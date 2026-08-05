РЕФОРМЫ ЭПОХИ ЕЛЬЦИНА

Реформы эпохи Ельцина – комплекс масштабных социально-экономических преобразований, направленных на радикальное переустройство сфер жизнедеятельности и институтов российского государства. Центральное место занимали реформы экономического сектора, главной целью которых был переход от плановой экономики к рыночной.

Либеральные реформы Гайдара и их последствия

В ноябре 1991 года Б. Н. Ельцин сформировал новое правительство во главе с самим собой. Фактически правительством руководил первый вице-премьер Г. Э. Бурбулис. Ключевое положение в нём также занимал вице-премьер и министр экономики и финансов Е. Т. Гайдар. Важнейшие посты в правительстве достались представителям группы молодых квалифицированных экономистов, сложившейся в 1980-х годах вокруг Гайдара: П. Авен (министерство внешнеэкономических связей), А. Нечаев (глава экономического блока министерства Гайдара), А. Шохин, А. Чубайс (глава Госкомимущества).

Сам Ельцин назвал главными целями правительства переход к рыночной экономике и достижение макроэкономической цивилизации. Предполагалось, что Россия перейдёт к рыночной экономике в кратчайшие сроки, подвергшись так называемой «шоковой терапии». Правительственная программа содержала такие меры, как отпуск цен, введение свободной торговли и приватизация. Альтернативу предлагал Г. А. Явлинский, автор программы «500 дней». Он считал, что сначала необходимо стабилизировать экономическую ситуацию в стране, а уже потом проводить рыночные реформы.

С января 1992 года отменялось плановое управление экономикой, снимались основные ограничения на рост заработной платы, предприниматели получили свободу осуществления внешнеэкономической деятельности. Указ президента РФ о либерализации цен и реорганизации торговли наделил предприятия правом самостоятельно устанавливать цены на производимую продукцию, правом самостоятельного сбыта и приобретения продукции и сырья. Главным новшеством была ликвидация централизованного ценообразования: свободными стали 80 % оптовых и 90 % розничных цен. Была создана рыночная инфраструктура: появились фондовые и товарные биржи, банковская система, валютный рынок. В основе реформ Гайдара лежала либеральная монетаристская модель перехода к рынку, ориентированная на ослабление государственного вмешательства в экономику, на первоочередное реформирование денежного сектора экономики, достижение финансовой стабилизации в стране, ликвидацию дефицита бюджета, укрепление рубля. На то, чтобы стабилизировать экономику, реформаторы отвели три года.

Стабилизационная политика правительства предполагала также ряд мер по предотвращению гиперинфляции и социальной защите населения. Были резко сокращены государственные расходы, приложены усилия для конвертируемости рубля, в частности, был установлен свободный курс российской валюты на основе спроса и предложения. Рынок постепенно наполнялся товарами, деньги обрели цену, стали исчезать очереди в магазинах.

В процессе реализации реформ правительство Гайдара столкнулось с множеством сложностей. Ситуация усугублялась политической нестабильностью в стране: с самого начала работу правительства критиковал Верховный Совет, отвергавший все предлагаемые министрами законопроекты. Директора предприятий, две трети которых, по экспертным оценкам были непригодны для рыночной экономики и обречены на банкротство, тоже вставали в оппозицию правительству. В защиту последнего периодически высказывался президент Ельцин, и это помогало спасать положение – глава государства в ту пору пользовался большим авторитетом. Летом 1992 года Ельцин пошёл на уступки части промышленников: в состав правительства были включены представители ВПК и ТЭК, а от немедленного перехода несостоятельных предприятий к банкротству пришлось отказаться.

Многое из того, что было задумано командой Гайдара, сразу пошло не по плану. Так, изначально цены предполагалось отпустить только к лету 1992 года, но в результате это было сделано ещё в январе. Не удалось провести запланированную денежную реформу, предполагавшую введение новой валюты – российского рубля (виной тому было давление со стороны руководителей других республик бывшего СССР). Настоящей «шоковой терапии», по оценкам многих экономистов, в России так и не произошло, поскольку радикальные либеральные реформы были не до конца продуманными, а на практике сопровождались компромиссами и реализовывались не в полной мере. Не удалось довести до конца внутреннюю и внешнюю либерализацию цен, а разработанная правительством программа приватизации оказалось недостаточно эффективной. Вопреки прогнозам, что цены повысятся в пять раз, те выросли более чем в сто раз. По денежным накоплениям граждан был нанесён колоссальный удар, что спровоцировало огромное недовольство населения. Весной 1992 года правительству пришлось поднять заработную плату, но вслед за этим снова произошёл рост цен – шанс добиться рыночного равновесия, сдерживающего инфляцию, был провален.

В конце 1992 года Съезд народных депутатов добился отставки Гайдара с поста премьер-министра, его сменил В. С. Черномырдин. В новый кабинет вошли представители нескольких политических сил – и демократы, и коммунисты. В сентябре 1993 года в правительство вернулся Гайдар как министр экономики и вице-премьер, что позволило продолжить преобразования. В течение осени 1993 года была проведена либерализация сельскохозяйственного сектора, прекратилось государственное финансирование народного хозяйства через кредитную и бюджетную систему. В итоге темпы инфляции снизились, дефицит бюджета – сократился. Уже в декабре 1993 года Гайдар и Б. Фёдоров покинули правительство, но Черномырдин, тем не менее, не стал полностью отказываться от политики денежной стабилизации. Некоторое время уровень инфляции продолжал снижаться, но осенью 1994 года, вследствие нажима на правительство со стороны промышленного и аграрного лобби, инфляция ускорилась. 11 октября курс рубля упал на 27 %, этот день вошёл в историю как «чёрный вторник». После этого первым вице-премьером был назначен экономист-рыночник А. Б. Чубайс.

Несмотря на многочисленные негативные стороны реформ правительства Гайдара – Ельцина, они принесли и ряд положительных результатов. В России сложился рынок, экономика страны избежала полного банкротства и возвратила доверие зарубежных партнёров, население было спасено от реальной угрозы голода.

Приватизация

25 декабря 1990 года в России был принят Закон о предприятиях и предпринимательской деятельности, в соответствии с которым в стране разрешалась индивидуальная предпринимательская деятельность. На практике это означало выкуп государственных предприятий по низким ценам. Такой возможностью располагали, прежде всего, их директора. Ещё до начала рыночных реформ они получили в полное владение сотни тысяч государственных предприятий. Во второй половине 1992 года, с началом «народной» приватизации в России, правительство оказалось в трудной ситуации: надо было срочно взять под контроль проведённую номенклатурой спонтанную приватизацию. В августе того же года президент подписал указ «О введении системы приватизационных чеков в Российской Федерации». Стоимость всех российских предприятий на начало 1990-х годов была суммирована и поделена на число жителей страны. Всем россиянам, включая детей, было дано право получить один приватизационный чек (ваучер) номинальной стоимостью в 10 тысяч рублей. Власти предполагали, что люди будут вкладывать ваучеры в акции приватизированных предприятий и получать дивиденды. На деле этого не произошло, поскольку экономика страны не достигла ожидаемого роста.

Первый этап приватизации завершился быстрым переделом государственной собственности и становлением реальных основ рыночной экономики. В России появилась социальная прослойка акционеров (около 40 миллионов человек). Возникли тысячи крупных страховых, инвестиционных, пенсионных компаний, коммерческие банки. Параллельно с приватизацией крупных предприятий шла «малая приватизация»: с аукциона продавались предприятия сферы обслуживания, магазины. К началу 1996 года почти 85 % их было приватизировано. Негосударственный сектор завоевал доминирующее положение в экономике России.

Аграрная реформа

В конце 1990 года Съезд народных депутатов принял законы «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и «О земельной реформе». В стране началась аграрная реформа, главной задачей которой стало реформирование колхозов и совхозов и развитие фермерских хозяйств. Крестьяне получили право выходить из колхозов и совхозов со своей долей земли. 27 декабря 1991 года президент подписал указ «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», призванный ускорить развитие фермерства в деревне. Были созданы районные фонды распределения земель, а колхозы и совхозы подлежали реорганизации в двухмесячный срок. К середине 1993 года число фермерских хозяйств в России достигло 270 тысяч, правда, в последующие годы его рост прекратился.

Главной причиной медленных темпов аграрной реформы была неурегулированность земельных отношений. До октябрьских событий 1993 года Верховный Совет последовательно препятствовал восстановлению частной собственности на землю, и только 27 октября 1993 года президентским указом «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» была разрешена частная собственность на землю. Теперь её можно было продавать и использовать в качестве залога. Ограничения было всего три: нельзя было менять сельскохозяйственное назначение земли, землёй не могли владеть иностранцы, земли нельзя было иметь больше, чем это определялось в том или ином регионе. Весной 1994 года правительство вынесло на рассмотрение в Государственную Думу свой проект Земельного кодекса. Сначала он не получил поддержки депутатов, но после внесения пункта о том, что земля может находиться в частной собственности, но без права продажи, нижняя палата парламента, а затем и Совет Федерации, приняли его. На итоговый вариант кодекса наложил вето президент Ельцин – в получившейся редакции Земельный кодекс противоречил Конституции, которая разрешала частную собственность на землю.

К середине 1990-х годов положение в сельском хозяйстве стало меняться в лучшую сторону. Сельскохозяйственный сектор стал адаптироваться к рыночным условиям, выросли валовый сбор и доля в структуре посевных площадей льна, сахарной свёклы и подсолнечника. Выросла урожайность, произошло расширение посевов. Позитивную динамику развития сельского хозяйства прервал глубокий экономический кризис, с которым Россия столкнулась в 1998 году.

Военная реформа

В наследство от распавшегося СССР России достался один из крупнейших ВПК мира. Россия унаследовала около 85 % советских вооружённых сил. Военная реформа в стране была объявлена в 1992 году, сразу после создания Российской армии. Её основным направлением была демилитаризация экономики, что не вполне соответствовало реалиям того времени: оборонно-промышленный комплекс нуждался в полном переустройстве. Расходы на оборону страны резко сократились, но численность вооружённых сил продолжала оставаться на прежнем уровне. В результате снизилась боеспособность армии, все виды вооружённых сил, за исключением Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), оказались в критическом состоянии. Единая система ПВО прекратила своё существование, поскольку самые мощные группировки радиотехнических и зенитно-ракетных войск, а также истребительной авиации находились в странах СНГ, в приграничных зонах бывшего СССР.

Необходимость военной реформы подтвердили неудачи российских войск в первой чеченской войне (1994–1996). Стало очевидным, что в рядах вооружённых сил, помимо падения боеспособности, нарастает социальная напряжённость, выражающаяся в уклонении от призыва, дедовщине, случаях дезертирства. 16 мая 1996 года, в канун президентских выборов, Б. Н. Ельцин издал указ «О переходе к комплектованию должностей рядового и сержантского состава вооружённых сил и других войск РФ на профессиональной основе». Первоочередной задачей предстоящей военной реформы стало не повышение профессионализма вооружённых сил, а их сокращение и взятие курса на комплектование армии и флота добровольцами по контракту.

Летом 1997 года власти страны окончательно определились со стратегией военной реформы. Главным направлением стало сокращение численности вооружённых сил. 16 июля 1997 года президент подписал указ «О первоочередных мерах по реформированию Вооружённых сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры». В 1997–1998 годах вооружённые силы были сокращены на 500 тысяч человек. В течение 1997 года была утверждена концепция национальной безопасности России, началось реформирование армии и флота, МВД, Федеральной пограничной службы, МЧС.

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, власти России предприняли первые шаги по созданию новой системы национальной обороны.

Реформы и общество

Слом старой социально-экономической системы и зарождение рыночной экономики в России в корне изменили социальные условия жизни населения. Государство потеряло способность нести затраты на бесплатное образование и медицину. Снизилась доступность для населения транспортных услуг и медицинского обслуживания, закрылись учреждения отдыха и досуга. Повысились цены на услуги предприятий общепита, парикмахерских и других предприятий сферы услуг. К 1994 году реальные доходы в стране уменьшились примерно в два раза. Из 148 млн россиян около 32 млн, то есть более 24 %, оказались за чертой бедности. Это способствовало падению уровня жизни и, соответственно, сокращению средней её продолжительности. В 1992–1995 годах абсолютная убыль населения составила 2,7 млн человек. По мере адаптации граждан России к новым социально-экономическим условиям, во второй половине десятилетия демографические показатели улучшились, а падение уровня жизни замедлилось.

Не желая оставаться безработными, многие люди, не занятые на производстве, стали искать альтернативные способы заработать на жизнь. Россияне стали осваивать разрешённую правительством Гайдара уличную частную торговлю, совершать кратковременные поездки заграницу для закупки товаров с последующей продажей на российских рынках (таких людей называли «челноками»). Постепенно вытесняя отечественного производителя, на российский рынок проникали в большом количестве заграничные, прежде дефицитные, товары: продукты питания, бытовая техника, одежда и обувь. Правда, касалось это в основном крупных городов.

Негативными последствиями реформ были рост числа бездомных и беженцев, а также возрастание влияние криминальных структур. Катастрофических масштабов достигла экономическая преступность, участились заказные убийства.