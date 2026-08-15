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Репни́н, Борис Александрович
Репни́н (Репнин-Оболенский), Борис Александрович, князь (? — 17 [27].05.1670) — российский государственный деятель, приближенный царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, боярин (1640). Руководил несколькими приказами, занимал должность первого воеводы в ряде городов. В 1653 возглавлял посольство в Речь Посполитую, принимал участие в Русско-польской войне 1654–1667.
Лит.: Павлов А. П. Думные и комнатные люди царя Михаила Романова: просопографическое исследование. В 2 т. СПб., 2018. И. А. Кирпичников.
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