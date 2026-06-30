РЕФОРМАЦИЯ

РЕФОРМАЦИЯ - широкое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI — начала XVII в., в ходе которого происходит формирование конфессиональных церковных образований (Kirchentümer).

Началом Реформации традиционно принято считать обнародование «95 тезисов» доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера 31 октября 1517 года, а также проповедь ряда других реформаторов (У. Цвингли, Ж. Кальвина и др.).

Изначально реформационная проповедь (т.н. «магистерская реформация») была продолжением характерного для позднего Средневековья призыва к обновлению католической церкви, согласно нормам раннехристианского идеала, и критики ряда порочных практик (инвеститура, симония, целибат, культ святых, причастие мирян под одним видом и др.). В частности, среди предтеч Реформации нужно назвать Джона Виклифа и Яна Гуса и их последователей. Кризис средневековой универсальной империи, усиление территориальных властителей и формирование современных наций обуславливают процессы конфессионализации, т.е. формирование национальных церковных и политических единиц (пресвитерианская организация цвинглианских, кальвинистских и др. реформатских церквей; епископальное устройство лютеранской церкви в абсолютистских немецких княжествах и скандинавских монархиях; монархическая англиканская церковь; сеньориальная католическая церковь и т.д.).

После широкого реформационного движения в 1520-е годы, приведшего, в частности, к драматическим событиям Крестьянской войны , вырабатываются основные стратегии и алгоритмы формирования конфессиональных сообществ.

И начиная с середины XVI в. можно говорить о фазе межконфессионального противостояния и борьбы (т.н. «европейские религиозные войны»), итогом которой становится общеевропейская Тридцатилетняя война (1618-1648 годы). Подписание Вестфальского мира в 1648 году, по итогам которого конфессиональный фактор перестал играть существенную роль в европейской политике, принято считать условной верхней границей реформационных процессов.

Реформация сыграла принципиальное значение для культуры стран Северной Европы, обусловив формирование национального языка, искусства и системы образования.

Иллюстрации:

Библия Лютера 1534 г.;

«Вестфальский мир», Герард Терборх, 1648 г.