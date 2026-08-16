Репни́н, Николай Васильевич

Репни́н, Николай Васильевич (11[22].03.1734, Санкт-Петербург — 12[24].05.1801, усадьба Воронцово, Московская губ.) — русский дипломат и военачальник, генерал-­фельдмаршал (1796).

Потомок древнего княжеского рода. В 11 лет записан солдатом в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1749 получил чин прапорщика. Волонтером участвовал в Семилетней вой­не, отличился в сражениях при Грос-­Егерсдорфе (1757) и при осаде Кюстрина (1759). В 1762 — генерал-­майор. В 1763 назначен полномочным министром в Польшу. С помощью искусных интриг ему удалось сформировать сильную прорусскую оппозицию, поддерживающую возведение на освободившийся после смерти короля Августа III польский престол Станислава Понятовского , готового действовать в русле российской политики. При активном содействии Р. сформировалась оппозиция из представителей литовской знати, которая обратилась к России с просьбой защитить их от притеснений шляхты и ввести в Польшу вой­ска. Внеочередной сейм 1764 избрал Понятовского королем Польши. Затем под давлением Р. сейм в 1768 уравнял права «диссидентов» (православных и протестантов) с католиками, однако это вскоре вызвало вооруженный мятеж «конфедератов», подавленный Россией. За свою деятельность в Польше Р. был награжден орденом Св. Александра Невского и чином генерал-­поручика. С началом Русско-­турецкой вой­ны 1768–1774 (см. Русско-турецкие войны XVII–XIX вв. ) вернулся в Россию и был направлен в 1‑ю армию князя A. M. Голицына. Отличился в сражении при Рябой Могиле и Ларге (1770). В 1774 произведен в генерал-­аншефы. В ходе Русско-­турецкой вой­ны 1787–1791 (см. Русско-турецкие войны XVII–XIX вв. ) принял участие в штурме Очакова (1788), а в 1791, командуя корпусом, разгромил турецкую армию в сражении при Мачине. С 1794 в отставке.

Соч .: Журнал князя Репнина // Русский архив. 1869. Кн. 1. Вып. 3. Стб. 562–575.

Лит. : Ковалевский Н. Ф. История государства Российского. Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII — начала XX века. М., 1997; Сухарева О. В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I. М., 2005. Н. А. Копылов.