РЕККЕСВИНТ

Король вестготов, в правление которого была издана «Судебная книга», важный памятник по варварскому праву .

Был сыном короля Хиндасвинта; его дата рождения неизвестна, равно как отсутствуют сведения о раннем этапе его жизни.

В 649 году был назначен свсоправителем отца. По данным одной из средневековых хроник, к тому времени Реккесвинт уже имел дурную репутацию (однако достоверность этих сведений спорна, поскольку хроника была составлена в середине VIII века, т.е. через сто лет после начала его правления).

После смерти отца, в 653 г. стал полновластным королем. Вскоре против него поднялся мятеж знати во главе с неким Фройей, войска которого осадили Сарагосу, но королю удалось подавить выступление. В том же 653 г. для укрепления своих позиций созвал VIII Толедский собор, на котором в числе прочего было объявлено о прощении ряда врагов Хиндасвинта и разрешении для них вернуться на родину.

Кроме того, на соборе был представлен новый свод законов - «Судебная книга», содержащая более 500 законов различных королей, включая акты, изданные при Хиндасвинте и самом Реккесвинте. Важной особенностью «Судебной книги» стало юридическое уравнивание иберо-римского и готского населения.

Кроме того, статьи кодекса смягчали законодательство в отношении рабов: так, хозяева не могли наносить им физические увечья. Важным решением было провозглашенное разделение собственности короля и собственности короны.

Всего в его правление было созвано три церковных собора: в 655 г. – IX Толедский собор, и в 656 г. – X Толедский собор. Однако, в последующие годы король не собирал церковных ассамблей, поскольку не нуждался больше в политической поддержке церкви, укрепив свои позиции.

Продолжая антисемитскую политику вестгостких королей, принял несколько законов, как против евреев, так и против, тех, кто оказывал им помощь. О деятельности Реккесвинта после 650-х известно мало. Хроники сообщают о нашествии басков , которое стоило государству вестготов очень больших потерь.

Исторические источники :

Chronica Regum Visigothorum / Patrologiae cursus completus. Series latina. T. 96, col. 809–812.

Иллюстрация :

Гравюра XVIII века с изображением короля