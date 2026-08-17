РЕФОРМАЦИЯ В ШВЕЦИИ

Первыми проповедниками лютеранства в Швеции были братья Олаф и Лаурентиус Петри, которые будучи в Германии стали свидетелями выступлений Мартина Лютера. Первое время новый король Швеции Густав Ваза пытался противостоять распространению реформационных настроений, издав в 1523 году указ, запрещавший под угрозой лишения имущества и смертной казни изучать произведения Лютера. Но в результате сложной внутриполитической обстановки, необходимости найти дополнительные источники финансирования и конфликта короля с папой Климентом VII, после которого отношения с папством не возобновлялись, Густав Ваза начал проводить в Швеции реформирование Церкви.

C 1525 года началось проведение богослужений на шведском языке, в 1526 году был издан Новый Завет на шведском, в 1541 году — Библия целиком. В 1527 году на Вестеросском риксдаге главой Церкви был провозглашен король, имущество монастырей было конфисковано в пользу короны. Делами Церкви стали управлять светские лица, назначенные королем.

В 1536 году в Уппсале состоялся Церковный собор, на котором лютеранские церковные книги были признаны обязательными для всей Швеции, а также был отменен целибат. В 1571 году Лаурентиусом Петри был разработан «Шведский церковный устав», в котором определялась организационная структура и характер самоуправляющейся Шведской Церкви. Пасторы и миряне получали возможность выбирать епископов, однако окончательное утверждение кандидатов стало прерогативой короля. В то же время, внешний характер богослужений не изменился.

Иллюстрации:

Статуя братьев Олафа и Лаурентиуса Петри у церкви Олафа Петри в Эребру.

Автор статьи: Перепечкин К. В.