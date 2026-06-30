РЕХНЕВСКИЙ ЮЛИЙ СИМОНОВИЧ

Писатель, педагог, общественный деятель.

Из семьи дворян Минской губернии. В 1844 году окончил юридический факультет Московского университета, затем преподавал законоведение в Гродненской гимназии. В 1853 году перевелся в Санкт–Петербургское строительное училище, где преподавал законоведение, статистику и географию, позже занимал там должность наставника.

В 1857 году Рехневский был избран в действительные члены Императорского Русского Географического Общества, где в 1859 году был награжден серебряной медалью за труды, исполненные по поручению Общества. Напечатал за это время научные статьи: «Крестьянское сословие в Польше» («Русский Вестник», 1858 г., кн. 9 и 10) и «Польские приходно-расходные книги XVII и XVIII столетий» («Вестник Имп. Русск. Географич. Общества» 1859 г., ч. XXV, № 1).

В 1860 году стал помощником редактора «Журнала Министерства Народного Просвещения» К. Д. Ушинского. В этом издании вышли статьи Рехневского «Очерк истории народных школ в Германии» (кн. Х, ХI, 1860 г. ) и «Из педагогической практики директора частного пансиона» (кн. ХI, 1861 г.).

После выхода Ушинского в отставку в 1862 году редактором "Журнала…" стал Ю. С. Рехневский, напечатавший там же "Ответ доктору Ланге" и "Научные пособия учебных заведений: о списках библиотек и кабинетов в России" (1862 г., кн. II и VII).

В 1863 году Рехневский в сотрудничестве с Собольщиковым издал книгу "Императорская Публичная Библиотека в эпоху перехода в ведомство Министерства Народного Просвещения».

Выйдя в 1866 году в отставку, он был в течение нескольких лет присяжным стряпчим при Санкт-Петербургском Коммерческом суде, а затем переселился на постоянное жительство в Либаву. Как член городской управы, принимал участие в местных делах города. На посту председателя квартирной комиссии и заместителя городского головы он своими трудами и юридической осведомленностью оказал городу немаловажные услуги.

В 1871 году в № 2 "Вестника Европы" была помещена биографическая статья Ю. С. Рехневского "Константин Дмитриевич Ушинский". Скончался Рехневский в Либаве, на 63-м году жизни, 25 марта 1887 года.