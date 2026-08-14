РЕМEНСЫ (от лат. redimentia и катал. remensa - выкуп)

Крепостные крестьяне Старой Каталонии, вынужденные в случае ухода от сеньора заплатить выкуп – ременсу.

Ременса относилась к самому тяжелому из «Дурных обычаев» средневековой Каталонии , поэтому она стала синонимом крепостной зависимости в целом.

Происхождение ременсы точно не установлено. Ременсы существовали в Каталонии уже в X-XI вв., но в юридических документах впервые упоминаются в XII веке, а в XIII-XIV вв. становятся многочисленной категорией крестьянства.

Раньше возникновение крепостного права в Каталонии связывали с появлением арабов на полуострове, причем во времена Карла Великого те крестьяне, которые откликнулись на призыв к борьбе с неверными, получили свободу, а те, которые не выступили против мавров, как жители Старой Каталонии, были оставлены в неволе.

Однако более вероятным представляется, что образование ременсы было результатом продолжительной эволюции хозяйственных и общественных отношений, заключавшихся в постепенном исчезновении мелких свободных собственников, в образовании класса держателей земельных участков на феодальном праве и в ухудшении их участи под влиянием увеличения юрисдикции сеньора. Полную законодательную силу она получила в XIII веке.

Повинности, которые несли ременсы в пользу сеньоров, были весьма разнообразны: одни служили платой за пользование землей, другие - вознаграждением за то покровительство, которое оказывал сеньор своим крестьянам, как вассалам , связанным с ним ленной присягой, третьи являлись символическим выражением подчинения сеньору.

Повинности были натуральные и денежные. Одною из главнейших и наиболее распространенных повинностей была доставка той или иной части урожая.

В связи с ременсой стоит важный вопрос о праве сеньора давать разрешение на вступление крестьян в брак. Свобода крестьянина в брачных делах была стеснена ременсой и т.н. обычаем ferma de spoli forzada, который, по наиболее вероятной версии, представлял собой вознаграждение сеньору за подпись грамоты о приданом, имевшей характер накладной. Согласно другой версии, этот обычай заключал в себе право на девственность крестьянки, выходившей замуж. Во всяком случае возможность вступления ременса в брак сильно зависела от сеньора, так как была вызвана необходимостью для одной из брачующихся сторон платить выкуп за освобождение.

В течение XIII века издан был ряд постановлений, запрещавших ременсам жаловаться в королевские суды на притеснения сеньоров.

Для ременсов существовали только сеньориальные суды, в столкновениях с крестьянами сеньор был и заинтересованной стороной, и судьей.

Степень сеньориальной юрисдикции зависела от свойства присяги, которую приносили они своим сеньорам. В XV веке ременсы поднимают восстания, которые вызвали отмену крепостного права в Каталонии сентенцией 1486 года.

Однако при всей тяжести положения ременсов, крепостная зависимость в Каталонии не принимала таких тяжелых форм, как в большей части средневековой Европе.

Иллюстрация:

Фрагмент из трактата Speculum Virginum, конец XIII в.

Автор статьи: Конюшихина Н.Л.