РЕПАТРИАЦИЯ

Под этим термином понимается, в частности, возвращение на родину военнопленных, интернированных и гражданских лиц, оказавшихся в результате военных действий за пределами своей страны.

В ходе 2-й мировой войны значительные массы людей вынужденно покидали свою родину или были насильно угнаны на принудительные работы. Только из республик СССР на территории европейских стран за годы Великой Отечественной войны по различным причинам оказалось ок. 6 млн человек. Весной 1944 г. советские войска вышли на государственную границу СССР и начали освобождение Европы. 24 августа 1944 г. ГКО издал постановление «Об организации приема возвращающихся на родину советских граждан, насильно уведенных немцами, а также по разным причинам оказавшихся за пограничной линией между СССР и Польшей». Для приема перемещенных лиц были организованы проверочно-фильтрационные лагеря и пункты (ПФЛ и ПФП). В начале октября 1944 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) принимает Постановление о возвращении на Родину советских граждан. Уполномоченным СНК по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран был назначен генерал-полковник Ф. И. Голиков. Управление Уполномоченного СНК отправило на все действующие фронты своих представителей и организовало фронтовые сборно-пересыльные пункты (ФСПП) для гражданских репатриантов. Была создана мощная инфраструктура — от репатриационных миссий за рубежом до служб, отвечающих за прием репатриированных на местах. Проверка гражданских лиц, возвращающихся домой через ФСПП, проводилась на проверочно-фильтрационных пунктах. Бывшие военнопленные и лица, бежавшие из плена, проходили предварительную проверку на армейских сборных пунктах и по ее результатам направлялись либо в запасные части действующей армии, либо для дополнительной проверки в спецлагеря НКВД в тыловые районы страны. До 1944 г. проверку прошли 317 тыс. бывших военнопленных. В действующую армию было возвращено до 70 % от этого числа; аресту и отправке в штрафные роты и батальоны подверглись 19 тыс. человек (6%). По данным на кон. 1946 г., из общего числа зарегистрированных бывших военнопленных (1 млн 836 тыс. человек) в ряды Вооруженных Сил возвратилось ок. 1 млн. 230 тыс. Число арестованных и переданных органам НКВД достигло 283 тыс. человек. Остальные были отправлены либо в специальные рабочие батальоны, либо по месту жительства. В результате продвижения войск Антигитлеровской коалиции в глубь оккупированных Германией территорий среди освобожденных от фашистской неволи оказывались граждане различных государств. В целях содействия обмену бывшими военнопленными и гражданскими лицами, оказавшимися под контролем союзных войск, на Крымской конференции 11 февраля 1945 г. было подписано двустороннее «Соглашение относительно военнопленных и гражданских лиц, освобожденных войсками, находящимися под советским командованием, и войсками, находящимися под британским командованием или под командованием Соединенных Штатов Америки». Позднее аналогичные соглашения были подписаны с Бельгией (март 1945 г.) и Францией (июнь 1945 г.). Согласно данным соглашениям, предусматривалась передача Советскому Союзу состоявших в немецких вооруженных формированиях, национальных частях вермахта и т. п. лиц, сдавшихся или взятых в плен союзными войсками. Вопросы хода репатриации, проблемы и пути их решения обсуждались и на Берлинской (Потсдамской) конференции (17 июля-2 августа 1945 г.). 23 мая 1945 г. в городе Галле (Германия) был подписан «План передачи через линию войск бывших военнопленных и гражданских лиц, освобожденных Красной Армией и войсками союзников». Для приема репатриантов советские органы подготовили 9 приемно-передаточных пунктов (для обмена репатриантами с союзниками), 100 лагерей, 57 фронтовых СПП, 142 госпиталя, 35 приграничных СПП, 249 приемно-распределительных пунктов в республиках, областях, районах и другие подразделения. Поток людей, хлынувший через демаркационные зоны, был огромен. Если за весь 1944 г. через советские органы репатриации прошло ок. 1 млн человек, то только за первые 2 недели с момента подписания «Плана передачи» советской стороной от командования союзников было принято более 620 тыс., а передано союзникам — ок. 171 тыс. человек. Всего же за 1945 г. в СССР возвратилось более 4,5 млн советских граждан. В последующие годы поток репатриантов неизменно снижался. Общее число возвращенных на Родину в 1946-1951 гг. составило чуть более 250 тыс. человек. Всего к нач. 1953 г. на Родину вернулось ок. 5,5 млн советских граждан, т. е. практически все, кто изъявлял на это желание. По некоторым данным, число не возвратившихся в СССР людей (оставшихся жить в западных и других странах) составило ок. 0,5 млн человек. Вместе с уменьшением числа репатриированных, снижалась и штатная численность аппарата Управления по делам репатриации. Окончательно оно было упразднено 1 марта 1953 г. Судьба многих десятков тысяч репатриантов (прежде всего бывших советских военнопленных) оказалась трагичной. Значительное их число, пройдя ужасы немецких концлагерей, попало в советские лагеря ГУЛАГа; оставшиеся на свободе дискриминировались при приеме на работу и поступлении на учебу; к ним с подозрением относились в государственных органах и в обществе в целом. Причем в большинстве случаев отправка в лагеря и ущемление гражданских прав было следствием не сотрудничества этих людей с врагом, а лишь самого факта пребывания в немецком плену, в котором они оказались в результате поражения советских войск, особенно в начальный период войны. Необходимо отметить, что долгое время после войны права многих бывших советских военнопленных, репатриированных на Родину, были ущемлены. Лица, побывавшие в лагерях НКВД или в специальных рабочих батальонах, не имели права жить в Москве и Ленинграде, не могли устроиться на хорошую работу или поступить в высшее учебное заведение, выехать за границу. Постановление ЦК КПСС и Совмина об устранении последствий нарушений законности в отношении бывших военнопленных (июнь 1956 г.) во многом не выполнялось. Конкретные меры по исправлению такой ситуации были приняты лишь в нач. 1990-х гг. в результате работы Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий. Справедливость в отношении военнопленных и репатриированных (не совершавших воинских преступлений, но ущемленных в своих правах) восторжествовала в январе 1995 г., когда был подписан Указ Президента РФ «О восстановлении законных прав российских граждан — бывших советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период». Они получили удостоверения участников Великой Отечественной войны и некоторые льготы. Действие этого указа не распространяется на тех граждан, которые служили в годы войны в строевых и специальных формированиях вермахта, в полиции и на изменников Родины. Параллельно с возвращением на родину советских граждан проходила репатриация иностранных военнопленных, содержащихся в лагерях ГУПВИ НКВД. Первая партия немецких военнопленных (225 тыс. человек) была отправлена на родину в июне 1945 г. В первую очередь подлежали отправке больные, инвалиды и нетрудоспособные военнопленные. Не подлежали репатриации лица, служившие в войсках СС, СА, СД, гестапо или осужденные за зверства на территории СССР — вне зависимости от состояния их здоровья. В кон. 1946 г. началась репатриация и японских военнопленных. Репатриацией иностранных военнопленных занимались не только органы НКВД, но и аппарат Управления по делам репатриации. К январю 1950 г. из более чем 3 млн военнопленных немецкой армии и их союзников, содержащихся в лагерях НКВД на конец войны, в СССР остался только 30 771 военнопленный, из которых — 30 062 осужденных военных преступника. Из почти 500 тыс. взятых в плен военнослужащих японской армии к нач. 1950 г. в лагерях находилось 4573 человека, осужденных за военные преступления. Последние осужденные военнопленные германской и японской армий были отправлены на родину соответственно 16 января и 23 декабря 1956 г.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза: Документы и материалы. 1945 год. М., 1949;

Внешняя политика Советского Союза: Документы и материалы. 1946 год. М., 1952;

Репатриация советских граждан: Сборник официальных документов. М., 1945.

Автор статьи: Соколов Д. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015