РЕФОРМАЦИЯ В ДАНИИ

Лютеранские проповедники появились в Дании в середине 1520-х гг. Король Кристиан II поддерживал протестантов, пригласил в Данию Карлштадта, но его действия не нашли поддержки среди дворянства и духовенства.

Король Фридрих I открыто покровительствовал лютеранам и последовательно урезал права епископов и власть самого папы римского над датской церковью. В 1526 году он выдал свою дочь замуж за герцога Прусского, который принял лютеранство. В том же году капелланом Фридриха I стал датский ученик Лютера Ганс Таусен. В 1530 году на церковном синоде в Копенгагене он защитил «символ веры» датских протестантов - «43 копенгагенские статьи».

Утверждение Реформации в Дании произошло во время правления младшего сына Фридриха I - Кристиана III (1534–1559). Кристиан, воспитанный в лютеранской вере, сразу после коронации издал приказ об аресте католических епископов, лишении их светской и духовной власти и объявил, что теперь в Дании должно проповедоваться только лютеранство. В 1537 году, с одобрения Лютера, было утверждено новое церковное устройство, а в 1550 году была издана Библия на датском языке.

По просьбе короля Кристиана Меланхтон прислал в Данию опытного священника-реформатора Иоганнеса Бугенхагена, который возглавил проведение Реформации в стране.

Отличительной чертой реформации в Дании было то, что сохранившимся монастырям запрещалось принимать новых послушников, поэтому их существование прекратилось естественным путем. Большинство же приходских священников не стали жертвовать своими местами и приняли Реформацию.

Иллюстрации:

Кальвин. Портрет Ганса Таусена. Асмильд Кирке в Виборге.

Автор статьи: Перепечкин К. В.