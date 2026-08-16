Рехми́ра

Рехми́ра — древнеегипетский верховный сановник («визир») в царствование Тутмоса III и Аменхотепа II (XV в. до н. э.). Рисунки и надписи в поминальной часовне Р. (в Шейх Абд эль-­Курна; TT 100) — источник важных сведений об истории и культуре Египта этого времени. Большая часть декоративной программы отражает должностную деятельность верховного сановника, контролирующего хозяйственную жизнь юга страны. Особенно интересны изображения чужестранных данников, труда ремесленников и сельскохозяйственных работников храма бога Амона. С невиданной в других фиванских гробницах подробностью запечатлен похоронный «обряд отверзания уст». На стенах этой же часовни уцелели самые сохранные списки сочинений ныне известных как «Назначение верховного сановника» и «Предписание верховному сановнику», небольшие фрагменты которых дошли также из гробниц еще трех визирей и на пяти острака. «Наставление» и «Предписание» — единственное в древнеегипетской письменности пространное систематическое описание обязанностей столь высокопоставленного чиновника. Хотя у Р. эти тексты представлены исходящими от Тутмоса III, в их основе лежит сочинение, составленное много раньше — всего вероятнее, в конце правления XII династии.

Лит. : Davies N. de G . The Tomb of Rekh-mi-­Re‘ at Thebes. New York, 1943; Лурье И. М. Очерки древнеегипетского права XVI–X веков до н. э. Памятники и исследования. Л., 1960. C. 133–141; Güel i Rous J. M . The Tomb of Vizier Rekhmire (TT 100). A textual and iconographic study. Vol. 1. Barcelona, 2018. А. Е. Демидчик.