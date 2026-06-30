РЕНУАР ПЬЕР ОГЮСТ

Французский художник, скульптор, один из основоположников импрессионизма .

1840-е-1860-е годы

Пьер Огюст, шестой из семи детей, родился в семье портного Леонара Ренуара и его жены Маргариты. В 1844 г. по финансовым соображениями они переехали в Париж, где поселились в центральной части города неподалеку от Лувра. В мальчике довольно рано проявились способности к рисованию, но некоторое время он с удовольствием отдавался другой своей страсти – пению. Родители определили Огюста в местный церковный хор при соборе Сент-Эсташ, и его успехи были настолько велики, что Ренуары всерьез задумывались о том, чтобы их сын посвятил себя изучению музыки. Однако из-за финансовых трудностей Огюст не смог продолжать участие в хоре и переключился на живопись. В 13 лет он устроился помощником к мастеру на одной из небольших фабрик, чтобы помогать семье. В обязанности мальчика входила роспись фарфоровых тарелок и другой посуды: «Мне поручали расписывать белый фон маленькими букетиками». Вскоре владелец фабрики отметил способности Огюста и сообщил его родителям о необходимости развивать его талант. С этого момента мальчик стал после работы посещать школу живописи, с утра вдохновляясь старыми мастерами в Лувре. После внедрения на фабрике в 1858 г. механического процесса росписи чашек, Ренуар был вынужден искать другие способы заработка. Он подрабатывал созданием фресок в кафе, росписью занавесок и т.д. Наконец, в 1862 г. он поступил в мастерскую Шарля Глейра, где познакомился с Клодом Моне , Альфредом Сислеем и Фредериком Базилем. Несмотря на то, что это были тяжелые времена, когда Ренуару даже не на что было купить краски, обучение у Глейра имело один важный плюс по сравнению с другими мэтрами – ученикам представлялась полная свобода. Иногда Огюст посещал занятия по анатомии в Академии художеств, но рисунок он шлифовал у Глейра. Уже в 1863 г. Ренуар попробовал зарекомендовать себя в живописном мире французской столицы и представил свою картину на Салон. Картина была замечена, и даже нашелся покупатель, но сам художник остался недоволен полотном и, не зная о своем успехе, уничтожил его. В последующие годы он выставлялся в Салонах Кабанеля и Отверженных, пока, наконец, в 1868 г. его работа «Лиза с зонтиком» не привлекла большее внимание зрителей.

1870-е годы

В 1870-1871 гг. Ренуар был призван в армию во время франко-прусской войны. Тогда же, 1870 г., у него родилась дочь Жанна от связи с Лизой Трео. Огюст вернулся в Париж в 1871 г. в разгар Парижской коммуны и был вынужден покинуть свою мастерскую, т.к. она находилась в самом центре боевых действий. В этот период работа на пленэре, один из важнейших принципов живописи импрессионистов, чуть не обернулась крупными проблемами – Ренуара заподозрили в шпионаже - на свой холст он якобы копировал карту местности. Когда во французской столице был восстановлен порядок, Ренуар вернулся к живописи и снова стал выставляться в Салоне, медленно, но верно завоевывая признание парижской публики. Тогда же в его жизни происходят важные знакомства с продавцами картин, которые помогли Огюсту немного стабилизировать его финансовое положение. В 1872 г. Ренуар вместе с друзьями создал «Анонимное корпоративное товарищество», первая выставка которого состоялась в 1874 г. Она закончилась провалом, но дала представленным там художникам имя – импрессионисты.

Несмотря на бедность и неприятие публики, именно в 1870-е Ренуар создает свои главные шедевры - «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876) и «Портрет актрисы Жанны Самари» (1879), благодаря которому он добился признания и смог обрести финансовую независимость. Возраставшая популярность Ренуара объяснялась не только живописными достоинствами его полотен. Яркие красочные картины, наполненные игрой света и воздушностью пространства, веянием ветра или спокойствием домашней обстановки, привлекали своей тональностью – мажорной стороной человеческой жизни. Способность Ренуара видеть красоту в обыденном, в блеске солнечных лучей на воде или локоне волос обычной женщины, выделила его среди современников. Новаторство Огюста в области колорита, динамичные мазки, повторяющие ритм движения и изображение части картины «не в фокусе» позволили художнику запечатлеть как будто бы мгновение, соединив в своем творчестве живопись и фотографию.

1880-е-1900-е годы

Профессиональный успех в 1880-е способствовал и гармонизации личной жизни. В 1890 г. Ренуар женился на Алине Шариго, в браке с которой родилось трое детей, ставших в 90-х гг. излюбленными моделями живописца. На это же время приходится настоящее признание – Огюст получил Орден Почетного легиона. В 1897 г. произошло событие, привнесшее минорное настроение в жизнь художника вплоть до конца жизни – он сломал правую руку, упав с велосипеда, в результате чего у него развился ревматизм. В 1903 г. Ренуар вместе с семьей переехал из Парижа в усадьбу «Колетт» в небольшом городке Кань-сюр-Мер. Ренуар продолжал работать даже после паралича, случившегося в 1912 г., и в последние годы обрел подлинную славу и признание. Так, его картина «Зонтики» была выставлена в Лондонской картинной галерее и Лувре.

Огюст Ренуар скончался в 1919 г. от воспаления легких.