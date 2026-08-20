РЕКОНКИСТА (Reconquista)

Процесс отвоевания земель бывшего Вестготского королевства христианскими монархами Пиренейского полуострова в VIII – XV вв.

До начала VIII века территорию Пиренейского п-ва занимало королевство Вестготов. Однако из-за внутренних противоречий оно не смогло оказать сопротивления нашествию мусульман в 711 - 714 гг.

Территория королевства была практически полностью захвачена за три года.

Однако маврам не удалось закрепиться на севере полуострова – на территории Страны басков (там будет позднее создано королевство Наварра) и в Астурии.

Остатки вестготской знати избрали новым королем Пелайо, войска которого в битве при Кавадонге в 718 г. (по др. данным в 722 г.) одержали победу над карательным отрядом мусульман.

Эту дату принято считать началом Реконкисты. Третий центр Реконкисты был сформирован на рубеже VIII – IX веков: император Карл Великий, стремясь укрепить границу с маврами, совершил ряд походов и захватил приграничные с мусульманской Испании территории.

Впоследствии на этих землях появились графство Барселонское и графство Арагон (позже - королевство Арагон).

Уже в VIII в., пользуясь раздорами в мусульманской части Испании, астурийским королям удалось существенно расширить свои владения.

В начале XI века произошла консолидация христианских испанских земель под властью короля Санчо III Наваррского.

После его смерти Арагон и Кастилия становятся самостоятельными королевствами.

В 1085 году король Кастилии и Леона Альфонсо VI отвоевал древнюю столицу вестготов Толедо.

Однако, укрепление в конце X – XI вв. государственности в мусульманской Испании привело к замедлению продвижения христианских королевств на юг.

В 1195 г. христиане терпят крупное поражение в битве при Аларкосе.

Однако, уже в 1212 г. объединенные силы христиан одержали крупную и знаковую победу в битве при Лас-Навас-де-Толоса.

В первой половине XIII века арагонский король Хайме I захватил Балеарские острова и Валенсию.

К середине этого столетия в руках христиан оказалась практически вся Испания, кроме Гранадского эмирата.

После ряда неудачных попыток взять Гранаду, испанские христианские монархи отказываются от захвата города. Часто это объясняется тем, что Гранадский эмират служил важным связующим звеном, соединявшим торговые пути из Африки в Испанию.

Тем не менее, в конце XV века христиане предприняли новую, на этот раз удачную попытку захватить Гранаду.

Город был взят 2 января 1492 года войсками Католических королей Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского .

Реконкиста длилась почти восемь веков и стала важнейшим фактором развития испанской государственности.

Постоянная нехватка людей для завоевания и колонизации земель, льготы и привилегии знати, которая за свой счет снаряжала экспедиции против мусульман предопределило характер средневекового испанского общества.

Автор: Крылов К.Е.