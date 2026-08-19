РЕКОНКИСТА В ПОРТУГАЛИИ (9‒13 вв.) (Reconquista)

Длительный процесс отвоевания занятых маврами земель на западе Пиренейского полуострова.

В 713–718 гг. территория вестготской Португалии была завоёвана арабами и берберами, пришедшими из Северной Африки, называемыми в Португалии маврами. Арабское влияние сильнее сказалось в Алгарви, слабее в Эштремадуре и Бейре, к северу от р. Доуру.

Наиболее активным противостояние христиан и мавров было в Галисии. В 862 г. христиане заняли города Порту и Брага. Коимбра неоднократно переходила из рук в руки; окончательно её отвоевал король Леона и Кастилии Фернандо в 1064 г. Граница владений мавров была отодвинута до р. Монде́гу.

На отвоёванных землях Южной Галисии и Минью возникли два графства – Португальское и Коимбрское. В конце 11 в. продвижение христиан на юг было приостановлено Альморавидами, разбившими в 1094 г. близ Лиссабона войска короля Леона Альфонса VI. Сантарен и Синтра в 1110 г. оказались снова утрачены, и граница португальской Реконкисты на время зафиксировалась несколько южнее Коимбры.

Генрих Бургундский, получивший в ленное владение Португальское графство, отстоял его от Альморавидов. Реконкиста в Португалии тесно связана с именем его сына, первого короля Афонсу I Энрикеша, который разгромил мавров в сражении при Ори́ке (25.07.1139).

Португальская Реконкиста была процессом длительного взаимного сосуществования, сопровождаемого постоянными набегами с обеих сторон. Источники не сохранили свидетельств о религиозном противостоянии; христианские властители участвовали в набегах на христиан вместе с маврами или использовали их помощь, аналогично поступали и мавры.

Войска христиан и мавров состояли из кавалерии и пехоты. У португальцев было три типа конников: королевские, нередко происходившие из вестготской знати, фидалгу и кавалейруш-вильойнш (соответствуют испанским кабальерос-вильянос) с различным уровнем вооружения и доспеха. Пехота использовалась преимущественно как вспомогательные части, связывая действия вражеской конницы и блокируя неприятельскую пехоту.

Вплоть до 1383–1385 гг. покровителем португальского войска был св. Иаков (Сантьяго).

С помощью североевропейских крестоносцев, направлявшихся в Святую Землю, в 1147 г. были отвоёваны Сантаре́н и Лиссабон, захвачены замки Алмады, Палмелы. В походах против мавров наряду с тактикой внезапных набегов португальцы и впоследствии неоднократно прибегали к помощи крестоносцев (в 1187, 1217).

В 1158 г. отвоёван Алка́сер ду Сал; в 1159 г. взят замок в Томаре, отвоёваны Эворамонте и Бе́жа (впоследствии утраченная и вновь отвоёванная в 1162 г.). Э́вора была отвоёвана у мусульман в 1165 г.; в 1166 г. были взяты Серпа и Мо́ура.

При Саншу I в 1189 г. в руки португальских христиан перешли Алвор и Си́лвеш. Борьба шла с переменным успехом: в 1190–1191 гг. мавры предприняли контрнаступление и вновь вышли к берегам р. Те́жу.

В ходе Реконкисты население Португалии перемещалось с севера страны, заселяя освобождённые земли. На новых южных землях в ходе их заселения возникали самоуправляющиеся конселью. Королевская власть, заинтересованная в освоении освобождённых земель, поддерживала их, жалуя им форалы.

Часть завоеваний осуществлялась общепиренейскими и португальскими духовно-рыцарскими орденами (Сантьяго, Калатрава, Ависским орденом, иоаннитами, тамплиерами); им нередко передавалось управление новыми землями. Традиционная политика веротерпимости, которой придерживались португальские короли вплоть до конца 15 в. по отношению к арабам-мусульманам и иудеям благоприятствовала на отвоёванных территориях развитию городов, ремесла и торговли.

Многочисленные военные походы предпринимались в период правления короля Саншу II. Португальцы вместе с войсками Арагона, Кастилии и Наварры приняли участие в битве при Лас-Навас-де-Толоса (1212).

В 1249–1250 гг. с завоеванием земель Алгарви (Фару завоёван в 1249 г.) Реконкиста на территории Португалии завершилась. Отвоевание Алгарви вызвало в 1252–1253 гг. конфликт с претендовавшей на эти земли Кастилией, частично завершившийся. Бадахосским перемирием 1267 г., закрепившим границу между Португалией и Кастилией по р. Гвадиане.

Исторические источники:

Alfonso X. Primera Crônica General de Espana. Ed. F. Menéndez Pidal. Madrid, 1977

Crónica Geral de Espanha de 1344. Ed. crítica pelo L.F. Lindley Cintra. Vol. 1–3. Lisboa, 1951–1956

Автор статьи: А.П. Черных