РЕПИНА ЛОРИНА ПЕТРОВНА

Родилась в 1947 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1971 г.

Кандидатская диссертация : Сословие горожан и феодальные государства в Англии XIV в. (1975).

Докторская диссертация : Социальная история в историографии XX века: науч. традиции и новые подходы (1998).

С 1975 г. работает в Институте всеобщей истории РАН. В настоящее время главный научный сотрудник, заместитель директора по научной работе ИВИ РАН (с 1999 года), заведующая Отделом историко-теоретических исследований, руководитель Центра интеллектуальной истории.

Профессор , заведующая кафедрой теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории РГГУ.

В 2007-2012 работала Главным научным сотрудником Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева НИУ "Высшая школа экономики". Была профессором , заместителем директора Центра зарубежной истории РГГУ.

Член Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего Нового времени. Член Ассоциации британских исследований. Член Международной комиссии по истории городов при Международном конгрессе исторических наук. Президент Межрегиональной общественной организации «Общество интеллектуальной истории». Член Международного Общества интеллектуальной истории (ISIH).

Отв. редактор периодического издания «Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории», «Адам и Ева: альманах гендерной истории». Член редколлегии журнала ”Новая и новейшая история”. Член редколлегии ежегодника “Средние века”. Член редколлегии ежегодника “Социальная история”.

Область интересов : Интеллектуальная история, история историографии, методология истории, гендерная история, история средних веков и раннего нового времени, социальная история.

Сочинения: Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV в.» (1979)

«Современная британская историография: биобиблиографический справочник» (1980)

«Современная историография Великобритании» (1991, в соавт. с Г. И. Зверевой и В. В. Согриным )

«Политическая история на пороге XXI в.: традиции и новации» (1995, редактор)

«Диалог со временем: историки в меняющемся мире» (1996, редактор)

«„Новая историческая наука“ и социальная история» (1998; 2-е изд. 2009)

«Социальная история в историографии ХХ в.» (2001)

«Женщины и мужчины в истории: новая картина европейского прошлого» (2002, редактор)

«Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени» (2003, редактор)

«История, культура, общество (междисциплинарные подходы)» (2003, редактор)

«Междисциплинарные подходы к изучению прошлого» (2003, редактор)

«Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований» (2004, совм. с Б. Г. Могильницким и И. Ю. Николаевой)

«История через личность: историческая биография сегодня» (2005, редактор)

«„Цепь времен“: проблемы исторического сознания» (2005, редактор)

«Хрестоматия по гендерной истории: западноевропейское Средневековье» (тт. 1—3, 2006, совм. с. А. Г. Суприянович)

«История исторического знания» (2004; 3-е изд. 2008; в соавт. с В. В. Зверевой и М. Ю. Парамоновой)

«Интеллектуальные традиции Античности и Средневековья» (2010, совм. с М. С. Петровой)

«Образы времени и исторические представления: Россия — Восток — Запад» (2010, редактор)

«Историческая наука на рубеже XX—XXI вв.: социальные теории и историографическая практика» (2011)

«Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы» (2011, редактор)