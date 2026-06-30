РЕПЬЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Военная карьера до революции

Из дворян, окончил военную гимназию в Симбирске и 2-е военное Константиновское училище. С 1884 г. служил в армии, с 1890 по 1910 г. находился в Главном артиллерийском управлении, занимавшегося производством и поставкой орудий и боеприпасов для армии. Его непосредственным начальником был великий князь Сергей Михайлович, занимавший пост генерал-инспектора артиллерии. В 1908 г. окончил Офицерскую артиллерийскую школу. В 1910 г. был переведен в действующую армию на должность командира батареи в 8-й артиллерийской бригаде. Во время Первой мировой войны получил чин генерал-майора, возглавил 37-ю артиллерийскую бригаду. В 1915 г. за проявленное личное мужество в боях под Болеховым получил орден Святого Георгия 4-й степени. В конце 1917 г. стал командующий 18-м армейским корпусом, находившимся на Юго-западном фронте. В начале 1918 г. вошел в Совет, занимавшийся ликвидацией Румынского фронта.

Во время Гражданской войны

Присоединился к белому движению, где занимал должность инспектора артиллерии нескольких соединений Добровольческой армии. 27 января 1919 г. получил чин генерал-лейтенанта. В марте 1920 г. возглавил оборону города Новороссийска. В город стекались остатки Донской и Кубанской армии, казаки в своей массе были дезорганизованы и стремились во что бы то ни стало попасть на корабли, которых остро не хватало. После проведения Новороссийской эвакуации, Репьев стал инспектором артиллерии 1-й армии генерала А.П. Кутепова. После падения Крыма, вместе с частями находился в Галлиполи, где 22 ноября 1921 г. было основано Общество галлиполийцев . Репьев был избран председателем Главного правления общества (занимал этот пост до 1934 г., когда главное правление переехала из Франции в Болгарию), почетные должности в нем занимали П.Н. Врангель и А.П. Кутепов. После образования РОВСа, Общество галлиполийцев фактически вошло в него. Репьев очень много сделал для становления и развития организации. Жил в Белграде, в Париже, входил в целый ряд военных организаций белых эмигрантов. С марта 1927 г. принимал активное участие в деятельности генерала H.H. Головина по созданию Зарубежных Высших военно-научных курсов, занимался административными и финансовыми вопросами. Занятия проводились в парижском помещении Общества галлиполийцев, которое возглавлял Репьев. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.