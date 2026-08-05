РЕННЕНКАМПФ (ЭДЛЕР фон РЕННЕНКАМПФ) ПАВЕЛ (ПАУЛЬ ГЕОРГ) КАРЛОВИЧ фон

Сын штабс-ротмистра, из дворян Эстляндской губернии, лютеранин, 11.8.1915 перешел в православие. 13.5.1870 поступил унтер-офицером в 89-й пехотный Беломорский полк. 6.10.1870 поступил в Гельсингфорсское пехотное юнкерское училище. 24.6.1872 переведен в 6-й драгунский Глуховский полк с оставлением в училище. 7.7.1872 получил звание портупей-юнкера. 20.7.1872 окончил училище по 1-му разряду. 10.1.1873 переведен в 5-й уланский Литовский полк. 24.2.1873 произведен в корнеты. 27.3.1876 произведен в подпоручики. 22.3.1877 произведен в штабс-ротмистры. 12.10.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 1.4.1882 произведен в ротмистры. 4.4.1882 произведен в майоры за отличные успехи в науках. 7.4.1882 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Варшавский военный округ. 11.6.1882 назначен и. д. обер-офицера для поручений при штабе 14-го армейского корпуса. 24.11.1882 переведен в Генеральный штаб капитаном. 25.9.1884 прикомандирован к 42-му драгунскому Митавскому полку. 9.11.1884 назначен командующим 2-м эскадроном. 13.4.1886 произведен в подполковники. 23.9.1886 назначен в распоряжение начальника штаба Варшавского военного округа. 2.11.1886 назначен состоять для поручений при штабе Казанского военного округа. 13.3.1888 назначен старшим адъютантом войскового штаба Войска Донского. 31.10.1889 назначен штаб-офицером для особых поручений при штабе 2-го армейского корпуса. 26.3.1890 назначен начальником штаба Осовецкой крепости. 1.4.1890 произведен в полковники за отличие по службе. 26.3.1891 назначен начальником штаба 14-й кавалерийской дивизии. С 1.4.1892 по 30.9.1892 прикомандирован к 41-му драгунскому Ямбургскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства в полках кавалерии. 12.12.1895 назначен командиром 36-го драгунского Ахтырского полка. 25.11.1899 назначен начальником штаба войск Забайкальской области. 9.4.1900 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. Участник поход русских войск в Китай 1900–1901 гг. 8.7.1900 назначен начальником Амурского отряда. 15.2.1901 по окончании военных действий возвратился в штаб. 24.7.1901 назначен начальником 1-й отдельной кавалерийской бригады. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 1.2.1904 назначен командующим Забайкальской казачьей дивизией. 30.6.1904 в бою у г. Фандзяпуцзы ранен в левую ногу с раздроблением кости. 21.8.1904 произведен в генерал-лейтенанты за боевые отличия (старшинство с 30.6.1904) с утверждением начальником дивизии. До 26.8.1904 находился на излечении. 1.11.1904 назначен начальником отряда, состоящего из 71-й пехотной дивизии, Забайкальской казачьей дивизии и дивизиона 26-й артиллерийской бригады. С 26.1.1905 по 13.2.1905 временно командовал кавалерией правого фланга (отряда генерал-адъютанта П.И. Мищенко). 16.6.1905 допущен к командованию 7-м Сибирским армейским корпусом. 31.8.1905 назначен в распоряжение главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. 9.11.1905 назначен командиром 7-го Сибирского армейского корпуса. С 4.1.1906 по 16.5.1906 во главе воинского отряда командирован для восстановления порядка на Забайкальской и Сибирской железных дорогах. 9.6.1906 назначен командиром 3-го Сибирского армейского корпуса. 27.12.1906 назначен командиром 3-го армейского корпуса. 6.12.1910 произведен в генералы от кавалерии. 5.10.1912 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 20.1.1913 назначен командующим войсками Виленского военного округа. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен командующим 1-й армией. Во время Восточно-Прусской операции войска под руководством Р. 7.8.1914 одержали победу при Гумбинене. После Лодзинской операции 18.11.1914 отчислен от командования армией и назначен в распоряжение военного министра. 6.10.1915 уволен от службы по домашним обстоятельствам с мундиром и пенсией. Проживал в Таганроге. 3.3.1918 арестован большевиками. Во время заключения неоднократно получал предложения служить в РККА от которых отказался. Расстрелян. Погребен на старом городском кладбище в Таганроге. 25.8.1914 на здании историко-краеведческого музея в г. Гусев (бывший Гумбиннен) Р. была открыта мемориальная доска.

Жена (1-я, с 14.6.1882): дочь генерал-лейтенанта Аделаида Франциска Оттовна (урожденная фон Тальберг) (29.11.1859–26.11.1888). Жена (2-я, с 14.6.1890, в разводе с 20.5.1894): дочь полковника Лидия Федоровна (урожденная Копылова). Жена (3-я, с 20.4.1903, в разводе с 1906 г.) Евгения Дмитриевна (урожденная Грехова). Жена (4-я, с 15.1.1907): дочь полковника Вера Николаевна (урожденная Леонутова, в 1-м браке Красан) (ок.1877 – 28.10.1969, Париж). Дети: от 1-го брака Аделаида Ингеборг (2.7.1883–16.3.1896), Ираида Гермина (в замужестве Доливо-Добровольская) (1.4.1885–1947/1950, Красноярская область), Вольдемар Константин (10.5.1887–18.6.1887), Маргарита Тамара (23.11.1888–4.2.1889); от 2-го брака Лидия (14.5.1891–9.11.1964, Ричмонд, США); от 4-го брака Татьяна (в замужестве Саван) (26.11.1907–13.9.1994, Монморанси, Франция), удочеренная Ольга Леонутова (2.7.1901–1.4.1918, Таганрог). От Софии Гибер фон Грейфенфельс имел внебрачную дочь Надежду (в замужестве Росторцева) (ок.1900–16.2.1988, Стокгольм).