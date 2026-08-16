РЕЛИГИOЗНЫЕ ВOЙНЫ ВО ФРАНЦИИ (Guerres de religion)

Серия Гражданских войн, которые начались в 1559 г. на религиозной почве между католиками, представителями традиционного вероисповедания, и протестантами- гугенотами , и продолжались вплоть до 1598 г. В равной мере эти войны также называют Гражданскими или Гугенотскими, по названию одной из воюющих сторон.

Главной причиной противостояния стал системный кризис во французском обществе, возникший после неудачного завершения Итальянских войн , на фоне распространения реформационных идей кальвинизма среди значительной части населения. Принято говорить о восьми войнах: 1562-1563, 1567-1568, 1568-1570, 1572-1573, 1574-1576, 1576-1577, 1579-1580, 1585-1598 гг., активные периоды которых перемежались с относительно мирными годами. Датой массового вооруженного противостояния сторон считается резня гугенотов в Васси 1 марта 1562 г., которая была осуществлена под руководством герцога Франсуа де Гиза.

На первом этапе войны (до 1572 г.) гугеноты, которые всегда были в меньшинстве, были убеждены, что смогут обратить в свою веру всю Францию и установить справедливый миропорядок, для чего необходимо обладать властью над королем и двором. Попытки силой захватить юных монархов Франциска II (Амбуазский заговор 1560 г.) и Карла IX («сюрприз в Мо» 1567 г.) оправдывались негативным влиянием, которое оказывало на них правящее окружение. В первом случае это – герцоги Гиз-Лотарингские , самая влиятельная католическая семья страны, во втором – королева-регентша, итальянка Екатерина Медичи , мать трех последних королей из династии Валуа , пытавшаяся проводить политику примирения сторон и лавирования между враждующими лагерями.

Политическими лидерами оппозиции были принцы крови из семьи Бурбонов – потомков Людовика IX Святого , Антуан и его сын Генрих , короли Наварры, первые наследники короны после Валуа. Они считали себя незаслуженно отстраненными от управления страной, открыто интриговали против короны и меняли вероисповедание в зависимости от обстоятельств. Их владения, расположенные главным образом на юго-западе страны, в том числе суверенные Беарн и Наварра , стали оплотом и во многом материальной базой всего гугенотского движения.

Наиболее значимые сражения католиков и гугенотов 1560-х гг. (при Дре в 1562 г., Жарнаке и Монконтуре в 1568-69 гг.) закончились не в пользу протестантов. Последние, тем не менее, смогли оставить за собой четыре крепости (в т.ч. Ла Рошель), ставшие основой гугенотской конфедерации, которая была упразднена только в 1629 г. благодаря кардиналу Ришелье .

Екатерина Медичи воспользовалась гибелью вождей обеих религий (коннетабля Монморанси, герцога Франсуа де Гиза, короля Антуана Наваррского) и продолжала свои попытки играть роль арбитра в противостоянии сторон. С целью закрепления очередного религиозного мира в Сен-Жермене (1570), она решилась устроить свадьбу своей дочери Маргариты де Валуа и Генриха де Бурбона, короля Наваррского, католички и гугенота. К моменту бракосочетания в августе 1572 г. в Париж съехалось большое количество гостей обеих религий, а гугенотская идея подчинить своему влиянию короля Карла IX начала воплощаться в жизнь. Герцоги Гизы – сторонники продолжения религиозной войны (и претенденты на руку принцессы Маргариты в лице Генриха де Гиза), были удалены от двора. Лидер протестантов – адмирал Колиньи , ставший самой влиятельной фигурой в Королевском совете, склонял короля к конфликту с Испанией.

Устроенное Гизами покушение на адмирала сразу после королевской свадьбы вызвало негативную реакцию у гугенотов, потребовавших от короля наказания виновных. Видимо, боязнь гугенотской мести и одновременно желание избавиться от еретического меньшинства одним ударом, используя эсхатологические настроения основной массы парижан, побудили Екатерину Медичи и ее советников склонить короля к решению уничтожить протестантов. Варфоломеевская ночь , 24 августа 1572 г., вошла в историю как кульминация гражданского противостояния во Франции, когда в результате резни погибло свыше 2 тыс. человек в Париже. Позже аналогичные события повторились в других городах страны.

Второй этап войн (до 1584 г.), который постепенно из религиозного вырастал в гражданское противостояние и все более политизировался, связан с правлением Генриха III (1574-1589), который всеми силами пытался поставить политическую ситуацию под свой контроль. В ответ на создание гугенотской конфедерации на юге страны, где уже не действовала королевская юрисдикция и главную роль играл Генрих Наваррский, король Франции возглавил Священную лигу (называемую также Лигой), созданную католическим дворянством под эгидой Гизов (1576). Несмотря на отдельные локальные войны, в целом Генриху III удавалось сохранять мир между двумя частями Франции вплоть до 1584 г. После смерти брата короля Франсуа Алансонского обострилась проблема престолонаследия, т.к. у самого Генриха III не было детей.

Заключительный период в истории Религиозных войн начинается «войной трех Генрихов» – Валуа, Бурбона и Гиза – за корону Франции, который характеризовался десакрализацией и потерей авторитета королевской властью, иностранным вмешательством (финансирование Елизаветой Английской протестантов, а Филиппом II Испанским католиков, вторжения немецких наемников), полной дезорганизацией работы государственного аппарата и сепаратизмом отдельных областей. В 1585 г. Генрих де Гиз возобновил деятельность Лиги, превратив ее во враждебную Генриху III военно-политическую организацию. Не без ее влияния король потерял власть в столице во время парижского восстания, т.н. «Дня баррикад» в мае 1588 г., был вынужден бежать и позже вступить в союз с Генрихом Наваррским. Ответным шагом Генриха III стал приказ об убийстве герцога де Гиза в королевском замке Блуа (декабрь 1588 г.), однако сам король через несколько месяцев погиб от руки монаха-убийцы, сторонника Лиги.

Генрих Наваррский, оставшись единственным законным претендентом на трон, формально становился Генрихом IV Французским, однако ему пришлось вплоть до 1598 г. отвоевывать собственную страну. Большая часть Франции не могла принять короля-гугенота и еретика. Успешно сражаясь с войсками Лиги (при Арке и Иври в 1589-90 гг.), которых поддержали испанские отряды, занявшие Париж, Генрих IV отрекся от протестантизма в 1593 г. В следующем году он был коронован в Шартре, поскольку Реймс был в руках его противников, и немного позже Париж принял его как законного монарха (Генриху IV приписывают слова: «Париж стоит мессы»).

В 1598 г. был издан Нантский эдикт , положивший конец гражданской войне и составленный с учетом равноправия обеих религий на основе принципа веротерпимости. За гугенотами закреплялись отдельные города и крепости. Уставшая от войн Франция была готова к национальному согласию.

Локальные отголоски Религиозных войн продолжались также в начале XVII в., закончившись взятием Ла Рошели, последней остававшейся гугенотской крепости, войсками Людовика XIII в 1628 г.

Исторические источники:

Документы по истории Франции середины XVI в. Начало Религиозных войн (1559-1560) / Публикация Т.П. Вороновой и Е.Г. Гурари под ред. А.Д. Люблинской / Общая ред. В.В.Шишкина / Приложение к журналу «Средние века». Вып. 7. М., 2013;

Документы по истории Гражданских войн во Франции. 1561-1563 / Под ред. А.Д. Люблинской. М.-Л., 1962

Иллюстрация:

Карта примерного размещения католиков и гугенотов во Франции в активный период войн

Автор статьи: Шишкин В.В.