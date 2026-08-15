Репни́н, Борис Александрович

Репни́н (Репнин-­Оболенский) , Борис Александрович , князь (? — 17 [27].05.1670) — российский государственный деятель, приближенный царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича , боярин (1640). Руководил несколькими приказами , занимал должность первого воеводы в ряде городов. В 1653 возглавлял посольство в Речь Посполитую , принимал участие в Русско-­польской вой­не 1654–1667.

Лит .: Павлов А. П. Думные и комнатные люди царя Михаила Романова: просопографическое исследование. В 2 т. СПб., 2018. И. А. Кирпичников.