел в наступление на испанцев, постоянно угрожая Ла-Пасу и оттягивая на себя большие контингенты испанских войск. После победы патриотов в Перу, не дожидаясь прихода освободительной армии в Боливию, отряд Р. в январе 1825 освободил от испанцев самый крупный город страны Ла-Пас.
Лит.: Demélas M.-D. Nacimiento de la guerra de guerrilla. El diario de José Santos Vargas (1814–1825). La Paz, 2007; Roca J. L. Ni con Lima ni con Buenos Aires. La formación de un Estado nacional en Charcas. La Paz, 2007; Щелчков А. А. Републикеты. Партизанское движение в Верхнем Перу в годы Войны за независимость // Латинская Америка. М., 2011. № 2. C. 50–62. А. А. Щелчков.