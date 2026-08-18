Републике́ты

Републике́ты ( исп. Republiquetas) — районы под управлением патриотов в Верхнем Перу (Боливия) внутри территории, контролируемой роялистами во время Вой­ны за независимость испанских владений в Америке . Создавались аргентинскими военными после поражений их вой­ск от роялистов как базы в тылу врага. Большинство успешно действовали незначительное время, исчезали под давлением роялистских вой­ск. Всего было 6 крупных освобожденных районов партизанских армий и более 100 мелких. Под руководством Ильдефонсо Муньекаса — в районе оз. Титикака; Хосе Висенте Камарго — на юге; Мануэля Асенсио Падилья — в центре; на востоке в Санта-­Крусе воевал Игнасио Варнес; в Миске — Альварес Ареналес; в Айопайя существовала самая большая Р., единственная пережившая всю вой­ну. В течение 1816 испанцы уничтожили по очереди все Р. кроме Айопайя. Это квазигосударство установило свои порядки: отменило трибуто и алькабалу для индейцев, взимало «патриотический» налог с помещиков и торговцев. Именно в этой Р. многие боливийские историки видят прообраз будущего независимой республики. С 1821 Р. возглавил генерал Хосе Мигель Ланса. Он перешел в наступление на испанцев, постоянно угрожая Ла-­Пасу и оттягивая на себя большие контингенты испанских вой­ск. После победы патриотов в Перу, не дожидаясь прихода освободительной армии в Боливию, отряд Р. в январе 1825 освободил от испанцев самый крупный город страны Ла-­Пас.

Лит. : Demélas M.-D. Nacimiento de la guerra de guerrilla. El diario de José Santos Vargas (1814–1825). La Paz, 2007; Roca J. L. Ni con Lima ni con Buenos Aires. La formación de un Estado nacional en Charcas. La Paz, 2007; Щелчков А. А. Републикеты. Партизанское движение в Верхнем Перу в годы Вой­ны за независимость // Латинская Америка. М., 2011. № 2. C. 50–62. А. А. Щелчков.