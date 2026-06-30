РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ

Мартин Лютер

Начало Реформации связывают с именем преподавателя богословии Виттенбергского университета, монаха Августинского ордена Мартина Лютера (1483-1546). В октябре 1517 г. он прибил 95 тезисов, осуждавшими торговлю «отпущением грехов», к дверям церкви Всех Святых в Виттенберге. Первоначально они стали предметом обсуждения, прежде всего в университетских кругах, но затем они были распространены на немецком языке по всей Германии. Томист Иоаганн Экк выступил против положений Лютера, в Лейпциге в июле 1519 г. состоялся диспут между ними. Вскоре Лютер обратился в своем послании к императору, князьям и дворянству с просьбой возглавить движение за реформы в церкви. Особой критике он подверг положение священства, считая, что любой мирянин может быть выбран приходом (общиной) в священники. Большое внимание уделял вопросу разделения светского и церковного права и суда, а также призывал к роспуску монашеских орденов и секуляризации церковного имущества. В дальнейшем он коснулся и теологических вопросов, подвергая критике учение о таинствах. В июне 1520 г. папа Римский Лев X выпустил буллу с требованием отречения Мартина Лютера от своего учения, но он отказался, и она вступила в силу. Книги проповедника стали сжигаться, в ответ он демонстративно сжег один экземпляр буллы и сборник канонического права на городской площади Виттенберга. Император Карл V призвал Лютера на рейхстаг в Вормсе весной 1521 г. для покаяния, но и здесь он был непреклонен. Император издал эдикт, по которому надлежало преследовать еретиков – сторонников Лютера. Однако некоторым представителям немецкого дворянства импонировало новое учение, саксонский курфюст Фридрих Мудрый укрыл проповедника в замке Вартбург, где он начал переводить текст Библии на немецкий язык (к 1534 г. завершил полный перевод). Тем временем, ширились антикатолические настроения, так в Виттенберге местные власти даже приказали удалить из церквей иконы. В марте 1522 г. Лютер прибыл в город и в проповеди призвал всех повиноваться светских властям, ему даже пришлось вступить в дискуссию со своим сторонником Т.Мюнцером, который помимо богословских вопросов, утверждал о скорой передаче власти простому народу.

В это время на верхнем Рейне объединились рыцари во главе с Ф. фоном Зиккингеном, которые заявили о поддержке идей Реформации и в августе 1522 г. напали на духовное княжество Трирское. Однако взять Трир им не удалось, а весной 1523 г. был взят замок самого Зиккингена, последовал карательный поход против его сторонников, окончившийся уничтожением более 30 замков.

Крестьянская война

Летом 1524 г. в Швабии, Франконии, Тюрингии и Саксонии начались крестьянские выступления, получившие название Крестьянской войны. Мартин Лютер решительно осудил крестьян, издав памфлет «Против разбойничьих и грабительских шаек крестьян». В ходе войны, среди повстанцев появилось ряд проектов преобразований, которые так и не были реализованы. Так, 19 марта 1525 г. был опубликовано «12 статей», подготовленных К.Шаппелером и С.Лотцером, в которых были переплетены идеи по реформе церкви и положения, касавшиеся облегчения тяжелого социального положения крестьян. Вскоре взбунтовавшиеся крестьяне захватили ряд монастырей и замков. Против крестьян стал действовать т.н. Швабский союз, созданный еще в 1488 г., ставший в условиях Крестьянской войны, военным инструментов империи. В Тюрингии, в г.Франкенхаузен были крупные силы повстанцев во главе с Мюнцером и проповедником Г.Пфейффером. Княжеские войска применили против них артиллерию, на улицах города была настоящая резня. Около 600 повстанцев попало в плен, а их лидеры казнены. Последнее крупное выступление произошло в Тироле, где бывший секретарь архиепископа М. Гайсмайер встал во главе восставших и составил программу «Земское устройство», согласно которой в Тироле должна была возникнуть республика. Предполагались широкие социальные и экономические преобразования с целью достижения всеобщего равенства и искоренения бедности. Однако эта программа осталась лишь проектом. Войска князей и Швабского союза разбили повстанцев, а их лидера убили.

В условиях продолжающихся гонений, среди сторонников Реформации стали появляться новые группы и течения. Характерным для своего времени стало движение анабаптистов, объединившее беднейшие слои населения. В феврале 1534 г. их сторонники самых радикальных взглядов стали большинством в магистрате г. Мюнстера, после чего город был объявлен Новым Иерусалимом, деньги были упразднены, иконы и драгоценности из церквей изымались. В 1535 г. город после долгой осады пал, анабаптистов казнили и преследовали, был восстановлен католицизм.

Борьба империи и князей

В 1529 г. на созванном рейхстаге император Карл V потребовал соблюдения Вормсского эдикта и запретил секуляризацию церковных владений. В ответ от пять князей и 14 имперских городов, в которых были сильны сторонники Реформации, заявили, что в делах совести и веры нельзя подчиняться решению большинства. С этого времени сторонников Реформации стали называть протестантами. Через год император попытался примирить две стороны, был созван рейхстаг в Аугсбурге, на котором позиции Католической церкви представлял Экк. Идеи протестантов по реформированию церкви были отвергнуты. В ответ немецкие князья, поддерживающие протестантов, создали оборонительный военно-политических союз в г. Шмалькальдене, который поддержал М. Лютер. В битве при Мюльберге в 1547 г. войска протестантов были разбиты, в Виттенберг вошли императорские войска, попытка найти компромисс окончательно провалилась. Но в это время среди князей начинает зреть заговор против императора, в 1552 г. на него напали, и он был вынужден бежать из своей резиденции. Состоялись длительные переговоры, окончившиеся Аугсбургским религиозным миром, согласно которому утверждалось равноправие католиков и лютеран (при этом другие течения Реформации по-прежнему осуждались). Князья получили право определять официальную религию своих подданных, а те из них, кто был не согласен с волей правителя, получали право на продажу имущества и свободный выезд. В 1577 г. лютеране выработали единую программу «Формула согласия», позднее она вошла в «Книгу согласия», куда были включены важнейшие памфлеты М.Лютера. С ней должны были ознакомиться и подписать духовные лица и преподаватели. Подобный программный документ был составлен и кальвинистами К.Олевианом и З.Урсином, получивший название «Гейдельбергский катехизис».

Тридцатилетняя война

В первой половине XVII в. Европу потрясла Тридцатилетняя война между Габсбургами и протестантскими князьями Дании, Германии, Швеции, Франции и Голландии. Основной причиной войны стало желание императора и Католической церкви вернуть контроль над протестантскими землями Германии. По итогам войны состоялся Вестфальский конгресс, подготовивший Вестфальский мир в 1648 г. Немецкие князья получили значительную самостоятельность в вопросах внутренней и внешней политики, что закрепило политическую раздробленность Германии. Католики и лютеране были уравнены в правах. Официально признавался и кальвинизм. Согласно миру была узаконена секуляризация церковных земель (до 1624 г.), но у князей было отнято право определять официальную религию на своих землях.