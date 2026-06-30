Рели́гий исто́рия

Рели́гий исто́рия — исследовательская область, в рамках которой объектом изучения являются политические, социальные, культурные и другие проявления религиозных традиций, рассмотренные в историческом развитии. С точки зрения европейской классификации наук о религии, различающей описательные и исторические исследования, с одной стороны, и нормативные исследования, с другой, Р. и. относится к первым. В большинстве своем они касаются истории, структуры и других наблюдаемых элементов религии, в то время как нормативные — истинности религиозных утверждений, приемлемости религиозных ценностей и других подобных аспектов. Впрочем, это различие не является абсолютным, поскольку описательные исследования порой могут исходить из тех или иных теорий или методологических подходов, которые подразумевают суждения об истинности / неистинности религиозных традиций вообще или их отдельных нормативных аспектов.

Р. и. является междисциплинарной исследовательской областью. В ее рамках сосуществуют как традиционные в методологическом отношении истории религиозных институтов, так и исследования, опирающиеся на подходы, выработанные в рамках истории культуры и искусствоведения, сосредоточенные на описании и изучении символических систем религиозных традиций; исторической антропологии, фокусирующиеся на исследовании религиозных практик; гендерной истории и др. При этом историк, сосредоточенный на политической истории религиозных институтов, учитывает и нормативные аспекты религиозных традиций, выработанные внутри них правила, по которым функционируют эти институты, и особенности их религиозных практик, без анализа которых невозможно правильно понять логику развития этих институтов.

Становление Р. и. как самостоятельной исследовательской области в европейском научном контексте шло через размежевание с теологическими исследованиями. В этом отношении важными этапами в развитии Р. и. было возникновение в 3‑й четверти XIX в. сравнительного изучения религий, у истоков которого стоял немецко-­британский ученый М. Мюллер, и формирование на рубеже XIX–XX вв. немецкой Школы истории религий ( нем. Religionsgeschichtliche Schule), представители которой в поиске инорелигиозных влияний на раннее христианство противопоставляли свой радикальный историзм теологическим штудиям своих предшественников. С точки зрения теории, большая часть ученых XIX — начала XX в., работавших в области Р. и., придерживалась эволюционистских и прогрессистских подходов, описывая всемирную историю религий как поступательное движение от «примитивных» культов к монотеистическим традициям. Другим вариантом эволюционистского подхода была сформулированная М. Вебером и его последователями теория секуляризации, которая описывала секуляризацию как неизбежный поступательный процесс «расколдовывания мира» и постепенного вытеснения религиозных традиций из общественной жизни. В XX в. секуляризация стала рассматриваться как одно из проявлений процессов модернизации в рамках одноименной теории. Между тем во 2‑й половине XX в. исследователи обратили внимание на возвращение религий в медийное и общественное пространство Европы и Сев. Америки, что позволило говорить о десекуляриации (П. Бергер) и осознать секуляризацию как обратимый, а возможно, и локальный процесс, характерный для европоцентричного религиозного ландшафта. В современной историографии поставлен вопрос о соотношении естественной и насильственной секуляризации. Последняя описывается как политическая практика, характерная, в частности, для коммунистических режимов XX в. Отдельным направлением исследований является проблема истории политических религий XX в., а также закономерностей их взаимодействия с традиционными религиями. Кроме того, активно изучается место религий в формировании национальных идентичностей и их участие в системах международных отношений.

Отечественная школа Р. и. формировалась в рамках истории Православной церкви. Причем ее становление происходило через размежевание не с богословскими исследованиями, а с исследованиями по «гражданской истории» России. Одним из первых авторов, выделивших самостоятельный предмет церковной истории, был архиепископ Филарет (Гумилевский) (1805–1866), выпустивший в 1847–1848 «Историю Русской Церкви». Эту историографическую тенденцию закрепил 12‑томный труд «История русской церкви» (1883) митрополита Макария (Булгакова) (1816–1882). Параллельно развивалось изучение неправославных и нехристианских религиозных традиций — сначала в контексте полемических и миссионерских трудов, а затем и академической науки. В советский период Р. и. подверглась массированному идеологическому прессингу, но сохранилась в рамках этнографических исследований (В. Г. Богораз, Н. М. Маторин, С. А. Токарев), а во 2‑й половине XX в. вернулась и в поле зрения историков (Я. Н. Щапов, Н. Н. Покровский). На рубеже 1970–1980‑х отечественные исследователи (Н. Д. Зольникова) одновременно с зарубежными коллегами обратились к методам социальной истории при изучении прошлого религиозных сообществ России.

Лит .: Ельчанинов А., Флоренский П., Эрн В., Булгаков С. Н. История религии. М., 1909; Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения: Антология / Сост. и общ. ред. А. Н. Красников. М., 1998. C. 174–231; The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics / Ed. by P. Berger. Washington (DC), 1999; Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3 т. М., 2002; Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2003. А. Л. Беглов.