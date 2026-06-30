РЕМБРАНДТ

Художник, рисовальщик, гравер, крупнейший представитель «золотого века» голландской живописи, коллекционер.

Творческое наследие одного из самых выдающихся мастеров за всю историю живописи составляют многочисленные полотна, гравюры и рисунки (около 350 картин и 300 офортов, более 100 рисунков). Они охватывают широкий спектр тем, от портрета и библейских сцен до пейзажа и анималистических штудий. Рембрандт проявил себя не только как потрясающий рисовальщик и мастер колорита, но и как проницательный «знаток душ человеческих», одним из первых в своем творчестве обратившись к психологическому портрету.

Ранние годы

Рембрандт был девятым сыном в семье Хармена Геритзона ван Рейна и Нелтген Вилемсдотчер ван Зуйброк, владельца мельницы и дочери пекаря. В детстве посещал латинскую школу при Лейденском университете, тогда, вероятно, в нем зародился интерес к живописи. В возрасте 14 лет его отдали на обучение в мастерскую Якоба ван Сваненбурха, где он провел три года. Ученические работы этого периода не сохранились. В 1623 г. во время кратковременного пребывания в Амстердаме Рембрандт посещал мастерскую Питера Ластмана, где познакомился через его посредство с приемами и техникой итальянских живописцев. В 1624 г. или 1625 г. вместе с другом Яном Ливенсом открыл мастерскую в Лейдене. В течение нескольких лет слава Рембрандта вышла за пределы родного города. Творчество этого периода характеризуется процессом становления, когда в работах Рембрандта прослеживается влияние Ластмана, Рубенса и, как ни странно, товарища по мастерской Ливенса. Оба мастера работали над одними и теми же сюжетами, использовали схожие приемы и технические находки. Так, секретарь принца Оранского Константин Гюйгенс считал обоих художников одними из самых талантливых живописцев современности. Именно его протекция и первый крупный заказ позволили Рембрандту заявить о себе на художественном рынке.

1630-е-1640-е годы

В конце 1631 г. художник переехал в Амстердам, новую бурно развивающуюся торговую столицу Нидерландов, где зарекомендовал себя, прежде всего, как выдающийся портретист. К этому времени также относятся многочисленные этюды голов, интересных тем, как Рембрандт экспериментировал в них с человеческой мимикой. К новым темам, которые художник развивает в своем творчестве в этот период, можно отнести также жанр автопортрета. Первые удачно исполненные заказы позволили упрочить положение Рембрандта, и в 1634 г. он женился на Саскии ван Эйленбрюх, дочери юриста и арт-дилера Хендрика ван Эйленбрюха. В том же году ван Рейн стал членом местной гильдии художников. Заказов становилось все больше (за этот период датируется около 50 портретов), и благосостояние Рембрандта росло. Он купил особняк, в котором собирал коллекцию предметов искусства и антиквариат. Внешне благополучные первые годы жизни в Амстердаме стали также важным этапом в творческом развитии художника. Одно из знаковых произведений Рембрандта - «Урок анатомии доктора Тульпа» (1632). Ван Рейн новаторски решил композиционную задачу группового портрета: он отказался от традиционного линейного построения фигур в пользу пирамидальной композиции, которая позволила как раскрыть каждого героя, так и объединить их в единую группу. Использование светотени позволило добиться драматизма и некоей таинственности, психологически раскрыв каждого портретируемого. К этому же этапу относится одно из самых многострадальных произведений автора – «Даная», где помимо тематической связи, прослеживается диалог Рембрандта с итальянскими коллегами через колорит и композиционные решения.

В 1641 г. у пары родился сын Титус, но вскоре скончалась Саския. Это событие, ставшее ударом для Рембрандта, открыло череду личных неудач и новых творческих поисков. Пожалуй, программным полотном художника в это время можно назвать его выдающийся «Ночной дозор». Четырехметровое произведение, представляющее собой по форме групповой портрет, по факту порывало с традициями голландской портретной живописи. Заказчики, в равной степени оплатившие свое появление на картине, стали участниками монументальной массовой сцены, где стрелковая рота была окружена второстепенными безымянными героями. Более того, одни из них находились на заднем плане, пространство которого вот-вот окажется поглощенным тенью. Подобная вольная трактовка обычного группового заказа многими была не понята и отпугнула от Рембрандта часть заказчиков. Однако «падение» ван Рейна в действительности было долгим, и, скорее, отражает разную эволюцию вкуса – его личного, как художника, и голландской публики. В 1640-е манера Рембрандта претерпевает изменения в сторону резких контрастов света и тени, появления пастозных мазков, философичности, психологизма и реализма, сильно опередивших свое время.

1650-е-1660-е годы

После смерти жены художник продолжал вести прежний образ жизни, не слишком заботясь о финансах. В результате это привело к материальным трудностям, которые с 1653 г. уже не оставляли Рембрандта. В 1656 г. он заявил о банкротстве и был вынужден продать свою обширную коллекцию. Чтобы снизить расходы, художник перебрался на окраину Амстердама и поселился в еврейском квартале. Вероятно, в этот период он поддерживал близкие отношения с сыном Титусом. В 1640-е гг. он сожительствовал с Хендрике Стоффелс, ставшей его музой и подарившей ему дочь Корнелию. В 1654 г. Консистория реформаторской церкви обвинила Хендрике и Рембрандта в блуде, потребовав прекратить их связь, однако пара отказалась. Тем не менее, они не узаконили свои отношения, вероятно, из-за завещания Саскии, запрещавшего Рембрандту жениться вновь (и потери ее наследства в этом случае). После банкротства 1656 г. некогда работавшая служанкой Рембрандта Стоффелс вместе с Титусом зарегистрировала компанию по продаже произведений искусства, в которой художник значился сотрудником. В 1663 г. Хендрике скончалась. В 1668 г. умер Титус. Рембрандт пережил сына лишь на год, скончавшись в октябре 1669 г. Поздний период его творчества отмечен совершенствованием светотеневого пространства. Художник работает в пастозной манере, создавая трудно описываемый словами мерцающий, как будто бы светящийся изнутри, колорит. Добившись совершенства в балансе статики и динамики, Рембрандт создал сложнейшие по своему психологизму полотна на библейские сюжеты, продолжая размышлять о вечных темах в истории человечества.