РЕМЕЗОВ СЕМЁН УЛЬЯНОВИЧ

О ранних годах жизни Семена Ульяновича Ремезова известно немного. Родился он в 1642 г. в Тобольске. Был выходцем из детей боярских.

На государственной службе

В 1668 г. Р. поступил на государственную службу, был рядовым казаком в Ишимском острожке. Его командиром был отец Ульян Ремезов. За усердную службу в 1682 г. Р. дали звание сына боярского. В этот же год последовал его перевод Тобольск.

На государственной службе в Тобольске Р. исполнял совершенно разноплановые поручения: был участником отражения набегов казахских кочевников, столкновений с вогуличами и татарами, занимался сбором ясака, являлся основателем сел, руководил переписью населения.

В 1689 г. Р. получил аттестацию опытного чертежника. В 1693 г. предпринимает попытку рисовать иконы. В 1695 г. стал автором эмблем для 7 полковых знамен, самостоятельно изготовил эти знамена на свои средства.

Р. трудился архитектором при сооружении каменного кремля в Тобольске. Съездив в Москву в 1697 г., он изучил в Сибирском приказе карты, обучился в Оружейной палате каменному делу.

В конце 1698 г. Р. отбыл в Тобольск. Его авторству принадлежат чертежи каменных укреплений, подсчет сметы работ. Р. лично осуществлял руководство строительством стен.

В 1703 г. Р. подготовил с сыном Леонтием «Чертеж земли Кунгурского города». Цель – прокладка водного маршрута, чтобы перевозить железо с Урала в центр России.

С прибытием в 1711 г. в Тобольск первого сибирского губернатора М.П. Гагарина Р. начал строительство административных зданий города. Его авторству принадлежат Приказная палата, Гостиный двор.

Р. подготовил проект Петропавловской церкви Троицкого монастыря, подготовил планы казенного металлургического Каменского завода. Он занялся даже поисками селитры и созданием порохового завода.

В 1712 – 1714 гг. в Тобольске над Пермским взвозом были построены Дмитровские ворота кремля. В Тобольске тогда появились первые мостовые.

Наряду с чертежным делом Р. увлекался историей. Его перу принадлежит несколько исторических книг и очерков.

Последние годы жизни

Арест и казнь сибирского губернатора М.П. Гагарина не сказались на Р., хотя он долгие годы тесно сотрудничал с ним.

Последние известия о Р. датируются 1720 – 1721 гг. В этот период с ним встретились в Тобольске Д.Г. Мессершмидт и Ф. Табберт-Страленберг. Точная дата смерти Р. неизвестна.