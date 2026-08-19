Рели́квии

Рели́квии ( лат. reliquiae — остатки, останки) — особо ценные религиозные предметы, имеющие сакральный и мемориальный характер; объект поклонения верующих. Обычно к Р. относят телесные останки (мощи) и личные вещи почитаемых лиц, а также предметы, ставшие Р. благодаря физическому контакту с «первичными» Р. Почитание священных могил и предметов, от которых исходит духовная польза («благодать», «благословение»), присуще большинству религий, хотя его внешние формы и религиозно-­философское осмысление широко варьируются. Особое значение культ Р. приобрел в буддизме : прах Будды почитался уже в эпоху Ашоки , для его хранения строились специальные здания — ступы. Впоследствии культ Р. (останков и личных вещей будд, боддхисаттв, аскетов, авторитетных религиозных деятелей) распространялся и развивался во всех направлениях буддизма. Почитание могил праведников существует в иудаизме . В исламе объектами почитания являются могилы и личные вещи Мухаммада , имамов , шейхов, мучеников за веру и др. Несмотря на давние традиции культа Р. в монотеистических религиях, его существование нередко оспаривается, ревнители чистоты вероучения отвергают его как чуждый элемент (см. Ваххабизм ).

Почитание могил апостолов и мучеников было известно в раннем христианстве, по мере развития культа святых появились собственно Р. — фрагменты останков праведных людей и предметы, связанные с памятью о них. Интенсивное развитие культа Р. относится к IV–V вв.: сложились основные верования и культовые практики (вскрытие могил; обретение, перенесение, разделение мощей; использование Р. в ритуалах; строительство храмов и изготовление реликвариев для хранения Р.; паломничество). Р. приписывали чудотворные свой­ства: способность исцелять болезни, приносить удачу, защищать от врагов и др. Духовная, символическая и экономическая значимость Р. способствовала их применению в политических целях (легитимация властных институтов и др.). Культ Р. получил заметное отражение в христианской литературе и искусстве. В Средние века широкое распространение разнообразных Р. и развитие связанных с ними культовых практик привело к тому, что Р. стали воспринимать как «священный товар» (П. Гири), началось их коллекционирование, появились подложные Р. Попытки церковной иерархии контролировать культ Р. сопровождались критикой его отдельных аспектов (см. Гвиберт Ножанский ). Сторонники Реформации отвергали почитание Р. и нередко уничтожали священные предметы. Критика культа Р. как суеверия усилилась в эпоху Просвещения , множество почитавшихся Р. было утрачено во время Французской революции XVIII в. , последующих антиклерикальных и антирелигиозных выступлений. Отстаивая почитание Р., Католическая церковь стремилась упорядочить его проявления. Возникла классификация Р.: к 1‑му классу относились предметы, связанные с земной жизнью Христа, и мощи святых; ко 2‑му — предметы, принадлежавшие святым; к 3‑му — контактные Р. В 2017 введены понятия «значимые Р.» (цельные мощи или крупные фрагменты мощей) и «менее значимые Р.» (небольшие фрагменты мощей и «предметы, вступавшие в непосредственный контакт» со святыми). Р. выставляются для поклонения с разрешения церковной власти при наличии доказательств их подлинности.

Лит. : Herrmann-­Mascard N. Les reliques des saints. Formation coutumière d’un droit. Paris, 1975; Meri J. W. The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria. Oxford–New York, 2002; Восточнохристианские реликвии / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2003; Арнаутова Ю. Е. Колдуны и святые: Антропология болезни в Средние века. СПб., 2004; Embodying the Dharma: Buddhist Relic Veneration in Asia / Ed. D. Germano, K. Trainor. Albany, 2004; Relics, Identity, and Memory in Medieval Europe / Ed. M. Räsänen et al. Turnhout, 2016; Wiśniewski R. The Beginnings of the Cult of Relics. Oxford, 2019; Relics, Shrines and Pilgrimages: Sanctity in Europe from Late Antiquity / Ed. A. M. Pazos. 2020. А. А. Королев .