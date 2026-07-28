РЕКК ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ

Финансист, основатель компании по строительству доходных домов.

Происхождение и первые шаги.

Родился в Саратове в семье потомков немецких колонистов, приглашенных Екатериной II в Россию. В 1886 году приехал в Москву и стал работать служащим в банкирской конторе Николая Вертгейма. Уже к 24 годам, в 1891 году, благодаря финансовым способностям, стал управляющим банкирской конторы. В 1892 году контора была куплена Русским торгово-промышленным банком и преобразована в его московское отделение.

Московское торгово-строительное общество.

Скоро Яков Рекк решил открыть свое дело и купил кирпичный завод в деревне Часовая Звенигородского уезда Московской губернии в 1893 году. Завод производил красный и белый строительный кирпич. В 1899 году Яков Рекк вместе с И.И. Зейфертом стал учредителем и директором-распорядителем Московского Торгово-строительного общества с капиталов в 1 миллион рублей. В его уставе было записано, что общество создано «для приобретения, постройки, перестройки и эксплуатации преимущественно в Москве и ее окрестностях домов с целью предоставления больших жизненных удобств, а также для производства всякого рода строительных материалов и торговли ими». Рекк поставил цель украсить город "стильными домами, которые, имея технические удобства западноевропейских городских строений, в то же время не убивали бы национального колорита Москвы". Строил дома по собственному усмотрению за счёт общества, приглашая ведущих архитекторов (Л.Н. Кекушева, С.В. Шервуда, И.А. Фомина), затем продавал их новым владельцам.

Результаты деятельности.

В 1900 году Московское торгово-строительное акционерное общество построило Никольские ряды на Никольской улице. В 1901 году Яков Рекк учредил Товарищество Никольских рядов, владеющее ими, с капиталом в 750 тысяч рублей для сдачи внаем торговых помещений.

В 1897 году архитектор С.В.Шервуд выстроил по заказу Рекка особняк на Пятницкой ул., 64, чей стиль назван «рекковским» за избыток лепнины и скульптуры.

Московское торгово-строительное общество построило около 15 домов в Москве. Это роскошные особняки на Поварской улице, в Гранатном переулке, доходные дома на Пречистенке, торговые помещения на Никольской и Мясницкой улице.

Столкнувшись с проблемой слабой ликвидности недвижимости, Рекк нашёл нестандартное решение. В качестве расчёта за построенные в Москве дома он стал приобретать имения в Виленской, Киевской, Минской, Полтавской, Рязанской губерниях. Затем, действуя по схеме землеустроительных комиссий, созданных в ходе аграрной реформы П. А. Столыпина, Рекк дробил большие имения помещиков на мелкие хуторские хозяйства и через Харьковский земельный и государственные Дворянский и Крестьянский банки продавал их в том числе крестьянам.

Скончался 12 октября 1913 года и похоронен на Введенском кладбище в Москве.