РЕХНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР СИМОНОВИЧ

Математик, инженер. Поручик.

Родился 2 августа 1836 года в Санкт- Петербурге в семье дворян-выходцев из Минской губернии.

Как проектировщик и инженер-практик в 1857-1858 годах А.С. Рехневский участвовал в реставрации шпиля колокольни Петропавловского собора в Петропавловской крепости в Петербурге – замене обветшавшей деревянной конструкции на металлическую.

В 1861 году он опубликовал расчеты многораскосных мостов. Научно обосновал необходимость жестких сжатых раскосов в фермах железнодорожных мостов. В дальнейшем рассчитал и затем в 1863 году построил мосты для Волго-Донской и Московско-Ярославской железных дорог. Железнодорожный мост в Хотькове через реку Пажу (Московская область), спроектированный А. С. Рехневским, стал первым в России многораскосным ажурным мостом. Одной из характерных особенностей хотьковского моста было то, что он очень удачно вписывался в особенности сложного рельефа местности – холмы Клинско-Дмитровской гряды. Это очень помогло в годы Великой Отечественной войны, когда немецкая авиация делала попытки уничтожить мост. Взрывная волна от ложившихся вблизи постройки бомб теряла свое направленное действие и рассредоточивалась в разных направлениях. Многие из конструкций моста за полтора века заменили, но это, безусловно, выдающееся и красивое инженерное сооружение исправно несет свою службу и украшает город.

Память рано ушедшего из жизни талантливого инженера коллеги и почитатели его таланта увековечили в мемориальной доске, закрепленной на опоре моста. Надпись на ней гласит: "Строителю сего моста Александру Семеновичу Рехневскому от чтящих его память. Родился 1 августа 1836 г. Скончался - 11 июля 1863 г.".

Мост Рехневского в Хотькове изображен на картине И. Е. Репина «Железнодорожный сторож Хотьково» 1882 года, находящейся в Государственной Третьяковской галерее.