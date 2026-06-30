РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ 1901-1903

Цикл из 22 встреч представителей русской интеллигенции с деятелями Православной церкви. РФС способствовали налаживанию контакта между церковными деятелями и светскими кругами, пробуждению в обществе интереса к вопросам религии и церковным проблемам, сыграли важную роль в становлении обновленческого движения в русской Церкви.

Инициатива проведения РФС исходила от Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус, которых поддержали Д.В. Философов, В.В. Розанов, В.А. Тернавцев, А.Н. Бенуа и др. Собрания воспринимались как попытка диалога религиозно ориентированной интеллигенции и Церкви. Для Мережковского и Гиппиус они были также формой пропаганды «нового религиозного сознания». Представители духовенства видели в РФС возможность миссионерской деятельности в интеллигентской среде. 8 октября 1901 года разрешение на открытие РФС было получено у обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева и митрополита Петербургского Антония (Вадковского). Председателем назначен епископ Сергий (Страгородский). Право участвовать в Собраниях получило и чёрное, и белое духовенство, а также учащиеся Духовной Академии.

29 ноября 1901 года РФС были открыты. Собрания проходили в помещении императорского Географического общества в Санкт-Петербурге. Состав участников разнородный, среди них – журналист М.О. Меньшиков, публицист генерал А.А. Киреев, профессора Духовной Академии В.В. Успенский и А.В. Карташёв и др. На Собраниях поднимались такие темы, как взаимоотношения Церкви и интеллигенции, отлучение Л.Н. Толстого, свобода совести, отношение Церкви к браку, вопрос о церковном догмате и возможности его развития. Для освещения деятельности РФС Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус при участии П.П. Перцова издавали журнал «Новый путь» (1902-1904 годы, 1-й номер вышел в ноябре 1902 года, помечен январем 1903 года, с 1905 года выходил под названием «Вопросы жизни»), где до января 1904 года печатались стенограммы заседаний.

Со временем РФС приобретали всё более критический характер по отношению к Церкви, в выступлениях отдельных участников (В.В. Розанов) звучала критика не только церковного устройства, но и догматов православного учения, что вызывало недовольство ортодоксальных церковных деятелей. 5 апреля 1903 года вышел указ Синода о закрытии РФС. Последнее заседание состоялось 19 апреля 1903 года.

Цель РФС достигнута не была: единения интеллигенции и Церкви не произошло, пропаганда кругом Мережковских «нового религиозного сознания», равно как и попытка миссионерской деятельности Церкви не удались. Тем не менее, был дан толчок развитию русской религиозно-философской мысли. В дальнейшем многие затронутые на Собраниях темы получили развитие на заседаниях московского и петербургского Религиозно-философских обществ в 1905-1917 годах.