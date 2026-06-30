Региона́льная исто́рия

Региона́льная исто́рия — 1) местная история, история отдельных территорий в комплексе их географических, экономических, социокультурных, исторических границ; 2) отрасль трансдисциплинарного исторического исследования (Л. П. Репина), объектом которой является регион как многообразный территориально-­экономический, социально-политический, ментальный, социокультурный комплекс, связанный внутренней и внешней структурой и сложными связями с природно-­географической средой, с центром и другими регионами в контексте мирового развития. Понятие Р. и. вошло в язык российской исторической науки в начале 1990‑х.

Р. и. — часть исторической науки, более широкой научной сферы — регионоведения и регионолистики (С. О. Шмидт). Регионолистика — макродисциплина, которая воздействует на отраслевую историческую науку (М. П. Мохначева), обуславливая интердисциплинарный характер Р. и. и широко используя междисциплинарные методы. Востребованность исторического аспекта в любых регионоведческих исследованиях актуализирует необходимость развития Р. и.

Предметом Р. и. является история в рамках определенного геополитического, социокультурного, хозяйственного пространства (А. В. Лубский). Р. и. рассматривает как тенденции исторического развития региона, так и место и роль региона в историческом процессе страны и мира в целом. Таким образом, Р. и. отражает многообразие вариантов развития в едином векторе национального и мирового развития.

Необходимость развития Р. и. связана с социальным аспектом — с расширением регионализации в ответ на вызовы глобализации и повышение интереса в обществе к региональной специфике, а также в связи с использованием исследований Р. и. в качестве инструмента формирования региональной и национальной идентичности.

Теоретические основы разработки Р. и. лежат в смене классической модели исторического познания моделью неклассической, которая, в отличие от исторического краеведения как сферы социальной деятельности, сформированного в классической историографии, в меньшей степени была зависима от социальных потребностей и коллективной памяти. В то же время Р. и. отличается и от новой локальной истории, развивающейся на базе «постнеклассической» или «нео­классической» научной парадигмы (С. И. Маловичко, М. Ф. Румянцева).

Р. и. — научное направление, которое формировалось в поле неклассической науки и преодолевало линейную модель историографии. Эта отрасль исторической науки способствует, с одной стороны, изучению реализации тех или иных исторических тенденций, а с другой — позволяет выявить процессы зарождения этих тенденций на первичной ступени социума. В то же время Р. и. расширяет возможности исторического познания, прежде всего понимания общего и особенного в историческом процессе, выявления альтернативного пути в историческом развитии. Она предполагает изучение прошлого региона как самостоятельного социокультурного организма, отделенного от иных структур. Р. и. включает в себя пересекающиеся исследовательские поля исторической науки, которые, с одной стороны, ограничены территориальными границами, а с другой, используя микроисторию, приближают к исследователю основы исторического бытия, локальные истоки исторического процесса.

Лит. : Булыгина Т. А . Региональная история: поиски новых исследовательских подходов // Запад — Россия — Кавказ: Межвузовский научно-­теоретический альманах. Пятигорский государственный лингвистический университет (Ставропольский филиал). Научно-­образовательный центр «Новая локальная история». Вып. 2. Ставрополь, 2003. С. 415–422; Зубков К. И. Региональная история: проблемное поле и методологические перспективы // Региональные модели исторического общего и профессионального образования. Сборник научных статей. Екатеринбург, 2004. С. 31–41; Колесникова М. Е., Маловичко С. И. Новые направления изучения региональной истории: история пограничных областей Северного Кавказа // Вестник Ставропольского государственного университета. 2005. № 39. С. 48–58; Мохначева М. П. Регионалистика и историческое краеведение в России в 1991–2005 гг.: некоторые итоги и перспективы развития // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2012. № 6. С. 78–90; Лубский А. В. Методология региональных исследований. Учебное пособие. М., 2019. Т. А. Булыгина, М. Е. Колесникова.