РЕМАРК ЭРИХ МАРИЯ

Великий писатель ХХ века. Один из ярчайших представителей «потерянного поколения».

Ранние годы. Война

Отец – переплетчик книг Петер Франц Ремарк, мать – Анна Мария Шталькнехт. Помимо Эриха в семье было еще четыре ребенка. Мальчик с детства любил читать, больше всех ему нравились произведения Томаса Манна , Фёдора Достоевского , Гёте , Марселя Пруста . В возрасте 6 лет стал посещать церковную школу, также обучаясь в народной школе. После выпуска в 14 лет стал учащимся католической учительской семинарии. В 1915 году поступил в королевскую семинарию родного города. Здесь молодой человек обратился к занятиям литературой, вступив в общество «Кружок мечтаний».

В ноябре следующего года юноша был призван на армейскую службу, а в 1917 году оказался на Западном фронте Первой мировой . Вскоре он получил обширное ранение от разорвавшейся гранаты, после чего всю войну лежал в госпиталях. В это же время Ремарк испытал шок от кончины любимой матери. После этого он взял ее имя, став Эрихом Мария. После выписки осенью 1918-го Ремарк служил в запасе в Оснабрюке. Местный Совет хотел наградить его Железным крестом, но будущий писатель не принял его. Тогда же он закончил семинарию.

Творчество

Некоторое время Ремарк работал по профессии, но его постигло разочарование в преподавании. В этот период он часто переходил с одной работы на другую, трудясь бухгалтером, органистом, продавцом надгробий. Все это отразилось в его романе 1956 года «Черный обелиск».

В начале 1920-х молодой человек начинает работать редактором в периодическом издании. Прожив несколько лет в Ганновере, он перебрался в Берлин в 1925 году. Тогда же он сочетался браком с Юттой Замбона, чей образ воплотился в некоторых произведениях мужа (например, в «Трех товарищах»). Супруги разводились и женились вновь. Второй раз - в 1938 году, для того чтобы Ютта смогла уехать из Германии в Швейцарию, где жил Ремарк. Вместе они жили в Соединенных Штатах, окончательно расставшись в 1957 году.

Дебютными сочинениями автора стали романы «Приют грёз» (1920) и «Гэм» (1924), не публиковавшийся при жизни Ремарка из-за неуспеха первой книги. В 1927-1928 годах печатался третий роман писателя – «Станция на горизонте». Настоящий успех и признание автору принес четвертый роман – «На Западном фронте без перемен» (1929), повествующий о военных ужасах от лица немецкого солдата, каким был сам писатель, и отражающий взгляд на жизнь т.н. «потерянного поколения». Книга и ее экранизация в 1930 году (получившая несколько «Оскаров») сделала Ремарка богатым человеком, что позволило ему заняться коллекционированием живописи. Более того, данное произведение принесло автору номинацию на Нобелевскую премию 1931 года.

После выхода романа «Возвращение» (1931) с его пацифизмом Ремарк вызвал на себя критику со стороны Адольфа Гитлера . Усиливавшиеся в Германии нацистские настроения вели к еще более жестким обвинениям писателя, например, в предательстве, из-за чего тот много пил. Через год он уехал в Швейцарию, где жил на вилле на озере Лаго Маджоре. В то же время гонения на родине набирали обороты: Ремарку предъявляли различные обвинения за якобы незаконные операции с деньгами, за что тому пришлось платить штраф. В 1933 году, когда Ремарк уже работал над романом «Три товарища», в Германии сжигали его книги. Через два года немецкие власти предложили прозаику вернуться, но тот отказался. В 1937 году Ремарк познакомился с дивой киноэкрана Марлен Дитрих, с которой у него был страстный роман. Через год на немецком был опубликован легендарный роман писателя «Три товарища», за которым последовал «Возлюби ближнего своего».

Лишенный немецкого гражданства, Ремарк при помощи Дитрих получил американскую визу в 1940-м и перебрался в США. Через семь лет он получил здесь гражданство. Прожив некоторое время в Голливуде, писатель обосновался в Нью-Йорке. В 1945 году свет увидела его «Триумфальная арка», экранизированная через три года.

Тогда же он вернулся в Европу, осенью 48-го начал страдать болезнью Меньера и депрессией. Через два года он расстался с французской актрисой знатного русского происхождения Натальей Палей, с которой у Ремарка начались отношения после разрыва с Марлен Дитрих в начале 40-х. В 1951 году он вновь уехал в Соединенные Штаты. Знакомство здесь с актрисой Полетт Годдар помогло писателю улучшить душевное здоровье и вернуться к творчеству. Так, в 1952 году им был выпущен роман «Искра жизни», посвященный сестре Эльфриде, убитой нацистами в 1943 году, о чем Ремарк узнал только после войны. Тогда же ему удалось встретиться с отцом и сестрой в родном Оснабрюке. В 1954 году свет увидел посвященный Полетт Годдар роман «Время жить и время умирать», через два года – «Черный обелиск». В 1958 году после развода с первой женой Ремарк женился на Полетт, с которой прожил всю оставшуюся жизнь. В том же году они вернулись в Швейцарию.

Мастера не покидали проблемы со здоровьем, в том числе душевным, однако он продолжал писать. В 1959 году вышел роман «Жизнь взаймы», в 1962-м – «Ночь в Лиссабоне».

Последние годы

В 1963 году Ремарк пострадал от инсульта, который повторился через несколько лет. Писатель прошел лечение, однако в 1967 году, во время вручения ему ордена ФРГ, случился очередной приступ. В 1968 году мастер получил почетное гражданство швейцарского города Аскона, где он жил (интересно, что немецкое гражданство Ремарку возвращено не было). Два последних года жизни романист провел в Италии. После очередного приступа в 1970 году его определили в локарнскую клинику.

Великий прозаик и яркий представитель «потерянного поколения», шокировавшего западную публику правдой жизни, скончался от разрыва аорты осенью того же года. Погребен на кладбище Ронко южношвейцарского кантона Тичино.